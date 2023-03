Sonnencreme für das Gesicht: Die besten Produkte für den Urlaub

Berlin. Das Jahr 2023 war für viele Verbraucher von der Energiekrise geprägt. Brennstoffe wie Heizöl oder Gas waren teurer denn je – auch für viele Alltags-Produkte wie Lebensmittel mussten die Verbraucher deutlich mehr bezahlen. Seit Januar 2023 zeichnet sich zumindest im Energiesektor eine Entspannung ab. Die Energiepreise sinken und die Gas- und Heizölpreise haben lokal sogar Vorkriegsniveau erreicht. Viele Verbraucher können endlich etwas aufatmen und haben dank der finanziellen Erleichterung vielleicht sogar Geld für eine Urlaubsreise im Sommer.

Sonnencreme nicht vergessen: Studie zeigt – immer mehr Menschen mit Hautkrebs

Die Gas- und Strompreisbremse greift und die Auszahlung der Energiepauschale an Studierende soll ebenfalls im März starten. Diese und weitere Neu- und Änderungen im März 2023 könnten für mehr Geld in der Haushaltskasse sorgen. Umso interessanter könnte für viele das Thema Urlaub werden. Doch trotz der hohen Ausgaben in der Energiekrise sollte man an einigen Dingen nicht sparen. Das können Versicherungen sein – aber auch ganz einfache Dinge wie die Reiseapotheke oder eine gute Sonnencreme gehören dazu.

Daten der "Techniker Krankenkasse" zufolge erkranken jedes Jahr mehr als 200.000 Menschen in Deutschland an Hautkrebs. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der Neuerkrankungen deutlich gestiegen. Die Krankenkasse stützt sich dabei auf eine Studie. Für diese wurden Krebsregisterdaten aus Schleswig-Holstein und dem Saarland ausgewertet. Das Ergebnis: Im Saarland ist die Zahl der Diagnosen von 1970 bis 2012 um das 10- bis 22-Fache gestiegen. In Schleswig-Holstein hat sie sich in nur 13 Jahren verdoppelt.

Sonnencreme für das Gesicht: Experte mit klarer Empfehlung – Das ist zu beachten

Die Zahlen zeigen: Das Thema Sonnenschutz sollte man ernst nehmen. Zumal ein solcher Schutz nicht teuer sein muss. Im Sonnencreme-Test der Stiftung Warentest haben für 2022 gleich mehrere günstige Produkte eine Bestnote erzielt. Doch nicht nur am Körper ist ein guter Sonnenschutz wichtig. Auch im Gesicht sollte man sich eincremen – primär bei längeren Aufenthalten draußen. Das ist etwa im Urlaub der Fall. In solchen Situationen empfiehlt Professor Dr. Jean Krutmann – Dermatologe am Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung – eine Sonnencreme.

Zum richtigen "Sonnenschutzprodukt greifen und regelmäßig nachcremen – etwa alle zwei bis drei Stunden", empfiehlt der Experte im Gespräch mit der "WELT" zum Thema Sonnenschutz im Gesicht. Doch muss es dafür ausgerechnet eine spezielle Sonnencreme sein? Auch auf die Frage hat Krutmann eine Antwort – das sei Geschmackssache. "Für die Wirksamkeit des Sonnenschutzes macht es keinen Unterschied." Jedoch sei eine Sonnencreme speziell für das Gesicht meistens etwas angenehmer aufzutragen.

Sonnencreme für das Gesicht: 13 Produkte im Test – drei Testsieger auf einen Blick

Sonnencremes für das Gesicht würden Krautmann zufolge schneller einziehen. Ganz grundsätzlich immer bedenken: Die Sonnencreme sollte man gerne verwenden. "Das beste Produkt hilft nicht, wenn es komisch riecht, klebt oder nicht einzieht und dann nicht verwendet wird", sagt der Experte. Doch muss es immer das teure Markenprodukt sein? Oder gibt es wie auch bei der normalen Sonnencreme einen Preistipp? Das Problem an dieser Stelle: Von der Stiftung Warentest wurden nur klassische Sonnencremes getestet.

