Corona: RKI mit neuen Zahlen - Deutscher stirbt nach zweiter Infektion

Kanzlerin Angela Merkel äußert sich in der Bundespressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage

In Deutschland ist ein Mann nach einer zweiten Infektion mit dem Coronavirus gestorben

Heute Abend treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem Corona-Gipfel in einer Videoschalte

Der Impfstoff von Biontech-Pfizer wirkt Studien zufolge wohl auch gegen die Corona-Mutation aus Großbritannien

Berlin. Ein 73-Jahre alter Mann ist in Baden-Württemberg nach einer zweiten Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Es könnte der erste derartige Fall in Deutschland sein. Stefan Brockmann, der am Landesgesundheitsamt das Referat Gesundheitsschutz und Epidemiologie, wies auf die Vorerkrankungen des Toten hin. Das könnte bei seiner ersten Infektion den Aufbau von ausreichend Antikörpern verhindert haben. Bisher gibt es laut Brockmann auch keine Anzeichen dafür, dass die Corona-Variante aus Großbritannien für die zweite Infektion verantwortlich war.

Derweil bleibt die anhaltende Schließung von Schulen und Kitas auch nach dem Corona-Gipfel am Dienstag Streitthema. Einzelne Bundesländer diskutieren darüber, wer, wann und wie trotz des Lockdowns wieder die Schulen öffnet. Währenddessen sprechen sich die Lehrerverbände gegen einfachere Prüfungen für Abschlussklassen aus. Sonst könne im Nachhinein eine Stigmatisierung dieser Schüler als "Corona-Jahrgang" stattfinden. Stattdessen soll lernschwachen Schülern eine freiwillige Wiederholung des Schuljahres angeboten werden - sie sollen dann aber nicht als "sitzengeblieben" gelten.

Auf dem Corona-Gipfel war neben der verschärften Maskenpflicht auch die Schließung der Schulen oder eine Aussetzung der Präsenzpflicht bis zum 14. Februar beschlossen worden. Bis zu diesem Datum wird zudem der Lockdown generell verlängert.

Corona-News des Tages: RKI meldet über 20.000 Neuinfektionen

Am Mittwoch meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 20.398 Corona-Neuinfektionen. Außerdem waren 1013 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet worden.

Der Höchststand von 1244 Todesfällen innerhalb eines Tages war am Donnerstag (14. Januar) erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden – darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Corona-News vom 21. Januar: Merkel äußert sich in Bundespressekonferenz zur Corona-Lage

11.00 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) äußert sich zum ersten Mal in diesem Jahr in der Bundespressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage. Insgesamt stellt sie sich dort schon zum vierten Mal den Fragen der Journalisten zur Pandemie. Vor der Corona-Krise war Merkel in der Regel nur einmal pro Jahr in der Bundespressekonferenz zu Gast. Bei Darstellungsproblemen können Sie die Pressekonferenz hier live verfolgen.

Kanzerlamtsminister Braun nimmt Impfstoffhersteller in Schutz

10.11 Uhr: Kanzleramtsminister Helge Braun hat im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF die Impfstrategie der Bundesregierung verteidigt. Braun forderte angesichts der Lieferverzögerungen Geduld mit den Impfstofflieferanten Biontech/Pfizer und Moderna. Beide Unternehmen seien im Prinzip "Start-Ups", sagte Braun. "Da wird die Produktion erst aufgebaut." Der CDU-Politiker rechnet damit, dass sich die Produktion von Impfstoffen verbessert, sobald auch größere Hersteller eine Zulassung für ihre Vakzine erhalten.

Kanzerlamtsminister Helge Braun hat die Impfstoffhersteller Biontech/Pfizer und Moderna in Schutz genommen.

EU-Gipfel zur Coronakrise: Kommt der europäische Corona-Impfnachweis?

8.15 Uhr: Die Oberhäupter der EU treffen sich heute zu einer Corona-Konferenz per Videoschalte. Thema dürfte dann auch ein europäischer Impfpass und damit verbundene Vorteile beim Reisen sein. Sobald es genug Impfstoff gebe und der Nachweis vorliege, dass man nach einer Impfung andere nicht mehr anstecken könne, sollten Corona-Auflagen für Geimpfte rasch aufgehoben werden, forderte die FDP-Europapolitikerin Nicola Beer. „Für Bürger, die sich für das Impfen entscheiden, sollte unter diesen Bedingungen schnellstmöglich wieder das selbstbestimmte Leben ohne staatliche Einschränkung gelten.“ Auch Außenminister Heiko Maas (SPD) hält es nicht für angemessen, die Beschränkungen für Geimpfte weiter aufrecht zu erhalten. Viele EU-Staaten halten die Debatte über Privilegien jedoch für verfrüht, auch die Bundesregierung.

Charité-Krankenschwester äußert Unverständnis für Impfgegner

7.46 Uhr: Jaqueline Stellmach ist leitende Krankenschwester an der Charité in Berlin. Sie gehörte zu den ersten Menschen in Deutschland, die geimpft wurden. Auch unter ihren Kollegen und Kolleginnen war die Nachfrage nach den Impfungen groß. Laut Umfragen gibt es aber immer noch Ärzte und Pflegekräfte, die sich nicht impfen lassen wollen. Stellmach hat dafür nur wenig Verständnis. Lesen Sie dazu: Krankenschwester: „Impfgegner aus der Pflege sind mir ein Rätsel“

Corona: EU verzeichnet noch keinen Zulassunsprozess für Antikörper-Therapien

7.31 Uhr: In der EU lassen zugelassene Antikörper-Therapien gegen eine Covid-19-Erkrankung weiter auf sich warten. Wie aus Website der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) hervorgeht, läuft noch kein entsprechender Zulassungsprozess.

In den USA haben zwei solcher Therapien seit November eine Notfall-Zulassung. Sie basieren auf sogenannten monoklonalen Antikörper, die im Labor hergestellt werden und das Virus nach einer Infektion außer Gefecht setzen. Regeneron plant, gemeinsam mit dem Pharmakonzern Roche als Partner, auch in der EU Zulassungen zu beantragen, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Eli Lilly und andere Firmen dürften folgen.

Die Mittel der Firmen Regeneron und Eli Lilly dürfen in den USA zur Behandlung von Patienten ab zwölf Jahren eingesetzt werden, bei denen das Risiko besteht, dass sie schwere Covid-19-Symptome entwickeln.

Im Kampf um das Coronavirus kommt jetzt die Frage auf, ob es eine Antikörper-Therapie bald auch in der EU geben wird. (Symbolbild)

USA: Opferzahlen der Corona-Krise übertreffen die des Zweiten Weltkriegs

7.23 Uhr: Die Zahl der Corona-Toten in den USA ist inzwischen höher als jene der während des Zweiten Weltkriegs im Kampf gefallenen oder auf andere Weise gestorbenen US-Soldaten. Die Johns-Hopkins-Universität verzeichnete bis zum späten Mittwochabend (US-Ostküstenzeit) rund 406.000 Todesfälle in Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen seit Beginn der Pandemie. Nach Angaben des US-Veteranenministeriums waren im Zweiten Weltkrieg insgesamt 405.399 Soldaten der US-Streitkräfte gestorben.

Bundeswehr hilft bei der Mutationsforschung

7.05 Uhr: Bundeswehr-Forscher suchen nun ebenfalls nach neuen Varianten des Coronavirus. Das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München leiste einen Beitrag zur Genomsequenzierung und werde damit intensiver in die wissenschaftliche und operative Arbeit bei der Bewältigung der Pandemie eingebunden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums.

Dem Institut in München gelang am 22. Dezember einer der ersten Nachweise der mutierten Corona-Variante aus Großbritannien in Deutschland, berichtet das Verteidigungsministerium. „Auch für die Bundeswehr ist es dabei wichtig, die aktuellen und künftig zu erwartenden Mutationen des Virusgenoms insbesondere in den Einsatzgebieten autark zu überwachen und dazu über eigene diagnostische Fähigkeiten zu verfügen“, sagte der Sprecher.

Neben der Hilfe in Altenheimen und Gesundheitsämtern unterstützt die Bundeswehr nun auch die Forschung nach neuen Corona-Mutationen.

Schwarzenegger lässt sich impfen

6.55 Uhr: „Terminator“ Arnold Schwarzenegger hat sich gegen Covid-19 impfen lassen. Dazu veröffentlichte der 73-Jährige Hollywood-Star am Mittwoch auf Twitter ein Video, in dem er - offenbar in einem Corona-Impfzentrum - in einem Auto sitzend zu sehen ist, bevor er von einer jungen Frau einen Piks in seinen Arm bekommt. Er habe gerade sein Vakzin bekommen, das könne er jedem empfehlen, sagt der frühere Gouverneur von Kalifornien. Und schreibt dazu: „Heute war ein guter Tag. Ich war noch nie so glücklich, in einer Schlange zu warten. Wenn Du berechtigt bist, schließe Dich mir an und melde Dich an, um Deinen Impfstoff zu bekommen. Komm mit mir, wenn Du leben willst!“

Homeoffice-Pflicht steht schon in der Kritik

6.50 Uhr: Kaum hat der Corona-Gipfel dem Willen von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil nach einer Homeoffice-Pflicht statt gegeben, hagelt es auch schon Kritik von allen Seiten. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus warnt vor einem "Bürokratiemonster". Unternehmen befürchten eine "Bürokratieflut", die bloß im wirtschaftlichen Überlebenskampf während der Pandemie stört. Der Linken-Chefin Katja Kipping geht die Homeoffice-Pflicht dagegen nicht weit genug.

Lehrerverbände sprechen sich gegen leichtere Prüfungen für Abschlussklassen aus

6.23 Uhr: Die Vorsitzenden zweier Lehrerverbände sprechen sich gegen vereinfachte Abschlussprüfungen als Reaktion auf die andauernden Schulschließungen aus. Sowohl beim Verband Deutscher Realschullehrer als auch beim Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung fürchtet man, dass leichtere Prüfungen den Effekt haben könnte, die diesjährigen Schulabgänger zu stigmatisieren.

„Wenn wir ihnen nicht mal die Prüfung als Qualitätssiegel geben, dann hat dieser Jahrgang große Schwierigkeiten“, sagte Joachim Maiß, Vorsitzender des Bundesverbands der Lehrkräfte für Berufsbildung, unserer Redaktion. Das Stigma sei gefährlicher als die derzeit entstehenden Lernlücken, so Maiß. „Man sollte den Jugendlichen nicht den Makel des ‚Corona-Jahrgangs‘ aufdrücken." Eine Verschiebung der Prüfungen sei allerdings denkbar.

DGB warnt: Jugendliche mit Hauptschulabschluss könnten "Verlierer der Corona-Krise" werden

3.21 Uhr: Angesichts des verlängerten Lockdowns warnt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) vor massiven Nachteilen für jugendliche Schulabgänger: "Der Lockdown und die Schulschließungen treffen diejenigen Jugendlichen besonders hart, die in diesem Sommer nach der Schule eine Ausbildung beginnen wollen", sagte die Vizevorsitzende des DGB, Elke Hannack, unserer Redaktion. "Die Gefahr ist groß, dass gerade Jugendliche mit mittlerem Schulabschluss oder Hauptschulabschluss zu den Verlierern der Corona-Krise werden."

