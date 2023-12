Wann öffnet der Weihnachtsmarkt Zehlendorf 2023? Was sind die Öffnungszeiten und das Programm? Die wichtigsten Infos in der Übersicht.

Der Zehlendorfer Weihnachtsmarkt zählt zu den Weihnachtsmarkt-Klassikern in Berlin

Öffnungszeiten, Programm & Co.: Die wichtigsten Infos zum Weihnachtsmarkt Zehlendorf 2023

Berlin. Weihnachtsstimmung auf der Zehlendorfer Dorfaue am Teltower Damm: Der gemütliche Weihnachtsmarkt im Herzen des Bezirks startet in diesem Jahr am 27. November und beschert fünf Wochen adventlichen Trubel. In und an den Holzhütten gibt es selbstredend Glühwein, gebrannte Mandeln, Lebkuchen, Leckeres vom Grill und viele weitere Spezialitäten.

Händlerinnen und Händler bieten Kunsthandwerk und Geschenk-Ideen für Weihnachten. Kleine Gäste fasziniert eine Fahrt mit der Kindereisenbahn über den Weihnachtsmarkt. Heimlicher Star-Gast: Hin und wieder ist auch der Weihnachtsmann auf dem Zehlendorfer Markt unterwegs und liest Geschichten vor.

Lesen Sie auch: Christmas Garden: Märchen und ein fliegender Weihnachtsmann

Besondere Attraktion für alle Sportbegeisterten: die Schlittschuhbahn, die mit einer Größe von knapp 400 Quadratmeter viel Platz für entspanntes Gleiten, grazile Pirouette und alle weiteren Kabinettstückchen bietet. Eigene Schlittschuhe können mitgebracht werden. Je nach Verfügbarkeit können die Schlittschuhe auch vor Ort ausgeliehen werden. Besucherinnen und Besucher müssen für die Nutzung der Eisbahn ein kleines Entgelt entrichten. Eine weihnachtliche Eislaufbahn gibt es auch auf dem Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus.

Die Kindereisenbahn auf dem Zehlendorfer Weihnachtsmarkt an der Dorfaue. © Katrin Lange | Katrin Lange

An den Adventswochenenden ist ab 16 Uhr ein Bühnenprogramm geplant. Dabei gibt es zum Beispiel auch etwas zu gewinnen: Süßes oder Herzhaftes oder Freifahrten auf der Eisbahn. Im Kinderland kann gebastelt werden, in der Backstube Weihnachtsgebäck selbst gebacken werden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von einem externem Anbieter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Weihnachtsmarkt Zehlendorf 2023: Termin, Öffnungszeiten, Adresse – die wichtigsten Infos

Termin: bis 30. Dezember

bis 30. Dezember Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr, Heiligabend 11 bis 16 Uhr, 25. und 26. Dezember 11 bis 20 Uhr

Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr, Heiligabend 11 bis 16 Uhr, 25. und 26. Dezember 11 bis 20 Uhr Eintritt: kostenlos

Adresse: Kirchstraße 1, 14163 Berlin-Zehlendorf

Kirchstraße 1, 14163 Berlin-Zehlendorf Anfahrt: S1 S-Bahnhof Zehlendorf, Bus 112, 118, X10, 101, N10, N18: Rathaus Zehlendorf

Weihnachtsmärkte 2023 Berlin: Termine und Öffnungszeiten auf einen Blick

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von einem externem Anbieter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Weihnachtsmärkte in Berlin: Das sind die schönsten Bilder Der Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt, der auch in diesem Jahr am Bebelplatz stattfindet. © Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services Der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. © dpa | Jens Kalaene Stimmungsvoll beleuchtet ist der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz. © dpa | Jens Kalaene Besucherinnen und Besucher bei schönstem Adventswetter auf dem Weihanchtsmarkt am Breitscheidplatz. © Joerg Carstensen/dpa Die Eisbahn vor dem Riesenrad rund um den Neptunbrunnen auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Roten Rathaus. © dpa | Jens Kalaene Zahlreiche Besucher sind auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Roten Rathaus zu sehen. © dpa | Jens Kalaene Die ersten Besucher kommen auf den Weihnachtsmarkt auf dem Bebelplatz an der Staatsoper. © dpa | Jens Kalaene Eine als Eiskönigin verkleidete Darstellerin ist auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Bebelplatz an der Staatsoper unterwegs. © dpa | Jens Kalaene Der Weihnachtsmarkt am Bebelplatz von oben. © Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services Die ersten Besucher kommen auf den Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg. © dpa | Jens Kalaene Auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg dekoriert eine Verkäuferin einen Stand mit Weihnachtskugeln. © Jens Kalaene/dpa Als Weihnachtsmänner verkleidete Biker auf ihrem Weg zum Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg. © Joerg Carstensen/dpa Auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg dekoriert Verkäufer Karl einen Stand mit beleuchteten Weihnachtssternen. © dpa | Jens Kalaene Der neue Weihnachtsmarkt vor dem Berliner Stadtschloss. © Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services Ein Karussell auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Stadtschloss. © Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services Besucher gehen über den Weihnachtsmarkt neben der Winterwelt am Potsdamer Platz. © dpa | Christoph Soeder Blick auf den Weihnachtsmarkt „Winterzauber“ in Lichtenberg. © dpa | Jörg Carstensen Bis zum 30. Dezember erwarten die Besucher an der Landsberger Allee rund 70 Fahrgeschäfte, darunter eine Geisterbahn und ein Riesenrad. © dpa | Joerg Carstensen Besucherinnen und Besucher auf dem Weihnachtsmarkt „Winterzauber“ in Lichtenberg. © dpa | Joerg Carstensen Besucherinnen und Besucher schlendern über den Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt. © Christophe Gateau/dpa Auf dem Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt stehen Alpakas. © Christophe Gateau/dpa 1 / 21

bee