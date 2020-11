Neue Regeln: Unruhe an weiterführenden Schulen

Berlin. Am Freitagnachmittag trudelte das Schreiben der Senatsbildungsverwaltung auf den Dienstcomputern der Schulleitungen ein – überraschend hieß es dort für alle weiterführenden Schulen: ab Mittwochfrüh werde der Unterrichtsbeginn „über einen Zeitraum von zwei Stunden gestreckt“, damit sich nicht mehr so viele Schüler in den öffentlichen Verkehrsmittel begegneten. Diese „zusätzliche Maßnahme“ sei mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) abgesprochen. Das sei in der aktuellen Situation „ein weiterer wichtiger Schritt, um den Regelunterricht unter Pandemiebedingungen aufrechterhalten zu können“, so Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD).

„Beileid an alle Schulleitungen, die nun rotieren“

Hörte man sich am Freitagabend unter Schulleitungen um, war schnell klar: Was so leichthin als „zusätzliche Maßnahme“ daherkommt, ist in der Kürze der Zeit kaum umsetzbar. Denn der Stundenplan ist an weiterführenden Schulen eine komplexe Angelegenheit, besonders üppig wird die Planung, wenn das Kurssystem der Oberstufe dazukommt. Außerdem bleibt unklar, wie genau die Forderung umgesetzt werden soll. Anders als für das Alternativszenario – die Schulen stehen dann auf Stufe „Rot“, Klassen und Kurse werden in Gruppe A und B aufgeteilt und zu getrennten Zeiten oder an getrennten Tagen unterrichtet – sind Berlins Schulen auf dieses Szenario nicht vorbereitet. „Mein Beileid an alle Schulleitungen, die nun rotieren“, schreibt eine Userin auf Twitter.

Die Senatsverwaltung für Bildung reagierte auf die Kritik. „Die Schulen wurden direkt angeschrieben“, heißt es – und sie hätten ja mit Montag und Dienstag genügend Zeit zur Umplanung. „Wieder einmal bekommen Schulleitungen an einem Freitag nach Dienstschluss wichtige Informationen zur schnellen Umsetzung“, beschwert sich nun der Landeselternvorsitzende Norman Heise. Die Schulpraktiker seien offensichtlich wieder nicht in die Entscheidung eingebunden gewesen, auch nicht die führenden Schulleiterverbände. „Einen Stundenplan zu entwerfen, ist schon eine Kunst für sich“, betont Heise. Dazu komme noch, dass die Lage personell an vielen Schulen sehr angespannt sei. Das heißt, einige Schulen haben schon damit zu tun, überhaupt irgendwie den normalen Unterricht aufrechtzuerhalten.

Zwanzig Prozent oder mehr der Lehrkräfte sind in Quarantäne

Immer häufiger fehlen in Bezirken, in denen die Coronazahlen hoch sind, zwanzig Prozent oder mehr der Lehrkräfte, weil sie sich in Quarantäne befinden. So können bei der Fritz-Karsen-Gemeinschaftsschule 29 von 138 Lehrkräften aktuell laut Homepage nicht zur Arbeit kommen – das sind etwas mehr als 21 Prozent. In mehreren Grundschulen in Mitte und Kreuzberg scheint dies ebenfalls der Fall zu sein. E-Mails von besorgten Elternvertretern liegen der Morgenpost vor.

Auch die Behauptung, dass nur zwei berufliche Schulen in Berlin auf der Stufe „Rot“ im Coronastufenplan eingeordnet sind, scheint so nicht zu stimmen. So steht bei der Fichtenberg Oberschule, einem Gymnasium in Steglitz, zumindest die Oberstufe auch kommende Woche auf Rot, die Mittelstufe verbleibt dagegen in Orange. In Mitte geht wohl ein Gymnasium auch kommende Woche ins Alternativszenario. So ist auf der Homepage des Lessing-Gymnasiums zu lesen: „Das Lessing-Gymnasium ist für kommende Woche, 16.-20.11.2020, erneut in die Corona-Stufe Orange eingestuft worden. Die pandemiebedingte Teilung mit A- und B-Wochen wird fortgeführt.“ Die Gruppe A habe von der ersten bis zur vierten Stunde Unterricht, die Gruppe B danach. Das heißt, das Gymnasium befindet sich de facto im Alternativszenario. Schulstadtrat Carsten Spallek (CDU) wollte auf Anfrage diesen Fakt nicht bestätigen, sondern verwies auf das Gesundheitsamt und die Schulaufsicht des Bezirks. Aus der Bildungsverwaltung kam keine Reaktion auf die Anfrage.

„Salami-Taktik“, was einen langsamen Schul-Lockdown angeht

Inzwischen sprechen viele von einer „Salami-Taktik“, was einen langsamen Schul-Lockdown angeht. SPD-Politiker Karl Lauterbach warnte in der Morgenpost: „Wir erleben eine Verlagerung des Pandemiegeschehens auf das Schulalter.“ Tatsächlich stieg die Zahl aller aktuell positiv auf Corona getesteten Schüler von 951 auf 1273. Das entspricht einer Steigerung von fast 34 Prozent. Beim Schulpersonal liegt die Steigerung der Erkrankten sogar noch höher – bei 53 Prozent. Hier sind es 362 Personen, die Oberstufenzentren einberechnet. Der Spandauer Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) versucht nun, zu beruhigen: „Panik zu schüren, hat jetzt allerdings auch keinen Sinn.“ Grundsätzlich funktioniere der Schul-Stufenplan.

Noch etwas ist ab Mittwoch neu: es gilt durchgehend Maskenpflicht für die komplette Schulgemeinschaft weiterführender Schulen – sogar auf dem Schulhof. Auch das ist umstritten. „Ich werde beim Schulträger nachfragen, ob die Pflicht auf dem Schulhof entfallen kann, wenn jemand den Mindestabstand einhält“, schreibt ein Schulleiter besorgt.