Gerade die letzten Wochen und Monate der Schulzeit seien für Schüler, die nach der neunten oder zehnten Klasse die Schule verlassen, wichtig, so die Gewerkschafterin. Hier finde normalerweise intensiver, berufsvorbereitender Unterricht statt, hier stünden die Berufspraktika an sowie Ausbildungsbörsen und Messen, bei denen sich die Jugendlichen über Ausbilder und Betriebe informieren und Kontakte knüpfen könnten. "Im Moment fällt vieles davon weg", beklagte Hannack. Praktika sind aus Infektionsschutzgründen nur sehr eingeschränkt möglich, viele Betriebe wie Hotels, Restaurants oder Friseure sind im Lockdown.

Corona-News vom 20. Januar: Britischer Abgeordneter ruft zu Eurostar-Rettung auf

22.15 Uhr: Der Vorsitzende im Verkehrsausschuss des britischen Parlaments hat die Regierungen in London und Paris zur Rettung des in der Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geratenen Eurostars aufgerufen. Der Zug, der Großbritanniens Hauptstadt durch den Eurotunnel mit dem Kontinent verbindet, sei mit seinem "umweltfreundlichen und direkten" Beförderungsangebot einzigartig, so der konservative Abgeordnete Huw Merriman im Parlament in London. "Wir können uns nicht leisten, dass der Eurostar der Pandemie zum Opfer fällt", fügte er hinzu.

Technisat will FFP2-Masken in Sachsen-Anhalt produzieren

21.30 Uhr: Quasi mit dem Start der neuen Corona-Regeln will die rheinland-pfälzische Elektronikfirma Technisat FFP2-Masken und medizinische Masken in Sachsen-Anhalt produzieren. „Aktuell werden die Produktionsmaschinen installiert, so dass wir nächste Woche mit der Produktion anfangen können“, sagte eine Sprecherin. Die Masken sollen demnach in Staßfurt (Salzlandkreis) südlich von Magdeburg produziert werden.

Das Unternehmen ist eigentlich vor allem auf Unterhaltungselektronik spezialisiert, kennt sich mit der der Produktion der Masken aber schon aus. Seit August stelle es bereits Masken in Sachsen her, sagte die Sprecherin.

Johnson zeigt sich schockiert über Corona-Todeszahlen

20.50 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson zeigt sich schockiert über den neuen Höchststand der Todeszahlen. Großbritannien hatte am Mittwoch 1820 Personen gemeldet, die innerhalb eines Tages mit oder an Covid-19 gestorben waren - so viele, wie nie zuvor.

Erst am Dienstag war mit 1610 Toten ein Höchststand registriert worden. "Diese Zahlen sind entsetzlich", sagt Johnson dem Sender Sky News. Er fürchte, dass die Todeszahlen wegen der ansteckenderen Virus-Variante in den kommenden Wochen sogar noch weiter steigen werden. Deshalb dürfe man im Kampf gegen die Pandemie nicht nachlassen.

Der britische Premierminister Boris Johnson zeigt sich schockiert über den neuen Höchststand der Todeszahlen.

EU-Staaten einigen sich auf gegenseitige Anerkennung von Schnelltests

20.00 Uhr: Vor dem EU-Gipfel haben sich die Mitgliedstaaten auf die gegenseitige Anerkennung von Schnelltests verständigt. Die EU-Rat leitete ein schriftliches Verfahren ein, um eine entsprechende Einigung auf Botschafterebene zu bestätigen, wie die Nachrichtenagentur AFP von Diplomaten erfuhr. Das Verfahren soll demnach vor Beginn des EU-Video-Gipfels am Donnerstagabend abgeschlossen sein.

Laut EU-Kommission können Schnelltests zum Beispiel helfen, Infektionsherde in Krankenhäusern schnell zu erkennen oder Risiko-Patienten zu überwachen. Brüssel rät seit November zum Einsatz von Antigen-Schnelltests zusätzlich zu PCR-Tests - auch etwa beim Testen von Reisenden aus Nicht-EU-Ländern. Bisher werden die Ergebnisse von Antigentests in anderen EU-Ländern aber häufig nicht anerkannt.

Tod nach zweiter Corona-Infektion - Erster Fall in Deutschland

19.20 Uhr: In Baden-Württemberg ist zum ersten Mal ein Mann nach einer erneuten Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das bestätigte das Landesgesundheitsamt Stuttgart auf Anfrage von "WDR", "NDR" und "SZ."

Der 73 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Freudenstadt in Baden-Württemberg war laut Landesgesundheitsamt im April vergangenen Jahres erstmals am Coronavirus erkrankt. Im Dezember habe er sich dann erneut infiziert und verstarb am 11. Januar diesen Jahres "an einer Covid-19-Lungenentzündung und Sepsis mit Multiorganversagen", wie das Regierungspräsidium Stuttgart auf Anfrage mitteilte.

Studenten in Frankreich protestieren gegen Corona-Maßnahmen

19.00 Uhr: In mehreren französischen Städten haben Studenten gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung protestiert. Es müsse für "alle Studenten" wieder Lehrveranstaltungen geben, auch wenn bei reduzierter Teilnehmerzahl mehr Lehrende eingestellt werden müssten, sagte die Präsidentin der französischen Studentengewerkschaft UNEF, Mélanie Luce. Die Studenten, die wegen der Corona-Maßnahmen derzeit online lernen müssen, klagen über Vereinsamung und finanzielle Probleme.

Bei einer Demonstration mit Hunderten Teilnehmern in Paris riefen Protestierende Parolen wie "inkompentente Politik, sterbende Jugend". In den vergangenen Wochen waren mehrere Suizide oder Suizid-Versuche unter Studenten bekannt geworden.

Joe Biden zeigt sich zuversichtlich im Kampf gegen Corona

18.55 Uhr: Der neue US-Präsident Joe Biden hat sich zu Beginn seiner Amtszeit zuversichtlich gezeigt, dass die USA die Pandemie hinter sich lassen können. "Wir können das todbringende Virus besiegen", sagte Biden nach seiner Vereidigung vor dem Kapitol in Washington. Die USA müssten der Pandemie als geschlossene Nation begegnen, appellierte er. Biden will die Amerikaner unter anderem aufrufen, zunächst 100 Tage lang Masken in der Öffentlichkeit zu tragen. Lesen Sie hier alle News zu Bidens Amtseinführung.

Merkel mahnt zu größter Vorsicht - auch bei 50er-Corona-Inzidenz

18.10 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zu größter Vorsicht im Umgang mit der Corona-Pandemie selbst für den Fall gewarnt, dass wie angestrebt ein Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Menschen innerhalb einer Woche erreicht werden sollte.

Man solle „bitte nicht denken, dass, wenn wir bei 50 sind, das Leben des Sommers sofort wieder da ist. Dann sind wir sofort wieder im exponentiellen Wachstum“, warnte Merkel am Mittwoch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern in einer Video-Schaltkonferenz der Unionsfraktion im Bundestag. Auch eine Inzidenz von 50 sei „noch ganz schön wackelig.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beriet am Dienstag mit den Ländern über eine Verlängerung des Lockdowns.

Frankreich fordert vor Gipfel Kontrollen an EU-Grenzen

17.45 Uhr: Frankreich hat vor dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs Corona-Kontrollen an den Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten gefordert. Die französische Regierung sei dafür, dass "Gesundheitskontrollen" eingeführt würden, "sobald das möglich" sei, sagte ein Regierungssprecher.

Die Staats- und Regierungschefs beraten am Donnerstagabend in einer Video-Konferenz über die Corona-Lage. Besondere Besorgnis lösen mutierte Virenformen aus, die sich schneller verbreiten als der bisherige Erreger.

Weitere Fälle der Corona-Mutante in Deutschland

17.33 Uhr: Auf einer Berliner Krankenhausstation ist bei vier Patienten und zwei Mitarbeitern die zunächst in Großbritannien entdeckte Corona-Variante nachgewiesen worden. Es bestehe aber keine Kenntnis von vorherigen Aufenthalten in Großbritannien, teilte die Berliner Gesundheitsverwaltung mit. Alle Fälle betreffen eine Station der Klinik für Innere Medizin und Kardiologie des Humboldt-Klinikums im Bezirk Reinickendorf, wie der kommunale Vivantes-Konzern mitteilte.

In Nordrhein-Westfalen sind drei Fälle der Mutation des Coronavirus nachgewiesen worden, die erstmals in England entdeckt worden war und die als deutlich ansteckender gilt. Es gebe drei bestätigte Fälle, sagt Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Experten berichteten aber, dass es in den benachbarten Niederlanden viele Fälle gebe. Er wolle dies in den grenznahen Regionen im Auge behalten.

Russland will EU-Zulassung für Corona-Impfstoff „Sputnik V“

16.43 Uhr: Russland strebt eine Registrierung seines Corona-Impfstoffes „Sputnik V“ in der Europäischen Union an. Ein entsprechender Antrag sei bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA eingereicht worden, teilte der staatliche Direktinvestmentfonds am Mittwoch in Moskau mit, der das Vakzin mitfinanziert und im Ausland vermarktet.

Mit einer Prüfung werde im nächsten Monat gerechnet. Bereits von diesem Freitag an will sich Russland die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit von „Sputnik V“ von der Weltgesundheitsorganisation WHO beurteilen lassen.

Bartsch und Lindner kritisieren Corona-Beschlüsse

16.07 Uhr: Die Fraktionsvorsitzenden von Linken und FDP, Dietmar Bartsch und Christian Lindner, kritisieren die derzeitigen Entscheidungsprozesse in der Corona-Pandemie.

„Eine verfassungsrechtlich nicht legitimierte Ministerpräsidentenrunde entscheidet bis heute über die massivsten Grundrechtseinschränkungen in der Bundesrepublik seit Ende des Zweiten Weltkriegs“, schreiben sie in einem gemeinsamen Gastbeitrag für den „Spiegel“ vom Mittwoch.

„Es werden Regeln geändert, die Bewegungsfreiheit beschränkt, ganze Wirtschaftszweige stillgelegt. Die gewählten Parlamentarier können das Geschehen aber ebenso wie alle Bürgerinnen und Bürger im Land nur am Fernsehschirm verfolgen“, kritisieren Lindner und Bartsch. Solche Entscheidungsprozesse drohten „die parlamentarische Demokratie zu deformieren“. Es handele sich um eine „Missachtung des Parlaments“.

Impfstoff von Biontech-Pfizer schützt wahrscheinlich auch vor Mutation

15.33 Uhr: Der Anti-Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer ist ersten Untersuchungen zufolge auch gegen die britische Mutante des Covid-19-Virus wirksam. Zu diesem Ergebnis kommen zwei vorläufige Studien, die am Mittwoch veröffentlicht wurden.

Ein britisch-niederländisches Forscherteam erklärte, dass sich die „meisten Impfungen“ gegen die sogenannte Variante B.1.1.7 als erfolgreich erwiesen. Für die Untersuchung hatten die Wissenschaftler die Virus-Mutante in Blutplasma von 36 geheilten Corona-Patienten injiziert.

Auch ein Team von Biontech und Pfizer kam zu dem Schluss, es sei „unwahrscheinlich“, dass sich die englische Variante des Virus der Wirksamkeit des Impfstoffs entziehen könne.

Leicht rückläufiger Trend bei Covid-Intensivpatienten

15.01 Uhr: Mediziner sehen mit Blick auf die Zahl der Covid-Intensivpatienten einen leicht rückläufigen Trend. „Wir sind vorsichtig optimistisch“, sagte ein Sprecher der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi).

Es habe keinen großen Anstieg der Patientenzahlen als Folge von Weihnachten und Silvester gegeben. Es bleibe zu hoffen, dass die Kurve weiter sinke. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass es beim Lockdown bleibe und Mutationen des neuen Coronavirus die Infektionslage nicht grundlegend verändern.

