Corona: Aktuelle RKI-Zahlen und Neuinfektionen ++ Inzidenz steigt weiter

Das RKI meldet am Neujahrstag 26.392 Corona-Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt den dritten Tag in Folge. Mehr im Blog.

Das RKI meldet am Neujahrstag aktuelle Corona-Zahlen

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt am Samstag den dritten Tag in Folge

Ein EU-Politiker schlägt die Biontech-Gründer als Motiv für Euro-Scheine vor

Kanzler Olaf Scholz ruft in seiner Neujahrsansprache zur Corona-Impfung auf

Der Virologe Christian Drosten rechnet mit einer Omikron-Impfung für alle

Studie: Eine Booster-Impfung mit Johnson & Johnson könnte gegen Omikron hoch wirksam sein

Berlin. Die Corona-Pandemie hat Deutschland auch zu Beginn des neuen Jahres weiter fest im Griff. Am Neujahrstag meldet das Robert Koch-Institut (RKI) den dritten Tag in Folge eine gestiegene Inzidenz in Deutschland. Vor allem angesichts der neuen Variante Omikron warnt das Institut in seinem Wochenbericht vor "einer schlagartigen Erhöhung der Infektionsfälle". Es könne "zu einer schnellen Überlastung des Gesundheitssystems und ggf. weiterer Versorgungsbereiche" kommen, so das RKI.

Deshalb gelten spätestens seit 28. Dezember härtere Regeln: Nachdem erste Bundesländer bereits an Weihnachten verschärfte Maßnahmen durchgesetzt hatten, zogen am Montag und Dienstag die restlichen Länder nach. Auf den strengeren Maßnahmenkatalog hatten sich Bund und Länder vergangene Woche geeinigt.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit Blick auf den weiteren Verlauf der Pandemie im Jahr 2022 reicht das jedoch nicht aus. Der Virologe Christian Drosten rechnet damit, dass eine weitere Impfung mit einem an die neue Virusvariante angepassten Vakzin für alle notwendig sein wird.

Corona: RKI meldet aktuelle Zahlen

Das RKI verzeichnete am Samstagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 220,3. Am Vortag lag der Wert bei 214,9. Binnen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 26.392 Corona-Neuinfektionen. 184 Menschen starben binnen eines Tages im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Das RKI warnt allerdings vor unvollständigen Fallzahlen über die Feiertage. Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick







Mehr zum Thema Corona-Pandemie in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Corona-News von Samstag, 1. Januar: Italien, Malta und Kanada nun Corona-Hochrisikogebiete

8.39 Uhr: Die beliebten Urlaubsländer Italien und Malta gelten wegen ihrer hohen Corona-Infektionszahlen seit Samstag als Hochrisikogebiete. Auch Kanada und San Marino im Nordosten Italiens sind von der Bundesregierung nun so eingestuft. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien. Die Insel Mauritius im Indischen Ozean ist dagegen nun von der Risikoliste gestrichen.

Mit der Einstufung verbunden ist eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts für nicht notwendige touristische Reisen. Sie erleichtert Touristen die kostenlose Stornierung bereits gebuchter Reisen, bedeutet aber kein Reiseverbot.

Als Hochrisikogebiete werden Länder und Regionen mit einem besonders hohen Infektionsrisiko eingestuft. Dafür sind aber nicht nur die Infektionszahlen ausschlaggebend. Andere Kriterien sind das Tempo der Ausbreitung des Virus, die Belastung des Gesundheitssystems oder auch fehlende Daten über die Corona-Lage.

FDP-Europaabgeordneter fordert Biontech-Gründer als Motiv für Euro-Scheine

6.07 Uhr: Der Europaabgeordnete Moritz Körner (FDP) hat gefordert, die Gründer der durch ihren Corona-Impfstoff bekannt gewordenen deutschen Firma Biontech künftig auf den Euro-Geldscheinen abzubilden. "Auf die neuen Euro-Scheine sollten wichtige europäische Persönlichkeiten wie das Biontech-Gründerpaar Ugur Sahin und Özlem Türeci gedruckt werden", sagte Körner der "Welt am Sonntag". "Ihre Arbeit hat Millionen Europäern das Leben gerettet."

Ihr Lebensweg sei "eine beeindruckende Geschichte über Integration, Aufstieg, Unternehmertum, wissenschaftliche Exzellenz und das Potenzial einer offenen Einwanderungsgesellschaft", erklärte Körner.

Die Europäische Zentralbank (EZB) will anlässlich des 20. Jahrestags der Einführung des Euro die Geldscheine neu entwerfen. Laut "Welt am Sonntag" sollen zunächst Meinungsforscher in der Euro-Zone die Bürger nach möglichen Themen für die Geldscheine befragen. Die Entscheidung über die Neugestaltung soll demnach der EZB-Rat voraussichtlich im Jahr 2024 treffen.

Özlem Türeci und ihr Mann Ugur Sahin, die Gründer des Mainzer Corona-Impfstoff-Entwicklers Biontech.

Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa-Pool/dpa

Triage-Entscheidung – Ministerin Spiegel fordert besonderen Schutz Hochbetagter

1.01 Uhr: Nach der Triage-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat Bundesseniorenministerin Anne Spiegel einen besonderen rechtlichen Schutz für Hochbetagte gefordert. "Der Staat und wir alle als Gesellschaft haben die Pflicht, die Schwächsten unter uns besonders zu schützen", sagte die Grünen-Politikerin unserer Redaktion.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes tage zur Rechtssicherheit für alle Beteiligten bei, sagte Spiegel. "Natürlich hoffen wir, dass durch die getroffenen Schutzmaßnamen und Kontaktreduktionen solche Triage-Situationen in Deutschland nicht eintreten werden. Trotzdem müssen wir vorsorgen."

Zugleich warnte Spiegel davor, Seniorenheime für Besucher zu schließen. "Ein absolutes Kontakt- und Besuchsverbot, wie wir es im letzten Winter erlebt haben, müssen wir wegen der negativen gesundheitlichen Folgen für die älteren Menschen unbedingt vermeiden", sagte sie. "Wir sind daher dabei, situationsangepasste Lösungen mit den Ländern, Trägerverbänden und Kostenträgern abzustimmen."

Corona-News von Freitag, 31. Dezember: Schweiz reduziert Quarantäne für ungeimpfte Corona-Kontaktpersonen

19.50 Uhr: In der Schweiz wird die obligatorische Quarantäne für ungeimpfte Kontaktpersonen von Corona-Infizierten von sieben auf zehn Tage reduziert. Die Schweizer Gesundheitsbehörde stellte den kantonalen Behörden am Freitag in einem Schreiben frei, diese Änderung umzusetzen. Außerdem müssen der neuen Anweisung zufolge auch Geimpfte und Genesene in Quarantäne, wenn deren letzte Impfung beziehungsweise Genesung mehr als vier Monate zurückliegt.

Die Schweizer Regierung, der Bundesrat, besprach die Corona-Lage am Freitag in einer telefonischen Sondersitzung. In einer gemeinsamen Erklärung bezeichneten die sieben Bundesräte die Lage in den Krankenhäusern anschließend als "besorgniserregend" und die Entwicklung in den nächsten Tagen als "ungewiss". Sie wollten aber dennoch "vorerst" auf "zusätzliche Maßnahmen" verzichten.

Lauterbach zeigt an Silvester Selbstironie: „Übertreibt es nicht“

19.33 Uhr: Der in der Corona-Pandemie als Mahner und Warner bekannte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat am Silvesterabend Ironie gezeigt. Mit einem Foto auf Twitter nahm der SPD-Politiker Stellung zum Feiern des Jahreswechsels. "Übertreibt es nicht. Ich sehe euch. Grüße, euer Karl", steht auf einem Meme, das er verlinkte, auf dem er von draußen heimlich durch ein Fenster blickt.

