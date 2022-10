Berlin. In Berlin leben fast 4 Millionen Menschen. Nicht alle haben dieselben Voraussetzungen und Möglichkeiten. Zahlreiche Menschen setzen sich deshalb für mehr Chancengleichheit ein. In unserer kostenlosen Sonderbeilage „VBKI - Zusammen für Berlin“ stellen wir den gemeinnützigen Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) vor, der sich mit seinen Projekten für eine lebenswerte Stadt einsetzt.

In den Bereichen Bildung, Integration, Sport und Kultur setzt er sich mit zahlreichen Initiativen, Projekten und Aktivitäten für die Stadt und ihre Bewohner ein. Dadurch schafft der Verein zusätzliche Räume für bürgerschaftliches Engagement, fördert nachhaltig und unterstützt langfristig.

Bei den Aktionstagen "Sport macht Schule" können Kinder unterschiedliche Sportarten ausprobieren.

Foto: Juergen Engler

Mit der aktuellen Sonderbeilage der Berliner Morgenpost „VBKI - Zusammen für Berlin“ erfahren Sie jetzt mehr über das soziale Engagement des Vereins. Sie stellt nicht nur die VBKI-eigenen Projekte detailliert vor, sondern in Features und Interviews auch die Menschen dahinter.

So besagt etwa eine aktuelle Bildungsstudie, dass Grundschülerinnen und Grundschüler immer schlechter in Deutsch und Mathe abschneiden. Doch wie lässt sich die Lese- und Lernkompetenz von Kindern und Jugendlichen stärken? Hinzu kommen anhaltender Fachkräftemangel und eine schleppend vorangehende Integration qualifizierter Fachkräfte aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Wie lassen sich diese Fachkräfte erfolgreich in den Arbeitsmarkt integrieren? Und welche Möglichkeiten existieren, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu vermitteln? Diese und weitere Fragen werden als zentrales Thema ausführlich behandelt.

Foto: VBKI

Zahlreiche Eindrücke und spannende Aspekte rund um das gemeinnützige Engagement vieler Berlinerinnen und Berliner finden Sie in der Sonderveröffentlichung.

Machen Sie sich einfach ein eigenes Bild:

Zusammen für Berlin: Wie sich ein Berliner Verein auf vielfältige Weise einsetzt

Einstieg zum Aufstieg: Das Netzwerk des VBKI bringt Arbeitgeber und Geflüchtete zusammen. Im Interview Gleb Suvorov, der mit seiner Familie aus der Ukraine floh.

Fachkräftemangel im Digitalen: Das Projekt Techstart schafft Abhilfe

Ehrenamtlich als Präsident: Markus Voigt im Interview über den VBKI

Berliner Lesepaten: Das Förderprogramm unterstützt Kinder und Jugendliche früh in ihrer schulischen Entwicklung und hilft so Schlüsselkompetenzen herauszubilden

Kids fit für Europa: die erforderliche Antwort auf eine globalisierte und vernetzte Welt

Schaufenster der Kunstszene: Ein Preis und seine Bedeutung für Berlins Galerie- und Kunstszene. Preisträger Thomas Fischer im Interview

Hier spielt die Musik: Ein gemeinnütziges Corona-Nothilfeprojekt unterstützt die Berliner Musikszene

Sport macht Schule: Spaß, Aktivität und Gesundheit stehen im Fokus der Sport-Aktionstage an Berliner Schulen

Sportmetropole Berlin: Im nächsten Jahr kommen die Special Olympics mit über 7.000 Sportlern nach Berlin

Neugierig? Hier können Sie die Beilage "Zusammen für Berlin" zum Engagement des VBKI lesen.