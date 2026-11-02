Ob sich der Traum von der eigenen Immobilie finanzieren lässt, hängt maßgeblich von den Konditionen der Baufinanzierung ab. Dabei lohnt sich ein genauer Vergleich, denn die Zinsangebote der Banken und Kreditvermittler können teils erheblich voneinander abweichen. Ein Überblick über die aktuellen Bauzinsen zeigt, welche Konditionen im November 2026 gelten.

Baufinanzierung im Vergleich: Rechner zeigt Zinsen im November 2026

Mit unserem Vergleichsrechner erhalten Sie schnell einen ersten Überblick über aktuelle Konditionen. Einfach Darlehenssumme, Laufzeit und Tilgungsrate eingeben – und schon werden passende Angebote angezeigt. Außerdem stellen wir weiter unten die Konditionen von mehreren Banken wie ING, DKB und Allianz im Detail vor.

Bitte beachten: Grundsätzlich bietet kein Vergleich und kein Rechner eine vollständige Markttransparenz. Abhängig von den finanziellen Voraussetzungen lässt sich zudem die Frage nach der besten Baufinanzierung nicht pauschal beantworten.

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2/3-Zins macht Baufinanzierungs-Vergleiche transparenter

Wir haben die Kreditangebote anhand des 2/3-Zinssatzes verglichen. Dieser Zins gibt an, wie viel ein Kredit für 2/3 der Kreditnehmer maximal kostet. Ein Kreditinstitut muss 2/3 aller Kunden eine Finanzierung zu diesem oder einem niedrigeren Zins anbieten – und den Zins auch einsehbar angeben. Denn der 2/3-Zins ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

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Generell ist es schwierig, Baufinanzierungen ohne Kreditanfragen gegenüberzustellen. Denn abhängig vom Wert der Immobilie oder auch den finanziellen Voraussetzungen der Antragsteller gelten andere Konditionen. Wir haben uns trotzdem für den 2/3-Zins als Vergleichswert entschieden, da er aussagekräftiger ist als die von den Banken oft beworbenen Top-Zinsen. Der Zins kann eine Orientierung dafür geben, wie realistisch eine Baufinanzierung zu dem von der Bank genannten Zins ist.

ING-Bauzinsen: Direktbank aktualisiert Konditionen für Immobilienkredite

Faktor Konditionen 2/3-Zins 4,86 Prozent Sondertilgung Jederzeit, mindestens aber 1000 Euro bis maximal 5 Prozent der Darlehenssumme Zinsaktionen Bis zu -0,15 Prozent Zinsrabatt

Stand der Daten: 2. November 2026

Der 2/3-Zins für die Baufinanzierung der ING* wird unter der Annahme gewährt, dass 300.000 Euro mit 15 Jahren Zinsbindung und einer anfänglichen Tilgungsrate von 3,00 Prozent finanziert werden. Kalkuliert wird mit einer Rate von 1932,50 Euro pro Monat. Mehr zum Angebot der ING lesen Sie in unserem Ratgeber: „ING-Baufinanzierung: Diese Optionen sind jetzt entscheidend“.

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1822direkt-Baufinanzierung: Mit diesen Kosten können Käufer rechnen

Baufinanzierung der 1822direkt Konditionen 2/3-Zins 4,34 Prozent Sondertilgung Abhängig vom Finanzierungspartner Zinsaktionen Keine

Stand der Daten: 2. November 2026

Für die Baufinanzierung der 1822direkt* gilt der 2/3-Zins unter der Annahme, dass 300.000 Euro mit zehn Jahren Zinsbindung und einer anfänglichen Tilgungsrate von 2,00 Prozent finanziert werden. Die Tochter der Frankfurter Sparkasse kalkuliert mit insgesamt 332 Raten in Höhe von je 1557,50 Euro. Mehr zum Angebot der 1822direkt lesen Sie in unserem Ratgeber: „Baufinanzierung: Sparkassen-Tochter bietet Top-Zinsen – klare Bedingung“

