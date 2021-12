Corona: Booster-Impfung auch für Kinder? Lauterbach macht klare Ansage

Derzeit erhalten viele die dritte Impfung gegen Corona. Doch was gilt für Kinder? Das sagt Bundesgesundheitsminister Lauterbach.

Die Corona-Impfungen für Kinder in Deutschland laufen an. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Immunisierung für Fünf- bis Elfjährige unter anderem im Fall bestimmter Vorerkrankungen. Zudem soll eine Impfung auf Wunsch bei jedem Kind möglich sein.

Berlin. Wer im Sommer 2021 seine erste Impfserie gegen das Coronavirus abgeschlossen hat, kann jetzt schon wieder eine Auffrischimpfung erhalten, um den Schutz gegen Covid-19 zu verbessern. Das soll künftig auch für Kinder möglich sein. Denn der Bund hat mit einer Stellungnahme für mehr Klarheit bei den Booster-Impfungen für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren gesorgt.

Geimpfte dieser Altersgruppe hätten „unabhängig von den Empfehlungen“ der Ständigen Impfkommission (Stiko) grundsätzlich einen Anspruch auf Auffrischimpfungen, heißt es in einem Schreiben, das Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag unter anderem an die Bundesländer und Krankenkassen geschickt hat.

Jugendliche können Booster-Impfung mit Biontech erhalten

Für die 12- bis 18-Jährigen kommt dabei – wie bisher gehabt – der Biontech-Impfstoff in Frage. Moderna soll weiterhin erst ab 30 Jahren verabreicht werden. Im Falle von Impfschäden bei Kindern und Jugendlichen garantiere der Bund einen Versorgungsanspruch, sofern ein für diese Personengruppe zugelassener mRNA-Impfstoff wie etwa Biontech verwendet werde.

In dem Schreiben führt der Minister auch die Fälle auf, für die bei Auffrischimpfungen ein Versorgungsanspruch im Falle eines Impfschadens unabhängig von den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) besteht, da diese Impfungen nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft vertretbar seien. Dazu gehören alle Personen ab zwölf Jahren, die mit einem grundsätzlich für sie für die Grundimmunisierung zugelassenen mRNA-Impfstoff geboostert werden. Lesen Sie auch: Corona: Omikron bringt US-Kinderkrankenhäuser ans Limit

Auch bei allen Personen ab fünf Jahren mit einer Immunschwäche sei nach der Stiko-Empfehlung eine Booster-Impfung möglich. Für diese jüngeren Kinder von fünf bis elf Jahren steht allerdings auch ein spezieller Kinderimpfstoff von Biontech bereit. Auch interessant: Corona: Karl Lauterbach warnt vor Omikron bei Kindern

In dem Schreiben weist Lauterbach auch darauf hin, dass die aktuelle Forschung rund um das Coronavirus und die zur Verfügung stehenden Impfstoffe zwar zu stetigen Anpassungen der Impfverordnung führen würde – die Pandemie-Lage derzeit aber zu dynamisch sei, um Schritt zu halten. Der Stand der medizinischen Erkenntnisse, würde sich „sehr schnell“ fortentwickeln, so der Bundesgesundheitsminister.

