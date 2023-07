"Letzte Generation": Aktivisten blockieren Friedrichstraße

Die "Letzte Generation" blockiert die Straßen in Berlin mit einer neuen Masche

Ermittler haben monatelang Telefonate der Klimakleber abgehört

Der Verkehr aktuell in Berlin: Über die Lage heute in Berlin informieren wir in diesem Newsblog

Berlin. Die Klimakleber der "Letzten Generation" haben sich für ihre Blockade-Aktionen wieder einmal eine neue Strategie einfallen lassen. Zugleich setzen sie ihre Protestwelle gegen "die Reichen" fort. Zugleich kommt es vereinzelt weiterhin zu Blockaden – auch in Berlin. Ab dem 15. Juli soll dann eine dreiwöchige Sommerpause beginnen. In den Fokus der Aufmerksamkeit rücken derweil Ermittlungen gegen die "Letzte Generation", bei denen Telefone der Klimaaktivisten abgehört wurden. Das bestätigte nun auch die Generalstaatsanwaltschaft München. Monatelang wurden dabei offenbar auch Gespräche mit Journalisten abgehört. Auch eine Nummer mit Berliner Vorwahl wurde überwacht. Wo gibt es aktuell Blockaden in Berlin? Wo bestehen Sperrungen und Staus? Wie reagieren Autofahrer auf die Proteste? Die Top-News zur "Letzten Generation" lesen Sie in diesem Liveblog.

Klimaaktivisten demonstrieren an wichtigem Kreisverkehr in Berlin

Freitag, 14. Juli, 8.20 Uhr: Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Freitag an mehreren Stellen in Berlin mit Aktionen versucht, den Verkehr zu blockieren. Unter anderem protestierten die Aktivisten am Kreisverkehr rund um die Siegessäule, wie ein dpa-Reporter vor Ort beobachtete. Der sogenannte Große Stern ist vor allem im Berufsverkehr eine wichtige Kreuzung in der Hauptstadt, auch viele Pendler kommen auf ihrem Weg von der Autobahn in die Innenstadt dort vorbei. Vor allem an Wochenenden ist er regelmäßig Schauplatz von Demonstrationen.

Nach dpa-Informationen waren in Berlin auch Aktionen in der Nähe des Hamburger Bahnhofs, auf der Wilhelmstraße in Mitte und auf der Invalidenstraße geplant.

Mitglieder der Letzten Generation planen nach den Flughafen-Blockaden vom Vortag an diesem Freitag bundesweit Proteste. Anlass ist der aus ihrer Sicht unzureichende Einsatz der Bundesregierung für weniger klimaschädliche Treibhausgase speziell im Verkehr, wie ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin erklärte.

Neue Blockade auf der Straße des 17. Juni

Mittwoch, 12. Juli, 17.45 Uhr: Die Letzte Generation blockiert mit einem Protestmarsch eine Fahrseite der Straße des 17. Juni. Augenscheinlich handelt es sich um rund 30 Personen. Die Polizei begleitet den Protestmarsch mit mehreren Einsatzkräften.

"Letzte Generation" blockiert den Verkehr Unter den Linden

Mittwoch, 5 Juli, 20.20 Uhr: Unter den Linden ist am Mittwochabend von einem Protest der "Letzten Generation" betroffen. Klimaaktivisten klebten sich zwischen Glinkastraße und Neustädtische Kirchstraße auf den Asphalt und entrollten ein Protesttranspartent.

Klimaaktivisten protestierten am Mittwochabend Unter den Linden gegen klimaschädliche Politik und blockierten den Straßenverkehr,

Foto: Torsten Kroop

Klimakleber aktuell: Aktivisten blockieren Friedrichstraße

Montag, 3. Juli, 15.40 Uhr: Die gerade für Autos wieder geöffnete Friedrichstraße in Mitte ist am Montag zum Ziel von Aktivisten der "Letzten Generation" und weiterer Demonstranten geworden. Personen klebten sich in Höhe der Jägerstraße auf die Fahrbahn und blockierten den nicht sehr dichten Autoverkehr. Die Polizei war schnell mit mehren Mannschaftswagen vor Ort. Mindestens eine Person hatte sich auf die Fahrbahn geklebt. Weitere Demonstranten erschienen mit zusammen gebundenen Bobbycars, liefen auf der Fahrbahn und entrollten Plakate, auf einem stand "Soppt den fossilen Wahnsinn". Die Polizei riegelte den Abschnitt zwischen Jäger- und Tabenstraße ab.

