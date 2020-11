Corona-Newsblog in Berlin: 1132 neue Infizierte, sieben weitere Todesopfer

Weltweit forschen Pharmafirmen und wissenschaftliche Institutionen an Impfstoffen gegen das Coronavirus. Dem Mainzer Pharmaunternehmen Biontech und seinem US-Partner Pfizer ist jetzt offenbar ein Durchbruch gelungen. of BioNTech headquarters in Mainz, Germany

12.17 Uhr: 16 Reinickendorfer Schulen ab Montag auf Orange

Als erster Bezirk hat Reinickendorf die neue Einteilung seiner Schulen in die Farben des Coronastufenplans bekanntgegeben: 16 Schulen stehen ab Montag in der Stufe Orange – das bedeutet Maskenpflicht für die komplette Schulgemeinschaft im Schulgebäude – der Rest der Schulen steht auf Gelb.

Anders als in der Vorwoche ist keine einzige Grundschule mehr bei Orange eingeordnet; die Charlie-Chaplin-Grundschule wurde jetzt auf Gelb runtergestuft. Und auch die Renée-Sintenis-Grundschule, die letzte Woche auf Rot stand, kann ab kommenden Montag in Gelb weitermachen. Hier waren eine Horterzieherin und ein Mitglied der Schulleitung mit Corona erkrankt, was dazu führte, dass die Schule bis Freitag keinen Unterricht vor Ort anbietet. Die komplette Schulgemeinschaft, darunter 600 Schüler, musste in Quarantäne.

Bei den Sekundarschulen wurden einige auf Orange hochgestuft -- wie die Carl-Bosch-Schule und die Carl-Benz-Oberschule. Alle Sekundarschulen im Bezirk befinden sich nun auf Orange.

12 Uhr: Corona-Testmobil soll Abstrich auf Parkplatz möglich machen

Das Bezirksamt Pankow prüft den Einsatz von mobilen Corona-Teststellen vor Mietshäusern, Flüchtlingsheimen und Seniorenunterkünften. Das Fahrzeug könnte dann auch in anderen Bezirken an öffentlichen Orten eingesetzt weren. Den ganzen Artikel lesen Sie HIER!

11.48 Uhr: Zahl der Corona-Fälle in Brandenburg weiter gestiegen

In Brandenburg ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Donnerstag laut Gesundheitsministerium um weitere 427 Fälle innerhalb von 24 Stunden gestiegen. Von Dienstag auf Mittwoch waren es 377 bestätigte neue Infektionen gewesen. Der bisherige Höchstwert in der Corona-Pandemie wurde nach den Angaben am vergangenen Freitag mit 525 neuen Fällen erreicht. Die Zahl der Todesfälle im Land liegt bei 235.

Im gesamten Land liegt der Inzidenz-Wert der neuen Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 102,1. Den höchsten Wert hat der Landkreis Spree-Neiße mit 258,5, gefolgt von Oberspreewald-Lausitz (169,1) und der Stadt Cottbus (166,5).

7686 Menschen im Land gelten unterdessen als genesen, 418 mehr als noch am Vortag. Aktuell sind nach den Angaben 4561 Personen (+9) aktuell erkrankt.

11.47 Uhr: Wegen Pandemie - Berlin wählt die Besten der Besten

Die Wahl zu Berlins Sportlerinnen und Sportlern des Jahres wird zur Kür der „Besten der Besten“. Wegen der Coronavirus-Pandemie haben sich die Organisatoren entschieden, „eine Ehrenrunde“ zu drehen und die größten Stars der vergangenen 41 Jahre zu würdigen. In insgesamt vier Kategorien - Frauen, Männer, Mannschaften, Manager/Trainer - stehen jeweils zehn Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Darunter befinden sich Franziska van Almsick oder Claudia Pechstein, Sven Ottke oder Mike Kluge, der 1. FC Union Berlin oder ttc eastside Berlin sowie Box-Trainerlegende Ulli Wegner oder Marco Baldi von Alba Berlin.

Die Abstimmung läuft bis zum bis 6. Dezember. Neben den Berlinerinnen und Berlinern wählt eine Jury aus Sportchefs der Medienpartner, Vertretern der Stadt, des Landessportbunds Berlin und des Olympiastützpunkts Berlin. Die Ergebnisse aus der Publikumswahl und der Jury würden zu jeweils 50 Prozent ins Endergebnis einfließen, hieß in einer Mitteilung am Donnerstag. Die Kür findet am 15. Dezember in einer Online-Gala statt.

