Demo in Berlin heute: Proteste von Corona-Verharmlosern: Großeinsatz für Polizei

Berlin. Großeinsatz für Berlins Polizei: Sie muss heute den Reichstag gegen Tausende Demonstranten sichern. Coronaleugner, Rechtsextreme und Reichsbürger wollen gehen das neue Infektionsschutzgesetz demonstrieren. Das Bundesinnenministerium hatte am Dienstag Kundgebungen innerhalb der Bannmeile vor dem Bundestag verboten.

Die Veranstalter einer geplanten Demonstration gegen die Corona-Politik und gegen Änderungen am Infektionsschutzgesetz hatten ihre Versammlung vor dem Reichstagsgebäude bereits am Dienstag abgesagt. Nach Informationen der Berliner Morgenpost fürchteten die Veranstalter des "Netzwerks Impfentscheid" gewalttätige Ausschreitungen durch gewaltbereite Extremisten. Die Initiative hatte sich in ihrem Aufruf unter dem Motto "Stoppt das Infektionsschutzgesetz" von Extremismus distanziert und angekündigt, Gewalttaten nicht zu dulden. Im Internet hatten dennoch auch Neonazis und Reichsbürger mobilisiert.

Ein Aufzug unter dem Motto "Protest gegen die Änderungsvorschläge am Infektionsschutzgesetz" mit rund 1000 Teilnehmern sollte von der Wilhelm-, Ecke Dorotheenstraße im Regierungsviertel ab 9 Uhr bis zur Friedrichstraße ziehen. Außerdem wurden zahlreiche Gegendemonstrationen angemeldet.

Innenministerium lehnt zwölf weitere Demo-Anträge ab

Am späten Dienstagnachmittag lehnte das Bundesinnenministerium insgesamt zwölf Anträge auf Zulassung von Versammlungen im befriedeten Bezirk des Deutschen Bundestages sowie des Bundesrates ab. Grundlage hierfür sei das Gesetz zu befriedeten Bezirken für Verfassungsorgane (BefBezG). Sitzungen des Bundestages und seiner Ausschüsse dürfen demnach nicht behindert werden. Durch die Demonstrationen im befriedeten Bezirk sei zudem der freie Zugang der Abgeordneten zum Parlament nicht sichergestellt.

Sicherheitsbeauftragter befürchtet Angriffe auf Abgeordnete

In einem Schreiben des Sicherheitsbeauftragten des Bundestages an die Abgeordneten, das am Dienstag den Fraktionen zugeleitet wurde, heißt es, die angemeldeten Versammlungen gäben auf Grundlage einer Gefährdungseinschätzung des Berliner Landeskriminalamtes Anlass zur Sorge, „dass der Parlamentsbetrieb beeinträchtigt wird, weil sowohl mit Angriffen auf die Gebäude des Deutschen Bundestages und auch auf Personen“ zu rechnen sei.

Hinzu kämen gesundheitliche Gefährdungen für Abgeordnete und andere Menschen, die Zutritt zum Bundestag hätten, da mit Verstößen der Versammlungsteilnehmer gegen Corona-Regeln zu rechnen sei.

Bei Aufzügen von Corona-Kritikern in Leipzig und Frankfurt war es zuletzt zu Ausschreitungen gekommen. Am Rande einer Protestveranstaltung in Berlin waren Teilnehmer einer Reichsbürger-Demonstration zwischenzeitlich auf die Treppen vor dem Reichstagsgebäude gelangt.

