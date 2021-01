Corona-Gipfel mit Merkel: Lockdown wird verlängert

Zwar sind die Corona-Infektionszahlen in Deutschland rückläufig, doch die hochansteckenden Virus-Mutationen bereiten der Regierung Sorgen. Deshalb soll es beim Bund-Länder-Gipfel am Dienstag um eine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen gehen.

Berlin.

An diesem Dienstagnachmittag beraten beim Corona-Gipfel Kanzlerin Angela Merkel und die Chefinnen und Chefs der Länder über neue Maßnahmen

In dem Beschlussentwurf von Bund und Ländern heißt es: Alle Maßnahmen des aktuellen Lockdowns werden bis zum 15. Februar verlängert

Private Zusammenkünfte sind weiterhin im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet

Im öffentlichen Nahverkehr soll es eine Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken geben, also OP-Masken oder FFP2-Masken

Kitas und Schulen sollen bis zu einer Unterschreitung einer 7-Tage-Inzidenz von 50 weiter geschlossen bleiben

Angesichts weiterhin hoher Infektionszahlen und einer möglichen Ausbreitung hochinfektiöser Virus-Mutationen soll der aktuelle Lockdown bis zum 15. Februar verlängert werden und in Teilen verschärft werden. Das geht aus einem Beschlussentwurf des Kanzleramts für die heutige Schaltkonferenz von Bund und Ländern hervor, die unserer Redaktion vorliegt.

Da die Mutation B.1.1.7 bereits in Deutschland nachgewiesen wurde, seien Bund und Länder der Auffassung, dass ein vorsorgendes Handeln zwingend erforderlich sei, „weil die Folgen einer Verbreitung einer Virusmutation mit höherem Ansteckungspotenzial eine schwerwiegende Verschärfung der pandemischen Lage bedeuten würde“, heißt es in dem Papier, das noch nicht final mit den Ländern geeint ist.

Lesen Sie hier: Wann ist die Pressekonferenz von Merkel nach dem Corona-Gipfel?

Corona-Gipfel: OP- und FFP2-Masken in Supermärkten und Nahverkehr

Maskenpflicht und Lockdown: Die bisherigen Corona-Maßnahmen sind nach Sicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht streng genug.

Foto: dpa

Als zusätzliche Maßnahmen soll demnach eine Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken mit hohem Schutzstandard in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr eingeführt werden. Eine Stoffmaske reicht nicht länger aus. Allerdings werden anders als Bayern nicht die teureren und anspruchsvollen FFP2-Masken vorgeschrieben. Alternativ können die Bürger auch so genannte (oft an der blauen Farbe erkennbare) OP-Masken tragen. Lesen Sie auch: Corona-Schutz - Was Sie über die neuen Masken-Regeln wissen müssen

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Für das Personal in Alten- und Pflegeeinrichtungen legen Bund und Länder höhere Maßstäbe an: Die Pfleger sollen beim Kontakt mit den Bewohnern eine FFP2- Maske tragen. Die Bundesregierung schätzt aktuell die Produktionskapazitäten auf jährlich rund 2,5 Milliarden Masken, die am Markt zur Verfügung stehen. Davon entfallen rund 1,75 Milliarden Stück auf OP-Masken und rund 750 Millionen Stück auf FFP2- und FFP3-Masken.

Homeoffice soll mehr genutzt werden

Per Verordnung soll zudem geregelt werde, dass Arbeitgeber überall dort, wo es möglich ist, ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen. Darüber hinaus sind die Betriebe in Deutschland aufgefordert, dort wo Arbeiten in Präsenz weiter erforderlich ist, den Beschäftigten medizinische Masken zur Verfügung zu stellen.

Für Arbeitsbereiche auf engem Raum, ohne ausreichende Lüftung oder ohne ausreichende Abstände sind Masken der Norm FFP2-/KN95 einzusetzen“, heißt es in dem Papier. Zur weiteren Reduzierung der Fahrgastzahlen in Bussen und Bahnen zu Stoßzeiten werden die Arbeitgeber aufgefordert, flexible Arbeitszeiten so einzusetzen, dass der Pendlerverkehr am Morgen und am Abend entzerrt wird. Lesen Sie hier: Schärferer Lockdown: Was nun für das Homeoffice gilt?