11.15 Uhr: Deutsches Theater verlegt erstmals Premiere ins Netz

Das Deutsche Theater in Berlin plant trotz Theaterschließung eine nächste Premiere. Sebastian Hartmanns Inszenierung von „Der Zauberberg“ nach dem Roman von Thomas Mann soll am 20. November online in einem Livestream gezeigt werden. „Die Vorstellung findet auf der großen Bühne des Deutschen Theaters statt – ohne Publikum, aber mit mehreren Kameras“, teilte das Haus am Donnerstag mit. Damit zeigt das Theater erstmals in der Pandemie ein Theaterstück zunächst kostenlos online, bevor es ein Publikum im Saal gesehen hat. Die analoge Premiere ist anschließend für Mitte Dezember geplant.

11 Uhr: In Obdachlosenheimen wird kaum auf Corona getestet

Die Berliner Behörden haben Schwierigkeiten, die Bewohner und Besucher von Obdachlosenunterkünften oder Einrichtungen der Kältehilfe auf das Corona-Virus zu untersuchen. Auch in Flüchtlingsheimen ist die Situation schwierig. „Die Gesundheitsämter haben da keinen Überblick“, sagt Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke). deshalb hat sie nun Schnelltets bestellt. Den ganzen Artikel lesen Sie HIER!

10.57 Uhr: Berlin plant keine früheren Weihnachtsferien

In Berlin sind keine früheren Weihnachtsferien geplant. In Nordrhein-Westfalen endet die Schule wegen der Corona-Pandemie zwei Tage früher. Ein Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Bildung sagte am Donnerstag, derzeit sei nicht beabsichtigt, die Weihnachtsferien vorzuziehen. Sie beginnen in Berlin allerdings bereits am 21. Dezember. „Wir starten also sowieso früher, als das in Nordrhein-Westfalen vorgesehen war“, sagte der Sprecher.

Der Vorsitzende des Berliner Landeselternausschusses, Norman Heise, sagte dem „Tagesspiegel“, ein früherer Ferienbeginn sei aus organisatorischen Gründen nicht für alle Familien einfach: „Bei den einen wird es auf Zustimmung treffen und bei den anderen die Planung durcheinanderbringen.“

Pankows Gesundheits- und Bildungsstadtrat, Torsten Kühne (CDU), sagte dem „Tagesspiegel“, es sei „sinnvoller, die Ferien zu verlängern, damit umgekehrt Infektionen aus dem familiären Umfeld zu Weihnachten nicht danach in die Schulen getragen werden. Die Gefahr würde ich für größer einschätzen.“ Der Sprecher der Bildungsverwaltung sagte dazu lediglich: „Wir beobachten das Infektionsgeschehen sehr genau und bereiten uns auf alle Eventualitäten vor.“

10.40 Uhr: Demo gegen Corona-Maßnahmen in Wittenberge vorzeitig beendet

Eine Demo gegen die coronabedingten aktuellen Maßnahmen ist in Wittenberge (Prignitz) vorzeitig beendet worden. Mehr als 75 Prozent der Teilnehmer haben sich nicht an die Maskenpflicht gehalten, wie eine Polizeisprecherin der Polizeidirektion Nord am Donnerstag mitteilte. Der Versammlungsleiter habe daraufhin den Aufzug vorzeitig beendet. An der unangemeldeten Versammlung am Mittwochabend, die zuvor in den sozialen Medien beworben worden, nahmen mehrere Hundert Menschen teil. „Weder rechtes noch linkes Klientel konnte hier ausgemacht werden“, sagte die Sprecherin.

Zunächst gab es laut Polizei keinen Versammlungsleiter. Nach mehrmaliger Aufforderung der Polizei meldete sich schließlich ein Mann aus der Menge. Gegen 19.45 Uhr sei der Spaziergang von ihm dann als beendet erklärt worden, da die Schutzmaßnahmen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bei den Teilnehmern nicht hätten durchgesetzt werden können. Von 15 Teilnehmern nahm die Polizei nach eigenen Angaben die Personalien auf, Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet.

10.05 Uhr: Berliner Flughäfen: Passagierzahlen um mehr als 77 Prozent eingebrochen

Der Luftverkehr in Berlin-Brandenburg liegt aufgrund der Corona-Pandemie weit unter dem Vorjahresniveau Nach den Ergebnissen der amtlichen Luftfahrtstatistik wurden im 3. Quartal 2020 auf den Großflughäfen in Berlin und Brandenburg 2,2 Millionen Fluggäste befördert. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, sind das 7,6 Millionen Passagiere weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum (–77,3 Prozent).

Für die Flughäfen gab es drastische Einbrüche: Im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichneten Berlin-Tegel und Schönefeld zusammen einen Rückgang um zwei Drittel (–66,7 Prozent) bei der Zahl der Starts und Landungen. Am Flughafen Tegel verringerten sich die Fluggastzahlen um mehr als drei Viertel (–77,8 Prozent) auf 1,5 Millionen und die Zahl der Starts und Landungen um 70,0 Prozent. Der Flughafen Schönefeld registrierte einen Rückgang um fast 2,4 Millionen Passagiere (–76,3 Prozent). Hier starteten und landeten 14.100 Flugzeuge weniger als im 3. Quartal 2019 (–59,8 Prozent).

