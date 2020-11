Corona-Newsblog in Berlin: 432 neue Infektionen bestätigt, vir weitere Tote

Die Deutschen müssen sich nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf weitere Monate mit Corona-Beschränkungen einstellen: "Der vor uns liegende Winter wird uns allen noch viel abverlangen", sagte Merkel am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

7.07 Uhr: Neue Regeln - Unruhe an weiterführenden Schulen

Ab Mittwoch soll der Schulbeginn in Berlin wegen Corona gestaffelt laufen. Diese „zusätzliche Maßnahme“ sei mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) abgesprochen, hieß es am Freitagnachmittag von der Senatsbildungsverwaltung. Doch was so leichthin als „zusätzliche Maßnahme“ daherkommt, ist in der Kürze der Zeit kaum umsetzbar, kritisieren Schulleitungen. Alle Details zu den Herausforderungen für die Berliner Schulen in der Corona-Krise lesen Sie hier.

3.31 Uhr: Innenausschuss debattiert über Corona-Proteste

Die Proteste und Demonstrationen der Gegner der Corona-Einschränkungen sind am Montag (9 Uhr) Thema im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Auf Wunsch von SPD, Linken und Grünen diskutieren die Innenpolitiker, ob von diesen Protesten ernsthafte Gefahren ausgehen. Zudem geht es um Gewaltausbrüche in Familien und Beziehungen während der Corona-Pandemie. Der Berliner Morgenpost liegen exklusiv Zahlen vor, welche Straftaten im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen von der Polizei erfasst wurden.

+++ Sonntag, 16. November 2020 +++

16.29 Uhr: 432 neue Infektionen in Berlin bestätigt - Inzidenz liegt bei 209,1

In Berlin sind am Sonntag mit 432 neuen Corona-Infektionen deutlich weniger neue Fälle vom Landesamt für Gesundheit und Soziales gemeldet worden, als in den Tagen zuvor. An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen aber in der Regel niedriger, weil nicht alle Gesundheitsämter am Wochenende ihre Daten melden. So wurden die Zahlen der Bezirke Lichtenberg, Mitte, Neukölln, Pankow, Spandau und Treptow-Köpenick am Sonntag nicht gemeldet.

In Berlin starben demnach vier weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 362. 432 neue Infektionen wurden bestätigt, 831 waren es am Sonnabend. 18.359 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 18.322 waren es am Sonnabend. 28.976 Menschen gelten inzwischen als genesen. 274 Menschen werden auf den Intensivstationen behandelt, ein Patient weniger als bisher gemeldet. 982 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, acht mehr als am Sonnabend gemeldet.

Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 1,25 auf Grün. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 209,1 weiter auf Rot, die Ampel für die mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten mit 22 Prozent weiterhin auf Gelb. Bei der kritischen Marke von 25 Prozent würde diese Ampel von nun Gelb auf Rot wechseln.