Bundesweit hatte sie mit rund 5700 Menschen am 3. Januar einen Höchststand in der Pandemie erreicht. Am Mittwoch lagen sie laut Divi-Zeitreihe bei rund 4800.

Maskenlieferanten verklagen Bundesgesundheitsministerium

14.26 Uhr: Beim Bonner Landgericht sind bisher 80 Klagen von Maskenlieferanten gegen das Bundesgesundheitsministerium eingegangen. Wie die Wochenzeitung „Zeit“ berichtet, hatten sie im Frühjahr 2020 Masken und Schutzkittel an die Bundesrepublik Deutschland geliefert, als diese knapp waren.

In einigen Fällen trat das Ministerium allerdings von dem Beschaffungsvertrag zurück, weil die gelieferte Ware nicht den geforderten Qualitätsanforderungen entsprochen hätte. Viele der Kläger bestreiten, dass sie fehlerhafte Produkte geliefert hätten.

Laut Ministerium beträgt der Streitwert von allein 60 rechtsanhängigen Klagen zusammen rund 146 Millionen Euro. 16 Rechtsstreitigkeiten sind durch Erledigung oder Klagerücknahme bereits beendet, so das Ministerium.

Geprüfte FFP2-Masken lassen sich am CE-Kennzeichen samt Prüfnummer erkennen.

Familien im Saarland dürfen sich mit mehr Haushalten treffen

14.04 Uhr: Familien im Saarland dürfen sich vorläufig wieder mit mehr als zwei Haushalten und mehr als fünf Menschen treffen. Die Regelung der Corona-Verordnung zu den Kontaktbeschränkungen wurde teilweise außer Vollzug gesetzt, wie das saarländische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Saarlouis am Mittwoch mitteilte.

Das Gericht gab einer Frau Recht, die durch die Regelung daran gehindert wird, gemeinsam mit ihrem Mann ihre Enkel und deren Eltern zu treffen. Grund für die Entscheidung des Gerichts sind zwei widersprüchliche Regelungen in der aktuellen Corona-Verordnung.

Appell an Länder: Corona-Beschlüsse umsetzen

13.15 Uhr: Die CSU hat an die Bundesländer appelliert, die Bund-Länder-Beschlüsse zur Verlängerung der Corona-Beschränkungen bis Mitte Februar diesmal einheitlich umzusetzen.

„Es darf nicht wieder so sein wie beim letzten Mal, dass danach dann jeder seins macht“, sagte Generalsekretär Markus Blume am Mittwoch in Berlin. Er appelliere an die Länder, „am Tag nach der Ministerpräsidentenkonferenz nicht alles zu vergessen, was man dort vereinbart hat“.

Wegen der unter anderem in Großbritannien aufgetretenen Mutation dürfe man jetzt nicht mit den Bemühungen nachlassen.

Gesundheitsminister Spahn verteidigt Lockdown-Verlängerung

12.42 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Verlängerung des Lockdowns mit weiteren Maßnahmen trotz zuletzt leicht sinkender Infektionszahlen verteidigt.

„Das ist mit diesem Lockdown so wie mit einem Antibiotikum: Wenn Sie zu früh aufhören, kann es anschließend noch schlimmer werden“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Mit Blick auf neue, wohl ansteckendere Virus-Varianten gelte zudem das Vorsorgeprinzip. „Wenn wir die Mutation erstmal überall haben, ist es im Zweifel zu spät.“

Heil: Homeoffice-Kontrollen nur im Zweifelsfall

12.09 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat sich zur neuen Homeoffice-Verordnung geäußert. „Mir geht es jetzt nicht darum, Unternehmen zu quälen oder ständig zu kontrollieren“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin.

Arbeitgeber seien rechtlich verbindlich gehalten zu schauen, wo Homeoffice möglich sei und müssten ihren Beschäftigten dies dann anbieten, sagte Heil. Auf die Frage, wie das kontrolliert werden solle, riet er dazu, dass Arbeitnehmer zunächst mit ihrem Arbeitgeber sprechen sollten oder sich im Zweifelsfall an den Betriebsrat und im „äußeren Konfliktfall“ an die Arbeitsschutzbehörden der Länder wenden sollten. Nur im Zweifelsfall würden die Behörden kontrollieren und im „allergrößten Notfall“ seien auch Bußgelder möglich.

Heil rechnet damit, dass die Verordnung Mitte kommender Woche wirksam wird.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

Vatikan impft Obdachlose gegen Corona

11.44 Uhr: Der Vatikan hat eine Gruppe obdachloser Menschen gegen Covid-19 geimpft. 25 Leute hätten im Zuge des Impfprogramms des Heiligen Stuhls in der Vatikanischen Audienzhalle eine erste Impfung verabreicht bekommen, teilte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Mittwoch mit.

Die Obdachlosen seien in den Einrichtungen der Apostolischen Almosenverwaltung des Kirchenstaates untergebracht. Der Vatikan will in den kommenden Tagen weitere Menschen immunisieren.

Liegestütze bei Verstoß gegen Maskenpflicht

11.02 Uhr: Wer ohne die vorgeschriebene Corona-Schutzmaske auf der indonesischen Ferieninsel Bali erwischt wird, muss zu bis 50 Liegestütze machen.

In den vergangenen Tagen seien in den Touristenorten auf Bali zahlreiche Verstöße gegen die Auflagen festgestellt worden, sagte Gusti Agung Ketut Suryanegara von den örtlichen Sicherheitsbehörden der Nachrichtenagentur AFP.

Mehr als 70 Ausländer zahlten demnach eine Strafe von umgerechnet knapp sechs Euro. Wer kein Geld bei sich hatte, wurde stattdessen zu einer Kräftigungsübung verdonnert. Wer gar keine Maske trug, musste bis zu 50 Liegestütze machen. Wer den Mund-Nasen-Schutz falsch aufgesetzt hatte, kam mit 15 Liegestützen davon.

NRW verhängt Impfstopp wegen Lieferproblemen

10.28 Uhr: Das Land Nordrhein-Westfalen hat einen sofortigen Impfstopp in Krankenhäusern verhängt, die mit dem Biontech-Vakzin versorgt werden. Grund dafür seien Lieferprobleme, heißt es in einer E-Mail des Gesundheitsministeriums, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Ein Ministeriumssprecher bestätigte am Mittwoch die Echtheit des Schreibens. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet. So berichtete das Westfalen-Blatt, dass die Corona-Impfungen in Seniorenheimen und Krankenhäusern bis zum 31. Januar einstgestellt würden. Ärzte und Krisenstäbe seien am Dienstagabend vom NRW-Gesundheitsministerium darüber informiert worden, dass keine Impfdosen mehr zur Verfügung stünden.

Wegen Engpässen bei der Lieferung des Corona-Vakzins muss NRW den Start seiner Impfzentren verschieben.

Mehr Unterstützung für Soloselbstständige und Betriebe

9.30 Uhr: Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) verspricht mehr Unterstützung für Soloselbstständige und Betriebe aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie. 7500 Euro Fixkostenpauschale könnten Soloselbstständige bis Juni abrechnen.

„Jetzt gilt es für alle, die Soloselbstständige sind“, sagte er im ARD-„Morgenmagazin“ am Mittwoch. „Das wird ihnen helfen über diese schwierigen Monate zu kommen.“ Auch bei den beschlossenen Maßnahmen zum Homeoffice sollten kleinere Betriebe berücksichtigt werden.

Montgomery fordert langfristigen Corona-Plan

9.03 Uhr: Der Präsident des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat nach dem Bund-Länder-Gipfel einen Corona-Plan bis über Ostern hinaus gefordert.

„Nach dem Lockdown wird nicht sofort wieder die völlige Freigabe kommen“, sagte Montgomery am Mittwoch dem Radiosender SWR Aktuell. „Wir brauchen einen Plan, wie wir das Land wieder auftauen, nachdem wir es jetzt einfrieren.“ Hier sei ein langfristiges Vorgehen nötig.

Wirtschaftsweiser: Lockdown-Beschlüsse werden „wirtschaftliche Aktivität weiter drücken“

8.27 Uhr: Die Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns wird sich nach Einschätzung des Wirtschaftsweisen Lars Feld negativ auf die Konjunkturentwicklung in Deutschland auswirken. „Die Entscheidungen von Bund und Ländern werden die wirtschaftliche Aktivität zum Jahresbeginn weiter drücken“, sagte der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung unserer Redaktion.

„Schon die Verschärfungen vom Dezember durch die Hinzunahme des stationären Einzelhandels in den Lockdown und die Schließung von Kitas und Schulen lässt das Wirtschaftswachstum im Jahr 2021 etwas schwächer ausfallen als erwartet. Nun kommt zur Verlängerung bis Februar die Verpflichtung zum Home Office dazu.“ Allerdings werde die Homeoffice-Pflicht die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe wenig beeinträchtigen, schränkte Feld ein.

„Die Arbeitgeber haben dort gute Gründe, warum Home Office in der Produktion nicht möglich ist. Und zudem besteht für die Arbeitnehmer keine Verpflichtung, im Home Office zu arbeiten.“ Daher werde das Verarbeitende Gewerbe, das derzeit die wirtschaftliche Entwicklung trage, „weiter Konjunkturmotor sein können“. Schädlich wäre vor allem eine Schließung der Grenzen, warnte der Wirtschaftsweise. „Dies muss vermieden werden.“

Heil droht Arbeitgebern mit Kontrolle der Homeoffice-Pflicht

7.09 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat die Arbeitgeber davor gewarnt, die Homeoffice-Pflicht willkürlich zu umgehen und kündigte Kontrollen an. „Sie müssen klar sagen, wo es geht - und auch, wo es nicht geht. Wo es möglich ist, sollen sie es ermöglichen und das wird im Zweifelsfall auch von Arbeitsschutzbehörden überprüft“, sagte der SPD-Politiker bei „Bild-live“. Nach dem Beschluss zur Homeoffice-Pflicht auf dem Corona-Gipfel hatte Heil die Unternehmen als auch die Beschäftigten dazu aufgerufen, die Homeoffice-Möglichkeiten massiv zu nutzen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat die Arbeitgeber davor gewarnt ihren Angestellten die Möglichkeiten auf Homeoffice willkürlich zu verwehren.

Ärzteverband fordert FFP2-Maskenpflicht für Pflegeheim-Besucher.

7.02 Uhr: Der Ärzteverband Marburger Bund fordert weitergehende Corona-Schutzvorkehrungen für Alten- und Pflegeheime. Die Vorsitzende Susanne Johna sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Sofern es noch nicht regelhaft gilt, sollten Besucher ab sofort nur noch mit negativem Testergebnis und mit FFP-2-Maske Einlass bekommen.“ Ideal wäre es, wenn in jedem Heim geschulte ehrenamtliche Helfer Abstriche machen, wie es teils durch Bundeswehrangehörige geschieht. Auf die Schnelle sei das aber nicht in jeder Einrichtung realisierbar. Daher sollte man für Besucher alternative Testmöglichkeiten schaffen.

