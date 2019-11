Weihnachtsmärkte in Berlin: Alle Märkte, alle Adressen, alle Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt in Berlin im vergangenen Jahr (Archivbild).

Weihnachten in Berlin Weihnachtsmärkte in Berlin: Alle Adressen und Öffnungszeiten



Berlin. Die ersten Weihnachtsmärkte und Adventsmärkte eröffnen in am 25. November 2019 in Berlin. Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe hat auch in diesem Jahr ein Verzeichnis mit rund 90 Weihnachts- und Adventsmärkten in Berlin zusammengestellt.

Die Berliner Morgenpost listet die Märkte auf - inklusive Adressen, Öffnungszeiten und weiterführenden Informationen.

Weihnachtsmärkte in Charlottenburg-Wilmersdorf

Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg - Spandauer Damm 20 - 24 - 14059 Berlin - 25.11.2019 - 26.12.2019 - Mo-Do 14:00-22:00, Fr-So 12:00-22:00, 25./26.12. 12:00-20:00 - www.wvdsc.de

- Spandauer Damm 20 - 24 - 14059 Berlin - 25.11.2019 - 26.12.2019 - Mo-Do 14:00-22:00, Fr-So 12:00-22:00, 25./26.12. 12:00-20:00 - www.wvdsc.de 36. Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche - Breitscheidplatz - 10789 Berlin - 25.11.2019 - 05.01.2020 - So-Do 11:00-21:00, Fr-Sa 11:00-22:00, 24.12. 11:00-14:00, 25./26.12. 13:00-21:00, 31.12. 11:00-01:00, 01.01. 13:00-21:00 - www.schaustellerverband-berlin.de

- Breitscheidplatz - 10789 Berlin - 25.11.2019 - 05.01.2020 - So-Do 11:00-21:00, Fr-Sa 11:00-22:00, 24.12. 11:00-14:00, 25./26.12. 13:00-21:00, 31.12. 11:00-01:00, 01.01. 13:00-21:00 - www.schaustellerverband-berlin.de Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße - Wilmersdorfer Straße - 10627 Berlin - 26.11.2019 - 28.12.2019 - täglich 11:00-21:00, So 13:00-19:00, 24.12.: 11:00-14:00, 25.12./26.12. geschlossen

- Wilmersdorfer Straße - 10627 Berlin - 26.11.2019 - 28.12.2019 - täglich 11:00-21:00, So 13:00-19:00, 24.12.: 11:00-14:00, 25.12./26.12. geschlossen Weihnachten in Westend - Preußenallee - 14052 Berlin - 21.12.2019 - 22.12.2019 - 12:00-20:00 - www.family-and-friends-eV.de

- Preußenallee - 14052 Berlin - 21.12.2019 - 22.12.2019 - 12:00-20:00 - www.family-and-friends-eV.de Weihnachtsmarkt Berlin-Grunewald des Johannischen Sozialwerks e. V. im St.-Michaels-Heim - Bismarckallee 23 - 14193 Berlin - 29.11.2019 - 01.12.2019 - Fr 16:00-20:00, Sa 14:00-20:00, So 12:00-18:00 - www.johannisches-sozialwerk.de

- Bismarckallee 23 - 14193 Berlin - 29.11.2019 - 01.12.2019 - Fr 16:00-20:00, Sa 14:00-20:00, So 12:00-18:00 - www.johannisches-sozialwerk.de Schwedischer Weihnachtsbasar - Landhausstr. 26 - 10717 Berlin - 30.11.2019 - 01.12.2019 - Sa 10:00-19:00, So 12:00-18:00 - www.svenskakyrkan.se

- Landhausstr. 26 - 10717 Berlin - 30.11.2019 - 01.12.2019 - Sa 10:00-19:00, So 12:00-18:00 - www.svenskakyrkan.se Dänischer Weihnachtsmarkt - Brienner Str. 12 - 10713 Berlin - 30.11.2019 - 01.12.2019 - Sa 12:00-19:00, So 12:00-18:00 - www.christianskirken.de

- Brienner Str. 12 - 10713 Berlin - 30.11.2019 - 01.12.2019 - Sa 12:00-19:00, So 12:00-18:00 - www.christianskirken.de Weihnachtsmarkt rund um die Grunewaldkirche - Bismarckallee 28 B - 14193 Berlin - 01.12.2019, 11:00-19:00 - www.grunewaldgemeinde.de

