Berlin. Wegen fehlender Mitarbeiter musste die BVG ihren Fahrplan kürzen. Wie das Unternehmen jetzt gegensteuern will – unter anderem mit Geld.

Hoffnung darauf, dass die Kürzungen im Busverkehr der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zeitnah zurückgenommen werden, konnte das Unternehmen am Mittwoch nicht machen. Dafür sprachen die Vorstände Rolf Erfurt und Jenny Zeller im Verkehrsausschusses des Abgeordnetenhauses von zahlreichen Vorhaben, die die BVG umsetzen will, um den Fahrermangel in den Griff zu bekommen – und damit auf allen Linien auch wieder das volle Programm anbieten zu können. Dabei geht es unter anderem um finanzielle Schritte, aber auch andere Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen.