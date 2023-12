Berlin. Wann öffnet der Weihnachtsmarkt Yaam on Ice 2023? Was sind die Öffnungszeiten? Die wichtigsten Infos in der Übersicht.

„Yaam on Ice“ lautet der Name eines „eisig-tropischen“ Weihnachtsmarktes am Spreeufer, der in diesem Jahr erstmals stattfindet. Jeweils von donnerstags bis sonntags im Advent öffnet der Markt in Berlin-Friedrichshain. Die Macher versprechen ein „karibisch angehauchtes Potpourri von Kunstwaren, Schmuck, Fashion und internationaler Küche“. Und die hat es in sich: Auf dem Menü finden sich Jamaican Punch, Jerk Chicken, tropische Glühwein-Spezialitäten und frittiertes Eis.

Im Sommer ist das Yaam eine Institution für ausgelassene Beach-Partys. In diesem Berliner Winter verwandelt sich der Bereich in eine Eiswelt: Auf 480 Quadratmetern kann man direkt an der Spree Schlittschuhlaufen, seine Bahnen ziehen und Pirouetten drehen. Damit macht das Yaam den Weihnachtsmärkten am Roten Rathaus und in Zehlendorf Konkurrenz, wo ebenfalls eine Eisbahn aufgebaut ist.

Vormittags, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr, ist die Eisfläche sozialen Einrichtungen und Schulen vorbehalten. Ab 15 Uhr wird das Eis dann für alle geöffnet. Geplant sind dann ab 18 Uhr eine „Ice Disco“ und „Ice Shows“. Schlittschuhe können vor Ort ausgeliehen werden.

Geplant ist außerdem ein Live-Musik-Programm mit Black Music Artists, Singer/Songwritern sowie Pop- und Electro-DJs, Akrobaten und Street-Art-Künstlerinnen und -künstler. „Ein zauberhaftes, audio-visuelles Gesamtkunstwerk in tropischem Wintermantel“, kündigen die Yaam-Betreiber an.

Termin: 7.-10. Dezember, 14.-17. Dezember, 21.-23. Dezember, Schlittschuhlaufen ab 9. Dezember

7.-10. Dezember, 14.-17. Dezember, 21.-23. Dezember, Schlittschuhlaufen ab 9. Dezember Öffnungszeiten: jeweils 15-22 Uhr

jeweils 15-22 Uhr Eintritt: kostenlos, Spenden willkommen

Adresse: An der Schillingbrücke 3, 10243 Berlin

An der Schillingbrücke 3, 10243 Berlin Anfahrt: Ostbahnhof (S3, S5, S7, S9)

