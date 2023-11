Weihnachtsmarkt Rotes Rathaus 2023 in Berlin: Alle Infos in der Übersicht

Wann öffnet 2023 der Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus in Berlin? Was sind die Öffnungszeiten? Wie ist das Programm? Alle Infos.

Hell beleuchtet ist der Eingang zum Weihnachtsmarkt „Berliner Weihnachtszeit“ am Roten Rathaus.

Ein beleuchteter Weihnachtsbaum auf dem Weihnachtsmarkt „Berliner Weihnachtszeit“ am Roten Rathaus ragt in den Abendhimmel vor der Kulisse vom Berliner Fernsehturm.

Weihnachtsdeko und Lebkuchen hängen an einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt „Berliner Weihnachtszeit“ am Roten Rathaus.

Ein Glühweinstand steht auf dem Weihnachtsmarkt „Berliner Weihnachtszeit“ am Roten Rathaus.

Zahlreiche Besucher gehen am Eröffnungstag über den Weihnachtsmarkt „Berliner Weihnachtszeit“ am Roten Rathaus.

Ein Verkäufer hält zwei Gläser mit Heißgetränken auf dem Weihnachtsmarkt „Berliner Weihnachtszeit“ am Roten Rathaus.

Zahlreiche Menschen fahren mit ihren Schlittschuhen auf einer Eisfläche auf dem Weihnachtsmarkt „Berliner Weihnachtszeit“ am Roten Rathaus.

Der Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus in Berlin bietet auch 2023 ein Riesenrad mit beheizten Gondeln und eine Schlittschuhbahn rund um den Neptunbrunnen.

Öffnungszeiten, Termine, Anfahrt: Alle Infos zur „Berliner Weihnachtszeit“ finden Sie hier

Berlin. Er ist ein Klassiker unter den Berliner Weihnachtsmärkten und sorgt auch in diesem Jahr für weihnachtliche Stimmung: Der Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus in Berlin ist ab dem 27. November 2023 geöffnet

Zu den Highlights des Marktes, der vom Veranstalter „Berliner Weihnachtszeit“ genannt wird, zählt das 50 Meter hohe Riesenrad, von dem der Blick bis zum Brandenburger Tor und sogar bis zum Funkturm reicht. Bei dem Riesenrad handelt es sich um das weltberühmte Wahrzeichen des Münchner Oktoberfestes, wie die Veranstalter auf ihrer Website schreiben.

Eine besondere Attraktion zu Weihnachten in Berlin ist auch in diesem Jahr die 600 Quadratmeter große Eisbahn rund um den Neptunbrunnen. Eine Laufzeit kosten 5 Euro. Schlittschuhe können vor Ort für 3 Euro pro Laufzeit ausgeliehen werden. Laufhilfen (Pinguin, Bär) kosten 5 Euro. Reservierungen sind nicht möglich. Aufwärmen kann man sich anschließend in den beheizten Glühweinstuben rund um die Eisbahn. Die Eislaufzeiten sind 11.15 bis 13.30 Uhr (nur samstags und sonntags), 12 bis 13.30 Uhr, 14 bis 15.30 Uhr, 16 bis 17.30 Uhr, 18 bis 19.30 Uhr und 20 bis 21.30 Uhr.

Foto: Monika Skolimowska / dpa

Drei Mal täglich kommt außerdem der Weihnachtsmann auf den Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus – auf einem Rentiergespann fliegt er durch die Luft. Die Zeiten lauten 16.30 Uhr, 18.30 Uhr und 20.30 Uhr.

Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es eine Auswahl historischer Kinder- und Familienfahrgeschäfte und viele Stände, an denen Kunsthandwerker ihre originellen Waren anbieten, eine lebensgroße Krippe und festlich geschmückte und duftende Buden mit kulinarischen Überraschungen.

Weihnachtsmarkt Rotes Rathaus 2023 in Berlin: Termin, Öffnungszeiten, Adresse – alle Infos

Termin: 27. November 2023 bis 7. Januar 2024, geschlossen am 24. Dezember

27. November 2023 bis 7. Januar 2024, geschlossen am 24. Dezember Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 22 Uhr, 25. und 26. Dezember 11 bis 21 Uhr, Silvester bis 20 Uhr

Montag bis Freitag 12 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 22 Uhr, 25. und 26. Dezember 11 bis 21 Uhr, Silvester bis 20 Uhr Eintritt: frei

frei Adresse: Rathausstraße 15, 10178 Berlin

Rathausstraße 15, 10178 Berlin Anfahrt: Rotes Rathaus (U5), Alexanderplatz (S3, S5, S7, S9, U2, U5, U8)