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BBBank: So berechnet sich die monatliche Rate für den Immobilienkredit

Baufinanzierung der BBBank Konditionen 2/3-Zins 4,09 Prozent Sondertilgung Sondertilgung in Höhe von fünf Prozent, zehn Prozent oder eine zweimalige Tilgungssatzänderung gegen Konditionsaufschlag optional buchbar. Zinsaktionen Extra-Zinsrabatt für den öffentlichen Dienst

Stand der Daten: 2. November 2026

Die BBBank gewährt eine Baufinanzierung zum 2/3-Zinssatz unter der Annahme, dass 100.000 Euro mit zehn Jahren Zinsbindung und einer anfänglichen Tilgungsrate von 2,00 Prozent vereinbart werden. Als Gesamtlaufzeit rechnet die BBBank mit rund 27,8 Jahren und einer monatlichen Rate in Höhe von 499,17 Euro. Die Beleihung der Immobilie beträgt in der Rechnung 60 Prozent.

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Bauzinsen im November: So entwickeln sich die Konditionen bei der DKB

Baufinanzierung der DKB Konditionen 2/3-Zins 3,97 Prozent Sondertilgung Möglich, es kann aber eine Vorfälligkeitsentschädigung berechnet werden. Ein Tilgungswechsel ist zweimal kostenlos möglich. Zinsaktionen Bis zu -0,10 Prozent Zinsrabatt, je nach Darlehenshöhe

Stand der Daten: 2. November 2026

Die DKB gibt ihren 2/3-Zins für die Baufinanzierung unter der Annahme an, dass 200.000 Euro mit zehn Jahren Zinsbindung und einer anfänglichen Tilgungsrate von 2,00 Prozent finanziert werden. Hieraus ergibt sich eine Rate von 978,33 Euro pro Monat und damit ein Gesamtbetrag in Höhe von 268.651,81 Euro innerhalb der genannten Zinsbindung.

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PSD-Bank: Aktuelle Bauzinsen im Überblick

Baufinanzierung der PSD Bank Nürnberg Konditionen 2/3-Zins 4,04 Prozent Sondertilgung Keine Angabe Zinsaktionen Bis zu minus 0,05 Prozent Zinsrabatt

Stand der Daten: 2. November 2026

Die PSD Bank Nürnberg gibt für ihre Baufinanzierung* den 2/3-Zins unter der Annahme an, dass in Summe 300.000 Euro mit zehn Jahren Zinsbindung und einer anfänglichen Tilgungsrate von 1,00 Prozent finanziert werden. Daraus ergibt sich eine anfängliche monatliche Rate von 1467,89 Euro. Die Bank setzt eine „einwandfreie Einkommens- und Vermögenssituation“ und eine erstrangige Besicherung über ein Grundpfandrecht voraus.

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Immobilienfinanzierung bei Comdirect: So hoch sind die aktuellen Kosten

Baufinanzierung der comdirect Konditionen 2/3-Zins 4,80 ﻿Prozent Sondertilgung Keine Angabe Zinsaktionen Keine

Stand der Daten: 2. November 2026

Die Comdirect nennt ihren 2/3-Zins unter der Annahme, dass 140.000 Euro mit 15 Jahren Zinsbindung und einer anfänglichen Tilgung von 2,00 Prozent finanziert werden. Die Beleihung der Immobilie beträgt in dieser Berechnung 80 Prozent und die monatliche Rate wird innerhalb der Zinsbindung mit 687,17 Euro angegeben. Daraus ergeben sich innerhalb der 15 Jahre Gesamtkosten von 56.908,49 Euro für die Baufinanzierung der Comdirect.