Familienministerin Giffey fordert klare Perspektiven für Kinder und Eltern

6.18 Uhr: Nach dem Beschluss von Bund und Ländern, Kitas und Schulen grundsätzlich bis Mitte Februar zu schließen, hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey klare Perspektiven für Kinder und Eltern gefordert: „Sobald es das Infektionsgeschehen zulässt, müssen Kinderbetreuungsangebote dann mit als erstes wieder öffnen“, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der unserer Redaktion. „Es braucht dafür Öffnungsperspektiven, wie der Betrieb in den Einrichtungen schrittweise und vor allem sicher wieder hochgefahren werden kann.“ Je länger die strikten Kontaktbeschränkungen gelten, desto schwerwiegender seien die Auswirkungen auf Kindeswohl und Kinderschutz, warnte Giffey.​

Die SPD-Politikerin verteidigte die jüngsten Beschlüsse im Grundsatz: "Wenn wir eine Chance haben wollen, das Infektionsgeschehen zügig unter Kontrolle zu bringen und uns auch gegen die Mutation zu wappnen, müssen wir die Kontakte in allen Lebensbereichen weiter beschränken." Dafür sei es notwendig, dass Kitas und Schulen bis Mitte Februar noch weitgehend geschlossen blieben oder nur im sehr eingeschränkten Pandemiebetrieb arbeiteten. Die Entscheidung über diese Einschränkungen mache sich niemand leicht, sie sei aber notwendig. "Wir brauchen diese Kraftanstrengung noch etwas länger, um die Pandemielage deutlich zu entspannen, " so Giffey. Sie habe großen Respekt vor allen Eltern, die seit Monaten Enormes leisten.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat eine priorisierte Öffnung der Kitas und Schulen gefordert.

Wirtschaftsethiker: Corona-Verlierer im Blick behalten

3.14 Uhr: Unternehmer sollten die Corona-Krise nach Ansicht von Wirtschaftsethikern zum Anlass für eine Neuausrichtung nehmen. „Solidarität ist das Stichwort der Stunde - auch in der Wirtschaft“, sagte Hendrik Müller, Wirtschaftsethiker an der Hochschule Fresenius in Hamburg, der Deutschen Presse-Agentur. „Unternehmen sollten die Zeit nutzen, ihre Geschäftsmodelle jetzt zu überdenken und zu überarbeiten oder sofern erlaubt kreative Lösungen wie die Abholung bestellter Waren anzubieten. Den Laden zusperren und darauf warten, dass die staatlichen Hilfsgelder fließen, ist zu wenig“, sagte Müller.

Wie in jeder Krise gebe es Gewinner und Verlierer. Während etwa der Online-Handel boomt, kämpfen viele kleine Einzelhändler um ihre Existenz. Der Staat versucht, das Corona-Tief mit Hilfsmilliarden abzufedern. Sollten die Unternehmen sich auch untereinander mehr helfen? „Eine Abgabe der starken Unternehmen für die schwachen klingt zu schön, um wahr zu sein“, meint Müller. „Aber Solidarität geht auch anders: So können zum Beispiel erfolgreiche Unternehmen kleineren Händlern ihre Infrastruktur zur Verfügung stellen.“

Landkreise fordern langfristige Strategie gegen Corona

2.49 Uhr: Nach der Verlängerung des Lockdowns bis 14. Februar hat der Deutsche Landkreistag eine Langfriststrategie gegen die Corona-Pandemie gefordert. Diese solle „ein gestuftes System mit einem bestimmten Maßnahmenkatalog beinhalten“, sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager unserer Redaktion. „Das wäre dann so etwas wie eine Corona-Ampel. Damit wäre mehr Vorhersehbarkeit verbunden und die Menschen würden besser wissen, was ab einem bestimmten Schwellenwert gilt.“

„Die Menschen brauchten eine Perspektive, damit sie in den kommenden Monaten mit dem Virus leben könnten. ‚Vor diesem Hintergrund ist die Ankündigung richtig, bis Mitte Februar eine Öffnungsstrategie zu entwickeln“, sagte der Landrat des Landkreises Ostholstein mit Blick auf die Bund-Länder-Beschlüsse.

Kommunen nehmen Hilfsangebot der Bundeswehr

1.12 Uhr: Trotz eines Appells des Kanzleramts nehmen die Kommunen nur zögerlich das Angebot wahr, Soldaten der Bundeswehr für die Durchführung von Corona-Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen anzufordern. Bislang sind nach einem Bericht der unserer Redaktion nur 219 Soldaten in sechs Landkreisen im Einsatz. Die Zahl solcher Amtshilfe-Anträge ist sogar von 18 auf 13 gesunken, nachdem Differenzen zwischen Deutsche Städtetag und Bund öffentlich geworden waren.

Beide Seiten streiten über die Haftung und Qualifikation des Testpersonals. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hatte am Freitag in einem Schreiben an die Kommunen appelliert, eine dreiwöchige Starthilfe der Bundeswehr anzunehmen und Freiwillige anzuwerben, um die Soldaten danach als Testpersonal abzulösen. Es gibt in Deutschland schätzungsweise über 15.000 Alten- und Pflegeheime.

Corona-News vom 19. Januar: Merkel: Grenzkontrollen nur im äußersten Fall

23.02 Uhr: Um das Eintragen von Coronavirus-Mutationen nach Deutschland zu verhindern, schließt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im äußersten Fall auch neue Grenzkontrollen nicht aus. „Das wollen wir nicht, wir wollen uns partnerschaftlich mit unseren Nachbarn einigen“, betonte sie am Dienstag nach den Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder. „Aber wir können nicht zusehen, dass dann der Eintrag einfach kommt, weil andere Länder ganz andere Wege gehen“, sagte sie mit Blick auf den Umgang mit der Pandemie.

Bei den Herkunftsgebieten von Mutationen wie Großbritannien müsse man besonders streng hinsichtlich der Einreise sein, betonte Merkel. Mit Hochrisikogebieten wie Tschechien müsse man sich koordinieren und Teststrategien absprechen. „Und wenn Länder ganz andere Wege gehen sollten, was ich im Augenblick nicht sehe, aber das kann auch sein, dann muss man auch bis zum Äußersten bereit sein und sagen: Dann müssen wir auch wieder Grenzkontrollen einführen.“

Laschet appelliert an Bürger: Kontakte konsequent reduzieren

22.44 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat am Dienstagabend an die Bürger appelliert, ihre Kontakte in der Corona-Pandemie konsequent zu beschränken. Bund und Länder hatten sich zuvor in mehrstündigen Verhandlungen darauf geeinigt, zahlreiche Einschränkungen bis zum 14. Februar zu verlängern. Weiterhin sind demnach Treffen jenseits des eigenen Haushalts nur noch mit einer weiteren Person erlaubt. Er appelliere aber an die Bürger, „sich nicht jeden Tag eine andere Person zu suchen“, mahnte Laschet.

Merkel: Ausgangsbeschränkungen standen nicht zur Debatte

22.36 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat betont, dass bundesweite Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen die Pandemie bei der Bund-Länder-Schalte nicht zur Debatte standen. „Es gibt Länder, die machen Ausgangsbeschränkungen, und es gibt Länder, die machen keine Ausgangsbeschränkung“, sagte Merkel nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder am Dienstagabend in Berlin.

Hochwertige Masken künftig auch Pflicht bei Gottesdiensten

22.32 Uhr: Hochwertigere Masken sind künftig auch in Kirchen, Synagogen, Moscheen und bei Zusammenkünften anderer Glaubensgemeinschaften vorgeschrieben. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Dienstag in Berlin beschlossen. Demnach müssen sogenannte OP-Masken oder Mund-Nase-Bedeckungen mit den Standards KN95/N95 oder FFP2 auch am Platz getragen werden.

Bei Gottesdiensten herrscht künftig eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken. (Symbolbild)

Vorgeschrieben ist außerdem ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Gläubigen, der Gemeindegesang bleibt untersagt. Zusammenkünfte mit mehr als zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern müssen mindestens zwei Werktage zuvor beim zuständigen Ordnungsamt angezeigt werden, sofern keine generellen Absprachen mit den Behörden getroffen wurden.

Söder verteidigt verlängerte Schulschließungen

22.28 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die erneute Verlängerung des Lockdowns samt Schulschließungen wegen der großen Sorge vor dem mutierten Corona-Virus verteidigt. Lesen Sie mehr dazu hier: Corona-Gipfel: Schulen bleiben bis Mitte Februar geschlossen

Baden-Württemberg: Kretschmann will Schulen ab 1. Februar schrittweise öffnen

22.14 Uhr: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried

Kretschmann will Grundschulen und Kitas im Land voraussichtlich vom

1. Februar an schrittweise wieder öffnen. Er strebe an, Kitas und

Grundschulen vorsichtig wieder aufzumachen, «wenn die Infektionslage

das zulässt», sagte der Grünen-Politiker nach dem Bund-Länder-Treffen

zur Corona-Krise. Die endgültige Entscheidung werde man in der

kommenden Woche treffen.

Merkel warnt vor Gefahr des mutierten Coronavirus

22.09 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar mit der Gefahr des mutierten Coronavirus begründet. „Wir müssen jetzt handeln“, sagte Merkel am Dienstagabend nach den Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder. Es sei nun noch Zeit, der Gefahr vorzubeugen. Sonst könnten die Zahlen stark steigen.

Zwar zeigten die harten Einschnitte Wirkung, sagte Merkel. Diesen Bemühungen drohe aber „ernsthafte Gefahr“, die man heute klarer sehe. Merkel verwies auf die Mutation des Virus, die vor allem in Großbritannien und Irland aufgetaucht sei. Bisherige Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass dieses mutierte Virus sehr viel ansteckender sei. In Deutschland seien bereits einzelne Fälle bekannt.

Schulen und Kitas bis Mitte Februar geschlossen

21.54 Uhr: Schulen sollen bis Mitte Februar geschlossen bleiben

oder die Präsenzpflicht soll ausgesetzt werden. Darauf einigten sich

Bund und Länder am Dienstag. In Kitas soll genauso verfahren werden.

21.27 Uhr: Hoch her geht es beim Corona-Gipfel im Kanzleramt beim Dauerbrenner Schulen und Kitas - auf oder zu? Aus SPD-regierten Ländern hieß es, Merkel habe Druck gemacht, dass noch mehr Kinder als potenzielle Virenverbreiter zu Hause blieben, weil sonst Friseure noch im April geschlossen haben müssten. Beim Homeoffice hätten Merkel und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) versucht, die Arbeitgeberpflicht in eine Soll-Vorgabe abzuschwächen. Altmaier habe sich auch dagegen gesperrt, dass Arbeitgeber FFP2-Masken für Beschäftigte in Präsenzarbeit zahlen müssen.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) schimpfte nach Informationen unserer Redaktion in der Video-Runde, die Politik könne das Leben der Kinder nicht immer weiter einschränken und diese für Inzidenzen verantwortlich machen, „aber in der Arbeitswelt bleibt alles beim Alten“. Merkel soll darauf erbost geantwortet haben: „Ich lasse mir nicht anhängen, dass ich Kinder quäle oder Arbeitnehmerrechte missachte.“ Die Gemüter hätten sich jedoch wieder beruhigt.

Schwesig habe in Richtung Kanzlerin versöhnlich gewitzelt: „Es wird Zeit, dass die Gaststätten wieder aufmachen und wir mal zur Entspannung einen Wein trinken.“ Inzwischen wurde der Gipfel aber unterbrochen, weil es keine Fortschritte gibt: Merkel, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller, und Vizekanzler Olaf Scholz telefonieren, um die Blockade aufzulösen.

USA: Mehr als 400.000 Corona-Tote

20.56 Uhr: Ein Jahr nach dem ersten gemeldeten Corona-Fall in den USA hat das Land einen weiteren düsteren Meilenstein passiert: Mehr als 400.000 Menschen sind seit Beginn der Pandemie bereits nach einer Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 gestorben, wie aus den Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore am Dienstag hervorging.

