Berlin. Wann öffnet der Weihnachtsmarkt in den Späth'schen Baumschulen 2023? Was sind die Öffnungszeiten? Die Infos in der Übersicht.

Die Späth’schen Baumschulen in Treptow bitten an den ersten drei Adventswochenenden zu einem der schönsten Weihnachtsmärkte in Berlin: am 2./3. Dezember, 9./10. Dezember und am 16./17. Dezember 2023.

An mehr als 100 Ständen bieten Schmuckdesigner und Kunsthandwerker einfallsreiche Geschenkideen an. Decken, Stoffe, Hüte und schöne Dinge zum Anziehen gehören ebenso dazu wie Holzspielzeug und Erzgebirgskunst, Schaukelpferde und Schmuck.

Unterm geschmückten Tannenbaum spielen das „Weihnachtsmänner Hornquartett“ und das „Berliner Blechbläser-Trio“ auf. Reimesprecher Theo Theodor unterhält in Gestalt des Unternehmensgründers Christoph Späth mit Berliner Anekdoten aus drei Jahrhunderten.

Auf der Bühne im Hof gibt es Swing und Jazz, moderiert von Radio-Moderator Ingo Hoppe. Versprochen werden Musik, Verlosungen und „viele Überraschungen“, wie die Veranstalter ankündigen. Geplant sind unter anderem Auftritte von der „Hitmafia Berlin“, dem „Jazz Orchester Neue Welt“, der „Jazz Family Berlin“ und Brazzo Brazzone. Das komplette Weihnachtsmarkt-Programm finden Sie auf den Seiten der Späth'schen Baumschulen.

Das Monbijou-Theater tritt mehrmals mit Grimms Märchen für Kinder auf. Die Märchenerzählerin Ellen Luckas bittet in die blaue Märchenhütte zu Märchen und Musik. Ein beheiztes Bastelzelt auf dem Späth-Gelände lädt zum Weihnachtsbasteln ein.

Termin: 2./3. Dezember, 9./10. Dezember, 16./17. Dezember

2./3. Dezember, 9./10. Dezember, 16./17. Dezember Öffnungszeiten: Samstag/Sonntag 11 bis 20 Uhr

Samstag/Sonntag 11 bis 20 Uhr Eintritt: 8 Euro (Kinder bis 16 Jahren frei)

Adresse: Späthstraße 80/81, 12437 Berlin

Späthstraße 80/81, 12437 Berlin Anfahrt: S Baumschulenweg/Bus 170 und 265; U7 Blaschkoallee/Bus 170 Haltestelle „Baumschulenstraße/Königsheideweg“

