Die großen Berliner Weihnachtsmärkte sorgen auch 2023 für Feststimmung. Die wichtigsten Infos im großen Überblick.

O du Fröhliche! Die Berliner Weihnachtsmärkte bringen im Advent 2023 die Hauptstadt zum Glänzen

Welche Weihnachtsmärkte sind die beliebtesten? Was sind die Öffnungszeiten und Termine?

Die wichtigsten Informationen: Öffnungszeiten und Termine, Eintritt, Programm und Anfahrt

Berlin. Glühwein trinken, weihnachtliches Kunsthandwerk entdecken, kleine Geschenke besorgen, Karussellfahren – auf den Weihnachtsmärkten 2023 in Berlin kommt garantiert jeder in Feststimmung. Weihnachten in der Hauptstadt – ob mitten in der City, umgeben von historischen Gebäuden, im Shopping-Trubel der Vorweihnachtszeit oder gemütlich in den Kiezen: In allen zwölf Berliner Bezirken finden Besucherinnen und Besucher eine Vielzahl unterschiedlicher Weihnachtsmärkte. Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht zu den beliebtesten und größten Weihnachtsmärkten mit Infos zu Terminen, Öffnungszeiten, Eintritt, Adresse und zur Anfahrt.

Weihnachtsmarkt in der Altstadt Spandau

Der Weihnachtsmarkt in der Altstadt Spandau (Archivbild). © picture alliance/dpa | Soeren Stache

„Stille Nacht“ und Glühwein mitten in der historischen Altstadt: 2023 findet wieder der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Spandauer Altstadt statt. In Berlins größter zusammenhängender Fußgängerzone lässt sich der Bummel über den Markt mit seinen Imbiss-Buden und Kunsthandwerk-Ständen bestens verbinden mit einer adventlichen Shopping-Tour durch die angrenzenden Geschäfte und Shopping-Center. "Vom Rathaus Spandau bis zur Kirche St. Nikolai sowie auf dem Marktplatz bieten Kunsthandwerker und Händler Ihre Waren zum Stöbern, Staunen und natürlich zum Verkauf an", heißt es auf der Website der Betreiber. Auf dem südlichen Teil des Reformationsplatzes an der Kirche St. Nikolai findet wieder der mittelalterliche Teil des Weihnachtsmarktes statt.

Termin: bis 23. Dezember 2023

bis 23. Dezember 2023 Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11-20 Uhr, Freitag/Samstag 11-22 Uhr

Sonntag bis Donnerstag 11-20 Uhr, Freitag/Samstag 11-22 Uhr Eintritt: kostenlos

kostenlos Adresse: Marktstraße 10, 13597 Berlin-Spandau

Marktstraße 10, 13597 Berlin-Spandau Anfahrt: U7 Altstadt Spandau, S+U Rathaus Spandau

Weihnachtsmarkt am Bebelplatz in Berlin-Mitte (Ersatz für Gendarmenmarkt)

Weihnachtliche Kleinkünstler begeistern die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarkts am Bebelplatz in Berlin. © Getty Images | Sean Gallup

Der Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt ist einer der großen Besuchermagneten Berlins im Advent. Weil aber der Gendarmenmarkt aktuell aufwändig saniert wird, findet der Markt auch 2023 nicht zwischen Konzerthaus, Deutschem und Französischem Dom statt. Stattdessen weicht der vom Veranstalter „Weihnachtszauber“ genannte Markt auf den Bebelplatz an der Staatsoper aus. Auch dort stellen viele Kunsthandwerker ihre Waren aus, auch dort steht ein besonderes kulinarisches Angebot im Fokus. Und auch dort gibt es auf einer Bühne tägliche Shows und Darbietungen von Akrobaten, Chören, Musik- und Tanzgruppen.

Termin: bis 31. Dezember 2023

bis 31. Dezember 2023 Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr, Heiligabend 12 bis 18 Uhr, Silvesterfeier 19 bis 1 Uhr

täglich von 12 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr, Heiligabend 12 bis 18 Uhr, Silvesterfeier 19 bis 1 Uhr Eintritt: 2 Euro, Kinder unter zwölf Jahren frei, montags bis freitags, 12 bis 14 Uhr für alle frei (außer am 24./25./26.12 und 31.12.)

