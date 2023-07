Schönhauser Allee in Berlin-Pankow: So läuft der große Umbau wirklich

Ein Umbau der Schönhauser Allee in Pankow könnte in zwei Stufen erfolgen. Dabei geht es nicht nur um Radfahrer - sondern vor allem um die Tram.

Nach Radweg-Stopp Schönhauser Allee in Pankow: So läuft der Umbau wirklich

Berlin. Wenn Prenzlauer Bergs wichtigste Straße ab August einen Umbau erhält, dann gibt es eine vorläufige Version – und eine endgültige. Nur so lässt sich verstehen, was in den letzten Wochen für Irritation sorgte. Am Freitag gab das Haus von Berlins Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) nach einer Überprüfung bekannt, dass die Neugestaltung der Schönhauser Allee nun doch ab August starten könne. Zwischenzeitlich hatte die Überprüfung des seit 2015 geplanten Verkehrswendeprojekts mit 2,50 Meter breiten Radwegen anstelle von 150 Parkplätzen für Aufruhr gesorgt.

Und Verwirrung bei der Freigabe stiftete dann die Bemerkung, dass es sich zunächst um einen provisorischen Umbau handelt. Nun hat eine Sprecherin von Senatorin Schreiner diese Aussage auf Morgenpost-Anfrage erklärt. Tatsächlich kommt der Schönhauser-Allee-Umbau ab August ziemlich genau in der Form, wie man es 2022 noch unter Schreiners Vorgängerin Bettina Jarasch (Grüne) festgelegt hatte.

Also mit Streichung der 150 Parkplätze an den jeweils rechten Fahrbahnrändern, der Markierung von Radstreifen anstelle der Parkbuchten – und mit der Abtrennung dieser Spuren durch neuartige Betonborde, die direkt auf dem Asphalt kleben.

Schönhauser Allee: Querung für Fußgänger und Lieferzonen Knackpunkte

Pankow bekommt einen neuen Betonbord-Radweg in Prenzlauer Berg: Die Senatsverkehrsverwaltung unter Manja Schreiner (CDU) gibt Pläne frei, die unter Bettina Jarasch (Grüne) entstanden. Und will dann einen großen Entwurf folgen lassen.

Foto: InfraVelo / Berliner Morgenpost

„Im Zuge der Entwurfsplanung wurden keine Planänderungen für den Radfahrstreifen und Straßenraum vorgenommen“, bestätigt die Sprecherin den Umbau in der genannten Form. Zwischenzeitlich seien nur Aufstellflächen für Fußgänger, Lieferzonen und Lieferzeitfenster präzisiert worden.

Wie berichtet braucht es künftig Querungshilfen, damit Passanten vom Gehweg den neuen Radweg und dann von einer Insel aus die übrigen Fahrspuren überwinden können – eine der Hauptschwächen dieses Plans. Und Teile der jeweils rechten Spuren werden tagsüber zeitweise als Lieferzonen ausgewiesen. Dadurch bleibt dem Autoverkehr in den Zeiten des Lieferbetriebs nur noch jeweils die linke Spur – die man sich mit Straßenbahnen der BVG-Tram-Linie 1 teilen muss.

Endgültiger Umbau der Schönhauser Allee: Verkehrsraum wird nochmals umgestaltet

Hier setzt dann auch eine „Gesamtbetrachtung“ an, die Senatorin Schreiner ankündigt. Sie bezieht sich nicht nur auf den jetzigen Bauabschnitt zwischen Stargarder und Eberswalder Straße, sondern auf die Schönhauser Allee als Ganzes. Und das Augenmerk liegt dabei auf der Tram.

Schönhauser Allee-Umbau in Prenzlauer Berg – lesen sie mehr:

• Radwege in Prenzlauer Berg erhalten neuartige Betonstreifen

• Schönhauser Allee: Pankow verrät heikle Details

• So gefährlich ist die Schönhauser Allee für Radfahrer

„Dabei wird der Verkehrsraum inklusive der Kreuzungsbereiche großräumig betrachtet, damit der Querschnitt der Straße durch eine bauliche Lösung neu aufgeteilt werden kann. Dabei wird auch eine weitere Beschleunigung und Bevorrechtigung des ÖPNV auf dieser stark frequentierten Strecke untersucht“, teilt die Verkehrsverwaltung zu ihren Plänen mit.

Brückenabriss in Prenzlauer Berg bietet Anlass für endgültige Lösung

Beim Neubau der Schönhauser-Allee-Brücke schafft der Senat andere Verkehrsverhältnisse - mit innenliegenden Tramhaltestellen.

Foto: Senatsverwaltung für Mobilität / Berliner Morgenpost

Dies würde bedeuten, dass nicht nur die heutige Nutzung einzelner Streifen verändert wird – sondern zu einem späteren Zeitpunkt die komplette Umgestaltung für alle Verkehrsformen ansteht. Und vor allem auch eine Umgestaltung der besonders gefährlichen Kreuzungen, die aktuell nicht Teil der Neugestaltung sind.

Mehr zum Thema Verkehr in Berlin-Pankow:

• Drei U-Bahnlinien für Weißensee: Antonplatz als neuer Alex?

• Letzte Generation: Pankow verlangt fünfstellige Summer von Klimaklebern

• Pankow stoppt Auto-Chaos in Fahrradstraße mit Pollern

Ein Zeitraum für eine solche große Lösung ist zwar noch nicht bekannt. Allerdings dürfte eine Großbaustelle ab 2025 den passenden Anlass für eine weitreichende Umgestaltung liefern. Dann erfolgt der Abriss und Neubau der Schönhauser-Allee-Straßenbrücke im Bereich vor dem Einkaufszentrum Schönhauser Allee Arcaden – den auch die BVG für ein lang geplantes Vorhaben nutzt.

So wollen die Verkehrsbetriebe die Haltestellen der Tram-Linie M1 von den Rändern der Straße hin zur Innenfläche unter dem Viadukt der U-Bahnlinie U2 verlegen. Damit würde der Fuß- und Umsteigeverkehr unter der denkmalgeschützten Hochbahn gebündelt und eine zeitaufwendige und gefährliche Querung von Fahrbahnen für Tram-Nutzer entfiele.

Alle Nachrichten aus Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee

• Alle aktuellen Nachrichten aus Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee

• Bizarrer Trend: Nächster Baum in Prenzlauer Berg zerhackt

• Kleingarten-Skandal in Pankow: Aufregung um „Todesliste“