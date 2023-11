Berlin. Wann öffnet der Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt 2023 in Berlin-Neukölln? Was sind die Öffnungszeiten? Die wichtigsten Infos.

Jedes Jahr am zweiten Adventswochenende findet der traditionelle Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt rund um den Richardplatz in Neukölln statt. 2023 fällt dieser Termin auf den 8., 9. und 10. Dezember.

Was den Alt-Rixdorfer Markt von den vielen anderen Berliner Weihnachtsmärkten unterscheidet: An den über 200 Verkaufsständen bieten ausschließlich gemeinnützige Verbände, Gruppen und Vereine selbstgemachte Dinge, Kunsthandwerk, Holzspielzeug, Porzellan aus einer Behindertenwerkstatt, Kerzen, Honig, Marmeladen und liebevoll gebastelte Kleinigkeiten zum Verschenken an. Kinder haben Gelegenheit zum Ponyreiten. Für alle Besucher gibt es auch ein Kulturprogramm samt Chormusik.

Für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls bestens gesorgt: Neben den Klassikern wie Glühwein, Waffeln und Bratwurst finden sich Spezialitäten aus aller Welt – und dabei auch solche für Veganer oder Vegetarier. Erwartet werden an dem Wochenende auf dem Richardplatz erneut rund 60.000 Gäste.

Eine weitere Eigenart des Marktes in Nord-Neukölln: Seit mehr als 20 Jahren verzichtet der Weihnachtsmarkt auf Einweggeschirr und vermeidet so tonnenweise Müll. Dafür wurde der Weihnachtsmarkt bereits von der Deutschen Umwelthilfe ausgezeichnet. Denn durch sein Mehrwegkonzept sorgt er dafür, dass jährlich rund 96.400 Einwegbecher, über 6000 Einwegteller, Schüsseln, Pommesschalen und mehr als 3000 Einweg-Besteckteile eingespart werden.

Weihnachtsmarkt Alt-Rixorf 2023 in Berlin-Neukölln: Termin, Öffnungszeiten, Adresse – die wichtigsten Infos

Termin: 8. bis 10. Dezember

8. bis 10. Dezember Öffnungszeiten: Freitag 17-21 Uhr, Samstag 14-21 Uhr, Sonntag 14-20 Uhr

Freitag 17-21 Uhr, Samstag 14-21 Uhr, Sonntag 14-20 Uhr Eintritt: frei

frei Adresse: Richardplatz, 12055 Berlin-Neukölln

Richardplatz, 12055 Berlin-Neukölln Anfahrt: S 41, S42, S45, S46, S47 Neukölln, U7 Karl-Marx-Straße, Bus 171, M41, N7 Hertzbergplatz

