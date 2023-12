Berlin. Sicheres Radfahren in Prenzlauer Berg erst ab Frühling: Straßen-Umbau nur in einer Richtung im Plan. Die andere Hälfe bleibt heikel.

Mehr als an allen anderen Orten Berlins erweist sich der Winter für Radfahrer auf der Schönhauser Allee als Feind. Um den großen Umbau der Berliner Magistrale bis Silvester zu vollenden, dafür waren die letzten Wochen zu frostig, zu feucht. So begründet Berlins Radplanungsgesellschaft Infravelo die Tatsache, dass die Neugestaltung von Prenzlauer Bergs riskantester Fahrradroute den Zeitplan sprengt. Wieder einmal, so muss man es sagen. Mehr als sieben angekündigte Terminankündigen seit Beschluss des Projekts zur Schaffung von breiten Radspuren anstelle von Parkplätzen seit 2016 erwiesen sich als Makulatur.

Und der aktuelle – diesmal wohl auch letzte – Verzug stellt sich wie folgt dar: Die Neugestaltung gelingt bis Ende des Jahres etwa zur Hälfte. Während die Eröffnung der 2,50 Meter messenden Radwege anstelle des Parkplatzstreifens stadtauswärts planmäßig im Dezember gelingt, verzögert sich die andere Hälfte deutlich. Bei der Route stadteinwärts in Richtung Alexanderplatz werden sich Radfahrer bis zum Frühling gedulden müssen, prognostiziert die Infravelo. Mitte der Woche hatte ein Sprecher diese Verzögerung auf Morgenpost-Anfrage eingeräumt. Kurz darauf gab die Gesellschaft eine Pressemitteilung heraus, in der sie den Umbau stadtauswärts als Erfolg vermeldete.

Schönhauser-Allee-Umbau: Widrige Witterung bremst Neugestaltung stärker als erhofft

Veraltete und schmale Hochbord-Radwege auf der Schönhauser Allee in Richtung Alexanderplatz bleiben noch monatelang in Betrieb. © Berliner Morgenpost | Thomas Schubert

Alles, was auf dem rund 700 Meter langen Abschnitt zwischen den U-Bahnhöfen Eberswalder Straße und Schönhauser Allee noch fehlt, sind laut Infravelo die „restliche Beschilderung und das Anbringen der Reflektoren an den Betonborden“. Immerhin: Bereits jetzt können Radfahrer schon vollendete Streckenteile nutzen, die mit wuchtigen Betonborden von der Auto-Fahrspur abgetrennt sind. Ein Sicherheitselement, das speziell auf die denkmalgeschützte Hochbahntrasse der BVG-Linie U2 abgestimmt wurde. Ein Spezialkleber lässt die Betonklötze auf dem sanierten Asphalt haften – doch das Aushärten bei Nässe und Kälte gestaltet sich wohl schwierig. Voraussetzung für die Teil-Vollendung im Dezember sind demnach „gute Witterungsbedingungen“, heißt es von der Infravelo.

Leuchtturm-Projekt für Berlins Verkehrswende wartet auf Frühlingswind

Bis zu 10.000 Radfahrer am Tag profitieren von der Neugestaltung der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg mit breiten Radspuren anstelle von Parkplatzstreifen. Doch das Projekt sprengt jetzt zum wiederholten Mal den Zeitplan - wegen schlechtem Wetter, heißt es. © Berliner Morgenpost | InfraVelo

Und die schlechte Witterung gilt wiederum als Grund, warum sich die wichtige zweite Hälfte in die City nur im Schneckentempo in eine sichere Radroute verwandelt. „Die ausstehenden Arbeiten in Fahrtrichtung Süden werden im Frühjahr 2024 abgeschlossen, sobald die Witterungsverhältnisse es zulassen. Durch die regenreiche Herbstzeit und die frühwinterlichen Temperaturen konnten nicht alle Arbeiten im angestrebten Zeitplan umgesetzt werden“, lautet die Entschuldigung.

Diese halbseitige Vollendung des 2016 als „Leuchtturm“ bezeichneten Verkehrswende-Projekts bedeutet aber auch: Rund 75 Parkplätze auf der noch ursprünglich gestalteten Schönhauser-Allee-Seite bleiben noch etliche Wochen erhalten – bis milde Frühlingswinde durch Prenzlauer Berg blasen und Bauarbeiter ihr Werk vollenden.