Von den Großflughäfen wurden 6 084 Tonnen Fracht und Post befördert (–33,5 Prozent).

9.15 Uhr: Lernen in Corona-Zeiten: Malteser unterstützen geflüchtete Schüler und Azubis mit Laptops und Online-Paten

Mit seinem kostenlosen Angebot „Lernen in Zeiten von Corona“ unterstützt der Malteser Hilfsdienst 50 Schüler und Auszubildende mit Flucht- und Migrationserfahrung in Berlin. Durch die Corona-Pandemie fiel der Unterricht wochenlang aus. Für geflüchtete Schüler hatte dies gravierende Folgen. Weil Eltern zugewanderter Familien ihren Kinder aufgrund von Sprachdefiziten oftmals nicht selbst beim Lernen helfen können, stellen die Malteser den Schülern ehrenamtliche Lernpatinnen und -paten zur Seite. Dies ist in Zeiten, wo der Präsenzunterricht wieder stattfindet, wichtig, um Lerndefizite aufzuholen. Über Videoplattformen wie Zoom treffen sich die jungen Menschen ein- bis zweimal in der Woche online mit ihren Lernpaten, üben am Laptop gemeinsam Deutsch, erledigen zusammen Hausaufgaben und bekommen Hilfe bei Lücken in Fächern wie Mathematik oder Englisch.

6.49 Uhr: Schulaufsicht leitet dienstrechtliche Prüfung gegen Berufsschullehrer ein

Die Berliner Schulaufsicht hat eine „dienstrechtliche Prüfung“ gegen einen Berufsschullehrer eingeleitet, berichtet der Sender RBB24 Recherche. Demnach soll der Berufsschullehrer im Unterricht die Pandemie in Frage gestellt haben. Laut RBB soll der Lehrer gegenüber Schülern gesagt haben, dass sie sich nicht an die Maskenpflicht halten müssen. Auf seinem privat betriebenen Youtube-Kanal positioniert er sich dezidiert im Sinne der Corona-Leugner. Dort spricht er von einer „Zensur der Meinungsfreiheit“ und erklärt: „Maske tragen ist dumm (...) Weil, es gibt hier weit und breit keinen Virus. Vor was wollen Sie sich schützen? Es ist ein modernes Hakenkreuz!“

6.39 Uhr: Hausärzte wollen entscheiden, wer geimpft werden soll

Berlins Hausärzte fordern, bei der Verteilung des Corona-Impfstoffs besser beteiligt zu werden. „Natürlich können wir Hausärzte am besten entscheiden, wer geimpft werden soll“, sagte der Vorsitzende der Berliner Hausärzte, Wolfgang Kreischer, der Morgenpost. Schon jetzt übernähmen die Hausärzte im Kampf gegen das Virus einen großen Teil der Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes, wie Abstriche vornehmen, Infektionsketten nachverfolgen und Quarantäne verhängen.

Aus Sicht der Hausärzte müssten zunächst all diejenigen Berufsgruppen geimpft werden, die berufsbedingt vielen Kontakten ausgesetzt sind. „Kassiererinnen, Busfahrer, Ärzte und medizinisches Personal sind viel gefährdeter als ein 80 Jahre alter Bettlägeriger, der einmal im Monat Besuch bekommt“, sagte Kreischer. Deswegen müssten Patienten in Heimen und Krankenhäusern nicht in einer ersten Phase gegen das Coronavirus geimpft werden. „Alte Patienten sind keine Hochrisikogruppe, sie werden bereits ausreichend geschützt“, sagte Kreischer. Mehr darüber lesen Sie HIER.

5.03 Uhr: Gewerkschaft kündigt Widerstand gegen verkaufsoffene Sonntage an

Verdi will die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage in diesem Winter begrenzen. Die Gewerkschaft kündigte Widerstand an, sollte der Senat für das neue Jahr Ladenöffnungen erlauben, deren übliche Anlässe deutlich kleiner ausfallen oder ganz ausbleiben. „Wir werden dann auf jeden Fall klagen“, sagte Verdi-Handelsexpertin Erika Ritter. Üblich waren in den vergangenen Jahren verkaufsoffene Sonntage etwa zur Grünen Woche, zur Berlinale und zur Reisemesse ITB. Für das öffentliche Interesse an den Ladenöffnungen seien die Besucherströme der Veranstaltungen nötig, sagte Ritter. Blieben diese wegen der Corona-Pandemie aus, fehle diese Grundlage.

