Corona: Was würde ein Reiseverbot bedeuten? Gibt es Ausnahmen?

Pandemie Corona: Was ein Reiseverbot für Deutschland bedeuten würde

Berlin. Die Infektionszahlen sinken zwar, doch wegen der ansteckenderen und womöglich tödlicheren Corona-Mutationen sind Politiker und Experten alarmiert.

Die Bundesregierung plant deshalb weitere Reisebeschränkungen. Aber was würde ein Reiseverbot genau bedeuten? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema.

Corona hat die Zahl der Passagiere an den deutschen Flughäfen, wie auch in Frankfurt, auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gedrückt. Reiseverbote könnten dies verschärfen.

Welche Reisen sollen verboten werden?

Die Bundesregierung plant nach Angaben von Innenminister Horst Seehofer (CSU), die Einreise aus Ländern mit einem starken Vorkommen der Coronavirus-Varianten nach Deutschland zu verbieten. Die Reiseverbote würden alle Verkehrswege betreffen: Luft-, Bahn-, Straßen- und Seeverkehr.

Welche Länder sind von möglichen Reiseverboten betroffen?

Betroffen davon wären vorerst Großbritannien, Portugal, Südafrika und Brasilien, sagte Seehofer am Donnerstag in Berlin. Weitere Länder könnten je nach Entwicklung hinzukommen.

Wie sollen die Reiseverbote umgesetzt werden?

Kontrolliert werden sollen die neuen Regeln so, dass die Menschen damit rechnen müssten, in eine Kontrolle zu geraten. Stationäre Kontrollen an den Grenzübergängen und damit einhergehende Staus solle es jedoch nicht geben.

Stattdessen setze man im Straßenverkehr auf die Schleierfahndung, die deutlich verdichtet worden sei. Beim Luftverkehr sei die Kontrolle etwas einfacher, weil die Passagiere konzentriert aus dem Flugzeug kämen.

Ab wann sollen die Reiseverbote gelten?

Auf ein gemeinsames Vorgehen auf EU-Ebene will Deutschland nicht mehr warten. Die Pläne seien zwischen den Bundesministerien derzeit in der Ressortabstimmung, die bis Freitag abgeschlossen werden solle, sagte Seehofer.

Gearbeitet werde derzeit auch noch an einer fachlichen Definition von Mutationsgebieten, damit die Beschränkungen gegebenenfalls schnell auf andere betroffene Länder ausgeweitet werden könnten, sagte Seehofer.

Gibt es Ausnahmen bei den Reiseverboten?

Laut Innenministerium werden mit anderen Ministerien noch Ausnahmen für bestimmte Gruppen diskutiert. Dazu könnten deutsche Staatsbürger und Menschen gehören, die im Güterverkehr arbeiten.

Bei weiteren Ausnahmen sei er „sehr zurückhaltend“, sagte Seehofer. „Das Ganze muss ja auch wirklich wirksam sein.“ Auch ob alle Flugreisen aus einem Land verboten werden sollen, hänge von den beschlossenen Ausnahmen ab.

Wie lange sollen die geplanten Reiseverbote gelten?

Seehofer wollte sich nicht festlegen, wie lange die Beschränkungen aufrecht erhalten werden müssen. Dies sei vom Infektionsgeschehen abhängig.

Mit solchen Ankündigungen habe er nie gute Erfahrungen gemacht. „Wir müssen das Virus in den Griff bekommen und abwehren. Das ist die Aufgabe.“

Wie reagieren andere Länder auf die geplanten Reiseverbote?

Die EU-Kommission warnte Deutschland vor „zu drastischen Maßnahmen“. Andere EU-Länder haben schon weitreichende Reisebeschränkungen verhängt.

So sind nicht notwendige Reisen aus und nach Belgien seit Mittwoch verboten. Demnach sind Urlaubs- sowie Freizeitreisen bis zum 1. März nicht mehr erlaubt.

Was halten die Bürgerinnen und Bürger von den geplanten Reiseverboten?

Nach Auswertung einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov würden es 68 Prozent der Deutschen begrüßen, den Flugverkehr nach Deutschland im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf nahezu null zu reduzieren. Jeder fünfte Befragte lehnte dies ab. (afp/dpa/fmg)