Die Zahl der täglich nachgewiesenen Neuinfektionen bewegen sich in dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern weiter auf hohem Niveau. In den vergangenen Tagen wurden mehrfach mehr als 3000 Tote und mehr als 200.000 Neuansteckungen binnen 24 Stunden verzeichnet. In absoluten Zahlen gemessen sind die USA das Land mit den meisten nachgewiesenen Ansteckungen und Todesfällen. Mehr als 24 Millionen Infektionen wurden verzeichnet. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.

Drosten geht von geringer Verbreitung der britischen Corona-Mutation aus

19.38 Uhr: Der Virologe Christian Drosten geht in Deutschland von einer bislang geringen Verbreitung der ansteckenderen Corona-Variante aus, die zunächst in Großbritannien entdeckt wurde. Er sehe jetzt ein Zeitfenster, um die Ausbreitung hierzulande im Keim zu ersticken, sagte der Experte für Coronaviren von der Berliner Charité am Dienstag im Podcast „Coronavirus-Update“ bei NDR-Info. „Wir müssen jetzt was machen, wenn wir speziell das Aufkeimen der Mutante in Deutschland noch beeinflussen wollen. Später kann man das nicht mehr gut machen, dann ist es zu spät.“ In Großbritannien hätten Lockdown-Maßnahmen bereits Effekte gezeigt.

Virologe Christian Drosten geht davon aus, dass sich die britische Coronavirus-Mutation bisher nicht stark in Deutschland ausgebreitet hat.

Anhand nun vorliegender Daten ist für den Virologen anzunehmen, dass die Variante tatsächlich ansteckender ist als frühere Formen. „Wir haben den Befund auf dem Tisch. Wir haben es mit einer Mutante zu tun, die sich schneller verbreitet. Das quantitative Ausmaß, das muss man tatsächlich noch mal diskutieren.“ Die Übertragbarkeit der Variante liegt nach Einschätzung Drostens vermutlich unter den anfangs berichteten Werten von 50 bis 70 Prozent.

Nachdem zuletzt eine starke Ausbreitung bestimmter Corona-Varianten im Ausland beobachtet wurde, wird nun auch in Deutschland verstärkt danach gesucht. Drosten geht von eingeschleppten Fällen vor allem über die Weihnachtstage aus. Die in Großbritannien entdeckte Variante B.1.1.7 etwa wurde laut Robert Koch-Institut (RKI) bisher in 20 Fällen in sechs Bundesländern nachgewiesen (Stand 17.1., 00:00 Uhr).

EU-Kommission: Beihilferegeln für Staatshilfen sollen wegen Corona gelockert bleiben

19.02 Uhr: Die EU-Kommission will eine Lockerung der sogenannten EU-Beihilferegeln für Staatshilfen angesichts der Corona-Krise zunächst bis Ende des Jahres verlängern. „Während sich die zweite Welle des Coronavirus-Ausbruchs weiterhin stark auf unser Leben auswirkt, brauchen Unternehmen in ganz Europa weitere Unterstützung, um die Krise zu überstehen“, teilte die für Wettbewerb zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager am Dienstagabend mit. Die Mitgliedstaaten hätten nun die Möglichkeit, auf den Vorschlag der Kommission einzugehen.

Damit könnten die 27 EU-Länder bis zum 31. Dezember weiterhin betroffene Unternehmen mit üppigen Summen unterstützen, ohne gegen EU-Wettbewerbsregeln zu verstoßen. Vorgesehen sind derzeit bis zu 800.000 Euro pro Unternehmen - wobei dieser Deckel angehoben werden könnte. Zu den Hilfen zählen etwa direkte Zuschüsse, rückzahlbare Vorschüsse, Steuervorteile, staatliche Garantien für Bankdarlehen oder vergünstigte öffentliche Darlehen.

Corona-Krise - US-Finanzministerin plant "große Schritte"

18.46 Uhr: Die designierte US-Finanzministerin Janet Yellen will mit großzügigen Maßnahmen gegen die Folgen der Corona-Krise für die US-Wirtschaft ankämpfen. "Das smarteste, was wir machen können, sind große Schritte. Ich bin überzeugt, dass auf lange Sicht die Vorteile die Kosten überwiegen werden", sagte Yellen in einer Anhörung im US-Senat. Die ehemalige US-Notenbankchefin räumte ein, dass der Anstieg der Staatsverschuldung im Zuge der Pandemie schon jetzt ein Grund zur Sorge sei. Aber die Regierung müsse dafür sorgen, dass Menschen geimpft werden, Unternehmen die Krise überleben und lokale Infrastruktur funktioniere.

Bund und Länder einigen sich auf Homeoffice-Pflicht

17.43 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten haben sich auf eine Homeoffice-Pflicht geeinigt. Das erfuhr unsere Redaktion aus den laufenden Beratungen im Kanzleramt. Dazu werde Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) umgehend eine Verordnung erlassen, "wonach Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen, sofern die Tätigkeiten es zulassen".

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten haben sich beim Corona-Gipfel auf die Homeoffice-Pflicht geeinigt.

Merkel und die Regierungschefs appellieren eindringlich an alle Beschäftigten, Homeoffice-Angebote auch tatsächlich zu nutzen. Wo es bei Präsenzarbeit räumlich eng wird, sollen FFP2/K95-Masken vorgeschrieben werden, "die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden", heißt es im Beschlusstext.

Untersuchungskommission: Kritik an China und WHO an anfänglichem Umgang mit Coronavirus

16.40 Uhr: Eine unabhängige Untersuchungskommission zum internationalen Umgang mit der Corona-Pandemie kritisiert, dass die anfänglichen Maßnahmen Chinas und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu schleppend angelaufen seien. Die Experten stellten in dem am Dienstag in Genf veröffentlichten Bericht fest, dass China im Januar 2020 stärkere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus hätte umsetzen können. Zudem hätte die WHO schon vor dem 30. Januar 2020 einen Gesundheitsnotstand ausrufen können.

Die Experten befürchten generell, dass das internationale Frühwarn- und Reaktionssystem derzeit seinen Zweck nicht ordnungsgemäß erfüllen könne. „Es scheint aus einer früheren analogen Ära zu kommen und muss in die digitale Zeit geführt werden“, hieß es in dem Bericht.

„Es ist klar, dass die globalen Notfallbereitschafts- und Reaktionsmaßnahmen viel früher und viel entschlossener sein müssen als sie während Covid-19 waren“, sagte Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI). Wieler leitet einen Ausschuss, der Regeln erstellen soll, damit die Welt besser mit Pandemien umgehen kann. Generell sollten Länder aber nicht darauf warten, bis die WHO einen Notstand ausruft, sondern selbstständig und frühzeitig reagieren, um den Ausbruch einer Gesundheitskrise so abzufedern.

Bericht: Homeoffice-Pflicht ab Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen

16.34 Uhr: Die Pflicht für Arbeitgeber, Homeoffice anzubieten, soll einem Bericht zufolge ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gelten. Die Vorgabe gilt für Beschäftigte in Büro- oder vergleichbaren Tätigkeiten, „wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen“, heißt es dem „Handelsblatt“ zufolge in dem Entwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zum Arbeitsschutz in der Corona-Pandemie. Lesen Sie hier:Homeoffice, mobile Arbeit, Telearbeit: Die Unterschiede

EU-Länder: Brüssel fordert bis Sommer Corona-Impfrate von 70 Prozent

16.22 Uhr: Die EU-Kommission hat den Mitgliedstaaten ehrgeizige Ziele für ihre Corona-Impfkampagnen gesetzt. Bis März sollten mindestens 80 Prozent des Pflegepersonals und der Menschen über 80 Jahren geimpft sein, sagte Kommissionsvizepräsident Margaritis Schinas am Dienstag in Brüssel. „Wir schlagen außerdem vor, dass die Mitgliedstaaten bis Sommer mindestens 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung impfen.“

Mitarbeiterinnen der Krankenhausapotheke bereiten den Impfstoff vor. Sie mischen den Wirkstoff mit Kochsalzlösung und ziehen die Spritzen entsprechend auf.

Dafür „müssen wir die Versorgung mit Impfstoffen aufstocken“, sagte Schinas weiter. Die EU arbeite mit den Herstellern zusammen, um die Produktionskapazitäten zu maximieren. „Diese Ziele sind erreichbar“, versicherte Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Mit den beiden bereits in der EU zugelassenen Mitteln und zwei weiteren Impfstoffkandidaten, die bald genehmigt werden könnten, stehe genug Impfstoff bereit.

Die Impfkampagnen in Europa waren kurz nach Weihnachten nach der Zulassung des Mittels von Biontech und Pfizer angelaufen - wegen Lieferengpässen und logistischer Schwierigkeiten zunächst allerdings nur schleppend. Vergangene Woche sorgten von den beiden Unternehmen angekündigte Lieferausfälle für Europa zusätzlich für Aufsehen.

Österreich: Viele Arbeitlose aus Tourismusbranche

15.40 Uhr: Die Corona-Krise hinterlässt immer tiefere Spuren in Österreichs Tourismus. Die mehr als 70.000 Arbeitslosen in der Branche entsprächen einem Anteil von etwa 16 Prozent an der gesamten Arbeitslosigkeit in Österreich, erklärte Arbeitsminister Martin Kocher am Dienstag in Wien. „Das ist sehr hoch.“ Der wegen des Lockdowns fehlende Saisonstart mache sich bemerkbar. Wichtig sei, gut qualifizierte Mitarbeiter in der Hotellerie und der Gastronomie zu halten, so Tourismusminister Elisabeth Köstinger. „Sehr viele haben die Branche verlassen.“

Besonders schlimm hat es die Stadthotels erwischt. So verbuchten die Anbieter in Wien 2020 laut Tourismusbüro im Vergleich zum Vorjahr 74 Prozent weniger Übernachtungen. Im Tourismus steht seit November praktisch alles still. Das wird für die Hotels und Gastronomiebetriebe aus derzeitiger Sicht wahrscheinlich bis mindestens Ende Februar so bleiben.

Bund und Länder kommen bei Lockdown-Beratungen voran

14.54 Uhr: Kanzlerin und Ministerpräsidenten kommen bei den laufenden Lockdown-Beratungen voran. Nach Informationen unserer Redaktion wurden die ersten vier Tagesordnungspunkte der neuen Beschlussvorlage am Dienstagnachmittag beschlossen. Das bedeutet, der Lockdown wird bis zum 14. Februar verlängert, die Ein-Freund-Regel für Haushalte bleibt bestehen, künftig gilt eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken in ÖPNV und Geschäften (Stoffmasken sind nicht mehr erlaubt) und in Stoßzeiten des Berufsverkehrs sollen mehr Busse und Bahnen eingesetzt werden, um Abstände zu erhöhen und Kontakte zu verringern. Besonders umstritten in der Spitzenrunde waren zuletzt unverändert die Punkte Ausgangssperren und Schule/Kitas, berichteten Teilnehmer.

Bundesregierung hat sich auf Nachbesserungen bei Corona-Hilfen geeinigt

14.44 Uhr: Die Bundesregierung bessert nach massiver Kritik aus der Wirtschaft bei den Corona-Hilfen für Unternehmen nach. „Die Hilfen werden einfacher, umfangreicher und zielgenauer“, sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Dienstag. Scholz erzielte eine Einigung mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Altmaier erklärte: „Wir werden die Überbrückungshilfe III drastisch vereinfachen und auch bei der Höhe noch eine Schippe drauf legen.“

Bundesfinanzminister Olaf Schol stellt eine Nachbesserung der Corona-Hilfen in Aussicht.

Künftig soll es nach den Worten von Scholz einen erweiterten Zugang zu den Hilfen geben, außerdem soll der Förderhöchstbetrag aufgestockt werden. Auch die Abschlagszahlungen sollen erhöht werden, das sind Vorschüsse auf spätere Zahlungen.

