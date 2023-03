Lippenpflege mit Sonnenschutz: Die besten Produkte laut Öko-Test

UV-Filter in der Kritik

Berlin. Ein spannender Städtetrip oder doch lieber der ganz entspannte Urlaub am Meer? Vor dieser Entscheidung stehen jedes Jahr viele Verbraucher. Auch für 2023 steht in vielen Haushalten das Thema noch auf der Agenda. Zumal die Hochphase der Energiekrise überwunden ist und staatliche Hilfen wie die Strom- und Gaspreisbremse seit März viele Verbraucher finanziell entlasten. Die Energiepauschale für Studenten wird seit 15. März ebenfalls ausbezahlt. Damit rückt das Thema Urlaub bei mehr Menschen in den Fokus.

Lippenpflege mit Sonnenschutz im Test: Öko-Test warnt vor UV-Filter – erbgutschädigend

Doch trotz aller Vorfreude auf eine Urlaubsreise sollte man ein paar Dinge immer beachten. Dazu zählen etwa eine gut bestückte Reiseapotheke oder ein guter Sonnenschutz. Die kommenden Sommer werden immer gefährlicher – Hitze- und UV-Belastung nehmen zu. Umso wichtiger ist ein guter Sonnenschutz – und dieser muss nicht einmal teuer sein. Im Produkttest der Stiftung Warentest triumphieren die Sonnencremes von Lidl und Co. Auch bei der Sonnencreme speziell für Kinder gewinnen im Test die Eigenmarken der lokalen Händler.

Stiftung Warentest testet Sonnencreme: die besten Produkte für Erwachsene und Kinder

Doch nicht nur an Armen und Co. sollte man sich gut vor der Sonne schützen. Auch die Lippen sind anfällig für die UV-Strahlung. Hier kann man sich auch nicht mit langer Kleidung oder anderen Schutzmaßnahmen behelfen. Ideal sind deshalb Lippenpflegestifte mit Sonnenschutz-Funktion. Der Verlag Öko-Test hat sich 2023 verschiedene Lippenpflegeprodukte mit UV-Schutz angeschaut und warnt vor Lippenpflegestiften mit "Titandioxid" – einem mineralischen UV-Filter. Das Problem: Lippenpflegeprodukte werden verschluckt.

Name Öko-Test Beschreibung Verbrauchermagazin Verlag Öko-Test Verlag GmbH & Co. KG Chefredakteurin Kerstin Scheidecker Erstausgabe April 1985 Reichweite Über 1 Mio. Leser

Öko-Test testet 2023 Lippenpflege mit Sonnenschutz: Finger weg von diesen 5 Produkten

Bis zu 57 Milligramm pro Tag kann man verschlucken – das sagen Berechnungen des für die Bewertung von Kosmetika zuständigen EU-Gremiums SCCS. Das Gefährliche an "Titandioxid": Der mineralische UV-Filter ist möglicherweise erbgutschädigend – zumal er über die Lippen oral aufgenommen wird. Die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hatte sich schon im Sommer 2021 mit "Titandioxid" beschäftigt und vor entsprechenden Produkten gewarnt. Im Test von Öko-Test sind folgende Produkte mit Sonnenschutz wegen "Titandioxid" aufgefallen:

Lippenpflege LSF 30 von Eco Cosmetics

"Ey! Summer Lips SPF 20" von Eco Cosmetics

"Echinacin Lipstick Madaus Care + Sun LSF 20" von Meda Pharma

Lippenpflege "Ladival Aktiv UV-Schutzstift 30" von Stada

"Bepanthol Lipstick SPF 30" von Bayer Vital

Besonders bedenklich: Die Lippenpflegestifte von Stada und Bayer Vital sind Apothekenprodukte und kosten über vier Euro pro Stück. Deutlich günstiger sind hier die Testsieger der lokalen Einzelhändler. In der Testkategorie "Inhaltsstoffe" werden diese von Öko-Test mit "sehr gut" bewertet. Auch das Öko-Test-Gesamturteil fällt bei den günstigen Eigenmarken "sehr gut" aus. Außer bei der Lippenpflege von Kaufland kommen zudem keine mineralischen UV-Filter zum Einsatz. Folgende Lippenstifte mit Sonnenschutz können die Testexperten empfehlen:

Öko-Test prüft Lippenpflege mit Sonnenschutz: 6 Produkte überzeugen – günstige Testsieger

"Bevola Lippenpflege Sun Protect LSF 20" von Kaufland

"Lavozon Lippenpflegestift 30 LSF" von Müller

"Sun Dance Lippenpflegestift 30" von DM

"Sun Ozon Lippenpflegestift LSF 30" von Rossmann

Im Test von Öko-Test können aber auch einige bekannte Marken überzeugen. Die Lippenpflege von Börlind etwa bekommt ebenfalls die Note "sehr gut" im Gesamturteil. Der Lippenstift beinhaltet keine mineralischen UV-Filter – auch andere möglicherweise bedenkliche Inhaltsstoffe konnten im Test von Öko-Test nicht nachgewiesen werden. Zudem ist die Lippenpflege frei von Parfüm und ätherischen Ölen – gerade für Menschen mit empfindlichen Lippen ist der Sonnenschutz daher eine gute Option.

Lippenpflege 2023 im Test: Markenprodukte schmieren ab – Testexperten finden "Octocrylen"

Noch "gut" aber nicht mehr "sehr gut" schneidet ein anderes Produkt ab: die Lippenpflege mit Sonnenschutz von Sebapharma. Im Unterschied zu Börlind schneidet die Lippenpflege mit Sonnenschutz von Sebapharma in der Testkategorie "weitere Mängel" nur befriedigend ab. Zudem wurden im Test Parfüm und ätherische Öle nachgewiesen. Punkten kann die Lippenpflege dafür im Preis. Mit rund zwei Euro ist das Produkt von Sebapharma günstiger als die Börlind-Pflege mit über fünf Euro. Am Ende reicht es dann trotzdem für das Gesamturteil "gut".

Das Fazit zum Test: Genau wie bei der klassischen Sonnencreme muss eine Lippenpflege mit UV-Filter nicht teuer sein. Die Eigenmarken von Kaufland und Co. konnten bei Öko-Test überzeugen. Schlecht haben stattdessen die bekannten Markenprodukte abgeschnitten. Labello etwa schneidet mit der Note "mangelhaft" (5) ab – die Testexperten kritisieren neben Titandioxid auch einen anderen gefundenen Inhaltsstoff. Octocrylen als UV-Filter in Sonnencreme und Co. kann gefährlich sein – im eben verlinkten Beitrag klären wir über die Gefahr auf.

Was ist Sonnencreme und wie wirkt sie auf der Haut?

Sonnencreme ist ein Hautpflegeprodukt, das dazu dient, die Haut vor schädlichen UV-Strahlen der Sonne zu schützen. Sie enthält UV-Filter, die die UV-Strahlung absorbieren oder reflektieren, um Hautschäden und Sonnenbrand zu verhindern.

Welche verschiedenen Sonnenschutzfaktoren gibt es bei Sonnencremes?

Sonnencremes sind in verschiedenen Lichtschutzfaktoren (LSF) erhältlich,

wie LSF 15,

30, 50 und

50+.

Je höher der LSF, desto besser ist der Schutz vor UV-Strahlung.

Wie trage ich Sonnencreme richtig auf?

Wie tragen Sie Sonnencreme richtig auf? Tragen Sie Sonnencreme großzügig und gleichmäßig auf alle freiliegenden Hautstellen auf, etwa 30 Minuten vor dem Sonnenbaden. Achten Sie darauf, auch schwer zugängliche Stellen wie Ohren, Nacken und Fußrücken einzubeziehen. Sonnencreme sollte alle zwei Stunden und nach dem Schwimmen oder starkem Schwitzen erneut aufgetragen werden.