Verdi wendet sich auch gegen die wiederholt vorgetragene Forderung des Handels, wegen Corona an sämtlichen vier Adventssonntagen zu öffnen - bislang sind es zwei. Die Branche argumentiert, damit ließen sich Kundenströme entzerren. Ritter widersprach: Weitere Öffnungen erzeugten zusätzliche Kontaktmöglichkeiten. „Infektionsschutz heißt: weniger und nicht mehr.“

4.31 Uhr: Corona-Verfahren beschäftigen Gerichte - AfD-Fraktion klagt erneut

Die verschärften Corona-Regeln für den November in Brandenburg beschäftigen die Gerichte. Am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg ist eine Klage der AfD-Fraktion gegen die aktuelle Corona-Eindämmungsverordnung anhängig, wie das Gericht auf Nachfrage mitteilte. Es ist nicht das einzige noch offene Verfahren der AfD-Fraktion. Bereits zuvor wurde Klage gegen die Verordnung von März eingereicht. Auch diese sei noch am Gericht anhängig, sagte eine Sprecherin. Daneben ist auch eine Verfassungsbeschwerde einer Privatperson gegen die Maskenpflicht eingegangen, wie es weiter hieß. Wann über die Verfahren entschieden werden soll, sei noch offen.

4.23 Uhr: Oberarzt - Gipfel bei Krankenhausfällen noch nicht erreicht

Rund anderthalb Wochen nach dem Beginn des Teil-Lockdowns in Deutschland rechnet der Pandemiebeauftragte einer Berliner Klinik noch mit einer weiteren Zunahme der Krankenhausfälle. „Der Gipfel in den Krankenhäusern ist noch nicht erreicht. Wir haben das Schlimmste vermutlich noch nicht gesehen“, sagte der Oberarzt am Krankenhaus Bethel Berlin in Lichterfelde der Deutschen Presse-Agentur. Zwar flache die Kurve der Neuinfektionszahlen in der Hauptstadt derzeit etwas ab, sagte Hans Weigeldt. Die Entwicklung schlage sich in den Kliniken aber verzögert nieder: Die Menschen, die jetzt mit Covid-19 auf eine Intensivstation kommen, hätten sich bereits vor zwei bis drei Wochen angesteckt.

Mit Zuständen wie im italienischen Bergamo im Frühjahr, wo Ärzte vor der Entscheidung standen, wen sie noch behandeln können, rechnet Weigeldt hierzulande nicht. „Mein Gefühl ist: Wir schaffen das. Der Teil-Lockdown wird auch Wirkung zeigen. Aber der Organisationsaufwand beim Drumherum in Kliniken wird in den nächsten Wochen noch anhalten“, sagte Weigeldt mit Blick auf das Verschieben planbarer Eingriffe, die hinzukommende Erkältungs- und Grippesaison sowie Engpässe beim Pflegepersonal mit Fachkräften in Quarantäne. Mehr dazu lesen Sie HIER.

+++ Mittwoch, 12. November 2020 +++

18.09 Uhr: Brandenburger Landtag diskutiert über Corona-Beschränkungen

Eineinhalb Wochen nach dem Beginn neuer Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie diskutiert der Landtag am Donnerstag darüber. Seit Montag vergangener Woche sind Gaststätten, Theater oder Kinos zunächst bis Ende November geschlossen. Die AfD-Fraktion fordert, Einschränkungen der Grundrechte aufzuheben und gezielt Risikogruppen zu versorgen. In einer Aktuellen Stunde sprechen die Abgeordneten über 31 Jahre Mauerfall und über Grund- und Freiheitsrechte. Wie schon in der Sitzung am Mittwoch tagen die Abgeordneten unter schärferen Bedingungen in der Corona-Krise. Neben dem bestehenden Schutz durch Plexiglas zwischen den Parlamentariern soll etwa die Koalition überwiegend nur durch einen Abgeordneten als Vertreter sprechen.

17.40 Uhr: Studios scheitern mit Eilanträgen gegen Coronaverordnung

Mehrere Sonnen- und Fitnessstudios sind mit Eilanträgen gegen die Corona-Eindämmungsverordnung vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gescheitert. Die Antragsteller wollten erreichen, dass die angeordnete Schließung der Studios vorläufig ausgesetzt werde, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Unter ihnen waren demnach auch Yoga- und Pilatesstudios. Schließungen würden zu erheblichen Einnahmeverlusten führen, hatten sie argumentiert.

Der 11. Senat sei dem im Wesentlichen nicht gefolgt, hieß es. Zuvor waren bereits Eilanträge von Tattoo-Studios sowie Nagel-, Kosmetik- und Massagestudios abgelehnt worden ist. Die Beschlüsse sind den Angaben nach unanfechtbar.