Ganz falsch sei das bearbeitete Foto nicht, schrieb der Minister und wünschte einen "schönen letzten Abend in 2021". Er "appelliere an alle, ein letztes Mal, vorsichtig zu sein", schrieb er. "Testen, sehr kleine Gruppen, Mundschutz wo nötig und alleine Fernsehen bei Symptomen."

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Silvester in Berlin als Herausforderung für Polizei und Feuerwehr

19.00 Uhr: Ungeachtet coronabedingter Einschränkungen stellen sich Polizei und Feuerwehr in Berlin auf eine herausfordernde Silvesternacht ein. Polizeipräsidentin Barbara Slowik betonte im RBB-Inforadio, Feuerwerksverbote an 56 Zonen sowie coronabedingte Ansammlungsverbote sollten durchgesetzt werden. Ein weiterer Fokus liege auf unangemeldeten Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen. Rund 1600 zusätzliche Polizisten seien in der Silvesternacht in der Hauptstadt im Einsatz, insgesamt seien es rund 2500.

Man habe in den vergangene Wochen Erfahrungen mit sogenannten Spaziergängen sammeln können, so die Polizeipräsidentin. „Durch stete Präsenz und ganz konsequentes Vorgehen konnten wir das absolut im Rahmen halten und haben auch keine schweren gewalttätigen Ausschreitungen bisher sehen müssen. Ich befürchte das auch heute Abend nicht“, sagte Slowik.

Südafrikas Regierung sieht Höhepunkt von Omikron-Welle überschritten

17.39 Uhr: Gut einen Monat nach der Entdeckung der Omikron-Variante des Coronavirus in Südafrika sieht die Regierung den Höhepunkt der neuen Infektionswelle überschritten. Das Land habe die Omikron-Welle ohne einen deutlichen Anstieg der Krankenhausanweisungen und Todesfälle überstanden, hob die Regierung am Freitag hervor. Staatschef Cyril Ramaphosa ließ daher erklären, dass die seit fast zwei Jahren geltende nächtliche Ausgangssperre und weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgehoben werden – und dies bereits zu Silvester.

"Laut unseren Experten hat Omikron seinen Höhepunkt erreicht – ohne eine deutliche oder alarmierende Veränderung bei der Zahl der Krankenhauseinweisungen", erklärte der dem Präsidenten zugeteilte Minister Mondli Gungubele bei einer Online-Pressekonferenz am Freitag. Die Regierung hege die Hoffnung, dass die positive Entwicklung andauere. Sie werte die Lage aber weiterhin "stündlich" aus, um jede gegenteilige Entwicklung rechtzeitig zu bemerken.

Südafrika sieht Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten.

Drohungen eines Bundeswehrsoldaten - Grünen-Sicherheitsexperte ruft zur Wachsamkeit auf

16.22 Uhr: Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz hat sich alarmiert gezeigt über den Fall eines Bundeswehrsoldaten, der in einem Drohvideo zum Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen aufgerufen hatte. "Die Gefahr, die von Menschen ausgeht, die mit der pandemischen Lage zunehmend überfordert sind, sich mit anderen zusammentun, weiter radikalisieren und krudeste Gewaltphantasien und Putsch-Pläne verfolgen, ist real", sagte von Notz unserer Redaktion.

Die Bedrohung demokratischer Institutionen und ihrer Repräsentantinnen und Repräsentanten sei inakzeptabel und müsse konsequent geahndet werden, forderte der Sicherheitsexperte der Grünen. "Die Verantwortlichen in den Sicherheitsbehörden müssen diese Gefährdungslage ernst nehmen. Ich habe das Gefühl, dass dies in diesem Fall geschehen ist. Als wehrhafte Demokratie müssen wir aber gemeinsam weiter wachsam sein."

Am Donnerstagabend war ein Bundeswehrsoldat in München festgenommen worden.

Foto: IMAGO / Deutzmann

Behördenwarnung: 19 Infektionen in Skilehrer-Gruppe in Tirol

15.57 Uhr: In einem österreichischen Skigebiet sind in einer Gruppe von Skilehrern 19 Corona-Fälle aufgetreten. Da sich die größtenteils niederländische Gruppe ab dem 25. Dezember in mehreren Almhütten und Restaurants in Kirchberg bei Kitzbühel aufgehalten hatte, veröffentlichten die Tiroler Behörden am Freitag einen Aufruf an mögliche Kontaktpersonen.

Alle Menschen, die in diesem Zeitraum im Gebiet Kirchberg Lokale aufgesucht haben, sollten zur Sicherheit PCR-Tests durchführen, hieß es. Außerdem sollten sie zwei Wochen lang ihren Gesundheitszustand beobachten, Menschenansammlungen meiden und FFP2-Masken tragen.

Corona-Ausfälle bei englischem Krankenhauspersonal binnen eines Monats verdoppelt

14.56 Uhr: In England hat sich die Zahl der wegen des Coronavirus ausfallenden Krankenhausmitarbeiter binnen eines Monats verdoppelt. Laut einer am Freitag vom Gesundheitsdienst NHS England veröffentlichten Bilanz befanden sich am 26. Dezember mehr als 24.000 Beschäftigte wegen einer Infektion oder eines Kontakts zu einem Infizierten in Isolation. Ende November waren es noch weniger als 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Entwicklung setzt das englische Gesundheitssystem zusätzlich unter Druck, da die Zahl der Krankenhauseinweisungen steigt. Laut Zahlen vom Mittwoch liegen derzeit 11.898 Covid-19-Patienten im Krankenhaus - ein Anstieg um 40 Prozent binnen einer Woche und so viele wie nie seit Anfang März. Angesichts dieser Entwicklungen, "tun wir alles, was wir können, um Betten freizubekommen", sagte der medizinische Leiter des NHS, Stephen Powis.

Brot für die Welt: Corona hat Hungerkrise massiv verschlimmert

14.23 Uhr: Auf dramatische Folgen der Corona-Krise für die Ernährungsversorgung in der Welt hat die Hilfsorganisation Brot für die Welt hingewiesen. "Die Covid-19-Pandemie hat zusätzlich bis zu 132 Millionen Menschen in akute Hungergefahr gebracht", sagte die Präsidentin von Brot für die Welt und der Diakonie Katastrophenhilfe, Dagmar Pruin, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Schon in den vergangenen fünf Jahren war leider zu beobachten, dass sich die Hungerkrise wieder verschärft, denn die Hungerzahlen stagnierten auf hohem Niveau", sagte Pruin weiter. "In diesem Jahr schlugen dann die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Welternährung voll durch."

Pruin forderte, die Überwindung des Hungers und die von der Corona-Pandemie verschärfte Welternährungskrise müsse jetzt "ganz oben auf die politische Agenda". Die Bundesregierung solle sich daher für eine Sondersitzung des Welternährungsausschusses (CFS) einsetzen.

Scholz ruft in Neujahrsansprache zur Corona-Impfung auf

14.08 Uhr: In seiner ersten Neujahrsansprache hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an die Ungeimpften appelliert, sich die schützende Spritze gegen das Corona-Virus geben zu lassen. "Meine Bitte: Machen Sie gleich in den nächsten Tagen einen Termin bei einem Impfzentrum, bei einem Arzt oder einer Ärztin", sagte er laut vorab verbreitetem Redemanuskript. "Nutzen Sie die Möglichkeiten, sich spontan und ohne Anmeldung impfen zu lassen! Bitte verschieben Sie es nicht auf demnächst!" Die Rede des Kanzlers wird am Silvesterabend unter anderem im Fernsehen ausgestrahlt.