- Bismarckallee 28 B - 14193 Berlin - 01.12.2019, 11:00-19:00 - www.grunewaldgemeinde.de Nikolausmarkt der Beschäftigungs- und Bildungsträger im Rathaus Charlottenburg - Otto-Suhr-Allee 100 - 10585 Berlin - 28.11.2019 , 11:00-14:00

- Otto-Suhr-Allee 100 - 10585 Berlin - 28.11.2019 , 11:00-14:00 Christmas Fair / A very British Christmas - Preußenallee 17-19 - 14052 Berlin - 07.12.2019, 14:30-18:00 - www.stgeorges.de

- Preußenallee 17-19 - 14052 Berlin - 07.12.2019, 14:30-18:00 - www.stgeorges.de Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt vor dem Bröhanmuseum - Schloßstr. 1/1 A - 14059 Berlin - 07.12.2019 - 08.12.2019 - 08.12.: 14:00-20:00, 09.12.: 12:00-18:00 - www.klausenerplatz.de

- Schloßstr. 1/1 A - 14059 Berlin - 07.12.2019 - 08.12.2019 - 08.12.: 14:00-20:00, 09.12.: 12:00-18:00 - www.klausenerplatz.de Sozialer Weihnachtsmarkt von Goldnetz - Klausenerplatz - 14059 Berlin - 07.12.2019 - 12:00-17:00 - www.goldnetz-berlin.de

- Klausenerplatz - 14059 Berlin - 07.12.2019 - 12:00-17:00 - www.goldnetz-berlin.de 36. Weihnachtsmarkt der Lindenkirchengemeinde - Homburger Str. 48 - 14197 Berlin - 07.12.2019, 12:00-18:00 - www.lindenkirche.de

Lesen Sie auch: Berlins erster Weihnachtsbaum in Mitte aufgestellt

Weihnachtsmärkte in Friedrichshain-Kreuzberg

Traditioneller Weihnachtsbasar in den Räumen des Finnland-Zentrums und jetzt auch in der Passionskirche - Schleiermacherstr. 24a - 10961 Berlin - 23.11.2019 - 24.11.2019 - Sa 13:00-19:00, So 12:00-18:00 - www.finnlandzentrum.de

- Schleiermacherstr. 24a - 10961 Berlin - 23.11.2019 - 24.11.2019 - Sa 13:00-19:00, So 12:00-18:00 - www.finnlandzentrum.de Adventsbasar in der Heilig-Kreuz-Kirche - Zossener Str. 65 - 10961 Berlin - 30.11.2019 - 14:00-18:00 - www.heiligkreuzpassion.de

- Zossener Str. 65 - 10961 Berlin - 30.11.2019 - 14:00-18:00 - www.heiligkreuzpassion.de "4. Historische Weihnacht" in Friedrichshain auf dem Gelände des RAW - Revaler Straße - 10245 Berlin - 21.11.2019 - 22.12.2019 - Mo-Fr 15:00-22:00, Sa-So 12:00-22:00 - www.carnica-spectaculi.de

- Revaler Straße - 10245 Berlin - 21.11.2019 - 22.12.2019 - Mo-Fr 15:00-22:00, Sa-So 12:00-22:00 - www.carnica-spectaculi.de 14. KiezWeihnacht an der Samariterkirche/Samariterplatz - Samariterstr. 14 - 10247 Berlin - 7.12.2019 - 8.12.2019, 14.12.2019 - 15.12.2019, 13:00-20:00 Uhr - www.kiezweihnacht.de

Weihnachtsmärkte in Lichtenberg

26. Lichtenberger Lichtermarkt rund um's Rathaus Lichtenberg - Möllendorffstr. 6 - 10367 Berlin - 01.12.2019 - 13:00-19:00

- Möllendorffstr. 6 - 10367 Berlin - 01.12.2019 - 13:00-19:00 Weihnachtsmarkt - Karlshorst - Johannes-Fest-Platz - 10318 Berlin - 07.12.2019 - 08.12.2019 - Sa 13:00-22:00, So 13:00-19:00 - www.ikarus.sozdia.de

