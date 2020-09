Berlins Wirtschaftsleistung um 5,1 Prozent eingebrochen

Berlin/Potsdam. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Berlins ist im ersten Halbjahr 2020 um 5,1 Prozent zurückgegangen. Das meldete das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag. In Brandenburg nahm die Wirtschaft demnach um 4,9 Prozent ab. Damit brach die Wirtschaftsleistung in der Hauptstadtregion deutlich weniger ein als im Bundesdurchschnitt. Hier musste eine Minus von 6,6 Prozent verzeichnet werden.

Laut Statistikamt litten vor allem die Dienstleistungsbereiche unter der Corona-Pandemie und dem zwischenzeitigen Lockdown – besonders das Gastgewerbe. Die Wirtschaftsleistung der Industrie schrumpfte hingegen unterdurchschnittlich. Besonders das Wachstum im Baugewerbe, aber auch bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistern und in der Öffentlichen Verwaltung hatten einen abschwächenden Effekt auf den Abwärtstrend.

