Berlin. ADAC sagt, wo es voll auf der Straße wird und welchen Tag man meiden sollte. Züge aus Berlin zum Teil außergewöhnlich hoch ausgelastet.

Weihnachtszeit bedeutet Hochbetrieb, auch im Verkehr rund um Berlin. Ob Urlaub, Ausflug oder Familienbesuch: Hunderttausende Berliner treten spätestens Ende kommender Woche mit Bahn, Auto oder Flugzeug den Weg in andere Städte oder Länder an. Am 23. Dezember beginnen in Berlin und Brandenburg die Weihnachtsferien. Worauf können sich Reisende einstellen? Hier ein Überblick.