Klimakleber heute in Berlin: Senatorin erhebt schwere Vorwürfe

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen mit bundesweiten Durchsuchungen gegen die Klimakleber der "Letzten Generation" vor – auch in Berlin

Die andauernden Blockaden der Klimakleber in Berlin werden von Justizsenatorin Badenberg als "untragbar" bezeichnet

Der Verkehr aktuell in Berlin: Über die Lage heute in Berlin informieren wir in diesem Newsblog

Berlin. Die Klimakleber der "Letzten Generation" wollen mit ihren Blockaden Berlin zum Stillstand bringen: Seit Ende April haben die Aktivisten ihre Aktionen in der Hauptstadt intensiviert. Seitdem verursacht die Gruppe fast täglich Staus auf Straßen und Autobahnen. Die Berliner Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, um die Blockaden zu lösen. Dies nimmt aber immer mehr Zeit in Anspruch, weil die Aktivisten ihre Strategie angepasst haben.

Berlins neue Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) lässt derweil prüfen, ob es sich bei der "Letzten Generation" um eine kriminelle Vereinigung handelt. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte dafür bislang keine Anhaltspunkte gesehen – anders als in Brandenburg.

Wo gibt es aktuell Blockaden in Berlin? Wo bestehen Sperrungen und Staus? Wie reagieren Autofahrer auf die Proteste? Alle News zur "Letzten Generation" lesen Sie in diesem Liveblog.

Klimakleber heute in Berlin: Razzia bei "Letzter Generation" - Durchsuchung auch bei Sprecherin Hinrichs

Carla Hinrichs, Sprecherin der "Letzten Generation".

Foto: Hannes P. Albert/dpa

13.05 Uhr: Bei der großangelegten Razzia gegen Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation ist auch die Wohnung ihrer Sprecherin Carla Hinrichs in Kreuzberg durchsucht worden. Das bestätigten die Aktivisten am Mittwoch. Hinrichs gehört zu den sieben Beschuldigten in dem Ermittlungsverfahren. Sie zählt zu den bekanntesten Gesichtern der "Letzten Generation" und wurde bereits mehrfach wegen der Teilnahme an Straßenblockaden verurteilt.

"Letzte Generation" ruft zu neuen Protestmärschen auf

Aimee van Baalen (rechts) and Marion Fabian, Sprecherinnen der "Letzten Generation".

Foto: Odd Andersen/AFP

13 Uhr: Nach den Razzien gegen die "Letzte Generation" hat die Klimaschutzgruppe vehement bestritten, kriminell zu sein, und ruft Unterstützer zu Protestmärschen auf. Aimée van Baalen, Sprecherin der Aktivisten, forderte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch alle Bürger dazu auf, sich am nächsten Mittwoch an Protestmärschen in vielen Städten zu beteiligen. Bereits an diesem Mittwoch soll eine Demonstration in Berlin stattfinden. Start soll um 17 Uhr am Bismarck-Denkmal an der Siegessäule im Tiergarten sein. Eine Route wurde nicht genannt.

Protestforscher sieht in „Letzter Generation“ keine radikale Bewegung

12.55 Uhr: Der Berliner Protestforscher Vincent August hält die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ für keine radikale Gruppierung. Die „Letzte Generation“ sei zwar konfrontativer als „Fridays for Future“, sagt August am Mittwoch im RBB-Inforadio. Sie sei aber dennoch keine extrem radikale Bewegung. Von Methoden wie Ermordungen und Entführungen sei die Gruppe schließlich weit entfernt. Der Soziologe leitet an der Berliner Humboldt-Universität die Forschungsstelle Ökologische Konflikte.

Protestforscher August betonte, die „Letzte Generation“ sei sehr erfolgreich darin, das Thema Klimaschutz auf die Tagesordnung zu heben. Das Ziel von Protestbewegungen sei hingegen nicht zwingend, Mehrheiten zu organisieren. Mit Blick auf „Fridays for Future“ sagte August weiter, die Klimabewegung insgesamt sei relativ heterogen und bediene sich unterschiedlicher Strategien. „Fridays for Future“ stehe eher für eine Allianzbildung, die „Letzte Generation“ sei stärker konfrontativ ausgerichtet. In ihren Zielen seien die Gruppen aber noch relativ geeint: „Insofern kann man hier auch von einer Spaltung der Klimabewegung, wo sie gegeneinander arbeiten würden, noch nicht reden.“

Justizsenatorin hält Proteste für "untragbaren Zustand"

Die neue Berliner Justizsenatorin, Felor Badenberg (parteilos).

Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

11.15 Uhr: Berlins neue Justizsenatorin Felor Badenberg bezeichnet die andauernden Proteste der „Letzten Generation“ als untragbaren Zustand. Sie sei irritiert von der Protestform der Klimaaktivisten. „Hier werden täglich andere Menschen mit Gewalt im juristischen Sinne genötigt“, sagte Badenberg dem Hörfunksender RBB 88.8. Die Aktivisten würden in Kauf nehmen, dass andere Menschen private und geschäftliche Termine versäumen. Am meisten sei sie aber über die Tatsache besorgt, dass Rettungsfahrzeuge wegen der Blockaden nicht rechtzeitig durch Berlins Straßen kommen.

Zahlen der Innenverwaltung würden belegen, dass zum Beispiel Menschen mit Verdacht auf Schlaganfall erst 26 Minuten später im Krankenhaus eintreffen, sagte sie. „Das können wir als Gesellschaft nicht gutheißen“. Irgendwann könne der Fall aufkommen, dass es zu spät ist, so Badenberg weiter.

"Letzte Generation" aktuell: Am Mittwoch zunächst keine Blockaden

11 Uhr: Die Lage auf den Berliner Straßen und Autobahnen zeigt sich am Mittwochvormittag zunächst entspannt. Über Blockaden oder andere Protestformen der "Letzten Generation" wurde zunächst nichts bekannt. Zu Sperrungen oder Verzögerungen sei es wegen Unfällen oder Sanierungsmaßnahmen gekommen, wie den Tweets der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) zu entnehmen ist.

Durchsuchungen bei Gruppe "Letzte Generation" auch in Berlin

9.50 Uhr: Mit einer großangelegten Razzia sind Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gegen die Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" vorgegangen. Rund 170 Beamte durchsuchten ab dem frühen Morgen 15 Wohnungen und Geschäftsräume in sieben Bundesländern, wie die Generalstaatsanwaltschaft München und das Bayerische Landeskriminalamt mitteilten. Der Tatvorwurf lautet auf Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Auch in Berlin kam es zu Razzien. Alle Details zu den Durchsuchungen bei der "Letzten Generation" lesen Sie hier.