Kontaktbeschränkungen bleiben, Ausgangssperren kommen nicht

Um private Kontakte weiter zu reduzieren, sollen auch in Zukunft Treffen nur zwischen den Mitgliedern eines Haushalts mit einer weiteren Person erlaubt sein. Dies allerdings, so der Appell, solle möglichst immer dieselbe Person sein: Es trage „erheblich zur Reduzierung des Infektionsrisikos bei, wenn die Zahl der Haushalte, aus der die weiteren Personen kommen, möglichst konstant und möglichst klein gehalten wird“. Auch interessant: Corona-Zahlen: Wirkt der Lockdown in Deutschland nicht?

Corona – Mehr Infos zum Thema

Ausgangssperren und Radiusbeschränkungen dagegen sollen nicht bundesweit verhängt werden, sondern dem Papier zufolge weiter als regionale Mittel bei hohen Sieben-Tage-Inzidenzen eingesetzt werden:

In Ländern oder Landkreisen, die aufgrund ihrer hohen 7-Tages-Inzidenz bis zum 15. Februar absehbar die Inzidenz von 50 nicht unterschreiten können, wollen die Länder nunmehr auch unterhalb einer Inzidenz von 200 insbesondere Ausgangsbeschränkungen oder die Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 km um den Wohnort einführen, sodass eine entsprechend schnelle Senkung der Infektionszahlen erreicht wird. Lesen Sie auch: Was Tschechien mit der deutschen Corona-Lage zu tun hat

Schulen und Kitas bleiben weiter geschlossen

Schulen und Kitas sollen laut Beschlussvorlage – gerade mit Blick auf die Gefahren durch mutierte Virusvarianten, die sich möglicherweise stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreiten - bis 15. Februar grundsätzlich geschlossen bleiben.

Es wird aber auch weiter eine Notfallbetreuung sichergestellt und Distanzlernen angeboten. Für Abschlussklassen könnten zudem gesonderte Regelungen gelten.

Brisant: Erst für den Zeitpunkt, da die 7-Tage-Inzidenz die Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner unterschritten hat, sollen die zuständigen Landesminister sich auf erste Lockerungen vorbereiten, heißt es im Papier des Kanzleramts: die Kitas wieder öffnen und Wechselunterricht in den Grundschulen anbieten. Die weiterführenden Jahrgänge aber sollen zunächst weiter im Distanzunterricht bleiben.

Kommen wieder Grenzkontrollen?

Indirekt droht die Bundesregierung dem Papier zu Folge auch mit Grenzkontrollen. Die Kanzlerin wolle demnach beim Europäischen Rat am Donnerstag dafür werben, dass in den EU-Staaten „vergleichbare und synchronisierte Maßnahmen“ zur Erkennung und Eindämmung von Virusmutanten und zur Reduzierung des Infektionsgeschehens ergriffen werden, „um weitergehende Beschränkungen bei der Einreise zu vermeiden.“

In der Analyse schwingt auch Kritik mit: Immer wieder hätten ein unterschiedliches Infektionsgeschehen und Auflagen dazu geführt, „dass das Infektionsgeschehen zwischen Deutschland und den Nachbarstaaten sich trotz der ergriffenen Maßnahmen wechselseitig beeinflusst hat.“ Vor dem Hintergrund möglicher Mutationen sei die Notwendigkeit einer gemeinsamen Strategie „von allergrößter Bedeutung“.

Zuletzt hatte der Bund die Reiseauflagen für Großbritannien, Irland, Südafrika und seit Dienstag auch für Brasilien verschärft. Wer aus solchen Staaten kommt, muss schon bei Reiseantritt einen negativen Test vorlegen. Wer aus Risikogebieten kommt, kann diesen Test auch 48 Stunden nach Einreise nachholen und muss in jedem Fall in Quarantäne gehen. Lesen Sie auch: EU-Debatte um Corona-Impfpass für freies Reisen

Corona – Mehr zum Thema

Lesen Sie auch: So schlägt sich die Pandemie in den Sterbefallzahlen nieder

( Julia Emmrich und Miguel Sanches )

Neueste Politik Videos Neueste Politik Videos

Beschreibung anzeigen