Auch Berlins Kitas mit steigenden Corona-Zahlen

195 Kitas sind ganz oder teilweise geschlossen, Kinder und Erzieher in Quarantäne. Betroffen sind sieben Prozent der Kitas in Berlin.

Berlin. In der Kita Stettiner Straße ist ein Kind positiv getestet worden, die ganze Gruppe muss in Quarantäne. An der Lobeckstraße gab es auch einen positiven Test, mehrere Mitarbeiterinnen weisen Symptome auf. 25 Kinder und fünf Erzieher sind Kontaktpersonen ersten Grades und müssen bis nächste Woche in Quarantäne. An der Kita Max-Beer-Straße gab es mehrere positive Tests in Familien, zwei Bereiche mit 42 Kindern und sieben Mitarbeitern wurden vorsorglich geschlossen.