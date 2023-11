Berlin. Wann öffnet der Weihnachtsmarkt Schloss Britz 2023 in Berlin-Neukölln? Was sind die Öffnungszeiten? Die wichtigsten Infos.

An allen drei Adventswochenenden kann man auf dem Gutshof Schloss Britz Weihnachtszauber genießen, der sich von dem üblichen Programm der Berliner Weihnachtsmärkte deutlich abhebt. Über 200.000 Besucher erlebten in den vergangenen Jahren die „Märchenweihnacht“ in Neukölln, ein Spektakel des Wandertheaters „Cocolorus Budenzauber“.

Die Künstler des Wandertheaters organisieren, dekorieren und bespielen den Weihnachtsmarkt in historischer Kulisse. Am Theaterwagen, im Märchenzelt, auf der Freilichtbühne und auf der Trollwiese werden Märchen mit Handpuppen, Theater, Zauberei, sowie Tanz und Akrobatik in winterlichen Kostümen geboten. Die Schneekönigin mit ihren Trollen und Frau Holle wandeln über den Markt und wollen für zauberhafte Momente sorgen.

Zudem gibt es auf dem Gutshof einige Aktionen zu erleben, Kinderspiele, ein hölzernes Wasserrad und eindrucksvolle Wikingerboote zum Erklettern. Die weihnachtliche Live-Musik wird von Cocolorus Diaboli gespielt.

Die Macher versprechen neben den sonst üblichen Glühwein- und Schlemmerangeboten vor allem ein niveauvolles und liebevolles Programm mit mehr als 50 Ständen. „Außerdem gibt es neben dem klassischen roten und weißen Glühwein, mittelalterlichen Gewürzwein, heißen Quitten-Met und den skandinavischen Glühpunsch Glögg“, schreiben die Betreiber auf ihrer Website. Der Markt klingt abends mit der Feuershow von „Araga Mysteria“ aus.

Termin: die ersten drei Adventswochenenden (1.-3.12., 8.-10.12., 15.-17.12.)

die ersten drei Adventswochenenden (1.-3.12., 8.-10.12., 15.-17.12.) Öffnungszeiten: freitags 14-21 Uhr, Sa./So. 11-21 Uhr

freitags 14-21 Uhr, Sa./So. 11-21 Uhr Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 2 Euro, Kinder bis 6 Jahre frei

5 Euro, ermäßigt 2 Euro, Kinder bis 6 Jahre frei Adresse: Alt-Britz 73, 12359 Berlin

Alt-Britz 73, 12359 Berlin Anfahrt: Bus M46/M44 Fulhamer Allee, Bus 181/M44 Britzer Damm, Mohriner Allee

Weihnachtsmärkte 2023 Berlin: Termine und Öffnungszeiten auf einen Blick