Montag, 26. Juni, 10.27 Uhr: Die Klimakleber der "Letzten Generation" haben sich für ihre Straßenblockaden eine neue Strategie einfallen lassen. Dabei "schleichen" sie in Gruppen die Straßen entlang, statt sich festzukleben. Wie die Polizei Berlin am Motgen twitterte, komme es im Stadtbereich vereinzelt zu kurzzeitigen Blockaden. Hierbei würden mehrere Personen geschlossen, langsam und zu Fuß auf der Fahrbahn laufen. Die Polizisten würden die Demonstranten ansprechen, die dann bisher auch an allen Einsatzorten umgehend die Straßen verlassen hätten.

Die Letzte Generation teilte lediglich mit, man habe die Woch mit einem Protestmarsch in Berlin begonnen.

Mitglieder der "Letzten Generation" und Journalisten abgehört – auch Berliner Nummer überwacht

12.25 Uhr: Die Generalstaatsanwaltschaft München hat bestätigt, dass Ermittler Telefonate von Mitgliedern der "Letzten Generation" in ihrem Auftrag abgehört haben. Das Amtsgericht München habe wegen des Anfangsverdachts der Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung gegen Mitglieder der Gruppe Beschlüsse auch zur Überwachung der Telekommunikation erlassen, teilte die Behörde am Sonntag auf dpa-Anfrage mit. Diese Beschlüsse seien vom Bayerischen Landeskriminalamt im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft vollzogen worden. Zuvor hatte die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, dass die Behörde offenbar monatelang zahlreiche Gespräche von Aktivisten mit Journalisten abhören lassen habe. Auch eine Nummer mit Berliner Vorwahl sei überwacht worden.

Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München teilte mit, dass sich die Beschlüsse nicht gegen Journalistinnen oder Journalisten richteten. „Diese waren aufgrund von Anrufen über die überwachten Telefonnummern allerdings von den Maßnahmen betroffen.“

Er erklärte, dass vor und während der Überwachung ständig deren Verhältnismäßigkeit geprüft worden sei. Die Generalstaatsanwaltschaft sei ebenso wie vor dem Erlass der Beschlüsse zu der Auffassung gelangt, dass die Maßnahmen vor dem Hintergrund der Tatvorwürfe verhältnismäßig seien. „Bei dieser Abwägung wurde der Verfassungsrang der Pressefreiheit selbstverständlich entsprechend gewichtet“, teilte der Sprecher mit.

Letzte Generation mit Farb-Attacke auf Verti Music Hall

Montag, 19 Juni, 11:30 Uhr: Am Montag treffen sich Vertreter von Politik und Wirtschaft in Berlin zum "Tag der Industrie". Aktivisten der "Letzten Generation" nahmen das zum Anlass für eine weitere Sprüh-Attacke mit oranger Warnfarbe. Mit einem farbgefüllten Feuerlöscher bespritzte ein Klimaaktivist den Eingangsbereich der Veranstaltungshalle. Wie ein Polizeisprecher gegenüber "t-online" erklärte, wurde auch die Tiefgarage zur Zielscheibe der Protestaktion.

Adressat der Farbaktion ist nach Darstellung von Vertretern der "Letzten Generation" in erster Linie Bundeskanzler Olaf Scholz, der im Laufe des Tages eine Rede halten wird. Auf Twitter veröffentlichte die Gruppe ein Video, in dem Kanzler Scholz vorgeworfen wurde, die Gewinne einiger weniger über die Zukunft der Allgemeinheit zu stellen. Als weitere prominente Vertreter der Veranstaltung sind unter anderem Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sowie Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) angekündigt.

Kanzler Scholz: Wann machen Sie Klimaschutz für alle statt Politik für Reiche und Mächtige?



Am heutigen Tag der Industrie wird über die Gewinne einiger weniger beraten, anstatt über die Sicherung der Lebensgrundlagen für uns alle zu sprechen.



