Letzte Generation heute in Berlin: Neue Blockaden – Mega-Stau im Südosten

Berlin. Zum Start der neuen Woche blockieren die Klimaaktivisten der Letzten Generation wichtige Straßen und Autobahn-Zubringer in Berlin. Es kommt zu Staus, die Polizei ist im Einsatz. Die Letzte Generation plant unterdessen eine neue Aktion: Die Straße des 17. Juni soll Ende November erneut besetzt werden. Wo gibt es aktuell Blockaden in Berlin? Wo sind Demos angekündigt? Wo bestehen Sperrungen und Staus? Die Top-News zur Letzten Generation lesen Sie in diesem Newsblog.

Letzte Generation in Berlin – News vom 6. November: Blockaden in Berlin aufgelöst – viele Sperrungen

9.50 Uhr: Die Blockaden der Letzten Generation in Berlin sind nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) aufgelöst worden. Gänzlich rund läuft es im Berliner Verkehr dennoch nicht: Nach einem Unfall gab es etwa Probleme auf der Berliner Stadtautobahn A100. Autofahrer müssen sich laut VIZ zudem auf einige Sperrungen im Stadtgebiet einstellen:

Die Mittelstraße (Mitte) ist zwischen Neustädtische Kirchstraße und Friedrichstraße in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung dauert von Montag 6 Uhr bis zum Samstagabend. Grund dafür ist der Abbau eines Turmdrehkrans.

(Mitte) ist zwischen Neustädtische Kirchstraße und Friedrichstraße in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung dauert von Montag 6 Uhr bis zum Samstagabend. Grund dafür ist der Abbau eines Turmdrehkrans. Seit 7 Uhr gibt es für Autofahrer im Prenzlauer Berg Einschränkungen an der Danziger Straße . Dort wird die Straße in Richtung Friedrichshain an der Kreuzung zur Greifswalder Straße bis Mitte Dezember wegen Gleisbauarbeiten gesperrt.

. Dort wird die Straße in Richtung Friedrichshain an der Kreuzung zur Greifswalder Straße bis Mitte Dezember wegen Gleisbauarbeiten gesperrt. In Karlshorst wird wegen Arbeiten am Stromnetz seit 7 Uhr die Wandlitzstraße in Richtung Blockdammweg zwischen Treskowallee und Wildensteiner Straße gesperrt. Die Sperrung wird bis zum 8. Dezember bestehen.

in Richtung Blockdammweg zwischen Treskowallee und Wildensteiner Straße gesperrt. Die Sperrung wird bis zum 8. Dezember bestehen. In den Nächten von Montag auf Dienstag und Dienstag auf Mittwoch wird der Tiergartentunnel (Tiergarten) beidseitig zwischen Reichpietschufer und Heidestraße jeweils von 21 Uhr bis 4.30 Uhr gesperrt.

Neue Blockaden gestartet – Mega-Stau in Berlin-Treptow

8.40 Uhr: Klimaaktivisten der Letzten Generation sorgen mit neuen Blockaden für Verkehrsbehinderungen in Berlin. Blockiert wurden am Montagvormittag der Tempelhofer Damm im Bereich Alt-Tempelhof und die Puschkinallee in Alt-Treptow im Bereich der Elsenstraße. Während der Tempelhofer Damm mittlerweile freigegeben werden konnte, dauerte die Blockade an der Puschkinallee aktuell noch an. Die Polizei ist im Einsatz. Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) müssen Autofahrer im Bereich der Puschkinallee mit Verzögerungen von bis zu 45 Minuten rechnen.

Guten Morgen #Berlin!

Aktuell kommt es zu einer Blockade auf der Puschkinallee Höhe S-Bahnhof Treptower Park. Unsere Kolleg. sind vor Ort.#b0611 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) November 6, 2023

Letzte Generation in Berlin – News vom 5. November: 70 Personen bei Demo in Berlin-Mitte

13.47 Uhr: Die Letzte Generation hat am Samstag zu einer Demonstration in Mitte aufgerufen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, nahmen an dem Aufzug an der Straße Unter den Linden an der Humboldt-Universität in der Spitze 70 Personen teil. In Einvernehmen mit der Versammlungsleitung wurde die Aufzugsstrecke für die Straße des 17. Juni festgelegt. Die Versammlung verlief ohne Vorkommnisse.

Letzte Generation in Berlin – News vom 4. November: Letzte Generation kündigt neue Massenblockade an

9.38 Uhr: Die Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation wollen mit einer Massenblockade erneut den Verkehr in Berlin-Mitte lahmlegen. Die Aktion soll am Samstag, den 25. November stattfinden – und zwar wieder auf der Straße des 17. Juni. Das teilte die Klimagruppe beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, mit.

Bereits Ende Oktober fand eine Massenblockade statt. Die Polizei zählte bis zu 600 Teilnehmer, Redner sprachen auf der Kundgebung von mehr als 1000 Demonstranten. 154 Menschen klebten sich auf der Straße des 17. Juni fest. Wie die Polizei weiter bilanzierte, stellten die Beamten vor Ort die Identität von 216 Personen fest. Zudem wurden 164 Strafverfahren eingeleitet, überwiegend wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Hinzu kamen 169 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. Vier Einsatzkräfte wurden bei den polizeilichen Maßnahmen verletzt.

Einladung zur 2. Massenbesetzung:

Weg von fossil – hin zu gerecht



Für dieses Ziel protestieren wir am 25.11. um 12 Uhr erneut auf der Straße des 17. Juni.



Wir freuen uns, dass @SciReb_Germany und @parents_riseup dabei sind.