2 Euro, Kinder unter zwölf Jahren frei, montags bis freitags, 12 bis 14 Uhr für alle frei (außer am 24./25./26.12 und 31.12.) Adresse: Bebelplatz/Unter den Linden, 10117 Berlin-Mitte

Bebelplatz/Unter den Linden, 10117 Berlin-Mitte Anfahrt: Museumsinsel (U5), Unter den Linden (U6)

Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg

Der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg 2023. Hier finden Sie Infos zu Öffnungszeiten, Terminen und Anfahrt. © picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg ist mit seiner märchenhaften Kulisse der wahrscheinlich romantischste in Berlin. Das Geheimnis der besonderen Stimmung? Möglicherweise eine klare Entscheidung der Veranstalter: Denn bei der Dekoration der Holzhütten und Pagodenzelte verzichten die Macher konsequent auf Plastikschmuck. Selbst die Abfallbehälter sind aus Holz. Das Areal wird akribisch sauber gehalten. Und dieses Konzept sorgt auch in diesem Jahr für eine besinnliche Atmosphäre.

Termin: bis 31. Dezember 2023, geschlossen am 24. Dezember

bis 31. Dezember 2023, geschlossen am 24. Dezember Öffnungszeiten: täglich 12 bis 22 Uhr

täglich 12 bis 22 Uhr Eintritt: kostenlos

kostenlos Adresse: Spandauer Damm 20-24, 14059 Berlin-Charlottenburg

Spandauer Damm 20-24, 14059 Berlin-Charlottenburg Anfahrt: Westend (S41/42, S45), Richard-Wagner-Platz (U7), Sophie-Charlotte-Platz (U2)

Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus in Berlin-Mitte

Der Weihnachtsmarkt „Berliner Weihnachtszeit“ am Roten Rathaus. © picture-alliance/ dpa | Karlheinz Schindler

Der traditionelle Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus in Mitte, von den Veranstaltern „Berliner Weihnachtszeit“ genannt, zählt zu den Klassikern unter den Weihnachtsmärkten der Hauptstadt. Als besondere Attraktion gibt es am Neptunbrunnen eine Eisbahn, die kostenlos mit eigenen Schlittschuhen benutzt werden kann, sie können gegen Gebühr aber auch vor Ort ausgeliehen werden. Ein 50 Meter hohes Riesenrad mit beheizten Gondeln verschafft einen Panorama-Ausblick auf die weihnachtliche Innenstadt – mit Blick bis zum Brandenburger Tor und Potsdamer Platz. Die Besucher erwarten historische Fahrgeschäfte, Glühweine nach alten Rezepten, Handwerkskunst, eine lebensgroße Krippe und festlich geschmückte Buden mit kulinarischen Überraschungen. Ein fliegender Weihnachtsmann samt Hochseilschlitten gleitet drei Mal am Tag über die Köpfe der Gäste hinweg.

Termin: bis 7. Januar 2024, geschlossen am 24. Dezember

bis 7. Januar 2024, geschlossen am 24. Dezember Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 22 Uhr, 25. und 26. Dezember 11 bis 21 Uhr, Silvester bis 20 Uhr

Montag bis Freitag 12 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 22 Uhr, 25. und 26. Dezember 11 bis 21 Uhr, Silvester bis 20 Uhr Eintritt: frei

frei Adresse: Rathausstraße 15, 10178 Berlin-Mitte

Rathausstraße 15, 10178 Berlin-Mitte Anfahrt: Rotes Rathaus (U5), Alexanderplatz (S3, S5, S7, S9, U2, U5, U8)

Weihnachts-Rummel „Berliner Winterzauber“ in Lichtenberg

Der Weihnachts-Rummel „Berliner Winterzauber“ 2023 an der Landsberger Allee in Lichtenberg. © picture alliance/dpa | Joerg Carstensen

Der Weihnachts-Rummel „Berliner Winterzauber“ findet 2023 wieder an der Landsberger Allee in Lichtenberg unweit der dortigen Ikea-Filiale statt. Zuletzt war die Weihnachtskirmes an der Magalenenstraße in Lichtenberg zu finden, auch am Alexa in Mitte gab es den „Winterzauber“ schon. Das Konzept hat sich indes nicht geändert: Ein Weihnachtsmarkt mit Kirmes-Atmosphäre soll es sein. Natürlich gehören rasante Fahrgeschäfte dazu, aber eben auch Glühwein-Stände, Buden mit Kunsthandwerk und viele weihnachtliche Leckereien. Mittwochs ist Familientag mit reduzierten Preisen für die Fahrgeschäfte.