Weihnachtsmärkte in Marzahn

Adventsmarkt im Dorf Marzahn - Hinter der Mühle 5 - 12685 Berlin - 01.12.2019 - 13:00-18:00 - kindergarten-marzahn.de

- Hinter der Mühle 5 - 12685 Berlin - 01.12.2019 - 13:00-18:00 - kindergarten-marzahn.de Weihnachtliche Aktionen im EASTGATE Berlin - Marzahner Promenade 1 A - 12679 Berlin - 02.12.2019 - 24.12.2019 - Mo-Sa 10:00-20:00, 08.12./22.12. Sonntag 13:00-18:00, 24.12.: 10:00-14:00 Shops, 08.00-14:00 Lebensmittelgeschäfte - www.eastgate-berlin.de

- Marzahner Promenade 1 A - 12679 Berlin - 02.12.2019 - 24.12.2019 - Mo-Sa 10:00-20:00, 08.12./22.12. Sonntag 13:00-18:00, 24.12.: 10:00-14:00 Shops, 08.00-14:00 Lebensmittelgeschäfte - www.eastgate-berlin.de 6. Familien-Weihnachtsmarkt - Alice-Salomon-Platz - 12627 Berlin - 29.11.2019 - 23.12.2019 - täglich 11:00-21:00 - www.wollenschlaeger-berlin.de

- Alice-Salomon-Platz - 12627 Berlin - 29.11.2019 - 23.12.2019 - täglich 11:00-21:00 - www.wollenschlaeger-berlin.de 23. Kaulsdorfer Weihnachtsmarkt - Dorfstraße, Kirchengelände und Gelände der Firma Schilkin GmbH - Alt-Kaulsdorf 1 - 12621 Berlin - 07.12.2019 - 13:00-19:00 - www.heimatverein-marzahn.de

- Alt-Kaulsdorf 1 - 12621 Berlin - 07.12.2019 - 13:00-19:00 - www.heimatverein-marzahn.de Feuriger Advent im Freizeitforum Marzahn - Marzahner Promenade 55 - 12679 Berlin - 29.11.2019 - 15:00-18:00 - www.marzahnerpromenade.de

- Marzahner Promenade 55 - 12679 Berlin - 29.11.2019 - 15:00-18:00 - www.marzahnerpromenade.de 3. Weihnachtsmarkt Marzahn Nord/West Alpha II auf dem Abenteuer-Umweltspielplatz "Wicke" Marzahn Nord - Schorfheidestr. 52 - 12689 Berlin - 30.11.2019 - 13:00-20:00 - www.spielplatzinitiative.de

Weihnachtsmärkte in Mitte

Weihnachtsmarkt u. Winterwelt am Potsdamer Platz und Marlene-Dietrich-Platz - Potsdamer Platz - 10785 Berlin - 01.11.2019 - 05.01.2020 - täglich 10:00-22:00, 24.12.: 10:00-14:00 - www.bergmannevent.de

- Potsdamer Platz - 10785 Berlin - 01.11.2019 - 05.01.2020 - täglich 10:00-22:00, 24.12.: 10:00-14:00 - www.bergmannevent.de Weihnachtsmarkt Alex - Alexanderplatz 9 - 10178 Berlin - 25.11.2019 - 26.12.2019 - täglich 10:00-22:00, 24.12.: 10:00-14:00 - www.bergmannevent.de

- Alexanderplatz 9 - 10178 Berlin - 25.11.2019 - 26.12.2019 - täglich 10:00-22:00, 24.12.: 10:00-14:00 - www.bergmannevent.de WeihnachtsZauber Gendarmenmarkt - Gendarmenmarkt - 10117 Berlin - 25.11.2019 - 31.12.2019 - täglich 11:00-22:00, 24.12.: 11:00-18:00, 31.12.: 11:00-01:00 - www.weihnachtsmarkt-berlin.de

- Gendarmenmarkt - 10117 Berlin - 25.11.2019 - 31.12.2019 - täglich 11:00-22:00, 24.12.: 11:00-18:00, 31.12.: 11:00-01:00 - www.weihnachtsmarkt-berlin.de Adventsbasar vor der Heilandskirche Moabit - Thusnelda-Allee 1 - 10555 Berlin - 30.11.2019 - 10:00-15:00 - www.ev-gemeinde-tiergarten.de