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Baufinanzierung: So viel kostet der Kredit bei der Commerzbank

Baufinanzierung der Commerzbank Konditionen 2/3-Zins 4,45 Prozent Sondertilgung Nach Vereinbarung im Kreditvertrag zum 30.06. eines Jahres möglich. Mindestens müssen 1000 Euro getilgt werden. Zinsaktionen Keine

Stand der Daten: 2. November 2026

Die Commerzbank nennt für die Baufinanzierung einen 2/3-Zins von 4,45 Prozent. Die Bank kalkuliert mit 100.000 Euro und zehn Jahren Zinsbindung. In dieser Zeit ergibt sich eine monatliche Rate von 1029,65 Euro, die sich aus Tilgung und Zinskosten zusammensetzt. Die Baufinanzierung muss über eine Grundschuld abgesichert werden.

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Allianz: Zinsen und Konditionen im Vergleich

Baufinanzierung der Allianz Konditionen 2/3-Zins 5,10 Prozent Sondertilgung Sondertilgungen bis 5 Prozent pro Jahr, zweimaliger Tilgungssatzwechsel, vorzeitiges Rückzahlungsrecht Zinsaktionen Zinsabschlag für Volltilgerdarlehen in Höhe von 0,10 Prozentpunkten

Stand der Daten: 2. November 2026

Die Allianz vergibt eine Baufinanzierung zum 2/3-Zins unter der Annahme, dass 150.000 Euro mit 25 Jahren Zinsbindung und einer anfänglichen Tilgung von 2,00 Prozent finanziert werden. Innerhalb der Laufzeit ergibt sich dadurch eine Rate von 870,00 Euro je Monat. Die Beleihung beträgt 80 Prozent des Marktwerts der Immobilie. Nicht berücksichtigt werden die Kosten für Notar, Grunderwerbsteuer und Makler.

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Wichtiger Hinweis Zu beachten ist: Ein Vergleich der 2/3-Zinsen oder Kalkulationen über Online-Rechner ist eine erste Orientierung und ersetzt keine Kreditanfrage. Denn abgängig von der zu finanzierenden Immobilie oder den finanziellen Voraussetzungen der Antragsteller kann der Bauzins stark von den oben genannten Werten abweichen. Eine ehrliche Einschätzung der eigenen Möglichkeiten ist sinnvoll – am besten in Verbindung mit einer Beratung.

Interhyp, Baufi24 & Co.: Diese Zinsen bieten die Kreditvermittler aktuell

Neben den oben genannten Banken kann alternativ auch ein Kreditvermittler angefragt werden. Sie vergeben selbst keine Finanzierung, sondern arbeiten mit Partnerbanken zusammen. Hier haben wir die Angebote von Dr. Klein, Interhyp und Baufi24 miteinander verglichen.

Der große Vorteil gegenüber einzelnen Banken ist, dass Kreditvermittler bereits vergleichen. Auf Grundlage der Kundenangaben werden passende Kreditangebote für eine Baufinanzierung ausgesucht. Im nächsten Abschnitt stellen wir drei der größten und von Finanztip empfohlenen Kreditvermittler vor.

Bitte beachten: Dieser Artikel stellt keine Kreditberatung dar. Alle Informationen wurden sorgfältig recherchiert und dienen der redaktionellen Übersicht. Bei Interesse an einem Kredit sollten Sie individuelle Konditionen direkt bei der jeweiligen Bank prüfen und bei Bedarf eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen.

Dr. Klein im Vergleich zu anderen Vermittlern

Dr. Klein ist ein Vollfinanzierer* und vermittelt auch Anschlussfinanzierungen oder Umschuldungen. Zu den rund 600 Partnerbanken zählen auch Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Mit rund 240 Beratungsstellen unterhält der Kreditvermittler im Vergleich zu Interhyp und Baufi24 zudem die meisten Standorte. Alternativ ist Dr. Klein auch telefonisch erreichbar.

Dr. Klein wurde schon mehrfach ausgezeichnet. Bei der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH (DtGV) schaffte es der Anbieter beispielsweise auf den ersten Platz in Sachen Service. Mehr zu dem Angebot von Dr. Klein lesen Sie auch in unserem Ratgeber: „Baufinanzierung bei Dr. Klein: Wichtige Details zu aktuellen Zinsen“.

