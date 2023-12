Berlin. Einige Vermieter nutzen die Not der zahlreichen Wohnungssuchenden in Berlin aus. Wie das Geschäftsmodell funktioniert.

Alexander Buschner hatte keine Wahl. Wegen eines Jobs musste der Doktorand dringend von Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) nach Berlin ziehen. Zwei Wochen hatte er für die Suche nach einer Bleibe. In seiner Not nahm der Gesundheitsökonom und Psychologe, was er kriegen konnte: Ungefähr neun spärlich möblierte Quadratmeter im Erdgeschoss im weniger feinen Teil von Prenzlauer Berg, vor dem Fenster rollt der Verkehr auf der Wisbyer Straße.