Wann öffnet der Weihnachtsmarkt in der Altstadt Spandau 2023? Was sind die Öffnungszeiten? Wie ist das Programm? Die wichtigsten Infos.

Der Weihnachtsmarkt in der Altstadt Spandau gehört zu den schönsten Weihnachtsmärkten Berlins

Termin, Öffnungszeiten, Programm: die wichtigsten Infos zum Weihnachtsmarkt in der Altstadt von Berlin-Spandau

Berlin. „Stille Nacht“ und Glühwein mitten in der historischen Altstadt: Am 27. November 2023 startet wieder der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Spandauer Altstadt. In Berlins größter zusammenhängender Fußgängerzone lässt sich der Bummel über den Markt mit seinen Imbiss-Buden und Kunsthandwerk-Ständen bestens verbinden mit einer adventlichen Shopping-Tour durch die angrenzenden Geschäfte und Shopping-Center.

„Vom Rathaus Spandau bis zur Kirche St. Nikolai sowie auf dem Marktplatz bieten Kunsthandwerker und Händler Ihre Waren zum Stöbern, Staunen und natürlich zum Verkauf an“, heißt es auf der Website der Betreiber. Auf dem südlichen Teil des Reformationsplatzes an der Kirche St. Nikolai gibt es wieder den mittelalterlichen Teil des Weihnachtsmarktes.

Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarkts in der Altstadt von Berlin-Spandau (Archivbild). © picture alliance/dpa | Soeren Stache

Vor der Corona-Pandemie zählte der Weihnachtsmarkt in der Spandauer Altstadt mit seinen insgesamt 200 Ständen zu den größten Weihnachtsmärkten Berlins. Zwischenzeitlich war die Zitadelle Spandau Ersatz-Standort. 2023 erfolgt nun die Rückkehr in die Altstadt. Allerdings fällt der Markt deutlich kleiner aus: Rund 80 Buden und Stände gibt es in der Altstadt.

Mittwochs lohnt sich der Besuch besonders für Familien: Es gibt spezielle Angebote für Kinder – und sogar der Weihnachtsmann schaut vorbei.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von einem externem Anbieter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Weihnachtsmarkt Altstadt Spandau 2023 in Berlin: Termin, Öffnungszeiten, Adresse – die wichtigsten Infos

Termin: bis 23. Dezember 2023

bis 23. Dezember 2023 Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11-20 Uhr, Freitag/Samstag 11-22 Uhr

Sonntag bis Donnerstag 11-20 Uhr, Freitag/Samstag 11-22 Uhr Eintritt: kostenlos

kostenlos Adresse: Marktstraße 10, 13597 Berlin-Spandau

Marktstraße 10, 13597 Berlin-Spandau Anfahrt: U7 Altstadt Spandau, S+U Rathaus Spandau

Weihnachtsmärkte 2023 Berlin: Termine und Öffnungszeiten auf einen Blick

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von einem externem Anbieter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Weihnachtsmärkte in Berlin: Das sind die schönsten Bilder Der Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt, der auch in diesem Jahr am Bebelplatz stattfindet. © Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services Der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. © dpa | Jens Kalaene Stimmungsvoll beleuchtet ist der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz. © dpa | Jens Kalaene Besucherinnen und Besucher bei schönstem Adventswetter auf dem Weihanchtsmarkt am Breitscheidplatz. © Joerg Carstensen/dpa Die Eisbahn vor dem Riesenrad rund um den Neptunbrunnen auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Roten Rathaus. © dpa | Jens Kalaene Zahlreiche Besucher sind auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Roten Rathaus zu sehen. © dpa | Jens Kalaene Die ersten Besucher kommen auf den Weihnachtsmarkt auf dem Bebelplatz an der Staatsoper. © dpa | Jens Kalaene Eine als Eiskönigin verkleidete Darstellerin ist auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Bebelplatz an der Staatsoper unterwegs. © dpa | Jens Kalaene Der Weihnachtsmarkt am Bebelplatz von oben. © Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services Die ersten Besucher kommen auf den Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg. © dpa | Jens Kalaene Auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg dekoriert eine Verkäuferin einen Stand mit Weihnachtskugeln. © Jens Kalaene/dpa Als Weihnachtsmänner verkleidete Biker auf ihrem Weg zum Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg. © Joerg Carstensen/dpa Auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg dekoriert Verkäufer Karl einen Stand mit beleuchteten Weihnachtssternen. © dpa | Jens Kalaene Der neue Weihnachtsmarkt vor dem Berliner Stadtschloss. © Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services Ein Karussell auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Stadtschloss. © Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services Besucher gehen über den Weihnachtsmarkt neben der Winterwelt am Potsdamer Platz. © dpa | Christoph Soeder Blick auf den Weihnachtsmarkt „Winterzauber“ in Lichtenberg. © dpa | Jörg Carstensen Bis zum 30. Dezember erwarten die Besucher an der Landsberger Allee rund 70 Fahrgeschäfte, darunter eine Geisterbahn und ein Riesenrad. © dpa | Joerg Carstensen Besucherinnen und Besucher auf dem Weihnachtsmarkt „Winterzauber“ in Lichtenberg. © dpa | Joerg Carstensen Besucherinnen und Besucher schlendern über den Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt. © Christophe Gateau/dpa Auf dem Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt stehen Alpakas. © Christophe Gateau/dpa 1 / 21

bee