After Sun Lotion im Test: Die besten Produkte - Öko-Test warnt vor diesen Cremes

Berlin. Der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende Energie- und Preiskrise hat das Jahr 2022 für viele Verbraucher entscheidend geprägt. Neben Gas und Heizöl wurden auch viele Alltags-Produkte wie Lebensmittel oder Kraftstoffe plötzlich teurer. Seit Jahresbeginn entspannt sich die Situation wieder etwas. Die Energiepreise sind deutlich gesunken. Die Gas- und Heizölpreise etwa haben sich auf Vorkriegsniveau eingependelt. Staatliche Hilfen wie die Strom- und Gaspreisbremse seit 1. März entlasten viele Verbraucher zusätzlich.

Die Verbraucher haben tendenziell wieder mehr finanziellen Spielraum und damit rückt auch das Thema Urlaub wieder stärker in den Fokus. In der Corona- und Energiekrise war in vielen Haushalten an Urlaubsreisen nicht zu denken. Umso größer ist bei vielen Menschen die Urlaubslust für 2023. Doch neben der Wahl eines Reiseziels sollten Verbraucher auch wichtige Kleinigkeiten beachten. Dazu zählen etwa eine gut bestückte Reiseapotheke und Sonnencreme. Die Sommer in Europa und auf der ganzen Welt werden immer heißer und sonniger.

Umso wichtiger wird für Erwachsene und Kinder ein guter Sonnenschutz. Die gute Nachricht: Dieser muss nicht einmal teuer sein. Im Test von der Stiftung Warentest können auch die Sonnencreme-Produkte von Lidl und Co. überzeugen. Im Lokalhandel finden sich auch die Testsieger der Stiftung Warentest für die Sonnencreme speziell für Kinder. Ergänzend dazu kann eine After-Sun-Pflege sinnvoll sein. Im Unterschied zur Sonnencreme schützt diese nicht vor der UV-Strahlung – es sind reine Pflegeprodukte für die Haut.

After Sun neben der Sonnencreme: Die besten Produkte laut Öko-Test für den Urlaub

Trockene Haut oder auch Juckreiz – trotz einer guten Sonnencreme kann die Haut im Urlaub schnell austrocknen. Hier können After-Sun-Produkte Abhilfe schaffen. Sie kühlen die Haut und versorgen diese mit Feuchtigkeit – ähnlich wie eine Bodylotion. Doch nicht alle Produkte konnten 2021 im Test von Öko-Test überzeugen. In einigen wurden "bedenkliche Inhaltsstoffe" nachgewiesen. Die gute Nachricht: Insgesamt 13 After-Sun-Produkte können die Tester nach der Prüfung empfehlen – einige Testsieger:

"Bevola Après Lotion After Sun" von Kaufland

"Lavozon Kühlende Après Lotion" von Müller

"Sun Dance After Sun Lotion" von DM

"Sun Ozon Aprèsgel" von Rossmann

"Today Intensivpflege Lotion Après Sun SOS" von Rewe

Neben elf klassischen After-Sun-Produkten hat Öko-Test 2021 auch fünf Naturkosmetik-Produkte getestet. Diese haben alle mit der Gesamtnote "sehr gut" abgeschnitten – sind zum Teil aber deutlich teurer als die Testsieger von Kaufland und Co. Jedoch wurden in keinem der geprüften Naturprodukte bedenkliche Inhaltsstoffe gefunden. Auch in puncto Verpackung schnitten die After-Sun-Produkte allesamt positiv ab. Die gute Nachricht: Auch unter den Naturkosmetik-Produkten gibt es günstige Eigenmarken:

After Sun auf Basis von Naturkosmetik – diese Produkte empfiehlt Öko-Test:

"Alterra Après Sun Lotion Bio-Aloe Vera" von Rossmann

"Alverde Après-Lotion Bio-Aloe Vera" von DM

"Dr. Hauschka After Sun Körperlotion" von Wala"

After Sun online bestellen: Diese Hautpflegeprodukte können in Tests überzeugen

Die von Öko-Test geprüften After-Sun-Produkte können nach wie vor im stationären Handel oder online erworben werden. Aktuellere Produkttests gibt es von "Computer-Bild" in Kooperation mit "Vergleich.org" oder vom Magazin "Stern". Die besten Produkte der neueren Tests unterschieden sich dabei von den Empfehlungen von Öko-Test. Allerdings wurde ich den aktuelleren Tests zum Teil deutlich mehr Kategorien bewertet. Zudem sind auch neuere After-Sun-Produkte in die Prüfungen eingeflossen.

"Computer-Bild" empfiehlt etwa das in Deutschland produzierte "ENSSIS Aloe Vera Gel Bio". Das After-Sun-Produkt eignet sich als kühlende Intensivpflege für nahezu alle Hauttypen und soll zugleich die ideale Pflege für irritierte und strapazierte Haut sein. Doch der Preis von rund 20 Euro ist im Vergleich zu den Testsiegern von Öko-Test happig. Etwas günstiger ist der Preis-Leistungs-Sieger der "Bild" mit rund 12 Euro. Das "LADIVAL Après Pflege Akut Beruhigungs-Fluid" wird von den Testern ebenfalls mit "sehr gut bewertet.