Termin: bis 30. Dezember 2023

bis 30. Dezember 2023 Öffnungszeiten: Mo.-Do. 14 bis 21.30 Uhr, Fr./Sa. 13 bis 23 Uhr, So. 12 bis 21 Uhr (geschlossen am 24. Dezember)

Mo.-Do. 14 bis 21.30 Uhr, Fr./Sa. 13 bis 23 Uhr, So. 12 bis 21 Uhr (geschlossen am 24. Dezember) Eintritt: frei

frei Adresse: Landsberger Allee 300, Berlin-Lichtenberg

Landsberger Allee 300, Berlin-Lichtenberg Anfahrt: Bus 256/N56 bis Liebenwalder Straße/Landsberger Allee, Tram 16/M6 bis Arendsweg

Weihnachtsmarkt Lucia in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg

Menschen schlendern über den Lucia-Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei in Berlin-Prenzlauer Berg (Archivbild). © picture alliance / Maurizio Gambarini/dpa | Maurizio Gambarini

Mitten in Berlin – und doch gemütlich umschlossen von der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg: Der Lucia Weihnachtsmarkt in Berlin gehört auch 2023 zu den Top-Adressen unter den Berliner Weihnachtsmärkten. Geboten wird: ein Kettenkarussell, eine kleine Ritterburg zum Armbrustschießen, ein Weihnachtsmann-Thron mit Wunschbriefkasten und flackernde Schwedenfeuer. Täglich kommt außerdem der Weihnachtsmann vorbei, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr. Und weil es sich um die schwedische Variante vorweihnachtlicher Vorfreude handelt, dürfen natürlich auch diverse skandinavische Köstlichkeiten nicht fehlen.

Termin: bis 22. Dezember 2023

bis 22. Dezember 2023 Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 15 bis 22 Uhr, Sa./So. 13 bis 22 Uhr

Mo.-Fr. 15 bis 22 Uhr, Sa./So. 13 bis 22 Uhr Eintritt: frei

frei Adresse: Knaackstraße 97/Sredzkistraße 1/Schönhauser Allee 36-39, 10435 Berlin-Pankow

Knaackstraße 97/Sredzkistraße 1/Schönhauser Allee 36-39, 10435 Berlin-Pankow Anfahrt: Eberswalder Straße/Senefelder Straße (U2)

Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz

Auf dem Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz 2023 in Berlin steht auch in diesem Jahr wieder eine riesige Pyramide (Archivbild). © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Hauke Schröder

Was den Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz von den vielen anderen Weihnachtsmärkten in Berlin unterscheidet? Rein optisch in jedem Fall die riesige Weihnachtspyramide aus dem Erzgebirge, die traditionell im Zentrum des Weihnachtsmarkts aufgestellt wird. Die zweite große Pluspunkt: zentraler geht nicht in Berlin. Wer oberirdisch vom S-Bahnhof zur U-Bahn laufen oder in eine Tram springen will, kommt an dem Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz gar nicht vorbei.

Termin: bis 26. Dezember 2023

bis 26. Dezember 2023 Öffnungszeiten: tägl. 10 bis 22 Uhr, am 24.12. bis 16 Uhr

tägl. 10 bis 22 Uhr, am 24.12. bis 16 Uhr Eintritt: frei

frei Adresse: Alexanderplatz, 10178 Berlin-Mitte

Alexanderplatz, 10178 Berlin-Mitte Anfahrt: S- und U-Bahnhof Alexanderplatz (U2, U5, U8, S3, S5, S7, S9, Tram M2, M4, M5, M6, RB FEX, RB23, RB1, RB2, RE7, RE8)

Historischer Weihnachtsmarkt auf dem RAW-Gelände in Berlin-Friedrichshain

Stimmungsvoll beleuchtet ist der historische Weihnachtsmarkt auf dem RAW-Gelände in Berlin-Friedrichshain. © picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Fackeln und Feuerstellen tauchen das für Clubs, Kunst- und Kulturveranstaltungen bekannte RAW-Gelände in Friedrichshain beim Historischen Weihnachtsmarkt in ein mittelalterliches Licht. Der historisch anmutende Markt mit Gauklern und Akrobaten ist auf dem Gelände des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerks (RAW) an der Revaler Straße zu entdecken. Neben Ponyreiten oder Bogenschießen gibt es auch ein handbetriebenes „Riesenrad“ und Feuerjonglage – besonders für Kinder ein willkommenes Kontrastprogramm zu den klassischen Weihnachtsmärkten.