Der 11. Senat hat bislang 20 Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes gegen Maßnahmen des im November geltenden Teil-Lockdowns entschieden. Alle Anträge blieben ohne Erfolg. (Beschluss zu Fitnessstudios: OVG 11 S 113/20 vom 6. November; zu Sonnenstudios: OVG 11 S 109/20 vom 10. November; zu Yoga- und Pilatesstudios: OVG 11 S 112/20 vom 10. November)

16.54 Uhr: 1132 Neuinfektionen, sieben weitere Tote

In Berlin sind sieben weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 321.

1132 neue Infektionen wurden bestätigt, 1554 waren es am Dienstag. 16.323 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 15.934 waren es am Dienstag. 26.502 Menschen gelten inzwischen als genesen.

268 Menschen werden auf den Intensivstationen behandelt, sieben Patienten mehr als am Dienstag gemeldet. 981 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 23 mehr als Dienstag gemeldet.

Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 0,74 auf Grün. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 187,3 weiter auf Rot, die Ampel für die mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten mit 21,7 Prozent weiterhin auf Gelb.

16.52 Uhr: Corona-Testzentrum mit Impfstellen in Potsdam geplant

In Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam soll nach Angaben des Hausärzteverbandes ein erstes Corona-Testzentrum mit integrierten Impfstellen entstehen. Das Testzentrum soll die Gesundheitsämter entlasten und Patienten mit Symptomen testen. Die Testungen sollen überwiegend vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betreut werden, das dabei schon Routine habe, sagte Astrid Tributh, Vize-Vorsitzende des Hausärzteverbands Brandenburg, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Die Impfstellen im Testzentrum sollen den Angaben zufolge mit Ärzten besetzt werden und große Teile Potsdams und Umgebung abdecken. Dazu werde mit der Kassenärztlichen Vereinigung derzeit ein Konzept erarbeitet. Wie viele Mediziner dort impfen werden, solle in den nächsten Wochen besprochen werden. „Wir freuen uns ja, wenn der Impfstoff kommt und wären sehr daran interessiert, dass da ein wenig Ruhe in die ganze Aufregung kommt.“ Die Impfungen sollen Tributh zufolge aller Voraussicht nach im Februar beginnen.

15.48 Uhr: Corona-Fall in Herthas Regionalliga-Mannschaft

Das Coronavirus sorgt dafür, dass Hertha das interne Testspiel gegen die eigene U23 nicht durchführen kann. Die Regionalliga-Mannschaft von Trainer Andreas Neuendorf befindet sich nach einem Corona-Fall in Quarantäne. Profi-Trainer Bruno Labbadia, der noch einige Nachwuchsspieler zum Profitraining hochziehen wollte, sieht das angewandte Hygienekonzept bestätigt. „Zum Glück kam die Information früh genug, so dass sie nicht mit uns zusammengekommen sind“, sagte der 54-Jährige in einer Medienrunde über das Internet.

Auf der anderen Seite bedauert der Coach die Absage des Testspiels, der einen gewissen Rhythmus aufrecht erhalten hätte. Letztendlich ist der ehemalige Stürmer froh, dass seine übrig gebliebenen Profis, die sich nicht auf Länderspielreise befinden, von einer möglichen Quarantäne verschont blieben.

13.58 Uhr: Landeschülersprecher fordert Maskenpflicht für alle Jahrgänge

Der Berliner Landeschülersprecher Richard Gamp fordert im Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses eine Maskenpflicht für alle Schulen und alle Jahrgänge. Der Mund-Nasenschutz sei eine „niedrigschwellige Maßnahme von hohem Nutzen“, sagt Gamp. Deshalb brauche es eine Ausweitung der Maskenpflicht – und auch eine Kontrolle der Umsetzung. „Denn nicht alle Schüler halten sich daran.“ Darauf müsse dann von Lehrkräften und Erziehern reagiert werden.

13.47 Uhr: Brandenburger Bildungsministerin hält Risiko in Schulen für kontrollierbar

Die Gefahr einer Corona-Ausbreitung in den über 900 Schulen in Brandenburg ist nach Ansicht der Landesregierung bisher beherrschbar. „Wir haben zurzeit vier geschlossene Schulen - bei 915 Schulen in Brandenburg ist das überschaubar“, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Mittwoch im Landtag in Potsdam. „Wir haben aber sehr viele Lerngruppen in Quarantäne. Das ist eine gezielte Reaktion auf Infektionsgeschehen und wir haben auch einen Schwerpunkt in Cottbus.“

Die Ministerin zeigte sich offen, die Anschaffung von Luftfiltern für Klassenräume zu untersuchen. „Ich finde berechtigt, dass wir es nochmal prüfen.“ Sie verwies aber darauf, dass das Umweltbundesamt zu klassischem Lüften rät: Mobile Luftreiniger in Klassenräumen oder zu Hause könnten das aktive Lüften nicht ersetzen. Ernst sagte über die Forderung nach CO2-Ampeln zur Messung der Belastung mit Kohlendioxid, es sei „völlig sinnlos“, in jedem Klassenraum in Deutschland eine solche CO2-Ampel aufzustellen.