Zu speziellen Sonnencremes für das Gesicht gibt es vergleichsweise wenig Produkttests. Am umfangreichsten ist hier ein Test vom auf Verbraucher-Themen spezialisierten Online-Portal "AllesBeste", über den auch "FOCUS" und "CHIP" berichten. "AllesBeste" hat insgesamt 13 Sonnencremes für das Gesicht getestet. Wir stellen Ihnen hier den Testsieger und Vizesieger sowie den Preis-Leistung-Sieger genauer vor. Den kompletten Test können Sie auf "AllesBeste" einsehen.

Sonnencreme für das Gesicht von "La Roche-Posay": Hier überzeugt der Testsieger

Der Testsieger besticht mit einem guten UV-Filter sowie einem hohen UVA- und HEV-Schutz. Die Sonnencreme von "La Roche-Posay" eigne sich für den Schutz normaler bis trockener Haut und habe im Test mit einem patentierten UV-Filter überzeugt, so das Fazit der Tester. Der UV-Schutz sei in der EU völlig neu zugelassen und schütze im Bereich um 400 Nanometer Wellenlänge – also kurz vor dem sichtbaren Licht. Im Vergleich zum Vorgänger sei die "La Roche-Posay Anthelios UVmune 400 Invisible Fluid SPF 50+" etwas leichter und unparfümiert.

Das Fazit der Tester zum Testsieger: Bei der Sonnencreme von "La Roche-Posay" für das Gesicht stimmen Schutzleistung und Anwendungskomfort. Mit einem Preis von rund 15 bis 20 Euro gehört der Testsieger jedoch zum oberen Preissegment. Ebenso der Vizesieger – die Sonnencreme "Eucerin Oil Control Face Sun Gel-Creme LSF 50+". Genau wie der Testsieger von "La Roche-Posay" überzeugt auch die Sonnencreme von "Eucerin" mit einem zuverlässigen UV-Schutz und einer schnell einziehenden Textur.

Sonnencreme von "Eucerin" für das Gesicht: Für wen der Vizesieger eine Option ist

Der Vizesieger könnte jedoch für Verbraucher mit einer zu Unreinheiten neigender Haut interessant sein. Betroffene sollten von Pflegeprodukten, die die Poren verstopfen können, die Finger lassen. Doch gerade Patienten in der Aknetherapie sollten auf einen guten Sonnenschutz im Gesicht achten. Ihre Haut ist besonders anfällig. Sie Sonnencreme von "Eucerin" zieht schnell ein und absorbiert das Hautfett. Das Ergebnis: eine mattierte Gesichtshaut – ohne klebrige oder weiße Rückstände.

Allerdings liegt die Sonnencreme für das Gesicht von "Eucerin" preislich nahe am Testsieger. Zwischen 16 und 25 Euro pro Packung können fällig werden. Deutlich preiswerter ist hier die Sonnencreme von "Garnier" mit rund 10 Euro. Ein weiterer Vorteil: Anders als die beiden Produkte von "La Roche-Posay" und "Eucerin" kann die "Garnier Ambre Solaire Super UV Fluid SPF 50+" auch in der Drogerie vor Ort gekauft werden. Im Test kann die Sonnencreme für das Gesicht mit einem guten UV-Schutz sowie einer kühlenden Textur überzeugen.

Sonnencreme für das Gesicht: Den Preis-Leistungs-Sieger gibt es für unter fünf Euro

Die Tester von "AllesBeste" empfehlen das Produkt primär bei öliger Haut. Für Menschen mit trockener Gesichtshaut könne auch die Sonnencreme der Rossmann-Eigenmarke "Sun Ozon" interessant sein. Sie kostet rund vier Euro und ist damit im Vergleich zum Testsieger ein Schnäppchen. Mit Blick auf die Qualität muss sich der günstige Sonnenschutz aber nicht verstecken. Die Sonnencreme von Rossmann bietet einen zuverlässigen Schutz für wenig Geld – so das Fazit der Tester.

Lediglich das "cremiges Finish" könnte gerade bei öliger und zu Unreinheiten neigender Haut ein Problem sein. Daher sei die Sonnencreme "Sun Ozon" eher für Menschen mit trockener Haut eine gute Wahl. Doch wie immer gilt: Wie bei fast allen Produkten kommt es auch auf die eigenen Vorlieben und Wünsche an. Daher sollte man sich nicht nur an Produkttests orientieren. Auch eigene Erfahrungswerte sowie Präferenzen sollten immer in die Produktwahl einfließen.