- Thusnelda-Allee 1 - 10555 Berlin - 30.11.2019 - 10:00-15:00 - www.ev-gemeinde-tiergarten.de 24. Umwelt- und Weihnachtsmarkt 2019 in der Sophienstraße - Sophienstraße - 10178 Berlin - 30.11.2019 - 01.12.2019, 07.12.2019 - 08.12.2019, 14.12.2019, 21.12.2019 - 22.12.2019, Sa 12:00-20:00, So 11:00-19:00 - www.weihnachtsmarkt-sophienstrasse.de

Weihnachtsmärkte in Neukölln

Rudower Weihnachtsmarkt - Krokusstraße - 12357 Berlin - 21.12.2019 - 22.12.2019 - Sa 12:00-22:00, So 11:00-21:00 - www.juettner-entertainment.de

- Krokusstraße - 12357 Berlin - 21.12.2019 - 22.12.2019 - Sa 12:00-22:00, So 11:00-21:00 - www.juettner-entertainment.de Nordische Märchenweihnacht auf dem Gutshof Schloss Britz - Alt-Britz 81 - 12359 Berlin - 29.11.2019 - 01.12.2019, 06.12.2019 - 08.12.2019, 13.12.2019 - 15.12.2019, 20.12.2019 - 22.12.2019 - Fr 14:00-21:00, Sa 11:00-21:00, So 11:00-21:00 - www.schlossbritz.de

- Alt-Britz 81 - 12359 Berlin - 29.11.2019 - 01.12.2019, 06.12.2019 - 08.12.2019, 13.12.2019 - 15.12.2019, 20.12.2019 - 22.12.2019 - Fr 14:00-21:00, Sa 11:00-21:00, So 11:00-21:00 - www.schlossbritz.de 32. Alt-Buckower Adventsmarkt - Nebenstraße Alt-Buckow 2-38 - 12349 Berlin - 30.11.2019 - 01.12.2019 - Sa 13:00-20:00 So 11:00-19:00 - www.advents-markt.de

- Nebenstraße Alt-Buckow 2-38 - 12349 Berlin - 30.11.2019 - 01.12.2019 - Sa 13:00-20:00 So 11:00-19:00 - www.advents-markt.de Adventsmarkt der Evangelischen Kirchengemeinde Alt-Buckow an der Dorfkirche Alt-Buckow - Alt-Buckow 36 - 38 - 12349 Berlin - 30.11.2019 - 01.12.2019 - Sa 14:00-20:00, So 13:00-19:00 - www.dorfkirche-alt-buckow.de

- Alt-Buckow 36 - 38 - 12349 Berlin - 30.11.2019 - 01.12.2019 - Sa 14:00-20:00, So 13:00-19:00 - www.dorfkirche-alt-buckow.de 47. Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt - Richardplatz - 12055 Berlin - 06.12.2019 - 08.12.2019 - Fr 17:00-21:00, Sa 14:00-21:00, So 14:00-20:00 - www.berlin.de/ba-neukoelln/ueber-den-bezirk/alt-rixdorfer-weihnachtsmarkt

- Richardplatz - 12055 Berlin - 06.12.2019 - 08.12.2019 - Fr 17:00-21:00, Sa 14:00-21:00, So 14:00-20:00 - www.berlin.de/ba-neukoelln/ueber-den-bezirk/alt-rixdorfer-weihnachtsmarkt Weihnachtliche Dicke Linda am Kranoldplatz - Kranoldplatz - 12051 Berlin - 14.12.2019 - 10:00-18:00 - www.diemarktplaner.de

Weihnachtsmärkte in Pankow

Lucia Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg - Schönhauser Allee 36-39 - 10435 Berlin - 25.11.2019 - 22.12.2019 - Mo-Fr 15:00-22:00, Sa-So 13:00-22:00 - www.lucia-weihnachtsmarkt.de

- Schönhauser Allee 36-39 - 10435 Berlin - 25.11.2019 - 22.12.2019 - Mo-Fr 15:00-22:00, Sa-So 13:00-22:00 - www.lucia-weihnachtsmarkt.de Adventsökomarkt am Kollwitzplatz - Wörther Straße - 10405 Berlin - 01.12.2019, 08.12.2019, 15.12.2019, 22.12.2019 - 12:00-19:00 - www.grueneliga-berlin.de