13.33 Uhr: Corona-Fall bei den Füchsen - Topspiel soll verlegt werden

Jetzt hat die Länderspielreise der deutschen Handball-Nationalmannschaft auch für die Füchse Berlin unangenehme Folgen. Nachdem am Montag die Corona-Infektion von Torhüter Johannes Bitter (Stuttgart) bekannt geworden war, ist am Dienstagabend ein zweiter Spieler positiv getestet worden. Wie die Füchse am Mittwoch mitteilten, hat es Marian Michalczik erwischt.

Der 23 Jahre alte Spielmacher befindet sich in Quarantäne, ist aber symptomfrei. Auch Teamkollege Paul Drux, der ebenfalls mit der Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation in Estland gespielt hatte, hat sich in häusliche Isolation begeben. Aus diesem Grund haben die Füchse die Verlegung der Bundesliga-Partie gegen Kiel beantragt. Das Topspiel war für Donnerstag, 19 Uhr angesetzt.

12.57 Uhr: Amtsarzt - Ausbrüche in Schulen überwiegend von Lehrkräften hineingetragen

Berlins Gesundheitsämter halten weiterhin am Konzept offener Schulen fest – trotz steigender Coronazahlen. „Gott sei Dank sind die Schulen wieder auf“, sagte Patrick Larscheid, Amtsarzt aus Reinickendorf, vertretend für alle seine Bezirkskollegen im Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Dort wird über den Corona-Stufenplan für Berlins Schulen diskutiert – besonders unter dem Aspekt, ob dieser Stufenplan rechtssicher ist. Beim Stufenplan werden alle Schulen Berlins einzeln donnerstags farblich neu eingeteilt, es folgen dann bestimmte Hygienemaßnahmen.

Über die Lage an den Schulen sei man nicht überrascht, „wir sehen an den Schulen Ausbruchsgeschehen“, bestätigte Larscheid. Allerdings: „Diese Ausbrüche, die wir an Schulen sehen, werden zum überwiegenden Teil von Lehrkräften hineingetragen.“ Außerdem sei das Verhalten von pubertierenden Jugendlichen, die zur Schule gehen, problematisch. „Sie tun alles, was alle in diesem Alter tun – sie testen die Grenzen aus.“ Das sei abends und am Wochenende ein großes Problem. Die Schulen selbst hätten meist gute Hygienekonzepte.

12.46 Uhr: Brandenburger Landtag will auch in Corona-Zeiten arbeitsfähig sein

Der Brandenburger Landtag hat die Weichen dafür gestellt, dass er auch in der Corona-Krise Beschlüsse fassen kann. Bei einer außergewöhnlichen Notlage wäre er beschlussfähig, wenn mindestens 23 Mitglieder des Parlaments anwesend sind, entschied der Landtag am Mittwoch in Potsdam mit Mehrheit. Die Regelung wird um ein halbes Jahr bis vorerst Mitte nächsten Jahres verlängert. Die Fachausschüsse können per Videokonferenz stattfinden, wobei Abstimmungen möglich sind. Geheime Wahlen finden schriftlich statt. Diese Regelung soll ebenfalls zunächst bis Ende Juni 2021 gelten.

12.29 Uhr: Landtagspräsidentin freut sich schon auf Karneval im nächsten Jahr

Die Corona-Pandemie hat den Beginn der Karnevalssaison auch in Brandenburg in diesem Jahr praktisch ausfallen lassen. Im Landtag wird aber schon freudig auf das nächste Jahr geblickt. „So ganz ohne Spaß, ganz ohne Tanz, ganz ohne bützen, aber mit einer Riesenvorfreude auf den 11.11.2021“, sagte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke am Mittwoch in Potsdam kurz nach 11.11 Uhr. „In diesem Sinne herzliche Grüße an die Karnevalisten aus dem Landtag Brandenburg.“ In Brandenburgs Narren-Hochburg Cottbus musste der Auftakt wegen der Corona-Beschränkungen überwiegend online stattfinden.

11.52 Uhr: Ärztekammerpräsident sieht Kliniken hart am Limit

Berlins Ärztekammerpräsident Günther Jonitz sieht die Kliniken in der Hauptstadt in der Corona-Pandemie hart am Limit. „Wir gehen momentan auf sehr, sehr dünnem Eis, noch geht es, aber es darf nichts dazukommen“, sagte er am Mittwoch im rbb-Inforadio. Er forderte von der Politik längerfristige Lösungen und mehr Pflegepersonal. „Wir erkennen jetzt unter Covid-19, wie unter einem Brennglas, die Grundfehler- und Probleme der Gesundheitspolitik der letzten Jahre.“ Aus dem Gesundheitswesen sei Gesundheitswirtschaft geworden.

