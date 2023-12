Berlin. Immer mehr Hauptstadt-Hotels beherbegen Flüchtlinge – nun auch ein Haus mit über 900 Betten in Prenzlauer Berg. So läuft die Belegung.

Party- und Rucksacktouristen mit eher schmalem Budget und guter Laune – sie sind die eigentliche Zielgruppe für das größte Hostel Berlins – das „Generator“ an der Ecke Landsberger Allee und Storkower Straße in Prenzlauer Berg. Nun aber finden hier 400 Menschen Unterschlupf, die Not und Krisen in fernen Ländern bis an die Spree führten. Damit ist die neueste Flüchtlingsunterkunft im Bezirk Pankow schon kurz nach der Ankündigung einer Belegung beinahe zur Hälfte belegt.