1/3 pic.twitter.com/vYCMPA4D95 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) June 19, 2023

Letzte Generation verlangt Eintritt für Event

Mittwoch, 14. Juni, 13.17 Uhr: Die "Letzte Generation" verkauft für ein Event, das am Mittwochnachmittag in der Heilig-Kreuz-Kirche in Kreuzberg stattfindet, Tickets auf dem Portal "Eventbrite". Die Karten kosten zwischen 50 und 500 Euro ("Frühe Vögel"-Ticket 50 Euro, "Supporter"-Ticket 120 Euro, "Extraförderung"-Ticket 500 Euro). Als Begründung zu den Ticket-Preisen schrieb die "Letzte Generation": "Dies ist eine spezielle Veranstaltung mit Musik, Kabarett, gutem Essen und feinen Getränken. Wir lehnen uns mit der Organisation ganz schön weit vor." Zuerst berichtete die Zeitung BZ.

Bei der Veranstaltung sollen laut Event-Beschreibung u.a. Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber, die Kabarettistin Anny Hartmann, der Satiriker Jean-Philippe Kindler und die Musiker Mara Menzel, Konstantin Wecker und Jana Berwig auftreten. Laut BZ-Informationen richtet sich das Event an Prominente und soll insgesamt fünf Stunden dauern.

Kanzler Scholz findet Klebe-Aktionen immer noch "bekloppt"

Montag, 12. Juni, 20.15 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat seine Wortwahl bei der Kritik an den Klebe-Aktionen von Klimaschützern verteidigt. „Ich finde die Aktionen bekloppt“, sagte Scholz den „Nürnberger Nachrichten“ . „Keine der Klebe-Aktionen hat irgendjemanden überzeugt, sondern nur die gesellschaftlichen Widerstände erhöht.“

Scholz hatte bereits vor einigen Wochen gesagt: „Ich finde das völlig bekloppt, sich irgendwie an ein Bild festzukleben oder auf der Straße.“ Das hatte zu viel Kritik geführt. Lesen Sie auch: Bekommen Klimakleber Punkte in Flensburg?

Behinderungen von Rettungseinsätzen – Das sind die aktuellen Zahlen

10.10 Uhr: Durch Blockaden der Klimakleber sind in Berlin nach Angaben der Feuerwehr bislang in 119 Fällen Rettungseinsätze behindert worden. Das sagte Feuerwehrchef Karsten Homrighausen am Montag im Innenausschuss. Die Blockaden hätten „erhebliche Auswirkung“ auf die Zeiten, in denen die Einsatzfahrzeuge nicht verfügbar seien. Wegen der ohnehin immer weiter gestiegenen Einsatzzahlen der Krankenwagen tue jede weitere Minute im Stau „ganz besonders weh“.

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sagte zu den Blockaden unter anderem von der Gruppe "Letzte Generation", es habe bislang insgesamt 20 Stunden Verzögerung bei Fahrten der Feuerwehr seit 2022 gegeben. 579 Blockaden und 63 sonstige Vorkommnisse habe die Polizei bis jetzt gezählt. Etwa 450.000 Einsatzstunden der Polizei seien nur zu diesem Thema angefallen.

Berliner Landgericht zu Blockade – Keine Nötigung

9.34 Uhr: In einer neuen Entscheidung zu einer blockierten Straße durch die "Letzte Generation" hat das Landgericht Berlin erstmals den Vorwurf der Nötigung abgelehnt. Das berichtet der "Tagesspiegel", dem der Beschluss vom 31. Mai 2023 vorliegt. Demnach erklärte das Gericht, dass angesichts angekündigter Blockaden Autofahrern "ein Umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr oder das Einplanen von mehr Zeit (…) generell möglich" sei. Zudem sei eine Blockade von etwas mehr als einer halben Stunde "hinsichtlich der üblichen Stauzeiten" in Berlin "moderat".

Laut Bericht ging es in dem Beschluss um eine Blockade vom 30. Juni 2022. Diese fand an der A100-Ausfahrt am Tempelhofer Damm statt. Demnach hatte das Amtsgericht es abgelehnt, den von der Staatsanwaltschaft beantragten Strafbefehl gegen einen Aktivisten wegen Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu erlassen. Die Begründung des Amtsrichters: die Versammlungsfreiheit wiege höher als der Vorwurf der Nötigung, die Widerstandstat gebe es nicht, das Festkleben der Hand auf der Fahrbahn sei keine Gewalt.