Corona-Gipfel hat begonnen

14.32 Uhr: Die Ministerpräsidenten der Länder beraten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Bereits vor dem Bund-Länder-Treffen, das gegen 14.15 Uhr online begann, zeichnete sich eine Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar ab. Über mögliche Verschärfungen etwa bei Ausgangsbeschränkungen herrschte zum Teil aber noch Uneinigkeit.

Corona-Gipfel: Kanzleramt schwächt Beschlussvorlage ab

14.26 Uhr: Kurz vor Beginn des Bund-Länder-Treffens hat das Kanzleramt seine Beschlussvorlage zu den neuen Corona-Maßnahmen an einigen Stellen leicht entschärft. Nach Vorgesprächen mit Ländervertretern strebt der Bund nun eine Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen bis 14. Februar an, nicht mehr wie ursprünglich vorgesehen bis 15. Februar. Der 14. Februar - ein Sonntag - war der Termin, auf den sich die SPD-Länderchefs am Vortag verständigt hatten.

In der neuen Fassung der Vorlage fehlt zudem die Vorgabe, dass öffentliche Verkehrsmittel nur noch zu maximal einem Drittel mit Fahrgästen besetzt werden dürfen. Aus dem Abschnitt zu den Kontaktbeschränkungen wurde der warnende Verweis gestrichen, dass in anderen Staaten „generell nur Treffen mit Personen aus ein oder zwei weiteren fest definierten Haushalten gestattet seien“.

Zudem wurde in der neuen Fassung einige Abschnitte in eckige Klammern gesetzt. Dies bedeutet in der Regel, dass diese Punkte zwischen den Verhandlungspartnern strittig sind.

Anteil positiver Corona-Tests zurückgegangen

14.06 Uhr: Der Anteil positiver Corona-Tests in Deutschland ist nach Daten von Laboren in der vergangenen Woche zurückgegangen. Im Vergleich zur Vorwoche sei die sogenannte Positivrate um gut ein Fünftel auf 10,8 Prozent gesunken, teilte der Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) am Dienstag in Berlin mit. Zeitweise hatte die Rate bei mehr als 16 Prozent gelegen. Je höher die Positivrate bei hohen Fallzahlen ist, desto höher ist schätzungsweise auch die Dunkelziffer.

Der Anteil positiver Corona-Tests ist in Deutschland gesunken.

„Das ist ein erstes gutes Zeichen für ein möglicherweise rückläufiges Infektionsgeschehen“, erklärten die Labormediziner. Das Bild sei allerdings unvollständig. So müssten zum Beispiel auch Ergebnisse von sogenannten Antigen-Schnelltests „dringend“ in die Teststatistik einfließen, hieß es. Die Zahl der durchgeführten Labortests blieb nach Daten von 170 Laboren zwischen 11. und 17. Januar mit rund einer Million ungefähr konstant im Vergleich zur ersten Kalenderwoche. Die teilnehmenden Labore sind laut Verband für 80 bis 90 Prozent der Corona-Tests bundesweit verantwortlich.

Rund 12 Prozent der Briten waren coronainfiziert

13.58 Uhr: Einer Antikörper-Studie der britischen Statistikbehörde zufolge haben bis Dezember rund zwölf Prozent der Menschen in England eine Coronavirus-Infektion durchgemacht. Das entspricht ungefähr jedem Achten. Im November hatte die Rate noch bei knapp neun Prozent gelegen. Allerdings haben Analysen gezeigt, dass die Menge an Antikörpern nach einer Infektion rasch schwinden kann - der tatsächliche Wert könnte deshalb höher liegen.

Die Schätzung des Office for National Statistics (ONS) zeigt starke regionale Unterschiede. So weisen im Nordosten des Landes (Yorkshire and Humber) knapp 17 Prozent der Menschen Anzeichen für eine durchgemachte Corona-Infektion auf. Auch in London liegt die Rate höher als im landesweiten Durchschnitt (16,4). Im Südwesten Englands haben sich hingegen bisher nur relativ wenige Menschen infiziert (knapp 5 Prozent).

Analysiert werden für die Auswertung Proben Tausender Menschen ab 16 Jahren aus Privathaushalten. In Pflege- und Altenheimen betreute Menschen sind nicht in die Studie einbezogen.

Bayernweites Alkoholverbot außer Vollzug gesetzt

13.52 Uhr: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat am Dienstag das bayernweite Alkoholverbot im öffentlichen Raum vorläufig außer Vollzug gesetzt. Das Gericht gab damit dem Eilantrag einer Privatperson aus Regensburg statt.

Zur Begründung teilte das Gericht mit, dass nach Infektionsschutzgesetz Alkoholverbote nur an bestimmten öffentlichen Plätzen vorgesehen seien. Die Anordnung eines Alkoholverbots für die gesamte Fläche des Freistaats Bayern überschreite daher die Verordnungsermächtigung, die der Bundesgesetzgeber hier erteilt habe. Die Entscheidung des Senats gelte ab sofort bis zu einer Entscheidung.

Seit der zweiten Dezemberwoche durfte wegen der Corona-Pandemie in ganz Bayern Alkohol nicht mehr in der Öffentlichkeit getrunken werden. „Der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum wird untersagt“, hieß es in der Corona-Verordnung des Freistaates.

Arbeitgeber warnen vor „Homeoffice-Bürokratie“

13.28 Uhr: Vor den Beratungen von Bund und Ländern zur Corona-Krise sprechen sich die Arbeitgeber gegen Vorgaben zum Homeoffice bei Unternehmen aus.

„Nur wenige Tage nachdem der Bundespräsident, die Gewerkschaften und die Arbeitgeber einen entschlossenen und gemeinsamen Appell an Unternehmen und Beschäftigte gerichtet haben, schlägt die Politik in einer Art Ersatzhandlung eine Homeoffice-Bürokratie vor“, erklärte die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände am Dienstag.

Experten und Politiker fordern, dass mehr Arbeitgeber ihre Mitarbeiter wegen der Corona-Pandemie ins Homeoffice schicken.

China verteidigt Reaktion auf erste Corona-Fälle

12.56 Uhr: China hat sein Vorgehen zu Beginn des Corona-Ausbruchs gegen Kritik verteidigt. Einige Wochen nach der Entdeckung des Virus seien massive Einschränkungen über die Millionenmetropole Wuhan verhängt worden, die „Infektionen und Todesfälle reduzierten“, so ein Sprecherin des chinesischen Außenministeriums.

Der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingesetzte Unabhängige Prüfungsausschuss hatte der chinesischen Regierung am Montag fehlendes Tempo bei den ersten Reaktionen auf die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus vor einem Jahr vorgeworfen.

Apothekerverband rechnet mit steigenden Preisen für FFP2-Masken

12.14 Uhr: Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) rechnet mit steigenden Preisen für FFP2-Masken, sollten Bund und Länder eine flächendeckende Tragepflicht beschließen. „Eine denkbare FFP2-Maskenpflicht für alle Bundesbürgerinnen und -bürger würde eine stark erhöhte Nachfrage bedeuten, die im Markt zu erhöhten Preisen führen könnte“, sagte die ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening, der „Rheinischen Post“.

Zugleich stellen sich die Apotheken laut Overwiening auf eine wachsende Maskennachfrage ein. „Bislang haben es die Apotheken in einem großen Kraftakt geschafft, viele Millionen FFP2-Masken für weit mehr als 30 Millionen ältere und chronisch kranke Menschen mit Berechtigungsschein zu beschaffen – und sind zuversichtlich, dies auch weiterhin zu bewältigen“, sagte die ABDA-Präsidentin.

Arko, Hussel und Eilles beantragen Insolvenz

11.57 Uhr: Die Deutsche Confiserie Holding (DCH) mit den Süßwarenketten Arko, Hussel und Eilles hat Insolvenzantrag gestellt. Das Amtsgericht Norderstedt in Schleswig-Holstein sei dem Antrag am Montag gefolgt, berichteten die „Kieler Nachrichten“. Auch der erfolgsverwöhnte Schweizer Schokohersteller Lindt & Sprüngli hat in der Corona-Krise das erste Mal seit vielen Jahren ein Minus eingefahren. Der Umsatz sank 2020 um 6,1 Prozent. Mehr dazu: Corona verdirbt Lust auf Schokolade: Arko ist insolvent

Schulen und Kitas bleiben wohl weiter geschlossen

11.51 Uhr: Der Beschluss-Entwurf zum Corona-Gipfel am heutigen Dienstag sieht auch neue Regelungen für Schulen und Kitas vor. Demnach will sich die Bundesregierung dafür einsetzen, dass die Einrichtungen bis 15. Februar geschlossen bleiben.

Erst für den Zeitpunkt, da die 7-Tage-Inzidenz die Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner unterschritten hat, sollen sich die zuständigen Landesminister auf erste Lockerungen vorbereiten.

Die Klassenzimmer bleiben im Corona-Lockdown weitestgehend leer.

Großbritannien verzeichnet weltweit höchste Corona-Todesquote

11.34 Uhr: Großbritannien verzeichnet derzeit im Verhältnis zur Bevölkerungszahl die weltweit höchste Anzahl von Corona-Todesfällen. Im Sieben-Tage-Durchschnitt waren es zuletzt mehr als 16,5 Tote pro einer Million Menschen.

Das geht aus einer aktuellen Auswertung der Universität Oxford hervor, die sich auf Daten der Johns-Hopkins-Universität bezieht. Damit liegt Großbritannien knapp vor Tschechien und Portugal und deutlich vor Deutschland und den USA, die beide in diesem Zeitraum im Schnitt mehr als neun Todesopfer pro einer Million Einwohner verzeichneten.

Caritas fordert kostenlose FFP2-Masken für Bezieher von Sozialleistungen

11.07 Uhr: Der Wohlfahrtsverband Caritas fordert bei Einführung einer FFP2-Maskenpflicht im Nahverkehr und Einzelhandel die Unterstützung für Bezieher von Sozialleistungen und Geringverdiener.

Eine solche Regel sei sinnvoll, „aber Menschen im Hartz-IV-Bezug und mit geringem Einkommen, die sich die regelmäßige Anschaffung von FFP2-Masken nicht leisten können, müssen zur Arbeit fahren und einkaufen können“, so Peter Neher, Präsident des Deutschen Caritasverbandes. Sie bräuchten eine kostenlose Zuteilung der Masken.

Berechtigungsscheine könnten unbürokratisch von Sozialämtern und Krankenkassen ausgestellt werden. Die Kosten müsse der Steuerzahler tragen.

Mehr als 400.000 Corona-Tote in der EU

10.36 Uhr: Mehr als 400.000 Menschen sind inzwischen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in der Europäischen Union gestorben. Die Zahl nannte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Dienstag im Europaparlament.

Angesichts der neuen ansteckenderen Virusmutationen sei Europa auch weit davon entfernt, die Pandemie hinter sich zu lassen. Doch die Corona-Impfstoffe seien ein „machtvolles Instrument in unserer Hand“, sagte Kyriakides. „Weitere zugelassene Impfstoffe werden, so hoffe ich, in den nächsten Wochen kommen.“

Lockdown-Verlängerung bis Mitte Februar möglich

10.04 Uhr: Der aktuelle Lockdown könnte bis zum 15. Februar verlängert werden. Dies soll aus einer Beschlussvorlage der Bundesregierung für den heutigen Corona-Gipfel hervorgehen.