"Ich weiß, dass manch einer und manch eine skeptisch ist. Sich sorgt, die Impfung könnte negative Folgen haben", erklärte Scholz. Allerdings seien inzwischen fast vier Milliarden Menschen auf der ganzen Welt geimpft, ohne größere Nebenwirkungen. "Und unzählige Geimpfte sind Eltern von gesunden Babys geworden." Der Nutzen der Impfung sei wirklich groß. "Das ist der Weg aus dieser Pandemie."

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Nach Drohvideo festgenommener Soldat wieder auf freiem Fuß

13.28 Uhr: Der am Donnerstagabend in München nach einem Drohvideo festgenommene Bundeswehr-Soldat ist wieder auf freiem Fuß. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Freitag mitteilte, erfolgte die Freilassung nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Traunstein. Es werde aber weiterhin durch die Kriminalpolizei wegen des Anfangsverdachts der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten gegen den Mann ermittelt.

Der Soldat, der sich selbst in im Internet verbreiteten Videos als Oberfeldwebel Oberauer identifiziert hatte, war am Vorabend auf dem Odeonsplatz in der Münchener Innenstadt vorläufig festgenommen worden. Auflagen waren mit der Freilassung nun offensichtlich nicht verbunden. In Medienberichten hieß es, die Behörden gingen davon aus, dass von ihm keine akute Gefahr ausgehe.

In einem der Videos sowie weiteren Mitteilungen in sozialen Medien hatte der Soldat zuvor der Bundesregierung ein Ultimatum gestellt, ihre Corona-Politik zu ändern. Unter anderem wandte er sich gegen verpflichtende Impfungen. Am Donnerstagnachmittag veröffentlichte er ein weiteres Video, in dem er nach Ablauf der von ihm zuvor gesetzten Frist eine "Aktion" ankündigte und zum bewaffneten Schutz sogenannter "Spaziergänge" von Gegnern von Corona-Schutzmaßnahmen aufrief.

Intensivmediziner fordern einheitliches Warnsystem für Omikron-Ausbreitung

12.39 Uhr: Angesichts der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus haben Intensivmediziner ein bundesweit einheitliches Warnsystem gefordert, um schneller reagieren zu können. "Wir brauchen jetzt schnell ein bundesweit einheitliches Ampelsystem für mögliche Corona-Verschärfungen", sagte der Leiter des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Christian Karagiannidis, der "Rheinischen Post" vom Freitag.

Karagiannidis warnte davor, auf möglicherweise mildere Krankheitsverläufe bei Omikron zu vertrauen. "Die schiere Anzahl von Neuinfektionen, auf die wir derzeit zusteuern, könnte die Intensivkapazitäten dennoch vor große Herausforderungen stellen, noch mehr aber die Hospitalisierung insgesamt", sagte er der Zeitung. Daher sollten sich Bund und Länder schnell auf ein Warnsystem aus den Faktoren Intensivbettenbelegung, Hospitalisierungsquote und Inzidenz einigen.

Israel beginnt mit Verabreichung von vierter Corona-Impfung

12.17 Uhr: Angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus hat Israel mit der Verabreichung einer vierten Impfdosis bei besonders anfälligen Bevölkerungsgruppen begonnen. Am Freitagmorgen wurden die ersten nochmaligen Booster-Impfungen mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer im Sheba-Krankenhaus in Ramat Gan, einem Vorort von Tel Aviv, verabreicht. Unter den Empfängern waren etwa Patienten, denen ein Herz transplantiert wurde.

Damit startete Israel knapp ein Jahr nach Beginn seiner groß angelegten Corona-Impfkampagne und knapp ein halbes Jahr nach dem Beginn der Verabreichung einer dritten sogenannten Booster-Impfung nun mit der Verabreichung von vierten Dosen.

Ein israelisches Expertengremium hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, mit der Verabreichung einer vierten Corona-Impfung bei medizinischem Personal und Menschen über 60 Jahren zu beginnen. Auch Regierungschef Naftali Bennett unterstützte das Vorhaben und erklärte, das medizinische Personal und alle Menschen ab 60 Jahren in Israel hätten ein Recht auf eine vierte Dosis.

Ein Mann erhält in Israel die vierte Impfdosis des Corona-Impfstoffs von Biontech.

Foto: Tsafrir Abayov/AP/dpa

Drosten rechnet mit Omikron-Impfung für alle

10.48 Uhr: Der Virologe Christian Drosten hat sich in einem Podcast des Deutschlandfunks zur neuen Corona-Variante Omikron geäußert. Demnach rechnet der Wissenschaftler damit, dass eine Impfung mit einem an die Variante angepassten Vakzin notwendig sein wird. "Ich gehe davon aus, dass jeder nochmal eine Auffrischungsimpfung mit einem Update-Impfstoff braucht", so Drosten. Im zweiten Quartal werde der Impfstoff verfügbar sein, so seine Prognose.

Der Forscher geht außerdem davon aus, dass die Inzidenz zum nächsten Winter wieder ansteigt. Ältere und Gefährdete müssten dann voraussichtlich erneut geimpft werden. "Das Virus ist weiterhin in Bewegung", sagte Drosten.

Esken würdigt Einsatz der Polizei bei Corona-Protesten

10.01 Uhr: Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat Rassismus und rechtsextremen Netzwerken in Reihen der Polizei den Kampf angesagt. "Wir müssen über den Alltagsrassismus in der gesamten Gesellschaft reden", sagte Esken unserer Redaktion. "Darüber hinaus stellt sich die Frage, inwiefern der Polizeialltag solche rassistischen Grundmuster verstärkt." Esken hatte vor anderthalb Jahren eine Debatte ausgelöst über Rassismus in der Polizei. "Wir wollen, dass die Polizei ihre Beamtinnen und Beamten in ihrer Resilienz gegenüber solchen Tendenzen und in ihren demokratischen Einstellungen gegenüber Menschen unterschiedlicher Herkunft stärkt", forderte sie nun.





Esken äußerte sich zudem besorgt über rechtsradikale Netzwerke in Sicherheitsbehörden wie die Gruppen Nordkreuz und Uniter. Diese müssten "hart" bekämpft werden. "Sie sind eine Gefahr für unsere Demokratie, und wir dürfen nicht zulassen, dass sie das Ansehen und den Ruf der übergroßen Mehrheit der Beamtinnen und Beamten schädigen, die Tag für Tag auf der Straße für uns ihren Kopf hinhalten, um unsere Sicherheit zu schützen und unsere Demokratie zu verteidigen", sagte die SPD-Vorsitzende.





Esken lobte den Einsatz der Polizei bei den Corona-Protesten, bei denen es immer wieder zu Übergriffen auf Beamte kommt. "Polizistinnen und Polizisten erleben in ihrem Alltag viel Aggression, während die Wertschätzung für ihren Dienst oft fehlt", beklagte die SPD-Chefin. "Ihre Arbeit ist ganz entscheidend für den Erhalt nicht nur unserer Sicherheit, sondern auch unserer Demokratie. Solche Übergriffe sind deshalb inakzeptabel und müssen konsequent verfolgt und bestraft werden."