After-Sun-Produkte von Aldi und Co zum günstigen Preis: Eigenmarken überzeugen

Neben den beiden After-Sun-Produkten auf Gel-Basis kann im "Bild"-Test auch eine klassische Lotion punkten: Die "Piz Buin After-Sun Lotion" gibt es ab sechs Euro online zu kaufen und wird als "Vergleichssieger" angepriesen. Die Tester loben die lange Spürbarkeit auf der Haut und den Bräunungseffekt der After-Sun-Lotion. Wie auch die anderen beiden Produkte im Test der "Bild" ist die After-Sun-Pflege von "Piz" online erhältlich – das ist nicht unbedingt eine Option für jeden. Interessant sind deshalb auch die Testsieger von Öko-Test der Eigenmarken:

"Sun Ozon Aprèsgel" von Rossmann

"Sun Dance After Sun Lotion" von DM

"Bevola Après Lotion After Sun" von Kaufland

"Lavozon Kühlende Après Lotion" von Müller

"Ombra Sun After Sun Lotion Hydro" von Aldi

Die Eigenmarken von Kaufland und Co. sind zum Teil nicht online erhältlich. In allen Filialen können sie aber gekauft werden und punkten neben einem guten Testurteil auch mit Preisen von teils unter einem Euro. Die teureren After-Sun-Produkte von Online-Händlern bieten oftmals noch spezielle Zusätze – diese können individuell interessant sein. Der Produkttest von "Stern" etwa lobt das "Garnier After Sun Feuchtigkeitsspray" für seinen Zusatz Kaktus-Extrakt. Dieser soll die Zellregeneration fördern und die Haut straffer machen.

Teure After-Sun-Produkte werben mit speziellen Pflegezusätzen: So viel kosten sie

Wieder eine andere Besonderheit bietet das After-Sun-Produkt von "Sebamed". Die mikroplastikfreie Feuchtigkeitspflege soll die Haut beruhigen und hat einen pH-Wert von 5,5 – das entspricht unserem hauteigenen pH-Wert. Dieser schwankt zwischen 4,5 und 5,5 und ist entscheidend für die Hautgesundheit. Testsieger im "Stern"-Produktvergleich ist aber das After-Sun-Spray der Marke "Ladival". Die Tester loben den Zusatz "Algenentzyme". Diese sollen die Haut regenerieren und aktiv Zellschäden reparieren.

Somit gibt es für Verbraucher eine große Auswahl an bewährten After-Sun-Produkten. Genaue wie bei der Sonnencreme können in den Tests auch viele günstige Eigenmarken überzeugen. Die zum Teil deutlich teureren Pflegeprodukte von Online-Händlern werben oftmals mit speziellen Zusätzen. Diese können individuell interessant sein – etwa bei trockener oder alternder Haut. Gemein haben aber alle After-Sun-Produkte: Sie ersetzen keine Sonnencreme. Sie sind lediglich eine Feuchtigkeitspflege nach einem Aufenthalt in der Sonne.

Öko-Test warnt vor Duft- und Konservierungsmitteln: Diese After-Sun-Lotions meiden

Genaue wie bei allen Hautpflegeprodukten sollte aber auf die Inhaltsstoffe geachtet werden. Im Test von Öko-Test wurden 2021 primär Konservierungs- und Duftstoffe bemängelt. Diese Stoffgruppen können die Fruchtbarkeit beeinflussen oder Allergien auslösen. Die Testexperten raten daher vom Einkauf solcher Produkte ab. Im Produkttest wurden die After-Sun-Pflegen auch mit "mangelhaft" (5) und "ungenügend" (6) bewertet. Hierzu zählen auch mehrere teure Markenprodukte – diese drei Produkte schnitten bei Öko-Test mit der schlechtesten Note (6) ab:

"Hawaiian Tropic Silk Hydration Ultra-Light After Sun Lotion"

"Lancaster Golden Tan Maximizer After Sun Lotion"

"Rituals The Ritual of Karma After Sun Hydrating Lotion"

Der vollständige Produkttest von Öko-Test zu After-Sun-Produkten kann kostenpflichtig eingesehen werden. Die Testberichte von "Bild" und "Stern" sind kostenfrei einsehbar. Hier im Beitrag haben wir ausschließlich die Testsieger sowie die problematischsten Produkte genannt. Die anderen Produkte haben wir bewusst nicht erwähnt. Ganz grundsätzlich kann gesagt werden: Ein After Sun ist im Unterschied zur Sonnencreme kein Muss. Gerade im Urlaub oder einem langen Tag in der Sonne kann eine Feuchtigkeitspflege dennoch sinnvoll sein.

Pflegeprodukte neben der Sonnencreme: Nutzen von After Sun und Gesichtscremes

Dasselbe gilt übrigens auch für die Sonnencreme speziell für das Gesicht – auch dazu gibt es Produkttests bekannter Testinstitute. Für das Gesicht kann auch normale Sonnencreme verwendet werden. Diese ist deutlich günstiger und erfüllt ebenso den wichtigsten Zweck: den Schutz vor schädlicher UV-Strahlung. Wie bei der After-Sun-Pflege kann die Sonnencreme speziell für das Gesicht individuell sinnvoll sein. Etwa bei zu Unreinheiten neigender oder sehr trockener Gesichtshaut.

