Jüdischer Friedhof in Berlin: Hat die „Letzte Generation“ hier geschmiert?

An der Mauer des jüdischen Friedhofs an der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg prangt das Logo der „Letzten Generation“.

Berlin. An der Mauer des jüdischen Friedhofs an der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg prangt das Logo der „Letzten Generation“. Das Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Berlin und Brandenburg (JuFo) veröffentlichte am Donnerstag ein Foto der Schmiererei beim Kurznachrichtendienst X und schrieb dazu: „Hey @AufstandLastGen, wie hilft es dem Klima, jüdische Friedhöfe zu beschmieren?“

Hey @AufstandLastGen, wie hilft es dem Klima, jüdische Friedhöfe zu beschmieren?



An der Außenwand des Jüdischen Friedhofs Schönhauser Allee, Prenzlauer Berg. pic.twitter.com/1D1sNVzGB2 — JuFo DIG Berlin (@JuFoDIGBerlin) November 9, 2023

Jüdischer Friedhof in Berlin: Viele Schmierereien zu sehen

An der betroffenen Stelle sind noch weitere, mehr oder weniger unleserliche Schmierereien zu sehen. Das Logo der „Letzten Generation“ ist also nur eines von vielen. Ob auch wirklich ein Aktivist der Klimaschutzgruppe dafür verantwortlich ist, ist nicht nachweisbar.

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fakt ist aber, dass die „Letzte Generation“ in letzter Zeit auf mehreren Straßen und auch an einer Tram-Haltestelle in Prenzlauer Berg ihr Logo angebracht hat.

Erst Ende Oktober hatten Aktivisten der „Letzten Generation“ die Fassade des Bundeskanzleramtes mit oranger Fassade beschmiert. (dw)