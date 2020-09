Corona-Newsblog in Berlin: 186 neue Infektionen, 1083 aktuell Infizierte

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 12.918 Menschen infiziert. 227 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 11.608 Patienten gelten als genesen. 1083 Menschen sind aktuell in Berlin infiziert.

8.32 Uhr: Polizei räumt Party im James-Simon-Park

Einsatzkräfte der Berliner Polizei im James-Simon-Park in Berlin-Mitte in der Nacht zu Sonnabend.

Foto: Morris Pudwell

Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben in der Nacht zu Sonnabend eine Party im James-Simon-Park in Mitte geräumt. Die Jugendlichen sollen bei der Party gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verstoßen haben, hieß es vor Ort. Bei der Räumung des Parks kam es zu vereinzelten Flaschenwürfen auf die Beamten, wie Augenzeugen berichten. Teilweise wurden die Polizisten zudem angepöbelt. Es soll zu mehreren Festnahmen gekommen sein.

