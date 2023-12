Wann öffnet der Weihnachtsmarkt Lucia in der Kulturbrauerei 2023 in Berlin? Was sind die Öffnungszeiten? Die wichtigsten Infos.

Der Weihnachtsmarkt Lucia in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg bietet auch 2023 schwedische Gemütlichkeit

Öffnungszeiten, Termine, Programm: Die wichtigsten Infos zum Lucia-Markt finden Sie hier

Berlin. Mitten in der Großstadt – und doch so gemütlich umschlossen von der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg: Der Lucia Weihnachtsmarkt in Berlin gehört auch 2023 zu den Top-Adressen unter den Berliner Weihnachtsmärkten.

Weihnachten auf dem Lucia-Markt bedeutet auch: eintauchen in eine nostalgisch und mittelalterlich angehauchte Märchenwelt. Dazu tragen einige Attraktionen bei, darunter ein Kettenkarussell, ein kleines Kinderkarussel, eine kleine Ritterburg zum Armbrustschießen, ein Weihnachtsmann-Thron mit Wunschbriefkasten, die Jakobsleiter „Sterntaler“ oder auch flackernde Schwedenfeuer.

Täglich kommt außerdem der Weihnachtsmann vorbei, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr. Täglich von 20 bis 21 Uhr wandelt zudem ein Engel umher und umhüllt die Besucherinnen und Besucher mit „Lebenslust, Weisheit und Schutz“, wie es auf der Website der Lucia-Macher heißt.

Und warum überhaupt „Lucia“? Lucia ist ein vorweihnachtliches Fest, das in Schweden gefeiert wird. Passend dazu ist auch das kulinarische Angebot in der Kulturbrauerei. Klar, dass es aus diesem Grund neben traditionellem Glühwein auch skandinavischen Glögg aus Rotwein mit Korn oder Wodka sowie Gewürzen gibt.

Der Lucia Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg. © picture alliance/dpa/Carsten Koall

Weihnachtsmarkt Kulturbrauerei 2023 in Berlin-Prenzlauer Berg: Termin, Öffnungszeiten, Adresse – alle Infos zum Lucia-Markt

Termin: bis 22. Dezember 2023

bis 22. Dezember 2023 Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 15 bis 22 Uhr, Sa./So. 13 bis 22 Uhr

Mo.-Fr. 15 bis 22 Uhr, Sa./So. 13 bis 22 Uhr Eintritt: frei

frei Adresse: Knaackstraße 97/Sredzkistraße 1/Schönhauser Allee 36-39, 10435 Berlin-Pankow

Knaackstraße 97/Sredzkistraße 1/Schönhauser Allee 36-39, 10435 Berlin-Pankow Anfahrt: Eberswalder Straße/Senefelder Straße (U2)