Kommst du auch dazu? pic.twitter.com/u96Wq4yRWM — Letzte Generation (@AufstandLastGen) November 3, 2023

Letzte Generation – News vom 3. November: Das sind die geheimen Orte der Letzten Generation

17 Uhr: Seit Berlin Mitte September wieder zum Hauptbetätigungsfeld der Letzten Generation geworden ist, führen die Mitglieder der Protestgruppe ein wahres Nomadenleben. Hatten Sprecherinnen und Sprecher der Bewegung im Vorfeld noch fleißig um Unterschlupf für ihre Mitglieder geworben, um zwischen den Aktionen Ruhepausen, Verköstigungen und Rückzugsorte zu gewährleisten, gab es zuletzt einige Rückschläge bei den ausgewählten Hauptquartieren. Wir geben hier einen Überblick über die geheimen Orte der Letzten Generation.

Wieder Klimablockaden am Freitag in Berlin

13.28 Uhr: Die Letzte Generation hat am Freitagmittag wieder Straßen in Berlin blockiert. Laut der Verkehrsinformationszentrale war die Frankfurter Allee in Höhe Frankfurter Tor davon betroffen. Es bildete sich ein Stau mit zunächst 25 Minuten Wartedauer. Daneben waren auch die Torstraße Höhe Rosenthaler Platz in Richtung Chausseestraße und der Mehrdingdamm in Kreuzberg stadteinwärts Höhe Bergmannstraße betroffen.

News vom 2. November: Farbattacke auf die Weltzeituhr – Bezirk will Geld von den Aktivisten

Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben die Weltzeituhr am Alexanderplatz mit Farbe besprüht.

Foto: Paul Zinken / DPA Images

12.52 Uhr: Der Bezirk Mitte will sich die Kosten für die Beseitigung der Farbe an der Weltzeituhr von den Klimaschutzaktivisten der Gruppe Letzte Generation erstatten lassen. „Das Bezirksamt wird zunächst in Vorleistung gehen und die Reinigung der Weltzeituhr bezahlen“, sagte dessen Sprecher Christian Zielke am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Gleichzeitig wird der Bezirk gegenüber den mutmaßlichen Verursachern Schadenersatzansprüche geltend machen.“ Die Namen der Verursacher seien der Polizei bekannt. „Eine Strafanzeige wurde durch den Bezirk gestellt.“

Die Beseitigung der orangen Farbe, die Aktivisten der Klimaschutzgruppe Mitte Oktober auf die Weltzeituhr gesprüht hatten, hat dem Bezirksamt zufolge rund 14.000 Euro gekostet. Mittlerweile ist die Farbe den Angaben zufolge komplett entfernt, auch Schäden an der Beleuchtung sind behoben worden. Bereits Mitte September hatte die Klimaschutzgruppe auch das Brandenburger Tor besprüht. Finanzsenator Stefan Evers (CDU) bezifferte die Kosten für die Beseitigung am Montag auf 115.000 Euro und kündigte ebenfalls an, sie den Klimaschutzaktivisten in Rechnung zu stellen.

Wie sich zeigt, war die Reinigung der Weltzeituhr nicht ganz erfolgreich. Noch immer sind Farbreste in den Schriftzügen zu sehen.

Die Weltzeituhr ist immer noch nicht ganz von der Farbe der Letzten Generation befreit.

Foto: Dirk Krampitz

Klimaaktivisten dürfen länger im Zirkuszelt bleiben

10.05 Uhr: Die Klimaaktivisten dürfen nun doch noch bis zum übernächsten Montag, 13. November 2023 in einem Zelt vom Zirkus Mond in Prenzlauer Berg bleiben. Es wird nach Angaben der Letzten Generation in Berlin als Rückzugsort und zur Ausgabe von Essen genutzt. Nach ersten Medienberichten hatte Zirkus-Geschäftsführer Max Mohr in der Berliner Morgenpost zunächst angekündigt, den Vertrag bereits zum 2. November beenden zu wollen. Warum die Aktivisten nun doch länger bleiben dürfen, lesen Sie hier.

Gewerkschaft verteidigt Polizei-Vorgehen gegen Klimaaktivisten

Aktivisten der Gruppe Letzte Generation werden vor dem Kanzleramt von Zivilkräften der Polizei gestoppt.

Foto: Paul Zinken / DPA Images

8.35 Uhr: In der Debatte um Maßnahmen von Einsatzkräften bei Aktionen der Klimaschutzgruppe Letzte Generation hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) das Vorgehen verteidigt. „Wir brauchen nicht darüber reden, dass das nicht optimal aussieht“, sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro in einem auf der Plattform X, vormals Twitter, verbreiteten Statement. „Aber polizeiliche Maßnahmen sehen selten schön aus und wir reden über Sachbeschädigungen, die durch unsere Kollegen geahndet werden müssen.“

Nach Einsätzen gegen Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe ermittelt die Berliner Polizei in zwei Fällen in den eigenen Reihen, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Es geht jeweils um den Verdacht der Körperverletzung im Amt – bei einem Einsatz bei einer Aktion am Bundeskanzleramt und bei einem Einsatz an der Straße des 17. Juni.

Man müsse die Szenen auch im Kontext von mehr als 550.000 Einsatzkräftestunden sehen, sagte Jendro den Zeitungen „Bild“/„B.Z.“. Auch der „Tagesspiegel Checkpoint“ berichtete am Donnerstag darüber. Die Letzte Generation legt es nach Jendros Worten darauf an, alle Aktionen auf Video zu dokumentieren, sich bewusst zu inszenieren und Polizei-Fehlverhalten festzuhalten. Bisher seien alle Verfahren gegen Kollegen wegen angeblich rechtswidriger Maßnahmen juristisch eingestellt worden. Wie es in den aktuellen Fällen ausgehe, müsse man abwarten.

