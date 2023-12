Berlin. Eine Mieterbeschwerde über Forderung von 700 Euro für eine Kammer hat politische Folgen. Dieses entscheidende Problem sieht der Bezirk.

Prenzlauer Berg ist ein teures Pflaster. Aber wenn ein junger Doktorand monatlich rund 70 Euro Miete pro Quadratmeter zahlen soll, horcht auch der für Wohnen zuständige Stadtrat auf. 689 Euro werden im Erdgeschoss eines Altbaus in der Wisbyer Straße für ein möbliertes Mini-Zimmer insgesamt fällig. Für eine 9-Quadaratmeter-Kammer innerhalb eines Raums, den Eigentümer mit Trennwänden unterteilt haben. Der Fall der Mieterbeschwerde von Alexander Buschner, über den die Berliner Morgenpost berichtet hatte, empört auch Politiker mehrerer Parteien. So viel sei vorweg gesagt: Sollte sich eine Befürchtung bestätigen, könnte das Bezirksamt Pankow in der Erdgeschosswohnung sogar Wände einreißen lassen.