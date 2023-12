Berlin. Erst Asia-Restaurants, nun Italiener: Hitziger Lärmstreit in Prenzlauer Berg kreist jetzt um offene Küchenfenster und gekaperte Bänke.

Die Beschwerdeführer von heute lebten einst ruhig und glücklich. Sie waren schon in der Oderberger Straße heimisch, bevor sich die gründerzeitliche Meile in Prenzlauer Bergs Gastro-Zentrum Nummer eins verwandelte. Eine solche zeitliche Einordnung ist den heute unzufriedenen Nachbarn wie Lars Nickel oder Patricia R. wichtig, wenn sie kaum noch erträglichen Lärm und Schlaflosigkeit beklagen. Mit der neuesten Wortmeldung der Anwohner in der Bezirksverordnetenversammlung gewinnt der Lärmstreit um zu laute asiatische Restaurants – und nun auch italienische – nochmals an Tiefe.