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Vor-Ort-Beratung an über 240 Standorten

Über 600 Finanzierungspartner insgesamt

Baufi24 im Check: Das können Kreditnehmer erwarten

Neben Dr. Klein findet sich auch der Kreditvermittler Baufi24* in den Empfehlungen von Finanztip. Spezialisiert hat sich der Konzern auf Bau- und Anschlussfinanzierungen. Unter den mehr als 500 Finanzierungspartnern finden sich ebenfalls einige Sparkassen sowie Volksbanken. Mit rund 80 Standorten bietet Baufi24 ein kleineres Filialnetz als Dr. Klein. Eine Beratung zur Baufinanzierung ist aber telefonisch möglich. In der Studie des SWI belegte Baufi24 Platz zwei in der Kategorie „Bester Baufinanzierer 2025“. Weitere Details zu Baufi24 lesen Sie in unserem Ratgeber: „Baufinanzierung bei Baufi24: Wie gut sind die Zinsen? Aktueller Check“

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Über 500 Finanzierungspartner

Kostenlose und unverbindliche Beratung

Interhyp im Vergleich: Wie schlägt sich der Kreditvermittler?

Neben Dr. Klein und Baufi24 zählt auch die Baufinanzierung über Interhyp* zu den Finanztip-Empfehlungen. Mit über 500 Partnern bietet auch dieser Kreditvermittler ein breites Portfolio. Volksbanken und Sparkassen sind auch hier vertreten. Eine Beratung kann in einem der rund 100 Standorte, telefonisch oder per Videokonferenz erfolgen. Interhyp vermittelt unter anderem Bau-, Anschluss- und Modernisierungsfinanzierungen.

Wie Dr. Klein und Baufi24 wurde auch Interhyp schon mehrfach getestet. Die FMH Finanzberatung hat in Kooperation mit ntv Interhyp im Jahr 2025 in der Kategorie „Bester Vermittler für Baufinanzierung“ ausgezeichnet. Auch in der oben genannten SWI-Studie konnte Interhyp überzeugen und belegte in diesem Jahr den ersten Platz. Mehr Informationen zu einem Immobilienkredit über Interhyp finden Sie auch hier: „Baufinanzierung bei Interhyp: Aktuelle Zinsen und Details im Überblick“

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Bundesweite Vor-Ort-Beratung

Mehrfach ausgezeichnet

Bauzinsen 2026: Experten rechnen mit weiterem Anstieg

Geht es um einen Vergleich der Baufinanzierung, stehen die Zinsen im Vordergrund. Je niedriger das aktuelle Zinsniveau, desto besser. Zumal sich bei einer Baufinanzierung schon kleine Zinsdifferenzen bemerkbar machen. Das Knifflige: Zwar gibt es Prognosen zu der Entwicklung der Bauzinsen, diese sind aber mit Vorsicht zu genießen. Keiner kann die Zinsentwicklung sicher vorhersagen – zumal die Bauzinsen nur bedingt an die Leitzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) gekoppelt sind. Experten halten in ihren Prognosen 2026 gleichbleibende Bauzinsen für realistisch.

Immobilien zählen zu den teuersten Anschaffungen im Leben. Eine Beratung kann daher sinnvoll sein. © Christin Klose/dpa-tmn | Christin Klose

Baukredit-Vermittler: Diese Faktoren können wichtig sein

Neben Dr. Klein, Baufi24 und Interhyp sind auch einige Banken als Vermittler tätig. Die 1822direkt, die Targobank oder die Comdirect sind drei Beispiele. Ein Kriterium für eine gute Vermittlung ist ein großes Netzwerk an möglichen Finanzierungspartnern. Auch eine wohnortnahe Vor-Ort-Beratung kann ausschlaggebend für einen bestimmten Vermittler sein. Wichtig ist: Kein Kreditvermittler und Vergleichsportal bietet eine vollständige Markttransparenz.