Weihnachtsmärkte in Reinickendorf

Mieter-Weihnachtsfachmarkt in den Hallen Am Borsigturm - Am Borsigturm 2 - 13507 Berlin - 25.11.2019 - 24.12.2019 - Mo-Sa 10:00-20:00, 08./22.12.: 13:00-18:00, 24.12.: 10:00-14:00 - www.hallenamborsigturm.de

- Am Borsigturm 2 - 13507 Berlin - 25.11.2019 - 24.12.2019 - Mo-Sa 10:00-20:00, 08./22.12.: 13:00-18:00, 24.12.: 10:00-14:00 - www.hallenamborsigturm.de 17. Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt Frohnau - Zeltinger Platz - 13465 Berlin - 07.12.2019 - 08.12.2019 - 11:00-18:00 - www.kunsthand-berlin.de

- Zeltinger Platz - 13465 Berlin - 07.12.2019 - 08.12.2019 - 11:00-18:00 - www.kunsthand-berlin.de Weihnachtsmarkt vor der Johanneskirche Frohnau - Zeltinger Platz 18 - 13465 Berlin - 01.12.2019 - 14:00-18:00 - www.ekg-frohnau.de

- Zeltinger Platz 18 - 13465 Berlin - 01.12.2019 - 14:00-18:00 - www.ekg-frohnau.de Ökumenischer Adventsbasar - im Pfarrgarten - Alt-Lübars 24 - 13469 Berlin - 01.12.2019 - 12:00-17:00 - www.222evangelisch.de

- Alt-Lübars 24 - 13469 Berlin - 01.12.2019 - 12:00-17:00 - www.222evangelisch.de Weihnachtsmarkt an den Hallen Am Borsigturm - Am Borsigturm 2 - 13507 Berlin - 29.11.2019 - 23.12.2019 - Mo-Sa 13:00-21:00, So 13:00-19:00 - www.juettner-entertainment.de

Weihnachtsmärkte in Spandau

46. Spandauer Weihnachtsmarkt in der Spandauer Altstadt - Carl-Schurz-Straße - 13597 Berlin - 25.11.2019 - 22.12.2019 - So-Do 11:00-20:00, Fr, Sa 11:00-22:00 - www.spandauer-weihnachtsmarkt.de

- Carl-Schurz-Straße - 13597 Berlin - 25.11.2019 - 22.12.2019 - So-Do 11:00-20:00, Fr, Sa 11:00-22:00 - www.spandauer-weihnachtsmarkt.de 49. Spandauer Weihnachtstraum - Kleiner Weihnachtsmarkt auf dem Rathausvorplatz - Carl-Schurz-Str. 2 - 6 - 13597 Berlin - 25.11.2019 - 27.12.2019 - Mo-Do 11:00-21:00, Fr-Sa 11:00-22:00, So 11:00-21:00 - www.wollenschlaeger-berlin.de

- Carl-Schurz-Str. 2 - 6 - 13597 Berlin - 25.11.2019 - 27.12.2019 - Mo-Do 11:00-21:00, Fr-Sa 11:00-22:00, So 11:00-21:00 - www.wollenschlaeger-berlin.de Weihnachtsmarkt im Evangelischen Johannesstift - Schönwalder Allee 26 - 13587 Berlin - 01.12.2019 - 10:30-18:00 - www.evangelisches-johannesstift.de

- Schönwalder Allee 26 - 13587 Berlin - 01.12.2019 - 10:30-18:00 - www.evangelisches-johannesstift.de 32. Kladower Christkindlmarkt - Imchenplatz - 14089 Berlin - 07.12.2019 - 08.12.2019 - 12:00-19:00 - www.kladower-christkindlmarkt.de

Weihnachtsmärkte in Steglitz-Zehlendorf

Advent in der Königlichen Gartenakademie - Altensteinstr. 15a - 14195 Berlin - 16.11.2019 - 23.12.2019 - Di-Sa 10:00-17:30, So 10:00-16:00 - www.koenigliche-gartenakademie.de