Berlin sei mit seinen Intensivbetten momentan noch nicht komplett am Limit, sagte Jonitz. Wenn es aber so weitergehe, müsse neben dem Verschieben von Operationen improvisiert werden. Das heiße zum Beispiel, die Teams auf den Intensivstationen neu zusammenzustellen und Patienten so spät wie möglich dorthin zu verlegen. Die Effekte des Teil-Lockdowns seien erst nach zwei bis drei Wochen messbar. Oberstes Ziel müsse weiter bleiben, der Virenverbreitung keine Chance zu geben.

11.14 Uhr: Verstoß gegen Corona-Regeln - Lokal geschlossen

Polizisten schlossen ein Lokal.

Polizisten und Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben am Mittwoch gegen 5.20 Uhr ein Lokal an der Karl-Marx-Straße geschlossen. Nach Informationen von vor Ort hatten sich dort zwölf Personen versammelt. Auch einen Mundschutz trugen sie nicht. Es soll um eine größere Menge Geld gespielt worden sein. Auch ein illegaler, mobiler Glücksspielautomat befand sich in den Räumlichkeiten. Die Beamten stellten den Automaten sicher.

Die Polizei räumte das Lokal und das Ordnungsamt versiegelte die Eingangstür aufgrund schwerwiegender gewerberechtlicher Verstöße. Die Beamten schrieben wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz und illegales Glücksspiel diverse Anzeigen. Den Betreiber erwarten zudem noch gewerberechtliche Konsequenzen. Die Ermittlungen zu der Zockerpartie laufen.

10.48 Uhr: Zahl der Brandenburger Corona-Fälle steigt weiter - 377 Neuinfektionen

Die Zahl der Menschen in Brandenburg, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt weiter. Das Gesundheitsministerium berichtete am Mittwoch von 377 bestätigten neuen Infektionen innerhalb eines Tages. Am Dienstag waren es 243 Fälle, von Sonntag zu Montag 218. Der bisherige Höchstwert wurde am vergangenen Freitag mit 525 neuen Fällen erreicht. Die Zahl der Todesfälle im Land stieg um zwei auf 235.

Mit Spree-Neiße liegt erstmals ein Landkreis über der Marke von 200 Ansteckungen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Das Gesundheitsministerium meldete am Mittwoch den Wert 218. Im gesamten Land liegt dieser Inzidenz-Wert bei 102,1.

Insgesamt haben sich seit März 12 055 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Aktuell werden 340 Menschen im Krankenhaus behandelt - eine Zunahme von 13 im Vergleich zum Vortag. 77 Covid-19-Patienten liegen auf der Intensivstation, 53 von ihnen müssen beatmet werden. 7268 Menschen gelten als genesen - 306 mehr als einen Tag zuvor. Die Zahl der aktuell Erkrankten stieg um 69 auf 4552.

10.29 Uhr: Landtag in Brandenburg tagt mit schärferen Regeln

Der Brandenburger Landtag ist wegen der Corona-Pandemie zu einer verkürzten zweitägigen Sitzung unter schärferen Bedingungen zusammengekommen. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke verwies am Mittwoch im Potsdamer Stadtschloss auf die wieder gestiegene Zahl neuer Corona-Infektionen. Die Landesregierung sei im Plenum nur mit einem Ressortminister und mit einem Vertreter der Staatskanzlei anwesend, sagte Liedtke. „Wir sind alle gut geschützt durch unsere Glasscheibe.“ Sie wies auch auf die Maskenpflicht im Gebäude hin.

Die Landtagspräsidentin sandte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) Genesungswünsche. Woidke hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Er ist derzeit in Quarantäne und arbeitet vom Homeoffice aus. Nur wenige Abgeordnete waren am Mittwoch nicht bei der Sitzung. Die Parlamentarier wollten darüber entscheiden, dass sie um ein halbes Jahr länger beschlussfähig sind auch mit nur mindestens 23 der sonst 88 Abgeordneten.

10.13 Uhr: Angst vor Einsamkeit: Senioren-Hotline "Silbernetz" verzeichnet wieder mehr Anrufer

Im Teil-Lockdown melden sich wieder vermehrt Senioren bei der Berliner Einsamkeits-Hotline "Silbernetz", sagt Silbernetz-Initiatorin Elke Schilling. Nach einer leichten Entspannung über den Sommer verzeichne die Hotline jetzt wieder mehr Anrufer. Das Thema Weihnachten und die Angst, das Fest allein zu verbringen, seien in der dunklen Jahreszeit schon sehr präsent. Die Anrufer beschäftigten in der Pandemie außerdem gesellschaftliche Fragen: Bilder wie am vergangenen Wochenende von der "Querdenken"-Demo in Leipzig mit laut Polizei mindestens 20.000 Teilnehmern machten vielen Senioren "richtig Angst", betont Elke Schilling. Die Missachtung von Corona-Regeln, auch im Alltag durch jüngere Menschen, vermittle ihnen das Gefühl, dass ihre Bedürfnisse nichts wert seien. "Es ist eine absolute Rücksichtslosigkeit." Berliner Hotline hilft Senioren durch die Corona-Zeit: Lesen Sie hier den kompletten Artikel.

