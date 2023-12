Der Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt findet 2023 auf dem Bebelplatz statt. Was sind die Öffnungszeiten? Die wichtigsten Infos.

Der Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt findet auch 2023 wieder auf dem Bebelplatz an der Staatsoper in Berlin-Mitte statt

Öffnungszeiten, Termin & Anfahrt: die wichtigsten Infos zum „Weihnachtszauber“ finden Sie hier

Berlin. Weihnachten in Berlin: ohne den Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt kaum vorstellbar. Im November und Dezember zählt die Zeltstadt auf dem Platz zwischen Deutschem und Französischem Dom zu den beliebtesten Weihnachtsmärkten in Berlin. Hunderttausende Besucher aus aller Welt tummeln sich jedes Jahr auf dem Gendarmenmarkt und lassen sich vom „WeihnachtsZauber“ anstecken – nicht nur wegen der vielen Kunsthandwerker, sondern vor allem wegen seines spektakulären kulinarischen Angebots.

Auch in diesem Jahr kann allerdings das historische Gebäude-Ensemble nicht als Kulisse dienen: Der Gendarmenmarkt wird weiterhin aufwendig saniert, der schmucke Platz ist eine riesige Baustelle. Deshalb weicht der „Weihnachtszauber“ auf den geschichtsträchtigen Bebelplatz an der Staatsoper aus. Das Gute daran: Der Bebelplatz liegt nur wenige Meter vom Gendarmenmarkt entfernt, in puncto Anfahrt ändert sich für Besucherinnen und Besucher nicht viel. Und die Kulisse von Staatsoper, St.-Hedwigs-Kathedrale, Hotel De Rôme und Altem Palais ist nicht minder beeindruckend.

Der Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt findet in diesem Jahr am Bebelplatz statt. © picture alliance/dpa | XAMAX

Was für den Gendarmenmarkt gilt, gilt auch für den Bebelplatz: Mit abwechslungsreichen Shows unterhalten Künstler und Künstlergruppen die Zuschauer auf der Bühne. Auf dem Programm stehen Musik genau wie Theater- und Tanzaufführungen. Zudem beweisen Kunsthandwerker ihr Können. In der gemütlichen Atmosphäre beheizter Zelte können in Ruhe Geschenkideen entdeckt werden.

Wer die oftmals längeren Schlangen an den Kassen umgehen will, kann in diesem Jahr erstmals schon vorab Online-Tickets für den Weihnachtszauber buchen. Dabei wird pro Ticket eine Gebühr von 19 Cent fällig.

Weihnachtsmarkt am Bebelplatz 2023 in Berlin: Termin, Öffnungszeiten, Adresse - alle Infos

Weihnachtliche Kleinkünstler begeistern die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarkts am Bebelplatz. © Getty Images | Sean Gallup

Termin: bis 31. Dezember 2023

bis 31. Dezember 2023 Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr, Heiligabend 12 bis 18 Uhr, Silvesterfeier 19 bis 1 Uhr

täglich von 12 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr, Heiligabend 12 bis 18 Uhr, Silvesterfeier 19 bis 1 Uhr Eintritt: zwei Euro, Kinder unter zwölf Jahren frei, montags bis freitags, 12 bis 14 Uhr für alle frei (außer am 24./25./26.12 und 31.12.)

zwei Euro, Kinder unter zwölf Jahren frei, montags bis freitags, 12 bis 14 Uhr für alle frei (außer am 24./25./26.12 und 31.12.) Adresse: Bebelplatz/Unter den Linden, 10117 Berlin-Mitte

Bebelplatz/Unter den Linden, 10117 Berlin-Mitte Anfahrt: Museumsinsel (U5), Unter den Linden (U6)

Weihnachtsmärkte 2023 Berlin: Termine und Öffnungszeiten auf einen Blick

Weihnachtsmärkte in Berlin: Das sind die schönsten Bilder Der Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt, der auch in diesem Jahr am Bebelplatz stattfindet. © Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services Der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. © dpa | Jens Kalaene Stimmungsvoll beleuchtet ist der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz. © dpa | Jens Kalaene Besucherinnen und Besucher bei schönstem Adventswetter auf dem Weihanchtsmarkt am Breitscheidplatz. © Joerg Carstensen/dpa Die Eisbahn vor dem Riesenrad rund um den Neptunbrunnen auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Roten Rathaus. © dpa | Jens Kalaene Zahlreiche Besucher sind auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Roten Rathaus zu sehen. © dpa | Jens Kalaene Die ersten Besucher kommen auf den Weihnachtsmarkt auf dem Bebelplatz an der Staatsoper. © dpa | Jens Kalaene Eine als Eiskönigin verkleidete Darstellerin ist auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Bebelplatz an der Staatsoper unterwegs. © dpa | Jens Kalaene Der Weihnachtsmarkt am Bebelplatz von oben. © Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services Die ersten Besucher kommen auf den Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg. © dpa | Jens Kalaene Auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg dekoriert eine Verkäuferin einen Stand mit Weihnachtskugeln. © Jens Kalaene/dpa Als Weihnachtsmänner verkleidete Biker auf ihrem Weg zum Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg. © Joerg Carstensen/dpa Auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg dekoriert Verkäufer Karl einen Stand mit beleuchteten Weihnachtssternen. © dpa | Jens Kalaene Der neue Weihnachtsmarkt vor dem Berliner Stadtschloss. © Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services Ein Karussell auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Stadtschloss. © Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services Besucher gehen über den Weihnachtsmarkt neben der Winterwelt am Potsdamer Platz. © dpa | Christoph Soeder Blick auf den Weihnachtsmarkt „Winterzauber“ in Lichtenberg. © dpa | Jörg Carstensen Bis zum 30. Dezember erwarten die Besucher an der Landsberger Allee rund 70 Fahrgeschäfte, darunter eine Geisterbahn und ein Riesenrad. © dpa | Joerg Carstensen Besucherinnen und Besucher auf dem Weihnachtsmarkt „Winterzauber“ in Lichtenberg. © dpa | Joerg Carstensen Besucherinnen und Besucher schlendern über den Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt. © Christophe Gateau/dpa Auf dem Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt stehen Alpakas. © Christophe Gateau/dpa 1 / 21

