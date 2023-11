Letzte Generation: Erneute Farbattacke auf Brandenburger Tor

Nach der neuerlichen Farbattacke sind Polizisten am Brandenburger Tor.

Berlin. Die „Letzte Generation“ hat erneut das Brandenburger Tor mit oranger Farbe beschmiert.

Die Klimaaktivisten schreiben auf X (ehemals Twitter): „Das Brandenburger Tor bleibt orange! Wir sind mit Farbe zurück am Brandenburger Tor. Solange Deutschland Öl, Gas und Kohle verbrennt, werden wir wiederkommen. Es ist ein Mahnmal für die unzähligen Menschen, die unser Zögern mit dem Leben bezahlt haben und bezahlen werden.“ Dazu stellt die „Letzte Generation“ ein Video, auf dem zu sehen ist, wie ein Aktivist eine Säule bemalt. Die Polizei Berlin teilte auf X mit, dass zwei Mitglieder der Gruppe festgenommen worden seien.

Laut BIM (Berliner Immobilienmanagement GmbH) konnte die Farbe bereits wieder entfernt werden.

🦺🎨 Das Brandenburger Tor bleibt orange!



Wir sind mit Farbe zurück am Brandenburger Tor. Solange Deutschland Öl, Gas und Kohle verbrennt, werden wir wiederkommen.



Es ist ein Mahnmal für die unzähligen Menschen, die unser Zögern mit dem Leben bezahlt haben und bezahlen werden. pic.twitter.com/8TCTFefKyz — Letzte Generation (@AufstandLastGen) November 16, 2023

Bereits am 17. September hatte die Gruppe sechs Säulen des Brandenburger Tors mit Farbe versehen. Die Polizei hatte daraufhin 14 Klimaaktivisten festgenommen. Erst am 6 und 7. November war ein Gerüst errichtet worden, um weitere Reinigungsarbeiten durchführen zu können. Dieses steht an der Ostseite. Die neuerliche Attacke fand auf der Westseite statt.

Eine Klimaaktivistin bemalt das Brandenburger Tor mit oranger Farbe.

Foto: Annette Riedl / DPA Images

Insgesamt sollen die Arbeiten mindestens 115 000 Euro kosten. Es ist noch unklar, ob jetzt alles noch teurer wird.