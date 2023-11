Berlin. In Prenzlauer Berg entsteht Berlins größter Hotelstandort zur Unterbringung von Flüchtlingen - trotz Warnung des Bezirks.

Einer der kleinsten Hotel-Standorte Berlins zur Unterbringung von Flüchtlingen verwandelt sich jetzt in den größten: An der Storkower Straße in Prenzlauer Berg will der Berliner Senat ab diesem Monat bis zu 900 Bewohner in Zimmern unterbringen, wo normalerweise Touristen schlafen - zusätzlich zu den 200 Betten, die hier bis November bereits im Generator-Hostel gebucht waren.