Landkreise fordern hartes Vorgehen gegen gewaltsame Corona-Demonstrationen

8.22 Uhr: Die deutschen Landkreise haben ein hartes Vorgehen des Staates gegen gewaltsame Corona-Demonstrationen gefordert. Zwar sei das Recht, gegen die Coronapolitik auf die Straße zu gehen, vom Grundgesetz geschützt, sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager unserer Redaktion. "Das muss aber friedlich geschehen. Sobald diese Grenze überschritten wird oder sogar Politiker und ihre Familien bedroht oder angegriffen werden, muss der Rechtsstaat entschieden eingreifen." Der Landrat des Landkreises Ostholstein fügte hinzu: "Das bedeutet auch, dass gewaltsame Demonstrationen aufgelöst werden."

Landkreise für Verkürzung der Corona-Quarantäne

8.15 Uhr: Der Deutsche Landkreistag hat sich für eine kürzere Corona-Quarantäne ausgesprochen. "Eine Verkürzung der Quarantäne kann sich als sinnvoll erweisen", sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager unserer Redaktion. !Omikron ist stärker, aber auch kürzer ansteckend. Da ist es folgerichtig, die Quarantäneregeln anzupassen, verbunden mit der Möglichkeit zur Freitestung." Es gehe dabei auch um die Funktionsfähigkeit der kritischen Infrastruktur.

Zugleich warnte Sager vor Schulschließungen. "Die Impfquoten auch bei Kindern zwischen 5 und 12 Jahren steigen, schwere Verläufe sind die absolute Ausnahme", sagte der Landrat des Landkreises Ostholstein. "Die bestehenden Hygienekonzepte mit regelmäßigen Testungen und Masken funktionieren und sollten konsequent weitergeführt werden."

Der Präsident des Landkreistags rief die Bundesregierung dazu auf, den Gesetzentwurf zu einer allgemeinen Impfpflicht nicht allein dem Bundestag zu überlassen. "Wenn der angekündigte Gesetzentwurf allein vom Bundestag erarbeitet wird und Anfang des Jahres vorliegt, ist das in Ordnung. Besser wäre aber ein zumindest unterstützendes Tätigwerden der Bundesregierung", sagte Sager. "Gerade bei dieser wichtigen Frage allein auf eine fraktionsübergreifende Initiative zu setzen, dürfte nicht schnell genug gehen und bisher geleistete Vorarbeiten der Bundesressorts nicht optimal nutzen."

Studie: Hohe Wirksamkeit gegen Omikron nach zwei J&J-Impfdosen

7.58 Uhr: Vorläufige Ergebnisse einer südafrikanischen Studie deuten auf eine hohe Wirksamkeit einer Booster-Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson gegen schwere Erkrankungen durch die Coronavirus-Variante Omikron hin. Der Vektorimpfstoff von J&J, bei dem für eine Immunisierung anders als bei den Vakzinen von Biontech/Pfizer, Moderna oder Astrazeneca nur eine Dosis nötig ist, biete bei zweimaliger Verabreichung einen 85-prozentigen Schutz gegen eine Krankenhauseinweisung wegen einer Omikron-Infektion, teilte der Südafrikanische Medizinische Forschungsrat am Donnerstag mit.

Das staatliche Gremium hatte für seine Studie 69.000 Mitglieder des medizinischen Personals, die zwei J&J-Dosen erhalten hatten, mit einer Gruppe ungeimpfter Menschen verglichen. Die Untersuchung fand zwischen dem 15. November und dem 20. Dezember statt, also in einer Zeit, in der in Südafrika der Anteil der Corona-Infektionen mit der Omikron-Variante von 82 auf 98 Prozent stieg.

Aufgezogene Spritzen mit dem Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson liegen auf einem Tablett.

Foto: Friso Gentsch/dpa

Lehrerverband warnt davor, Schulen aus Kontaktbeschränkungen auszunehmen

5.30 Uhr: Hans-Peter Meidinger, Präsident des Lehrerverbands, warnt davor, Schulen aus Kontaktbeschränkungen auszunehmen. Dies wäre "sehr kurzsichtig und dumm", sagte Meidinger unserer Redaktion. Man solle die Schulen so lange wie möglich offen halten, aber Distanz- und Wechselunterricht nicht ausschließen. "Wenn angesichts einer großen Omikronwelle ein kurzer gesellschaftlicher Lockdown samt eng begrenzter Distanzunterrichtsphase nach den Ferien dazu dienen könnte, die Welle zu brechen und anschließend wieder zum dauerhaften Präsenzbetrieb überzugehen, ist mir das lieber, als dann das restliche Schuljahr mit ständigen Einschränkungen, Infektionsausbrüchen und Quarantänemaßnahmen leben zu müssen, die den Präsenzbetrieb immer wieder unterbrechen."

Wechsel- und Distanzunterricht sollten nicht als "pauschal als untauglich und unwirksam" abgetan werden, so Meidinger weiter. Gerade für ältere Schülerinnen und Schüler sei es eine sinnvoll Option. Schulen seien heute deutlich besser aufgestellt also noch vor einem Jahr, aber: "Die größten Defizite sehe ich nicht bei der Lehrerfortbildung, sondern bei der immer noch unzureichenden Infrastruktur. Ohne schnelles Internet und professionelle IT-Betreuung stößt Distanzlernen ganz schnell an Grenzen." Er fürchte außerdem, dass Omikron die Unterrichtsabdeckung "dramatisch gefährden" könne. "Falls mehr als 10 Prozent eines Kollegiums fehlen, kann der Stundenplan kaum mehr erfüllt werden."

Heil sieht Arbeitswelt für drittes Corona-Jahr gut gerüstet

2.47 Uhr: Arbeitsminister Hubertus Heil sieht die Arbeitswelt in Deutschland für das dritte Corona-Jahr gut gerüstet. "Das Jahr 2022 steht zu Beginn zweifellos im Zeichen der weltweiten Corona-Pandemie und dennoch blicke ich optimistisch ins nächste Jahr", sagte der SPD-Politiker unserer Redaktion. "Wir haben vorausschauend das Kurzarbeitergeld verlängert und so Sicherheit für die Beschäftigten und die Betriebe in diesem Winter geschaffen. Zudem sorgen wir mit klaren Regeln am Arbeitsplatz und mit der Verpflichtung zum Home-Office dafür, dass der Arbeitsort wo immer möglich kein Infektionsort wird."

Spiegel warnt vor Besuchsverboten in Seniorenheimen

1.01 Uhr: Familienministerin Anne Spiegel hat davor gewarnt, Seniorenheime in der nächsten Corona-Welle für Besucher zu schließen. "Eine absolutes Kontakt- und Besuchsverbot, wie wir es im letzten Winter erlebt haben, müssen wir wegen der negativen gesundheitlichen Folgen für die älteren Menschen unbedingt vermeiden", sagte die Grünen-Politikerin unserer Redaktion. "Wir sind daher dabei, situationsangepasste Lösungen mit den Ländern, Trägerverbänden und Kostenträgern abzustimmen."

Der beste Schutz für die Bewohner und Bewohnerinnen von Seniorenheimen sei die Impfung plus Auffrischung, sagte Spiegel mit Blick auf die erwartete Omikron-Welle. "Das Impfgebot gilt natürlich auch für alle Personen aus dem Umfeld: Pflegepersonal, ehrenamtlich Tätige sowie alle Besucher und Besucherinnen."

Ein Betreuer läuft in einem Seniorenheim mit einer Bewohnerin auf einem Flur.

Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Corona-News von Donnerstag, 30. Dezember: Zahlreiche Demonstrationen gegen die Corona-Politik

22.48 Uhr: Bundesweit haben erneut in zahlreichen Städten Menschen gegen die Corona-Politik demonstriert. Die größten Aktionen am Donnerstag wurden aus Sachsen, Bayern und Thüringen gemeldet. In Nürnberg zogen etwa 1300 Demonstranten bei einem nicht angemeldeten "Spaziergang" durch die Altstadt, in Rosenheim demonstrierten etwa 1000 Menschen. In Chemnitz protestierten laut Polizei rund 800 Menschen, teilweise skandierten sie Sprechchöre mit Kritik an den Corona-Maßnahmen. Die Proteste verliefen zumeist friedlich. In Chemnitz schlug eine 40-Jährige einem Polizisten ins Genick. Gegen die Frau wurde ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.

In Dresden stellten sich rund 1000 Menschen den Anti-Corona-Protesten entgegen und demonstrierten unter dem Motto "Kein Platz für Querdenker, Wissenschaftsfeinde und Neonazis". Gegner der Corona-Politik waren in der sächsischen Landeshauptstadt am Donnerstagabend nur wenige unterwegs.

Corona-Fälle in Großbritannien erreichen erneut einen Tagesrekord

22.31 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Großbritannien ist auf 189.213 gestiegen. Damit meldeten die Behörden am Donnerstagabend wieder einen Tagesrekord. Darin sind die Neuinfektionen in Wales der vergangenen zwei Tage enthalten. Weitere 332 Menschen starben binnen 28 Tagen nach einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus. Die Zahlen enthalten Todesfälle vom 24. bis zum 29. Dezember, die wegen der Feiertage nur mit Verzögerung gemeldet wurden.

In England plant die zuständige britische Regierung trotz der rasanten Omikron-Ausbreitung keine strengeren Regeln. Zwar müssen im Nahverkehr sowie in Läden, Theatern, Kinos und Museen Masken getragen werden - nicht aber in Pubs und Restaurants. Für Discos und Großveranstaltungen gelten die 3G-Regeln. Die Regelungen in Wales, Schottland und Nordirland sind deutlich schärfer, hier entscheiden jeweils die Regionalregierungen.

Gesundheitsbehörde CDC warnt wegen Corona vor Kreuzfahrten

21.43 Uhr: Wegen einer Zunahme gemeldeter Corona-Neuinfektionen auf Schiffen hat die US-Gesundheitsbehörde CDC vor Kreuzfahrten gewarnt. Dies gelte weltweit und unabhängig vom Impfstatus der Reisenden, erklärte die Behörde am Donnerstag (Ortszeit). Auch vollständig geimpfte Passagiere könnten infiziert werden und das Virus weiterverbreiten. Es sei "besonders wichtig", dass Menschen, bei denen eine hohes Risiko für schwere Krankheitsverläufe bestehe, von jeglichen Kreuzfahrten absähen, hieß es weiter.

Die Behörde CDC stuft Kreuzfahrtschiffe nun auf einer Corona-Gefahrenskala von eins bis vier in der höchsten Kategorie ("sehr hoch") ein. Die Reisewarnung hat keine unmittelbar rechtlich bindende Wirkung. Der Verband der Kreuzfahrtindustrie in den USA (CLIA) bezeichnete den Beschluss der Behörde als verwirrend. Es gebe auf den Schiffen nur sehr wenig Corona-Fälle. "Deutlich weniger als an Land", erklärte der Verband über Twitter. Zu Beginn der Pandemie hatte die Behörde Kreuzfahrten zeitweise komplett untersagt. Auch interessant: Die große Verwirrung an der Schwelle zum dritten Corona-Jahr

Die US-Gesundheitsbehörde CDC warnt wegen der Corona-Pandemie vor Kreuzfahrten. (Symbolbild)

Foto: IMAGO / CHROMORANGE

PEI mit erster positiver Einschätzung zu Schnelltests bei Omikron

20.29 Uhr: Die meisten der in Deutschland angebotenen Corona-Schnelltests sind nach Einschätzung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) auch zum Nachweis der neuen Omikron-Variante geeignet. Davon sei "auf der Grundlage der aktuellen Datenlage auszugehen", schreibt das PEI auf seiner Internetseite.

Bis Mitte Dezember hätten insgesamt 245 verschiedene sogenannte Antigentests ein allgemeines Prüfverfahren durch ein PEI-Labor durchlaufen, 199 hätten die Untersuchung bestanden. Von diesen 199 könnten wiederum die allermeisten eine Omikron-Infektion nachweisen. Der Grund: Die große Mehrheit der in Deutschland angebotenen Tests schlage auf ein Protein des Virus an, dass von den Omikron-Mutationen vergleichsweise wenig betroffen sei.

Angeblicher Soldat nach Drohvideo festgenommen

20.18 Uhr: Ein angeblicher Bundeswehrsoldat, der in einem Video im Internet Drohungen gegen den Staat ausgesprochen hatte, ist in München festgenommen worden. Ein Polizeisprecher sagte, der Mann sei am Donnerstagabend um 18.58 Uhr am Odeonsplatz festgenommen worden.

In dem etwa eine Minute langen Video-Clip verlangt der selbst bezeichnete Oberfeldwebel unter anderem die Rücknahme der staatlichen Corona-Maßnahmen und der Duldungspflicht, nach der die Covid-Schutzimpfung in der Bundeswehr zur Vorschrift wurde. "Dies ist eine Warnung", sagt er. "Bis morgen" werde eine Äußerung dazu verlangt. Im Begleittext zum Video heißt es: "Die Soldaten geben sich bis morgen 16:00 Uhr dialogbereit."

Bundeswehr und bayerische Polizei untersuchen das Drohvideo. "Derzeit kursiert ein Video eines angeblichen Soldaten im Netz, welches hier oft geteilt wird", twitterte das Verteidigungsministerium am Donnerstag. Es enthalte Drohungen gegen den Rechtsstaat, die nicht hinnehmbar seien. "Die Konsequenzen werden bereits geprüft." Lesen Sie auch: Belastungsprobe: Was tun, wenn Freunde Corona leugnen?

US-Behörde unterstreicht Wichtigkeit von Impfungen bei Minderjährigen

20.13 Uhr: Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat mit zwei neuen Studien die Wichtigkeit von Impfungen gegen Covid-19 bei Kindern und Jugendlichen hervorgehoben. Nach der Verabreichung von etwa acht Millionen Dosen an Personen im Alter von fünf bis elf Jahren seit Oktober seien schwerwiegende Reaktionen auf das Vakzin selten berichtet worden, hieß es in einem der Berichte.

In einer weiteren Untersuchung an sechs Krankenhäusern fanden die US-Wissenschaftler heraus, dass die große Mehrheit aller wegen Covid-19 behandelten Minderjährigen nicht vollständig geimpft war - nur 0,4 Prozent von diesen hatten die Impfserie aus zwei Injektionen abgeschlossen. Zwei Drittel der Covid-Patienten im Alter von 12 bis 17 Jahren seien dabei fettleibig gewesen. Die CDC rief dazu auf, Minderjährige durch Impfungen vor Covid-19 zu schützen - vor allem jene mit starkem Übergewicht oder Vorerkrankungen.

Neue Studien der US-Gesundheitsbehörde CDC unterstreichen, wie wichtig Corona-Impfungen bei Minderjährigen sind.

Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Corona-Lage in Russland: Höchststand bei Todeszahlen im November

19.23 Uhr: In Russland sind im November nach offiziellen Angaben mehr als 87.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben - ein Monatsrekord seit Beginn der Pandemie. In den meisten Fällen gelte das Virus als Haupttodesursache, teilte das Statistikamt Rosstat am Donnerstag in Moskau mit. Die Zahlen der russischen Regierung für den Vormonat fallen der Staatsagentur Tass zufolge mit 37.000 Todesfällen deutlich niedriger aus. Die Diskrepanz wird dem Bericht zufolge damit erklärt, dass hierbei nur Fälle erfasst würden, bei denen Corona die Haupttodesursache gewesen sei und eine Bestätigung für eine Infektion schnell vorgelegen habe.

