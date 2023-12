Wann öffnet der Weihnachtsmarkt in Karls Erdbeerhof in Elstal bei Berlin 2023? Welche Attraktionen gibt es? Die Infos in der Übersicht.

Auch in Karls Erdbeerhof in Elstal bei Berlin wird Weihnachten gefeiert

Weihnachtsmarkt, Eisbahn, Eiswelt: Die wichtigsten Infos zum Erdbeerhof in der Übersicht

Berlin. Es wird besinnlich in Karls Erdbeerhof in Elstal bei Berlin: Besucherinnen und Besucher können sich dort auf eine wohlige Auszeit im hektischen Trubel vor Weihnachten einstimmen. Erdbeerglühwein, die Traktorbahn im festlichen Glanz und leckere Köstlichkeiten warten in dem Erdbeer-Dorf auf die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher. Nebenbei kann zwischen festlicher Dekoration fürs heimische Wohnzimmer oder nach Geschenken für Familie und Freunde gestöbert werden. Für Familien und Kinder ist der Erbeerhof eine gute Alternative für die vielen Weihnachtsmärkte in Berlin.

Auch das Eislaufen ist bei Karls wieder zurück: Zu weihnachtlichen Klängen können auf der Eisbahn Pirouetten gedreht werden. Der Schlittschuhverleih ist kostenlos. Die Nutzung ist für Tages- und Jahreskarteninhaber inklusive.

In der Eiswelt in Elstal schaffen Eiskünstler märchenhafte Figuren. Unter dem Motto „Metamorphose – Die unendliche Verwandlung“ können Besucherinnen und Besucher dabei zuschauen, wie alte Figuren umgestaltet oder neue Kunstwerke aus Eis geschaffen werden. Beim Live-Schnitzen mit den Künstlern dürfen sich die Zuschauer auch selbst mit Werkzeugen an einem Eisblock versuchen.

Bis zum 7. Januar sorgt eine Lichter-Show in Elstal in der „WetterWelt“ nicht nur für strahlende Augen, auch der Himmel wird erleuchtet. Bei den Vorführungen tanzen drei Mal täglich (16.30, 17 und 17.30 Uhr) 100.000 Lichter um die staunenden Fans, animiert zu Weihnachtsliedern, die auf das Fest der Liebe einstimmen.

Weihnachtsmarkt in Karls Erdbeerhof in Elstal bei Berlin 2023: Termin, Öffnungszeiten, Adresse – die wichtigsten Infos

Termin: bis 7. Januar

bis 7. Januar Öffnungszeiten: tägl. 8 bis 18 Uhr, 24.12. 8-14 Uhr, 25./26.12. 8-19 Uhr (Handel geschl., Backwaren bis 14 Uhr), 31.12. 8-17 Uhr, 1.1. 10-19 Uhr (Handel geschl., nur Backwaren 12-18 Uhr)

tägl. 8 bis 18 Uhr, 24.12. 8-14 Uhr, 25./26.12. 8-19 Uhr (Handel geschl., Backwaren bis 14 Uhr), 31.12. 8-17 Uhr, 1.1. 10-19 Uhr (Handel geschl., nur Backwaren 12-18 Uhr) Eintritt: frei, für viele Attraktionen wird ein Aufpreis fällig. Eine Übersicht zu den Tages- und Jahreskarten bei Karls Erdbeerhof in Elstal findet sich hier.

Adresse: Zur Döberitzer Heide 1, 14641 Wustermark

Zur Döberitzer Heide 1, 14641 Wustermark Anfahrt: Bus-Linie 668 Bf. Elstal - Wustermark bis Haltestelle "Zum Erlebnis-Dorf"; Berlin Hauptbahnhof – Elstal oder Berlin-Spandau – Elstal, Ausstieg am Bahnhof Elstal.