7.25 Uhr: Corona-Hilfen: Antragsteller warten auf ihr Geld

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hat angekündigt, der wegen der Corona-Krise in Existenznot geratenen Gastronomie schnell und unbürokratisch zu helfen. Das sagte sie dem Sender RBB. Die gründliche Überprüfung der Anträge führe jedoch dazu, dass sich die Auszahlung verzögere. Die Kontrolle sei aber nötig, um Betrugsfälle – wie sie in der Vergangenheit vorkamen – zu vermeiden. Die Investionsbank Berlin arbeite mit Hochdruck an der Auszahlung.

Am 10. Oktober hatte der Berliner Senat einen Zuschuss von bis zu 3000 Euro angekündigt. Für die Zwangspause im November soll es vom Bund finanzielle Hilfe geben. Auch Unternehmer und Solo-Selbstständige, die unmittelbar von der Gastronomie abhängig sind, sind antragsberechtigt. Der Bund rechnet damit, dass man Ende November die finanziellen Hilfen online beantragen kann.

1.49 Uhr: Müller zu Corona - Impfungen in Berlin zuerst für Risikogruppen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat angekündigt, dass es bei der Vergabe eines Corona-Impfstoffes in der Hauptstadt eine Prioritätenliste geben wird. Weil der Impfstoff erst nach und nach zur Verfügung stehen werde, würden zunächst besonders gefährdete Menschen versorgt sowie spezielle Berufsgruppen wie Ärzte, Polizisten und Feuerwehrleute, sagte der SPD-Politiker am Dienstagabend in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“. „Da wird es eine Prioritätenliste geben.“

Bereits im Dezember werde es in Berlin eine entsprechende Infrastruktur geben, so dass pro Tag 20.000 Menschen geimpft werden können, erklärte Müller. Dazu seien unter anderem mehrere dezentrale Impfzentren geplant. Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz (SPD) hatte am Dienstag angekündigt, dass es zu Beginn des kommenden Jahres sechs Impfzentren geben werde. Die Standorte stünden bislang noch nicht fest. Müller sagte, durch eine Impfung könne wieder Sicherheit und mehr Normalität im Alltag zurückgewonnen werden.

Die neuen Corona-Maßnahmen im November verteidigte Müller. Er verwies darauf, dass Politiker aus der Erfahrung lernten und ein „ständiges Herantasten an den richtigen Umgang“ mit dem Virus notwendig sei. Natürlich seien in der Vergangenheit auch Fehler gemacht worden, so Müller.

20.26 Uhr: Höchstwert: 1554 neue Corona-Fälle in Berlin - Zwölf weitere Menschen sterben

Es ist ein neuer Höchstwert: In Berlin hat die Gesundheitsbehörde am Dienstag 1554 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der Corona-Infizierten seit Beginn der Pandemie auf 42.014. Davon gelten 25.767 Menschen als genesen. Die Zahl der Corona-Toten stieg um 12 auf nun 313.

Am 3. November wurde die Marke von 1500 neu gemeldeten Corona-Infektionen innerhalb eines Tages erstmals knapp überschritten. Am 27. Oktober waren zum ersten Mal mehr als 1000 Fälle innerhalb eines Tages gemeldet worden.

Das aus drei Warnhinweisen bestehende System der Berliner Corona-Ampel zeigt weiterhin einmal Rot. Diese oberste Stufe geht zurück auf einen aktuellen Wert von 192,6 bei der Zahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten lag am Montag bei 21,4. Bei der kritischen Marke von 25 Prozent würde diese Ampel von nun Gelb ebenfalls auf Rot wechseln. Der R-Wert sank auf 0,88 und liegt damit weiter deutlich im grünen Bereich. Damit wird angezeigt, wie viele Menschen durchschnittlich von einem Erkrankten infiziert werden.

Die meisten erfassten Neuinfektionen gab es in Mitte (293) und Pankow (229). Bei den Gesamtzahlen der Infizierten lagen Neukölln und Mitte mit jeweils mehr als 6000 Fällen vorne.

Wir starten unser neues Corona-Newsblog für Berlin. Alle bisheringen Nachrichten, Entwicklungen und Zahlen zur Coronavirus-Pandemie für Berlin, die Berliner Bezirke und Brandenburg finden Sie in unserem vorangegangenen Newsblog.