Die Statistik der Regierung wies zuletzt über Wochen jeden Tag mehr als 1000 neue Corona-Todesfälle aus. Bei diesem Wert war aber bereits von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen worden. Zuletzt hatte sich die Corona-Lage im flächenmäßig größten Land der Erde aber etwas entspannt - mit mehr als 900 Toten binnen eines Tages.

Italien meldet mehr als 100.000 Corona-Neuinfektionen

18.53 Uhr: Die Gesundheitsbehörden in Italien haben am Donnerstag mehr als 100.000 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages verzeichnet. Das Gesundheitsministerium meldete am Abend fast 127.000 Corona-Fälle. In den zurückliegenden 24 Stunden starben demnach fast 160 Menschen mit dem Virus. Die Bundesregierung stuft Italien ab Samstag als Hochrisikogebiete ein.

Ein Impfzentrum in Italien.

Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Israel will zunächst Immungeschwächten vierte Corona-Impfung geben

18.10 Uhr: Israel will zunächst nur Menschen mit Immunschwäche eine vierte Dosis des Corona-Impfstoffs geben. Diese Entscheidung gab Nachman Asch, Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, am Donnerstagabend bekannt. Ein Expertengremium hatte angesichts der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante empfohlen, neben Immungeschwächten auch Menschen über 60 und medizinisches Personal zum vierten Mal zu impfen. Asch sagte, er sei noch nicht überzeugt, dass dies bereits notwendig sei. Man wäge aber jeden Tag neu das weitere Vorgehen ab.

Ein israelisches Krankenhaus hatte am Montag eine Studie zur vierten Impfung gegen das Coronavirus begonnen. Israel hat die vierte Corona-Welle bereits hinter sich, zuletzt sind die Infektionszahlen jedoch wieder massiv angestiegen. Am Donnerstag stieg die Zahl der registrierten Corona-Fälle erstmals seit September wieder über 4000. Die Zahl der Schwerkranken lag jedoch weiterhin unter 100. Lesen Sie auch: Corona-Infektionszahlen im Chaos: Das muss sich jetzt ändern

Corona-Masken-Verweigerer randaliert in Bahn-Reisezentrum

17.44 Uhr: Ein Corona-Masken-Verweigerer hat mit Zerstörungen am Hauptbahnhof Mainz für die kurzzeitige Schließung des Reisezentrums zum Schutz anderer Reisender gesorgt. Die Mitarbeiter hatten ihn am Donnerstag mehrmals vergeblich aufgefordert, sich seinen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen, wie die Bundespolizei mitteilte. Als der 56-Jährige daher keinen Service bekam, zerstörte er nach den Angaben "jegliches greifbare Inventar" quer durch den gesamten zugänglichen Bereich des Reisezentrums: Aufsteller aus Metall, Trennwände, Plexiglasscheiben und Informationstafeln. Verletzte gab es nicht.

Die herbeigerufene Bundespolizei kontrollierte den Mann, beruhigte ihn schließlich und verwies ihn aus dem Bahnhof. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Den Mann erwarten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Maskenverstoßes, wie die Bundespolizei weiter mitteilte.

Der Mainzer Hauptbahnhof (Archivbild).

Foto: IMAGO / Schöning

Corona-Zahlen in Griechenland binnen einer Woche fast versechsfacht

17.22 Uhr: Die griechische Gesundheitsbehörde hat von Mittwoch auf Donnerstag 35.580 Corona-Neuinfektionen registriert. Das sind fast sechs Mal so viele neue Fälle wie am vergangenen Donnerstag (6667). Verantwortlich ist die Omikron-Variante, die den Fachleuten zufolge mittlerweile vor allem im Großraum Athen um sich greift.

Die Regierung hat die Corona-Maßnahmen für das Land mit seinen rund elf Millionen Einwohnern deshalb verschärft; unter anderem muss von diesem Donnerstag an und bis mindestens zum 17. Januar die Gastronomie um Mitternacht schließen und Plätze begrenzen. Eine Ausnahme bis 2.00 Uhr gibt es für die Silvesternacht. Außerdem müssen in Supermärkten, öffentlichen Verkehrsmitteln und anderen öffentlichen Räumen FFP2-Masken getragen werden. Lesen Sie auch: Corona: Warum Omikron das Ende der Pandemie bringen könnte

Nach Spanien verkürzt auch Portugal die Corona-Isolationsdauer

16.57 Uhr: Portugal folgt dem Beispiel Spaniens und verkürzt die Corona-Isolationsdauer von zehn auf sieben Tage. Die Reduzierung gelte für Infizierte ohne Symptome sowie für Menschen mit einem noch nicht bestätigten Verdacht auf eine Corona-Ansteckung, teilte die Gesundheitsbehörde DGS am Donnerstag mit. Erst am Montag hatten die USA die empfohlene Isolationsdauer nach einer Corona-Infektion von zehn auf fünf Tage verkürzt. Zuvor hatte Großbritannien eine Verkürzung von zehn auf sieben Tage eingeführt. Das Thema wird auch in Deutschland und Italien diskutiert.

Ein Corona-Testzentrum in Portugal.

Foto: IMAGO / NurPhoto

1,65 Milliarden Euro Corona-Hilfen für die Kultur beantragt

16.36 Uhr: Kulturveranstalter haben beim Sonderfonds des Bundes Finanzhilfen in Höhe von 1,65 Milliarden Euro beantragt. Das berichtete das Nachrichtenportal "The Pioneer" unter Berufung auf einen Sonderbericht der Beauftragten des Bundes für Kultur und Medien zum 14. Dezember. Ein Sprecher aus dem Hause der neuen Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) bestätigte die Angaben.

Anteil von Omikron in Deutschland steigt rasant

15.23 Uhr: Der Anteil der Omikron-Variante an den in Deutschland nachgewiesenen Corona-Infektionen nimmt rasant zu. So gingen in der Kalenderwoche 51 (bis 26.12.) laut Meldedaten aus den Bundesländern 17,5 Prozent der auf Varianten untersuchten Corona-Nachweise auf Omikron zurück, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag in seinem Wochenbericht schreibt. Eine Woche zuvor wurde der Wert noch mit 3,1 Prozent angegeben. Bei der Zählung werden sowohl Nachweise mittels Erbgut-Analyse (Gesamtgenomsequenzierung) als auch Verdachtsfälle aufgrund sogenannter variantenspezifischer PCR-Tests einbezogen.

Kultusminister beraten am 5. Januar über Corona-Lage

13.57 Uhr: Angesichts einer drohenden neuen Corona-Welle wollen die Kultusminister- und ministerinnen der Länder am kommenden Mittwoch kurzfristig in einer Videokonferenz über die Lage an den Schulen beraten. Das teilte ein Sprecher der Kultusministerkonferenz (KMK) am Donnerstag nach einer digitalen Sitzung des Präsidiums mit. Die nächste reguläre KMK-Sitzung war ursprünglich erst für den 10. Februar geplant und damit nach der für den 7. Januar geplanten Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Apotheken in NRW wollen ab Mitte Januar eigenständig impfen

12.14 Uhr: Die Apotheken in Nordrhein-Westfalen hoffen, ab Mitte Januar mit den eigenständigen Impfungen gegen das Coronavirus starten zu können. Bisher impften geschulte Apotheker und Apothekerinnen noch im Verbund mit Ärzten, sagte der Vorsitzende des Apothekerverbandes Nordrhein, Thomas Preis, am Donnerstag. In der ersten Januar-Woche werde nun eine Impfverordnung des Bundes erwartet, die unter anderem die Vergütungen und die Wege der Impfstoffbestellungen für die Apotheken regele. Außerdem würden Schulungen für jene Apotheker ausgearbeitet, die bisher noch keine Impfberechtigung hätten.

