In einem Heim in Tempelhof-Schöneberg sind 68 Menschen mit Corona infiziert. In Lichtenberg starben 14 positiv getestete Senioren.

Berlin. In Berlin breitet sich das Corona-Virus auch in Pflegeheimen weiter aus. Nach dem schweren Ausbruch in einer Einrichtung des Trägers Kursana in Lichtenberg, wo die Zahl der Verstorbenen inzwischen von zunächst zwölf auf 14 stieg, gibt es weitere Hotspots.