Über den Entwurf dazu, der auch unserer Redaktion vorliegt, hatte zuerst die Bild-Zeitung berichtet. Außerdem soll die Maskenpflicht im Nahverkehr und in Geschäften auf medizinische Masken konkretisiert werden.

Weitere Milliarden an Corona-Hilfen geplant

9.48 Uhr: Angesichts weiterer Einschränkungen, die heute beim Gipfel von Bund und Ländern beschlossen werden könnten, soll bei den Corona-Hilfen nachgebessert werden.

In der RTL-Sendung Frühstart sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier, dass in den nächsten Wochen ein zweistelliger Milliardenbetrag nachgelegt wird. Außerdem sprach sich der CDU-Politiker für härtere Maßnahmen aus.

.@peteraltmaier im @RTLde #Frühstart vor #MPK: Die Infektionszahlen sind zu hoch, deshalb müssen wir bei #Lockdown-Maßnahmen noch eine Schippe drauf legen. Wegen der Einschränkungen legen wir auch bei den #Coronahilfen in den nächsten Wochen einen zweistelligen Mrd.-Betrag nach. pic.twitter.com/OHfwi7Dqot — BMWi Bund (@BMWi_Bund) January 19, 2021

Müller: Länder erwägen Präsenzpflicht umzukehren

9.24 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erwartet von den Beratungen von Bund und Ländern zur Corona-Krise vor allem weitere Einschnitte im Arbeitsleben. Es gebe bisher sehr harte Maßnahmen im Familienleben, daher müsse man andere Bereiche wie das Wirtschaftsleben in den Blick nehmen, sagte Müller im ARD-Morgenmagazin.

Es gebe nun etwa die Möglichkeit, die Präsenzpflicht in den Firmen aufzuheben und umzudrehen, so dass Arbeitgeber begründen müssten, „warum Arbeitnehmer dringend zum Arbeitsplatz kommen müssen und warum es nicht auch von zu Hause aus geht“.

Lehrerverband fordert Stufenplan für Schulbetrieb

9.05 Uhr: Vor dem Corona-Gipfel am Dienstag hat der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, eine klare Vorgehensweise für die Schulen gefordert. Er erwarte, „dass endlich ein an Infektionszahlen gebundener Hygienestufenplan für den Schulbetrieb vorgelegt wird“, sagte Meidinger der „Rheinischen Post“.

Der Plan müsse regeln, ab welchem Infektionsgeschehen welche Unterrichtsform für welche Altersgruppe möglich sei. Zur Auswahl stünden Präsenzunterricht, Wechselbetrieb oder Distanzunterricht, sagte Meidinger der Zeitung. „Bei der Rückkehr an die Schulen sollten die Abschlussklassen und die Primarstufe bevorzugt berücksichtigt werden“, forderte er.

FDP-Chef stellt Verhältnismäßigkeit von neuen Maßnahmen in Frage

8.41 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner kritisiert, dass am Dienstag womöglich härtere Corona-Maßnahmen beschlossen werden, ohne dass der Bundestag vorher debattiert. „Es geht um sehr weitreichende Freiheitseinschränkungen und da muss gefragt werden, auf welcher wissenschaftlichen Grundlage erfolgt das“, so der Politiker im ARD-Morgenmagazin.

Außerdem stellte Lindner in Frage, ob das, was beschlossen werden soll, verhältnismäßig sei. Ausgangssperren könnten nur ein Instrument sein, wo es massiv steigende Fallzahlen gibt, aber keine pauschale Maßnahme.

Verwaltungsamt-Präsident kritisiert „nicht ausreichenden Digitalisierungsgrad“

8.22 Uhr: Christoph Verenkotte, Präsident des Bundesverwaltungsamtes, hat den Digitalisierungsgrad in der obersten deutschen Verwaltungsbehörde kritisiert. Zwar versuche man, Homeoffice wo es geht zu ermöglichen. „Allerdings bremst der nicht ausreichende Digitalisierungsgrad (Papierakten) in verschiedenen Aufgabenbereichen des Hauses ein vollumfängliches digitales Arbeiten aus dem Homeoffice“, sagte Verenkotte unserer Redaktion. So könne nur rund jeder zweite Mitarbeiter derzeit von zu Hause aus arbeiten.

Der Bundesverwaltungsamt-Präsident hatte sich in der Vergangenheit mehrfach für mehr Investitionen in die deutschen Verwaltungen stark gemacht und bekräftigte diese Forderung angesichts der Corona-Krise: „Der nicht durchgängige Bearbeitungsprozess führt aber sehr deutlich vor Augen, dass in den weiteren Ausbau der Digitalisierung erheblich investiert werden muss“, sagte Verenkotte.

Erste Fotos des neuartigen Coronavirus

8.01 Uhr: Das neuartige Coronavirus soll erstmals fotografiert worden sein. Der Firma Nanographics, ein Ableger der Technischen Universität Wien, ist es nach eigenen Angaben durch neue Techniken gelungen, 3D-Abbildungen "echter" SARS-CoV-2-Viren aus schockgefrorenen Proben zu erstellen. Bisher gab es nur computergenerierte Modelle des Virus.

Die Foto soll als eines der ersten das neuartige Coronavirus zeigen.

Kinderkrankengeld für Eltern im Lockdown

7.38 Uhr: Kindertagesstätten und Schulen sind wegen der Corona-Pandemie höchstens für den Notbetrieb geöffnet. Viele Eltern müssen ihre Kinder daher wie bereits im ersten Lockdown 2020 selbst betreuen.

Wer dabei Arbeit und Kinderbetreuung zur selben Zeit nicht unter einen Hut bekommt, hat Anspruch auf Ersatzleistungen. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Kinderkrankengeld: Diese Corona-Hilfen gibt es für Eltern

Kommunen sollen Verwaltungsmitarbeiter verstärkt ins Homeoffice schicken

7.08 Uhr: Der Deutsche Städtetag hat die Kommunen aufgefordert, städtische Mitarbeiter in der Corona-Krise verstärkt ins Homeoffice zu schicken: Die Städte müssten „beim Homeoffice als Vorbild wirken“, um persönliche Begegnungen noch stärker zu verringern, sagte der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung, unserer Redaktion.

Die Stadtverwaltungen müssten zwar für die Bevölkerung auch in der Krise sichtbar vor Ort präsent sein. Gleichzeitig aber müssten die kommunalen Arbeitgeber den eigenen Mitarbeitern mehr Homeoffice-Möglichkeiten eröffnen. Einige Städte hätten hier noch Nachholbedarf, sagte Jung, der auch auch Oberbürgermeister der Stadt Leipzig ist: „Seit dem vergangenen Frühjahr haben viele Städte Homeoffice stark ausgebaut, und in einem Teil der Städte gibt es da noch etwas zu tun.“

Klar sei aber auch: Straßenreinigung, Müllabfuhr oder Kindernotbetreuung in Kindergärten und Schulen könnten nicht im Homeoffice erledigt werden. Zudem gebe es Anliegen, für die ein persönlicher Kontakt zwischen Bürgern und Verwaltung weiterhin notwendig seien.

EU-Kommission: 70 Prozent Impfrate bis zum Sommer

6.37 Uhr: Bis zum Sommer sollen aus Sicht der EU-Kommission 70 Prozent der Erwachsenen in der Europäischen Union gegen das Coronavirus geimpft sein. Den Vorschlag will die Brüsseler Behörde am Dienstag veröffentlichen, wie die Deutsche Presse-Agentur vorab erfuhr. Bis März laute das Zwischenziel, 80 Prozent der Menschen über 80 Jahre und der Beschäftigten im Gesundheitswesen zu immunisieren.

Die Ziele sind nach dpa-Informationen Teil eines Diskussionspapiers für den EU-Videogipfel am Donnerstag. Dort sollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs erörtern, ob es einen EU-Impfpass und gegebenenfalls damit verbundene Privilegien geben soll. In Deutschland gibt es darüber eine kritische Diskussion.

Handelsverband warnt vor Einschränkung des Lebensmittelhandels

5.51 Uhr: Der Handelsverband Deutschland warnt vor verkürzten Öffnungszeiten des Lebensmittelhandels infolge möglicher nächtlicher Ausgangsbeschränkungen. „Der Einkauf von Lebensmitteln sollte als triftiger Grund definiert und von Ausgangsbeschränkungen befreit werden“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, unserer Redaktion im Vorfeld der geplanten neuen Verschärfungen der Corona-Regeln durch Bund und Länder.

„Je früher eine Ausgangssperre ansetzt, desto problematischer wird die Versorgung mit Lebensmittel.“ Genth warnte vor zu vollen Geschäften, Warteschlangen und möglichen Hamsterkäufen.

Genth befürchtet, dass bei der Verhängung nächtlicher Ausgangssperren zu viele Verbraucher wieder in den Hauptzeiten einkaufen müssten, statt über den Tag und die Woche verteilt. „Die Höchstzahl von einem Kunden pro 10 Quadratmeter müsste wieder häufiger genutzt werden. In den Läden würde es dadurch voller werden“, sagte Genth.

„Die Entzerrung, die wir zugunsten des Infektionsschutzes erreicht haben, würde damit geopfert werden.“ Insbesondere die arbeitende Bevölkerung sei auf Einkaufszeiten am Abend und in den Randzeiten angewiesen. „Wir werden dann wieder Warteschlangen vor den Geschäften sehen.“ Genth schließt zudem nicht aus, dass bei knapperen Öffnungszeiten viele Kunden wieder mit Hamsterkäufen reagieren werden.

Im Fall von Ausgangsbeschränkungen fordert der HDE-Chef zudem Sonderregeln für die Mitarbeiter, damit sie länger unterwegs sein dürften.

Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Stefan Genth, warnt davor, dass in der Corona-Pandemie im Einzelhandel ohne schnelle Staatshilfen 50.000 Pleiten drohen

IW-Chef lehnt Homeoffice-Pflicht ab

5.06 Uhr: Vor dem Bund-Länder-Treffen hat Top-Ökonom Michael Hüther vor einer Homeoffice-Pflicht gewarnt. „Dies ist eine Scheindebatte, denn die Unternehmen haben einerseits seit langem die Covid19-Arbeitsschutzbedingungen zu beachten und andererseits weitreichend das Homeoffice ermöglicht“, sagte der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) aus Köln unserer Redaktion.

„Das Menschen auch jetzt im Büro sind, hängt nicht nur mit Arbeitsprozessen und Aufgaben zusammen, sondern ebenso mit den Bedingungen der Beschäftigten zuhause und dem Wunsch nach geordneten Arbeitsmöglichkeiten“, führte Hüther aus.

Zudem gebe es keine empirischen Befunde, die eine solche Pflicht begründen würden. „Notwendig ist ein besonderer Schutz der Alten- und Pflegeheimen, dazu hat die Bundesregierung bislang ein Konzept und Vorkehrungen vermissen lassen“, kritisierte Hüther.

Landkreistag stellt Orientierung an Inzidenzwert 50 infrage

4.17 Uhr: Vor der Corona-Schalte von Bund und Ländern hat der Deutsche Landkreistag das Ziel von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen infrage gestellt. Dieser Inzidenzwert könne nicht „die alleinige Größe für unseren Umgang mit der Pandemie sein“, sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager unserer Redaktion. „Diese Orientierungsgröße sollten wir anreichern durch die Auslastung der Intensivkapazitäten und den Impffortschritt.“ Bei beidem würden aktuell Erfolge erzielt.

Sager warnte davor, das Vertrauen der Bevölkerung zu verlieren. Die Menschen müssten die Einschränkungen nachvollziehen können. „Sonst bröckelt die Moral in der Pandemie“, mahnte der Landrat des Landkreises Ostholstein.