Speziell geschulte Apotheker und Apothekerinnen dürfen nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums bereits jetzt Corona-Impfspritzen setzen. Wer eine Impfschulung im Rahmen des Modellprojekts Grippeimpfungen absolviert habe, könne "sofort ohne weitere Schulungen Personen ab 18 Jahren gegen Covid-19 impfen", sagte ein Sprecher auf Anfrage. Die impfenden Apotheker müssten aber über geeignete Räumlichkeiten mit Ausstattung verfügen – oder in andere Strukturen, etwa Impfzentren oder mobile Impfteams, eingebunden werden.

Noch nicht ausgebildete Apotheker, aber auch Zahnärzte oder Tierärzte, sollen den Angaben zufolge ab Januar spezielle Impfschulungen durchlaufen können, für die die jeweiligen Bundeskammern derzeit die Abläufe ausarbeiten. Haben sie diese erfolgreich absolviert, dürfen sie auch Jugendliche ab zwölf Jahren impfen.

In Zukunft wird auch in Apotheken gegen Covid-19 geimpft. Viele Apotheken in NRW bereiten sich schon auf den Einsatz vor.

Foto: ABDA/ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände/obs

Italien wird Hochrisikogebiet

11.32 Uhr: Die Bundesregierung stuft die beliebten Urlaubsländer Italien und Malta wegen hoher Corona-Infektionszahlen ab Samstag als Hochrisikogebiete ein. Das gilt auch für Kanada und San Marino, wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag bekanntgab. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.

Für Geimpfte und Genesene gibt es dagegen keine Quarantänepflicht nach der Rückkehr. Unabhängig davon müssen aber alle Reisenden eine Einreiseanmeldung ausfüllen, wenn sie aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland heimkehren. Für Kinder unter 12 Jahren endet die Quarantäne auch ohne Nachweis eines negativen Testergebnisses fünf Tage nach der Wiedereinreise. Von der Quarantänepflicht ausgenommen sind Urlauber, die auf dem Weg nach Hause ein Hochrisikogebiet lediglich durchfahren.

Großbritannien meldet neuen Rekord bei Corona-Infektionen

11.10 Uhr: Innerhalb eines Tages haben sich in Großbritannien zuletzt 183.000 Menschen neu mit Corona Infiziert – so viele, wie nie zuvor. Gleichzeitig steigt auch die Zahl der Menschen, die wegen einer Infektion mit der Omikron-Variante ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Zahl der Personen, die intensivmedizinisch behandelt und beatmet werden müssen, bleibt dagegen stabil. Da könnte darauf hindeuten, dass Omikron zwar ansteckender als bisherige Varianten ist, aber zu weniger schweren Verläufen führt.

Für Deutschland ist das aber offenbar kein Grund für eine Entwarnung. "Das kann aber für uns anders kommen", schreibt Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit Blick auf die Zahlen aus dem Vereinigten Königreich auf Twitter. In Deutschland gebe es bei den Über-60-Jährigen deutlich mehr Ungeimpfte, so der Politiker. Die Erkenntnisse scheinen deshalb nicht ohne weiteres auf Deutschland übertragbar zu sein. Auch interessant: Vierte Corona-Impfung: Wird der Booster vom Booster nötig?

In UK steigen mit Omicron die Krankenhauseinweisungen. Aber bisher die Intensivstationseinweisungen mit Beatmung nicht. Das kann aber für uns anders kommen. Weil wir bei Ü60 eine wesentlich höhere Rate Ungeimpfter haben. https://t.co/dHk0MRQROs — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) December 30, 2021

Intensivmediziner: Tragen von Masken bremst Omikron

10.52 Uhr: Intensivmediziner rufen wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante verstärkt zum Tragen von Atemmasken auf. "Wenn wir uns diszipliniert daran halten und medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen, dann kriegen wir die Omikron-Welle gedrückt", sagte Christian Karagiannidis, der Präsident der Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, am Donnerstag im RBB-Inforadio. Durch das Tragen von Masken sei es in Deutschland bereits gelungen, die Zeit, in der sich die Zahl der Omikron-Fälle verdopple, auf vier Tage zu verlängern.

Italien verschärft Corona-Regeln

9.49 Uhr: In der anhaltend schlechten Pandemielage hat Italiens Regierung die Corona-Regeln verschärft und gleichzeitig die Quarantänepflicht gelockert. Ab dem 10. Januar 2022 gilt unter anderem in Hotels, Kongresszentren, im öffentlichen Nah- und Fernverkehr, in Skiliften und auf Festen die 2G-Regel, wie der Palazzo Chigi in der Nacht zu Donnerstag in Rom mitteilte. Die Menschen müssen für den Zutritt dort also geimpft oder genesen sein.

Damit erweiterte die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi die Corona-Regeln. In italienischen Medien war am Donnerstag deshalb die Rede von einem "Lockdown für Ungeimpfte". Die Regelungen gelten bis zum Ende des Notstandes am 31. März. Lesen Sie auch: Corona – Christian Drosten zerlegt auf Twitter Impfgegner

Menschen warten vor einer Apotheke in Rom auf einen Corona-Test. Italiens Regierung verschärft die Corona-Maßnahmen wegen der sich zuspitzenden Corona-Lage im Land.

Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Bisher mehr als 4000 Corona-Tote in Berlin

9.36 Uhr: Seit Beginn der Pandemie sind in Berlin mehr als 4000 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das Robert Koch-Institut meldete am frühen Donnerstagmorgen im Vergleich zum Vortag 8 neue Todesfälle für die Hauptstadt. Damit liegt die Zahl der Todesfälle mittlerweile bei 4010.

Montgomery: Fehlende Zahlen zu Corona sind "mehr als peinlich"

8.26 Uhr: Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, hält es für "mehr als peinlich", dass Deutschland über die Feiertage keine validen Zahlen zur Entwicklung der Corona-Pandemie hat. "Wir haben ein riesiges Digitalisierungsproblem in Deutschland", sagte er am Donnerstag im Deutschlandfunk.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Mittwoch gesagt, es sei davon auszugehen, dass die tatsächliche Corona-Inzidenz in Deutschland derzeit zwei- bis dreimal so hoch sei wie ausgewiesen. Es werde derzeit weniger getestet - zudem würden weniger Testergebnisse weitergemeldet. In den Gesundheitsämtern mache sich über die Feiertage ein genereller Personalmangel bemerkbar. Der Minister betonte, dass zur Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) am 7. Januar "eine solide und für diese Zwecke vollkommen ausreichende Datenlage" vorhanden sein werde.

Polizei stoppt verbotene Corona-Proteste in München

8.13 Uhr: Trotz eines Versammlungsverbots haben in München am Mittwochabend laut Polizei etwa 5.000 Menschen gegen die Corona-Auflagen protestiert. In der Innenstadt hätten sich mehrere Gruppen aus zum Teil mehr als 100 Personen gebildet, teilte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mit. Einsatzkräfte hätten die Demonstranten gestoppt und in mehr als 700 Fällen Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten erstellt. Zwei Teilnehmer, bei denen eine verantwortliche Rolle festgestellt worden sei, hätten Strafanzeigen erhalten.