Termin: bis 22. Dezember 2023

bis 22. Dezember 2023 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 15 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 22 Uhr

Montag bis Freitag von 15 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 22 Uhr Eintritt: Erwachsene 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, Kinder bis fünf Jahre frei, im Online-Vorverkauf günstiger

Erwachsene 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, Kinder bis fünf Jahre frei, im Online-Vorverkauf günstiger Adresse: RAW-Gelände, Revaler Straße 99, 10245 Berlin-Friedrichshain

RAW-Gelände, Revaler Straße 99, 10245 Berlin-Friedrichshain Anfahrt: Warschauer Straße (S3, S5, S7, S75, S9, U1, U3)

Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin-Charlottenburg

Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz unterhalb der Gedächtniskirche in Berlin-Charlottenburg. © picture alliance / Geisler-Fotopress | Thomas Bartilla/Geisler-Fotopres

Auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz in der City West sorgen über 100 Stände für weihnachtliche Stimmung. Der Markt gilt als trubelig – und dennoch kommt unter einem der schönsten Weihnachtsbäume der Stadt garantiert eine adventliche Stimmung auf.

Termin: bis 7. Januar 2024

bis 7. Januar 2024 Öffnungszeiten: So.-Do. 11 bis 21 Uhr, Fr./Sa. 11 bis 22 Uhr, Heiligabend 11 bis 14 Uhr, 25./26. Dezember 13 bis 21 Uhr, 31. Dezember 11 bis 20 Uhr, 1. Januar 13 bis 21 Uhr

So.-Do. 11 bis 21 Uhr, Fr./Sa. 11 bis 22 Uhr, Heiligabend 11 bis 14 Uhr, 25./26. Dezember 13 bis 21 Uhr, 31. Dezember 11 bis 20 Uhr, 1. Januar 13 bis 21 Uhr Eintritt: kostenlos

kostenlos Adresse: Kurfürstendamm 237, 10789 Berlin-Charlottenburg

Kurfürstendamm 237, 10789 Berlin-Charlottenburg Anfahrt: Kurfürstendamm (U1/U9), Zoologischer Garten (S3, S5, S7, S9)

Winterwelt und Weihnachtsmarkt am Potsdamer Platz

Die Rodelbahn der „Winterwelt“ am Potsdamer Platz in Berlin. © picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Am Potsdamer Platz wird es zur Weihnachtszeit sportlich. Denn auf der „Winterwelt“ gibt es eine Rodelbahn – ganz ohne Kunstschnee. Besucherinnen und Besucher können dort in aufblasbaren Ringen auf Matten hinunterrutschen. Neben der Rodelbahn (Kosten: 1,50 Euro) gibt es eine „Hüttengaudi“ mit Essens- und Getränkeständen und abends Après-Ski-Partys samt umweltfreundlicher LED-Weihnachtsbeleuchtung.

Termin Weihnachtsmarkt: bis 26. Dezember

bis 26. Dezember Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt: 10 bis 22 Uhr, am 24. Dezember 10 bis 16 Uhr

10 bis 22 Uhr, am 24. Dezember 10 bis 16 Uhr Termin Winterwelt: bis 1. Januar 2024

bis 1. Januar 2024 Öffnungszeiten Winterwelt: 11 bis 22 Uhr, 24. Dezember bis 14 Uhr

11 bis 22 Uhr, 24. Dezember bis 14 Uhr Eintritt: frei, Rodelbahngebühr 2,50 Euro

frei, Rodelbahngebühr 2,50 Euro Adresse: Potsdamer Platz, 10785 Berlin-Mitte

Potsdamer Platz, 10785 Berlin-Mitte Anfahrt: Potsdamer Platz (S1, S2, S25, S26, U2)

Weihnachtsmärkte 2023 Berlin: Termine und Öffnungszeiten auf einen Blick

