Berlin. Alexanderplatz, Schloss Charlottenburg, Altstadt Spandau, Bebelplatz: Die großen Weihnachtsmärkte in Berlin kennt jeder. Doch es gibt auch sehr viele lohnenswerte kleine Adventsmärkte in den Berliner Bezirken. Ob klassisch mit Vereinen auf dem Dorfplatz, auf italienisch oder mit Kultur – die Stadt bietet eine große Auswahl an kleinen, spannenden Märkten im Advent. Unsere Geheimtipps.

Weihnachtsmarkt in Neukölln: Gemütlicher Markt im historischen Böhmischen Dorf

Der gemütliche „Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt“. © BA Neukölln

Die annähernd 200 Stände auf dem traditionellen Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt werden von gemeinnützigen Organisationen und Verbänden betrieben. Hier gibt es Spielzeuge oder Kunsthandwerkartikel sowie selbstgemachte Gaumenfreuden. Riesige Fahrgeschäfte und dergleichen findet man dort nicht. Das Ambiente ist damit für Berliner Verhältnisse wenig großstädtisch – es gibt zum Beispiel eine alte Schmiede und eine Beleuchtung mit 200 Petroleumlampen. Allerdings muss man sich zu Stoßzeiten durchaus auf größere Menschenmengen einstellen.

Termin: 8.-10. Dezember

8.-10. Dezember Öffnungszeiten: Freitag 17-21 Uhr, Samstag 14-21 Uhr, Sonntag 14-20 Uhr

Freitag 17-21 Uhr, Samstag 14-21 Uhr, Sonntag 14-20 Uhr Adresse: Richardplatz, 12055 Berlin-Neukölln

Geheimtipp: Weihnachtsmarkt Yaam on Ice 2023

Im Yaam an der Schillingbrücke in Berlin-Friedrichshain findet 2023 erstmals ein Weihnachtsmarkt statt. © picture alliance / Global Travel Images | Jürgen Held

„Yaam on Ice“ lautet der Name eines „eisig-tropischen“ Weihnachtsmarktes am Spreeufer, der in diesem Jahr erstmals stattfindet. Jeweils von donnerstags bis sonntags im Advent öffnet der Markt in Berlin-Friedrichshain. Die Macher versprechen ein „karibisch angehauchtes Potpourri von Kunstwaren, Schmuck, Fashion und internationaler Küche“. Ab dem 9. Dezember öffnet zudem eine Schlittschuhbahn.

Termin: 7.-10. Dezember, 14.-17. Dezember, 21.-23. Dezember, Schlittschuhlaufen ab 9. Dezember

7.-10. Dezember, 14.-17. Dezember, 21.-23. Dezember, Schlittschuhlaufen ab 9. Dezember Öffnungszeiten: jeweils 15-22 Uhr

jeweils 15-22 Uhr Adresse: An der Schillingbrücke 3, 10243 Berlin-Friedrichshain

Weihnachtsmarkt in Berlin-Zehlendorf: Kunsthandwerklicher Markt

Aussteller aus den Bereichen Kunst, Design und Kunsthandwerk sind hier an den Adventssonntagen mit ausschließlich handgefertigten Unikaten und Kleinserien zu finden.

Termin: 3./10./17. Dezember

3./10./17. Dezember Öffnungszeiten: 11–18 Uhr

11–18 Uhr Adresse: Am S-Bahnhof Mexikoplatz, Zehlendorf

Kulturweihnachtsmarkt Orankelichter am Strandbad Orankesee als Geheimtipp

Zum dritten Mal verwandelt der Kulturweihnachtsmarkt „Orankelichter“ das Strandbad am Orankesee in eine stimmungsvolle Weihnachtswelt. Ein prall gefülltes Kulturprogramm auf der Pick-up-Truck-Bühne, Feuershows und artistischen Performances macht den Markt neben dem Angebot an Street Food und liebe­voll gearbeiteter Gebrauchskunst so besonders.

Termin: 2./3. Dezember, 9./10. Dezember, 16./17. Dezember

2./3. Dezember, 9./10. Dezember, 16./17. Dezember Öffnungszeiten: 14 bis 21 Uhr

14 bis 21 Uhr Adresse: Strandbad Orankesee Gertrudstr. 7, Alt-Hohenschönhausen

Weihnachtsmarkt: Italien Street Food Festival – Christmas Klimbim Edition

Rund um den zweiten Advent bietet der „True Italian Christmas Market“ an der Arena Berlin Inspirationen für Geschenke sowie eine Fülle an kulinarischen Köstlichkeiten aus „Bella Italia“. Berliner Fashion- und Schmuckdesigner, Kerzenhersteller und viele andere bieten ihre Produkte beim bunten „Christmas Klimbim“ an.

Termin und Öffnungszeiten: 8. Dezember 18-22 Uhr, 9. Dezember 11-22 Uhr, 10. Dezember 11-21 Uhr

8. Dezember 18-22 Uhr, 9. Dezember 11-22 Uhr, 10. Dezember 11-21 Uhr Adresse: Arena Berlin, Eichenstr. 4A, Treptow

Weihnachtsmarkt in Friedrichshain: Alle Jahre wieder heißt es „Heissa Holzmarkt“

Der Weihnachtsmarkt "Heissa Holzmarkt" in Berlin-Friedrichshain. © Holzmarkt

Donnerstag und Freitag locken Glühwein, Feuertonne oder Retrokarussell. Am Sonnabend und Sonntag sorgen Lesungen in der Märchenhütte, eine Indoor-Hüpfburg oder Design von handverlesenen Händlern neben Konzerten, einem Bühnenprogramm sowie vielen Installationen für ein buntes Kulturprogramm beim „Heissa Holzmarkt“.

Termin: bis 23. Dezember

bis 23. Dezember Öffnungszeiten: Donnerstag/Freitag 16 Uhr bis 22 Uhr, Samstag/Sonntag 14 bis 22 Uhr, Montag bis Mittwoch geschlossen

Donnerstag/Freitag 16 Uhr bis 22 Uhr, Samstag/Sonntag 14 bis 22 Uhr, Montag bis Mittwoch geschlossen Adresse: Holzmarktstr. 25, Berlin-Friedrichshain

Weddingmarkt wird zum Weihnachtsmarkt – ein echter Geheimtip

An allen Adventssonntagen werden an rund 100 Ständen vor der historischen Schinkel-Kirche Kunst und Kunsthandwerk, Kosmetik aus Berlin sowie Streetfood aus aller Welt angeboten. Die Besucher können sich außerdem über ein Lagerfeuer samt Stockbrot-Station und das weihnachtliche Musik- und Märchenprogramm freuen.

Termin: 3./10./17. Dezember

3./10./17. Dezember Öffnungszeiten: 11–19 Uhr

11–19 Uhr Adresse: Leopoldplatz, Wedding

Weihnachtsmarkt in Neukölln: Am zweiten Advent ist „Nowkoelln X-Mas Flowmarkt“

Der „Nowkoelln Flowmarkt“ öffnet nur jeden zweiten Sonntag seine Stände und ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Am zweiten Advent findet die Weihnachts-Version statt, verkauft werden vorwiegend selbstgemachtes Design und Kunst von lokalen Kreativen. Dazu gibt es Glühwein, Waffeln und andere weihnachtliche Spezialitäten.

Termin: 10. Dezember

10. Dezember Öffnungszeiten: 10–17 Uhr

10–17 Uhr Adresse: Maybachufer 31, Neukölln

