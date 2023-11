Berlin. Der Glühwein gehört zum Weihnachtsmarkt wie die Kugeln an die Tanne. Wo schmeckt er, wo ist er nur Plörre? Der ultimative Test.

Es ist kalt geworden in Berlin, passend zum Start der Weihnachtsmarkt-Saison. Beste Bedingungen für das erste Glüh-Getränk. Denn was gibt es Schöneres, als die kalten Hände an einer klebrig-warmen Tasse des meist viel zu süßen Weihnachtsgetränks zu wärmen? Die Auswahl ist groß: Ob weißer Glühwein, Winzer-Glühwein, Grog, Met, Glüh-Gin, Heidelbeerglühwein oder der klassische Christkindl Glühwein. Doch auf welchem Berliner Weihnachtsmarkt gibt es welche Spezialitäten? Zu welchem Preis und welchem Alkoholgehalt? Ein Überblick.