Etwa 1.300 Menschen erhielten Platzverweise, bei etwa 450 wurden die Personalien aufgenommen, wie es weiter hieß. In mehr als 200 Fällen habe die Polizei „durch Schieben und Drücken“ unmittelbaren Zwang anwenden müssen, in mehr als zehn Situationen sei ein Schlagstock eingesetzt worden. Etwa 20 weitere Personen hätten Strafanzeigen erhalten, unter anderem wegen Widerstands gegen die Polizisten, Beleidigung und Körperverletzung. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit mehr als 1.000 Beamten und einem Hubschrauber im Einsatz. Eine ursprünglich für Mittwochabend in München geplante Großdemonstration gegen die Corona-Politik hatten die Veranstalter zuvor kurzfristig abgesagt.

Trotz Versammlungsverbot haben Tausende Menschen in der Münchner Innenstadt gegen die aktuelle Corona-Politik demonstriert.

Foto: dpa

Ab Silvester gilt in ganz Paris Maskenpflicht

7.01 Uhr: Als Reaktion auf steigende Corona-Infektionszahlen wird die Maskenpflicht in Paris ausgeweitet. Vom 31. Dezember (18.00 Uhr) bis 3. Januar (6.00 Uhr) muss der bislang nur in öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln nötige Mund-Nasen-Schutz nun auch auf offener Straße getragen werden, wie die Stadtverwaltung am Mittwochabend bekanntgab. "Gruppenweiser Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit" ist in diesem Zeitraum untersagt, Verstöße können mit 135 Euro Bußgeld geahndet werden. An besonders frequentierten Orten wie den Ufern der Seine und rund um den Pracht-Boulevard Champs-Élysées gilt in der Silvesternacht sogar ein komplettes Alkoholverbot. Fast 9000 Polizisten und Soldaten sollen darüber wachen, dass die verschärften Sicherheitsregeln eingehalten werden.

Das geplante Feuerwerk und Konzert auf den Champs-Élysées war bereits zuvor wegen der steigenden Zahl von Neuinfektionen abgesagt worden. Selbst am Eiffelturm fällt das Feuerwerk aus. Premierminister Jean Castex hatte Präfekten und Gemeinden in ganz Frankreich dazu aufgerufen, Feuerwerke, Konzerte und Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen am 31. Dezember zu verbieten.

SPD-Chefin: Gaststätten, Kultur und Einzelhandel sollten für Geimpfte geöffnet bleiben

5.30 Uhr: Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat sich gegen einen Omikron-Lockdown für Geimpfte ausgesprochen. "Wir denken, dass Gaststätten, Kultureinrichtungen und Einzelhandel für Geimpfte nach Möglichkeit geöffnet bleiben sollten", sagte Esken unserer Redaktion. Zwar könne die Anzahl der zugelassenen Personen weiter beschränkt werden. "Aber wir müssen das Land hoffentlich nicht nochmal herunterfahren, um den notwendigen Schutz zu bieten." Am 7. Januar beraten Bund und Länder über weitere Corona-Maßnahmen.

Esken sprach sich trotz des befürchteten Anstiegs der Infektionszahlen durch die Omikron-Variante gegen die Schließung von Schulen aus. "Es hat die allerhöchste Priorität, diese Orte der Bildung und der persönlichen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen offenzuhalten", sagte die Sozialdemokratin. Sonst fehle nicht nur der Unterricht, sondern auch der Austausch untereinander.

SPD-Chefin Saskia Esken sorgt sich um die junge Generation in der Pandemie.

Foto: REUTERS / ANNEGRET HILSE / Reuters

Mexiko lässt kubanischen Impfstoff zu

4.19 Uhr: Als viertes Land Lateinamerikas hat Mexiko einen der in Kuba entwickelten Impfstoffe gegen das Coronavirus zugelassen. Die zuständige Behörde teilte am Mittwoch mit, sie habe dem Vakzin Abdala, das bisher nicht von der Weltgesundheitsorganisation WHO anerkannt ist, eine Notfallzulassung erteilt. Es erfülle die Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit.

Abdala war im Juli in Kuba als erster in Lateinamerika entwickelter Corona-Impfstoff zugelassen worden. Im August ließ der sozialistische Karibikstaat zwei weitere selbst entwickelte Vakzine zu, die in Kombination miteinander verabreicht werden und ebenfalls bislang nicht von der WHO anerkannt sind: Soberana 02 und Soberana Plus. Rund 86 Prozent der Kubaner sind nach offiziellen Angaben mit den einheimischen Präparaten vollständig geimpft worden.

Corona-News von Mittwoch, 29. Dezember: WHO sieht Verkürzung der Corona-Quarantäne als "Kompromiss"

Corona-News von Dienstag, 28. Dezember: Keine Diskriminierung bei Triage laut Intensivmediziner

Im Fall einer sogenannten Triage auf Intensivstationen hat der Intensivmediziner Uwe Janssens, Präsidiumsmitglied der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), die derzeitigen ärztlichen Empfehlungen verteidigt. Lesen Sie auch den Kommentar: Corona: Warum wir alle eine Triage verhindern müssen

Corona: Warum wir alle eine Triage verhindern müssen Der australische Hollywood-Star Hugh Jackman ("X-Men") hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte der 53-Jährige am Dienstag auf Twitter mit.

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) hat das bundesweite Verkaufsverbot für Silvesterfeuerwerk bestätigt.

Großbritannien hat am Dienstag mit mehr als 129.000 Fällen einen neuen Höchstwert bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet.

einen neuen Höchstwert bei den verzeichnet. Theater und Kulturzentren in Belgien dürfen zunächst wieder öffnen.

US-Präsident Joe Biden hebt die wegen Omikron verhängten Beschränkungen der Einreisen aus Ländern im südlichen Afrika zum 31. Dezember wieder auf.

Italien verzeichnet einen sprunghaften Anstieg der täglichen Corona-Fallzahlen. Am Dienstagabend meldete das Gesundheitsministerium mehr als 78.300 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages und damit weit mehr als doppelt so viele wie am Vortag.

der täglichen Corona-Fallzahlen. Am Dienstagabend meldete das Gesundheitsministerium mehr als 78.300 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages und damit weit mehr als doppelt so viele wie am Vortag. Die griechische Gesundheitsbehörde hat von Montag auf Dienstag 21.657 Corona-Neuinfektionen registriert. Das ist mehr als doppelt soviel wie am Tag zuvor und ein neuer Negativ-Rekord seit Beginn der Pandemie.

seit Beginn der Pandemie. Innerhalb eines Tages ist die Zahl der an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten sicher nachgewiesenen und wahrscheinlichen Omikron-Fälle in Deutschland stark gestiegen. 10.443 Fälle würden nun der neuen Corona-Variante zugeordnet, 45 Prozent mehr als am Vortag, hieß es am Dienstag auf einer RKI-Übersichtsseite.

Zur Eindämmung der Omikron-Welle hat Finnland am Dienstag seine Grenzen für ungeimpfte Reisende aus dem Ausland geschlossen.

Bundesjustizminister Marco Buschmann hat eine rasche Reaktion der Bundesregierung zum Triage-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts angekündigt.

Etliche Städte in Nordrhein-Westfalen haben zum anstehenden Jahreswechsel größere Ansammlungen von Feiernden und das Abbrennen von Feuerwerk an "Silvester-Hotspots" verboten.

In der AfD hat es einen neuen Covid-19-Todesfall gegeben. Wie die "Badische Neueste Nachrichten" berichten, sei Roland Oberst, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Gemeinderat Rastatt (Baden-Württemberg), an den Folgen seiner Corona-Infektion gestorben.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle bisherigen Corona-News finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)