- Altensteinstr. 15a - 14195 Berlin - 16.11.2019 - 23.12.2019 - Di-Sa 10:00-17:30, So 10:00-16:00 - www.koenigliche-gartenakademie.de 9. Zehlendorfer Weihnachtsmarkt auf der Dorfaue - Kirchstr. 1 - 3 - 14163 Berlin - 25.11.2019 - 30.12.2019 - So-Do 11:00-21:00, Fr-Sa 11:00-22:00, 24.12.: 11:00-16:00, 25.12./26.12.: 12:00-20:00 - www.steglitz-zehlendorf.de

- Kirchstr. 1 - 3 - 14163 Berlin - 25.11.2019 - 30.12.2019 - So-Do 11:00-21:00, Fr-Sa 11:00-22:00, 24.12.: 11:00-16:00, 25.12./26.12.: 12:00-20:00 - www.steglitz-zehlendorf.de Weihnachtsmarkt auf der Domäne Dahlem - Adventsmarkt - Der Stimmungsvolle unter Berlins Weihnachtsmärkten! - Königin-Luise-Str. 49 - 14195 Berlin - 30.11.2019 - 01.12.2019, 07.12.2019 - 08.12.2019, 14.12.2019 - 15.12.2019, 21.12.2019 - 22.12.2019 - 11:00-19:00 - www.domaene-dahlem.de

- Königin-Luise-Str. 49 - 14195 Berlin - 30.11.2019 - 01.12.2019, 07.12.2019 - 08.12.2019, 14.12.2019 - 15.12.2019, 21.12.2019 - 22.12.2019 - 11:00-19:00 - www.domaene-dahlem.de Weihnachtsmarkt auf dem Ferdinandmarkt - Ferdinandstr. 34-35 - 12209 Berlin - 01.12.2019 - 01.12.2019 - 11:00-18:00 - www.meinlila.de

- Ferdinandstr. 34-35 - 12209 Berlin - 01.12.2019 - 01.12.2019 - 11:00-18:00 - www.meinlila.de KUNST trifft HANDWERK Mexikoplatz - Weihnachtsmarkt - Mexikoplatz - 14163 Berlin - 01.12.2019, 08.12.2019, 15.12.2019, 22.12.2019 - 11:00-18:00 - www.kunsthand-berlin.de

- Mexikoplatz - 14163 Berlin - 01.12.2019, 08.12.2019, 15.12.2019, 22.12.2019 - 11:00-18:00 - www.kunsthand-berlin.de Märchenhafter Weihnachtsmarkt im Grunewald - Hüttenweg 100 - 14193 Berlin - 07.12.2019 - 08.12.2019 - 11:00-19:00 - www.spsg.de

- Hüttenweg 100 - 14193 Berlin - 07.12.2019 - 08.12.2019 - 11:00-19:00 - www.spsg.de Großer Adventsbasar im Gemeindehaus - Kirchweg 6 - 14129 Berlin - 30.11.2019 - 11:00-18:00 - www.gemeinde-nikolassee.de

- Kirchweg 6 - 14129 Berlin - 30.11.2019 - 11:00-18:00 - www.gemeinde-nikolassee.de Weihnachtsmarkt der Evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Wannsee an der Kirche am Stölpchensee - Wilhelmplatz 1 - 14109 Berlin - 01.12.2019 - 14:00-19:00

- Wilhelmplatz 1 - 14109 Berlin - 01.12.2019 - 14:00-19:00 Das Weihnachtshaus in der Villa Donnersmarck - Schädestr. 9-13 - 14165 Berlin - 15.12.2019 - 15:00-19:00 - www.villadonnersmarck.de

- Schädestr. 9-13 - 14165 Berlin - 15.12.2019 - 15:00-19:00 - www.villadonnersmarck.de Winterleben - Warmes Fell und Feuerschein - Clauertstr. 11 - 14163 Berlin - 14.12.2019 - 15.12.2019 - 10:00-18:00 - www.dueppel.de

- Clauertstr. 11 - 14163 Berlin - 14.12.2019 - 15.12.2019 - 10:00-18:00 - www.dueppel.de 8. Berliner Hundeweihnachtsmarkt - Forsthaus Paulsborn am Grunewaldsee - Hüttenweg 90 - 14193 Berlin - 30.11.2019 - 01.12.2019 - 10:00-18:00 - www.allyanddotty.de

