Coronavirus - Berlin bundesweit Spitzenreiter bei Infektionen

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin immer mehr aus. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci zeigte sich am Montag besorgt über die Entwicklung der Corona-Pandemie international und auch in Berlint. Der Anstieg der Neuinfektionen in Berlin gewinne an Fahrt, sagte die SPD-Politikerin im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses.

Bei der Inzidenz in den vergangenen sieben Tagen (Fallzahl pro 100.000 Einwohner) sei Berlin im Bundesländervergleich mit einem Wert von 21,0 nun Spitzenreiter vor Bayern, sagte Kalayci. Das sei Grund zur Sorge. Der entsprechende Indikator der Berliner Corona-Ampel ist bereits auf Gelb gesprungen. Auch der R-Wert ist am Montag auf 1,52 gestiegen - auch diese Ampel springt damit auf Gelb. Der Wert sollte am Abend im Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung veröffentlicht werden.

Der Schutz der älteren Menschen funktioniere noch. Allerdings müsse man damit rechnen, dass die derzeit bei jüngeren Menschen verbreiteten Infektionen auch verstärkt die höheren Altersgruppen erreichten und dann die Zahl der Krankenhaus- und Todesfälle steigen könne.

Dilek Kalayci: In Berlin viele gestreute Neuinfektionen

Neben Ansteckungen in Privathaushalten und beim Freizeitverhalten habe man in der Stadt viele gestreute Neuinfektionen, die nicht auf bestimmte Ausbrüche zurückzuführen seien, so die Senatorin. Sie betonte, jeder könne einen Beitrag leisten, dass die Zahlen nicht aus dem Ruder laufen: indem die Regeln zu Abständen, Hygiene und zum Tragen von Alltagsmasken eingehalten würden. Mit Blick auf die Herbstferien wiederholte Kalayci ihren Aufruf an die Berliner, auf internationale und nicht notwendige Reisen zu verzichten. Pandemiezeit sei angesichts des Einschleppungsrisikos keine Reisezeit, betonte sie. Sehenden Auges in ein Risikoland zu fahren, sei verantwortungslos.

Aus dem besonders betroffenen Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg werde berichtet, viele Fälle stünden mit dem "Partyverhalten" der jungen Menschen in Zusammenhang, so Kalayci. Sorgen mache ihr mit Blick auf Herbst und Winter, dass Partys wohl in Innenräume verlegt würden, wo das Infektionsrisiko noch größer sei.

Kalayci hat das Berliner Corona-Ampelsystem als Modell für den Bund und andere Bundesländer vorgeschlagen. „Mit der Berliner Corona-Ampel liegt ein sensibles Instrument zur Beurteilung der pandemischen Lage vor. Ich fände es sehr hilfreich, wenn Bund und Länder die Berliner Corona-Ampel übernehmen würden“, erklärte sie.

Unter dem System muss man sich drei Ampeln vorstellen: eine für die Reproduktionszahl (kurz R-Wert, beschreibt die Dynamik des Infektionsgeschehens), eine für Neuinfektionen im Verhältnis zur Einwohnerzahl in den vergangenen sieben Tagen und eine für die Belegung von Intensivstationen mit Covid-19-Patienten.

Für jeden dieser drei Punkte wurden Schwellenwerte definiert: Werden diese überschritten, wechselt die entsprechende Ampelfarbe auf Gelb oder Rot. Bei zwei gelben Ampeln, will die Politik die Problematik erörtern. Bei Doppel-Rot wird Handlungsbedarf gesehen.

Berlin hatte das Instrument Mitte Mai beschlossen und war damit von Bund-Länder-Vereinbarungen abgewichen. Hintergrund war laut Senat, dass die von Bund und Ländern festgelegte Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 10.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen für eine Großstadt keine praktikable Lösung sei. Der Wert wurde als zu hoch angesehen.