Der Weg zur Hausbank für ein Kreditangebot kann sich daher lohnen. Eine Hausbank kann vor einer Baufinanzierung zudem die finanziellen Möglichkeiten einschätzen. Denn am Ende machen Faktoren wie Eigenkapital, Einkommen und Bonität aus, wie gut oder schlecht eine Baufinanzierung ist. Zinsrabatte für die Baufinanzierung, wie sie die ING anbietet, sind in einem ersten Vergleich daher vernachlässigbar.

Baufinanzierung: So finden Sie das beste Kreditangebot durch Vergleiche

Nach einem ersten Vergleich über Online-Rechner und den 2/3-Zins geht es im nächsten Schritt um konkrete Kreditangebote. Im ersten Schritt wurde schon eine erste Auswahl getroffen. Im besten Fall umfasst diese neben der Hausbank eine weitere Bank und einen Kreditvermittler. Kreditanfragen können bei fast allen Finanzierern online gestellt werden. Oft wird im nächsten Schritt schon eine Beratung angeboten. Dabei gilt es unter anderem zu klären:

Passen die finanziellen Voraussetzungen? Wie viel Eigenkapital kann aufgebracht werden? Wie lange sollen die Zinsbindung und die Gesamtlaufzeit sein? Wie soll die Tilgung (Rückzahlung) gestaltet werden? Sind staatliche Förderungen möglich?

Wichtig: Wer mehrere Kreditangebote vergleicht, sollte immer dieselben Parameter wie Zinsbindung oder Eigenkapital angeben – nur dann sind die Baufinanzierungen am Ende auch vergleichbar. Wird etwa eine andere Zinsbindung gewählt, kann das wiederum den Bauzins beeinflussen. Gerade bei großen Finanzierungen können sich schon kleinste Zinsdifferenzen in der Summe bemerkbar machen.

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Häufige Fragen: Wie viel Einkommen ist nötig für eine Baufinanzierung?

Viele Banken und Finanzierungsvermittler bieten über Online-Rechner zur Baufinanzierung schon eine erste Einschätzung an. Dabei werden etwa Parameter wie das Einkommen oder das Eigenkapital abgefragt. Wie viel Einkommen für eine Baufinanzierung nötig ist, hängt in erster Linie vom Wert der Immobilie und der Finanzierungssumme ab.

Wie viel Eigenkapital bei einem Baukredit?

Je mehr Eigenkapital vorhanden ist, desto niedriger sind meist die Bauzinsen – und desto schneller ist ein Kredit abbezahlt. Je mehr eigenes Kapital, desto besser. Experten raten aber, mindestens 20 Prozent Eigenleistung für eine Baufinanzierung aufzubringen, um damit die Nebenkosten decken zu können. Eine Baufinanzierung ohne Eigenkapital (Vollfinanzierung) ist zwar möglich, geht aber in der Regel mit höheren Zinsen und Risiken einher.

Welche Zinsbindung ergibt am meisten Sinn?

Ein Hebel, um die Konditionen in der Baufinanzierung zu beeinflussen, ist die Zinsbindung. Also der Zeitraum, in dem die Bauzinsen festgeschrieben werden. Aktuell sind die Kredit-Zinsen für kurze Bindungen von fünf bis zehn Jahren am niedrigsten. Doch kürzere Zinsbindungen gehen mit dem Risiko einher, dass die Bauzinsen für die Anschlussfinanzierung steigen könnten.

Wie viel Tilgung bei einer Baufinanzierung?

Ein Tilgungsplan ist sehr individuell und richtet sich nach den finanziellen Voraussetzungen und Bedürfnissen der Antragsteller. Eine pauschale Antwort ist daher schwierig. Der Kreditvermittler Dr. Klein rät, die Tilgung nicht zu niedrig anzusetzen. Zwar zahlt man monatlich weniger, dafür aber auch wesentlich länger. „Wir empfehlen aktuell eine Tilgung von mindestens zwei, besser noch drei Prozent“, heißt es von Dr. Klein.

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