Corona: Berliner Schulen und Kitas sind keine Infektions-Hotspots

An Berliner Kitas und Schulen gibt es keine massenweisen Infektionen. Kinder stecken sich nicht gegenseitig an.

Berlin. Sieben Wochen nach dem Ende der Sommerferien haben sich Befürchtungen nach massenweisen Corona-Infektionen an Kitas und Schulen nicht bewahrheitet. An den Bildungseinrichtungen treten zwar einzelne Infektionen auf, Kita-Kinder und Schüler stecken sich aber nicht gegenseitig an.