Vorsitzender des Weltärztebundes für Homeoffice-Pflicht

3.02 Uhr: Vor der Corona-Schalte von Bund und Ländern hat sich der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, vehement gegen eine abendliche Ausgangssperre ausgesprochen. „Ich kann einer Ausgangssperre abends nichts abgewinnen, weil ich nicht weiß, was das bringen soll. Draußen sind die Ansteckungsmöglichkeiten sehr viel geringer als drinnen“, sagte Montgomery unserer Redaktion.

„Restaurants, Kneipen und Kinos sind ohnehin zu – was soll eine Ausgangssperre da bringen? Abend sind so wenige Leute überhaupt noch unterwegs. Die Ansteckungen passieren nicht in erster Linie abends und nachts. Sie passieren tagsüber in den Bussen und Bahnen und am Arbeitsplatz“, so Montgomery.

Als zentrale Forderung nannte Montgomery die Erweiterung der Homeoffice-Möglichkeiten. „Ich finde es richtig, das Homeoffice auch gesetzlich stärker zu forcieren – mit einer Pflicht, wo immer möglich“, sagte er. „Nicht nur wegen der Vermeidung von Infektionen am Arbeitsplatz, sondern auch, weil damit weniger Menschen den ÖPNV nutzen.“

18. Januar: Robert Koch-Institut meldet unvollständige Fallzahlen

Die Frage eines europäischen Corona-Impfpasses und möglicher Privilegien für Geimpfte wird Thema beim EU-Videogipfel am Donnerstag.

Vor der Corona-Schalte von Bund und Ländern hat der Deutsche Landkreistag das Ziel von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen infrage gestellt.

Das Robert-Koch-Institut hat mitgeteilt, dass die heutigen Fallzahlen nicht vollständig und damit zu niedrig sind.

Die Ministerpräsidenten der von der SPD geführten Bundesländer und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sind für eine Verlängerung des Lockdowns um zwei Wochen bis Mitte Februar. Lesen Sie auch: Merkels letzte Option: Grenzkontrollen gegen Mutationen

um zwei Wochen bis Mitte Februar. Merkels letzte Option: Grenzkontrollen gegen Mutationen Die Ausweitung des Kinderkrankengeldes in diesem Jahr ist beschlossene Sache. Nach dem Bundestag hat der Bundesrat am Montag in einer Sondersitzung den Plänen abschließend zugestimmt.

in diesem Jahr ist beschlossene Sache. Nach dem Bundestag hat der Bundesrat am Montag in einer Sondersitzung den Plänen abschließend zugestimmt. Der Druck auf die Bundesregierung die Arbeitgeber auf Homeoffice-Angebote zu verpflichten wird vor dem Corona-Gipfel am Dienstag immer größer. Lesen Sie dazu: Schärferer Lockdown: Kommt nun die Homeoffice-Pflicht?

Schärferer Lockdown: Kommt nun die Homeoffice-Pflicht? In Deutschland sind mittlerweile insgesamt 25 Fälle mit den neuen, hochinfektiösen Corona-Mutationen nachgewiesen worden, wie unsere Redaktion unter Berufung auf eine Sprecherin des Robert Koch-Instituts (RKI) berichtet.

nachgewiesen worden, wie unsere Redaktion unter Berufung auf eine Sprecherin des Robert Koch-Instituts (RKI) berichtet. Der Immobilienmarkt hat sich in der Corona-Pandemie entgegen der Einschätzung vieler Experten entwickelt. Lesen Sie dazu: Corona-Krise: Worauf Immobilienkäufer jetzt achten sollten

Corona-Krise: Worauf Immobilienkäufer jetzt achten sollten Die Suche nach Mutationen des Coronavirus soll in deutschen Laboren verpflichtend verstärkt werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kündigte eine entsprechende Verordnung an, die am Dienstag in Kraft treten soll.

In ärmeren Ländern sind laut WHO gerade einmal 25 Impfdosen verabreicht worden.

Die Bundesagentur für Arbeit hat die Auszahlung des Corona-Kinderbonus weitesgehend abgeschlossen. Lesen Sie dazu: Kinderbonus: Wer alles das Corona-Kindergeld bekommt.

Kinderbonus: Wer alles das Corona-Kindergeld bekommt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will 7,1 Millionen zusätzlichen Bürgern Gutscheine für zwölf FFP2-Masken zukommen lassen.

In dem Klinikum von Garmisch-Partenkirchen ist eine neue Variante des Coronavirus festgestellt worden.

Chinas Wirtschaft ist trotz der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft legte um 2,3 Prozent zu.

17. Januar: Außenminister Maaß fordert Lockerungen für Menschen mit Corona-Impfung

In Brasilien ist die 54-jährige Krankenschwester Mônica Calazans als erste Brasilianerin geimpft worden.

Die EU-Finanzminister wollen am Montag über die wirtschaftlichen und finanziellen Risiken der Corona-Pandemie beraten.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat CSU-Chef Markus Söder ein einheitliches Vorgehen in Deutschland und in Europa gefordert.

Nach Informationen des Wirtschaftsmagazins "Business Insider" will das Kanzleramt eine bundesweit einheitliche nächtliche Ausgangssperre einführen.

Hunderte Linke sind in Hamburg gegen die Corona-Politik und gegen Corona-Leugner auf die Straße gegangen.

Linke sind in Hamburg gegen die Corona-Politik und gegen Corona-Leugner auf die Straße gegangen. Nach Experteneinschätzung wird der Lockdown noch mindestens mehrere Wochen nötig sein.

Das Bundesgesundheitsministerium hat einen Vorstoß von Außenminister Heiko Maaß zurückgewiesen, geimpften Menschen Ausnahmen von Corona-Beschränkungen zu ermöglichen.

Mit einer lautstarken Karaoke-Party haben sich mehrere Menschen im pfälzischen Frankenthal Verfahren wegen Verstößen gegen Corona-Regeln eingehandelt.

Gegen Menschen, die sich nicht an Quarantäne-Regeln halten, wollen die Länder laut einem Bericht der "Welt am Sonntag" nun härter vorgehen. Lesen Sie hier: Bericht: Zwangseinweisung von Quarantänebrechern geplant

Eine Hochzeitsfeier mit 60 Menschen in Berlin-Mitte ist wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln von der Polizei aufgelöst worden.

Österreich verlängert den Corona-Lockdown um weitere zwei Wochen und verschärft die Regeln. Ziel sei nun, vom 8. Februar an Handel und Museen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wieder zu öffnen.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat Außenminister Heiko Maas scharf für den Vorschlag kritisiert, Menschen mit Corona-Impfung früher als anderen den Besuch von Restaurants oder Kinos zu erlauben. Lesen Sie hier: Tote nach Corona-Impfung? Das ist dran an Impfstoff-Mythen

Die Deutsche Bahn prüft offenbar laut einem Medienbericht intern die Einführung einer FFP2-Maskenpflicht in Regional- und Fernzügen.

Bund und Länder sind mit ihrem Vorhaben, die Gesundheitsämter in Deutschland bis Januar 2021 mit moderner Software auszurüsten, gescheitert. Mehr dazu: Moderne Software Sormas nur in jedem dritten Gesundheitsamt

Inmitten der Meldungen über ansteckendere Corona-Varianten und hohe Infektionszahlen mahnen Wissenschaftler eindringlich zum Tragen von Masken.

Als erster Bundesminister fordert Außenamtschef Heiko Maas (SPD), Menschen mit Corona-Impfung früher als anderen den Besuch von Restaurants oder Kinos zu erlauben.

Angesichts von Antrags- und Auszahlungsschwierigkeiten bei den Corona-Hilfen plant Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eine deutliche Vereinfachung der Anträge sowie eine kräftige Erhöhung der Hilfen.

In Frankreich sind mittlerweile mehr als 70.000 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben.

16. Januar: Über eine Millionen Impfdosen in Deutschland verabreicht

Zwei Impfstoffe sind aktuell für den Kampf gegen Covid-19 in der EU zugelassen. Medizinische Fachgesellschaften berichten gleichzeitig von einer steigenden Zahl von Anfragen verunsicherter Patientinnen und Patienten – vor allem von Allergikern, Krebs-, Rheuma- und Herzkranken. Lesen Sie hier: Corona-Impfung bei Vorerkrankungen: Das sollten Sie wissen

Der Vizepräsident des Bundestages, Wolfgang Kubicki, hat Überlegungen der Bundesregierung zu einer deutlichen Verschärfung des Lockdowns kritisiert.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat vor "überzogenen Corona-Maßnahmen"gewarnt.

Die Impfbereitschaft in Deutschland ist hoch. Wann man einen Termin bekommt, ist allerdings noch unklar. Ein neues Tool könnte helfen. Lesen Sie hier: Corona-Impfrechner: Wann kann ich mich impfen lassen?

Profisportler sollten bei der Impfung gegen das Coronavirus nach Meinung von DFL-Chef Christian Seifert und HBL-Boss Frank Bohmann keinen Vorzug vor anderen Gruppen erhalten.

Die Zahl der Corona-Schutzimpfungen in Deutschland hat die Schwelle von einer Million überschritten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Samstagmittag eine Gesamtzahl von 1.048.160 Impfungen.

In Schottland ist das Arbeiten im Homeoffice - soweit die Tätigkeit es zulässt - seit Samstag verpflichtend.

Bei den Corona-Impfungen in Deutschland kann das Präparat der Hersteller Biontech und Pfizer künftig einfacher eingesetzt werden, wie aus aktualisierten Handlungsempfehlungen von Biontech hervorgeht.

Städtetagspräsident Burkhard Jung hat sich hinter Überlegungen der Bundesregierung gestellt, die Corona-Schutzvorschriften weiter zu verschärfen. Lesen Sie hier: Angst vor Corona-Mutation: Kommt jetzt die Ausgangssperre?

Frankreich verschärft seine Corona-Maßnahmen: An diesem Samstag tritt eine landesweite Ausgangssperre zwischen 18 Uhr und 6 Uhr morgens in Kraft.

In der Diskussion über verschärfte Corona-Regeln hat die Linke massive Einschränkungen des Flugverkehrs gefordert.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat sich für eine umfassende Ausweitung der Corona-Restriktionen ausgesprochen.

15. Januar: Sterblichkeit in Deutschland wegen Corona Ende 2020 fast ein Viertel über dem Mittel

In Zukunft dürfen auch Zahnärzte und Apotheken Corona-Schnelltests im Auftrag der Gesundheitsämter durchführen.

Trotz der Verzögerungen des Pharmakonzerns Pfizer bei der Produktion des Corona-Impfstoffs von Biontech hält das Unternehmen die Lieferzusagen für die EU im ersten Quartal 2021 ein. Die Unternehmen hatten angekündigt, dass sich die Liefermengen in der nächsten Woche vorübergehend verringern würden, um danach aber kräftig zu steigen.

Biontech hat die Erlaubnis für den Betrieb seines neuen Werks in Marburg zur Herstellung des Corona-Impfstoffes erhalten.

Ende des vergangenen Jahres sind in Deutschland deutlich mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt der Vorjahre. Laut Statistischem Bundesamt lagen die Sterbefallzahlen in der Woche vor Weihnachten um 24 Prozent über dem Mittel.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat angesichts der Corona-Bedrohung zusammen mit Vertretern von Arbeitgeberverbänden und G

Das Bund-Länder-Treffen wird vom 25. Januar auf kommende Woche Dienstag vorgezogen.

11.50 Uhr: Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

(fmg/dpa/afp)