Weihnachtsmärkte in Tempelhof-Schöneberg

"Advent Lichter Genuss" im Natur-Park Schöneberger Südgelände - S-Bahnhof Priesterweg - 12157 Berlin - 30.11.2019 - 01.12.2019 - 01.12.: 15:00-20:00, 02.12.: 12:00-18:00 - www.gruen-berlin.de

- S-Bahnhof Priesterweg - 12157 Berlin - 30.11.2019 - 01.12.2019 - 01.12.: 15:00-20:00, 02.12.: 12:00-18:00 - www.gruen-berlin.de 25. Weihnachtsmarkt auf Lehmanns Bauernhof am Ersten Advent - Alt-Marienfelde 35-37 - 12277 Berlin - 06.12.2019 - 08.12.2019 - Fr 14:00-20:00, Sa-So 12:00-20:00 - www.lehmanns-bauernmarkt.de

- Alt-Marienfelde 35-37 - 12277 Berlin - 06.12.2019 - 08.12.2019 - Fr 14:00-20:00, Sa-So 12:00-20:00 - www.lehmanns-bauernmarkt.de 25. Weihnachtsmarkt auf Lehmanns Bauernhof am Zweiten Advent - Alt-Marienfelde 35-37 - 12277 Berlin - 13.12.2019 - 15.12.2019 - Fr 14:00-20:00, Sa-So 12:00-20:00 - www.lehmanns-bauernmarkt.de

- Alt-Marienfelde 35-37 - 12277 Berlin - 13.12.2019 - 15.12.2019 - Fr 14:00-20:00, Sa-So 12:00-20:00 - www.lehmanns-bauernmarkt.de 43. Lichtenrader Lichtermarkt - Alt-Lichtenrade, rund um den Dorfteich (Giebel-Pfuhl) - Alt-Lichtenrade - 12305 Berlin - 01.12.2019 - 13:00-19:00 - www.berlin.de/ba-ts/lichtenrader-lichtermarkt

- Alt-Lichtenrade - 12305 Berlin - 01.12.2019 - 13:00-19:00 - www.berlin.de/ba-ts/lichtenrader-lichtermarkt 35. Marienfelder Weihnachtsmarkt des TSV Marienfelde 1890 e. V. in der Alten Feuerwache - Alt-Marienfelde 36 - 12277 Berlin - 07.12.2019 - 08.12.2019 - 14:00-20:00 - www.tsv-marienfelde.de

- Alt-Marienfelde 36 - 12277 Berlin - 07.12.2019 - 08.12.2019 - 14:00-20:00 - www.tsv-marienfelde.de 13. Friedenauer Engelmarkt am Rathaus Friedenau - Breslauer Platz - 12159 Berlin - 08.12.2019 - 13:00-18:00 - www.friedenau-netzwerk.de

- Breslauer Platz - 12159 Berlin - 08.12.2019 - 13:00-18:00 - www.friedenau-netzwerk.de Weihnachtsmarkt an der Dorfkirche Marienfelde - Alt-Marienfelde - 12277 Berlin - 06.12.2019 - 08.12.2019, 13.12.2019 - 15.12.2019 - Fr 14:00-20:00, Sa, So 12:00-20:00 - www.marienfelde-evangelisch.de

- Alt-Marienfelde - 12277 Berlin - 06.12.2019 - 08.12.2019, 13.12.2019 - 15.12.2019 - Fr 14:00-20:00, Sa, So 12:00-20:00 - www.marienfelde-evangelisch.de Weihnachtsmarkt am Tempelhofer Hafen - Tempelhofer Damm 227 - 12099 Berlin - 29.11.2019 - 23.12.2019 - www.juettner-entertainment.de

- Tempelhofer Damm 227 - 12099 Berlin - 29.11.2019 - 23.12.2019 - www.juettner-entertainment.de Weihnachtsfreuden in Mariengrün - Gewerbezentrum Waldsassener Str. 40 - 12279 Berlin - 29.11.2019 - 15:00-19:00 - www.waldsassener-strasse.de

Weihnachtsmärkte in Treptow-Köpenick