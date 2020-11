Corona-Proteste ziehen immer mehr Extremisten an

Berlin. Demonstranten, die bewusst gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen. Polizisten, die aufs Übelste beleidigt und bedroht werden. Heftigster Widerstand bei Festnahmen und gefährliche Körperverletzungen gegen Andersdenkende. Die Berliner Polizei hat in den vergangenen Wochen im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen Hunderte Straftaten dokumentiert. Das geht aus Zahlen hervor, die der Berliner Morgenpost exklusiv vorliegen. Die Straftaten sind an diesem Montag auch Thema im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

Insgesamt erfasste die Behörde bislang mehr als 700 Straftaten, die in der Ermittlungsgruppe (EG) „Quer“ bearbeitet werden. Darunter sind etwa 197 Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte, 97 tätliche Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten, 90 Beleidigungen, 34 einfache und schwere Körperverletzungen, 24 Landfriedensbrüche und 170 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz.

Bei der EG „Quer“ werden sämtliche Ermittlungsverfahren in diesem Zusammenhang geführt, sofern sie aus den direkten Versammlungsgeschehnissen stammen, heißt es aus der Behörde. Bei der EG arbeiten aktuell sieben Polizistinnen und Polizisten des LKA 53.

Corona-Protest-Szene ist heterogen zusammengesetzt

Probleme bereitet der Polizei nach wie vor die Einordnung der Proteste. Auf Nachfrage der Berliner Morgenpost äußerte sich die Behörde aber überraschend deutlich. Die „Corona-Protest-Szene“ setze sich äußerst heterogen zusammen und habe sich zu einem Sammelbecken entwickelt, „in dem ideologisch widersprüchliche Positionen nicht stören“. „Die Mehrheit der Teilnehmenden setzt sich aber grundsätzlich aus dem regierungskritischen Milieu zusammen, welches sich hauptsächlich in alternativen Medien informiert“, heißt es.

Der Corona-Protest trat in Berlin in Wellen auf. Wenn Entscheidungen – etwa zum Infektionsschutzgesetz – anstanden, gab es mehr Demonstrationen. Einen einheitlichen Akteur konnten die Sicherheitsbehörden dabei nicht ausmachen. Auch für diese Woche sind wieder mehrere Demonstrationen geplant. Allerdings bleibe der Berliner Ableger von „Querdenken“ weit hinter dem Mobilisierungspotenzial anderer Bewegungen zurück, so die Polizei.

Verfassungsschutz will „Querdenken“-Veranstaltungen genau prüfen

Zuletzt hatte der Verfassungsschutz eine genauere Überprüfung der „Querdenken“-Veranstaltungen angekündigt, weil immer mehr Extremisten an den Veranstaltungen teilnehmen würden. Der Hamburger Verfassungsschutzchef Torsten Voß sagte dem „Spiegel“: „Wir schauen uns sehr genau an, ob hier eine eigene extremistische Bewegung entsteht, die nicht in die klassischen Schubladen passt. Dafür spricht einiges.“ Er registriere zudem eine wachsende Gewaltbereitschaft unter den „Querdenken“-Anhängern. „Es gab bereits zwei Anschläge, auf ein Gebäude des Robert-Koch-Instituts und vor der Leibniz-Gemeinschaft in Berlin“, sagte Voß dem Nachrichtenmagazin.

Laut Berliner Polizei sei das Interesse an den Protesten allerdings wellenförmig. Aktuell habe die rechte Szene keinerlei Interesse, sich an den regelmäßig stattfindenden Versammlungen zu beteiligen. In der Vergangenheit schaffte sie es zu einzelnen Terminen aber bundesweit Anhänger nach Berlin zu mobilisieren.

Protestszene lässt sich schwer kategorisieren

Wie schwer sich die Protestszene kategorisieren lässt, zeigte sich auch wieder am vergangenen Sonnabend. Der Berliner Ableger von „Querdenken“ hielt auf dem Alexanderplatz eine Kundgebung ab. Eine der Organisatorinnen sagte, dass man sich in der Tradition der Anti-Atomkraftbewegung sehe. Damals habe es keine Partei gegeben, die den Protest ernst genommen habe. Deshalb habe man die Grünen gegründet. Ein anderer Redner sagte, dass er früher gegen die Startbahn West in Frankfurt/Main protestiert habe. Während der Reden wurde von der Polizei ein Demonstrant abgeführt, weil er den Hitlergruß gezeigt hatte.

Ihre Anziehungskraft auf Extremisten wird auch für die Corona-Protest-Szene zunehmend zum Problem. Denn laut Polizei verläuft die Mehrzahl der Aktionen friedlich. Aber in der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass besonders größere Versammlungen mit mehreren Tausend Teilnehmern davon betroffen sind. „Insbesondere bei diesen überproportional großen Versammlungen werden aus unterschiedlichen Spektren und Szenen gewaltbereite Teilgruppen angezogen, die dann unabhängig von der eigentlichen Thematik auf Konfrontationssuche insbesondere gegenüber Gegenprotest, Medienvertretern und der Polizei Berlin sind“, teilte die Polizei mit.

Insgesamt schätzen die Behörden die Lage als sehr dynamisch ein. Voraussagen seien kaum möglich. Einzelne Versammlungen – wie im August in Berlin oder im November in Leipzig – konnten auf eine bundesweite Mobilisierung zurückgreifen. Wann und wo eine weitere große Versammlung stattfindet, hänge auch von dem gewählten Datum und den Entwicklungen der Pandemie ab.