Das Landgericht wiederum gab der Staatsanwaltschaft teilweise recht. Das Amtsgericht habe den Strafbefehl zu Unrecht abgelehnt, es müsse nun gegen den Aktivisten einen Prozess führen. Aber: Nur wegen des Vorwurfs des Widerstands gegen Vollzugsbeamte, nicht wegen Nötigung. Denn dafür bestehe kein hinreichender Tatverdacht. In dem Einzelfall wiege das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit schwerer als das Grundrecht auf Fortbewegungsfreiheit der blockierten Autos, heißt es laut Bericht in dem Gerichtsbeschluss.

Das Landgericht begründete das mit dem Blockade-Ablauf. Diese dauerte etwa 35 Minuten. Sechs Aktivisten waren um 8.25 Uhr auf die Fahrbahn gelaufen. Doch Polizisten hatten zwei von ihnen daran gehindert, sich auf die Fahrbahn zu setzen. Der Verkehr kam nur kurzzeitig komplett zum Erliegen, da eine Spur für Autos frei blieb. Eine halbe Stunde später ordneten die Polizisten an, dass die Versammlung auf den Gehweg umziehen müsse. Da die Festgeklebten an der Fahrbahn hafteten, löste die Polizei die Versammlung auf. Das Landgericht stellte laut Bericht fest, der Angeklagte sei "in der Zeit von 8.59 bis 9.01 Uhr von der Fahrbahn unter Einsatz des Lösemittels Aceton abgelöst und weggeführt worden". Das Gericht entschied: In der Hauptverkehrszeit waren viele Autofahrer von der Blockade betroffen, sie seien aber nur "in einem überschaubaren Umfang" beeinträchtigt worden. Es sei nur kurz zum absoluten Stillstand gekommen. Die Folgen dieser Blockade entsprächen "den tagtäglich in Berlin vorkommenden Verkehrsbeeinträchtigungen".

Der Verkehr an der Siegessäule fließt wieder

9.14 Uhr: Alle Blockaden am Großen Stern wurden aufgelöst, teilte die Polizei auf Twitter mit.

#UPDATE

Alle Blockaden am Großen Stern wurden aufgelöst.#b1206 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 12, 2023

Blockade am Großen Stern

Aktivisten der Gruppe Letzte Generation werden bei einer Blockadeaktion am Großen Stern an der Siegessäule von der Polizei von der Straße entfernt. Sie klebten sich auf der Straße fest.

Foto: Kay Nietfeld/dpa

8.43 Uhr: Mehrere Personen haben am Montagmorgen drei Straßen an der Siegessäule in Tiergarten (Mitte) blockiert. Etwa zwölf Personen seien an der Aktion beteiligt, einige davon an der Straße festgeklebt, sagte eine Polizeisprecherin. "Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Unsere Einsatzkräfte sind vor Ort um die Blockaden aufzulösen. Bitte haben Sie Geduld", twitterte die Polizei.

Wegen der Blockade am Kreisverkehr Großer Stern kommt es auch zu Behinderungen im Busverkehr. Nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wird die Linie 106 in beiden Richtungen zwischen Solinger Straße und An der Urania umgeleitet. Die Linie 187 fährt nicht zwischen U-Bahnhof Turmstraße und An der Urania.

Innenministerin Faeser mit scharfer Kritik

Bundesinnenministerin Nancy Faeser Anfang Juni in Antwerpen.

Foto: John Thys/AFP

Sonntag, 11. Juni, 14.43 Uhr: Den Aktivisten der Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ werden 580 Straftaten zugerechnet. „Das Bundeskriminalamt hat zum ersten Mal ein bundesweites Lagebild erstellt“ sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) der „Bild am Sonntag“. „580 Straftaten sind der 'Letzten Generation' seit Anfang 2022 zuzuordnen, 740 Personen sind polizeilich in Erscheinung getreten.“ Vor allem gehe es um Nötigungen und Sachbeschädigungen, erklärte Faeser der Zeitung weiter.

Der „Bild am Sonntag“ gegenüber kritisierte Faeser den Protest scharf. „Wir akzeptieren nicht, dass Aktivisten die Rechte anderer verletzen“, sagte sie demnach. „Dem Klimaschutz nutzt das überhaupt nichts, im Gegenteil: Die Aktivisten schaden der Akzeptanz massiv. Dass die Polizei einschreitet und Aktivisten vor Gericht landen, sehen wir vielerorts.“

Klimakleber in Berlin: Protest gegen Reiche geht an die Regierung

11.20 Uhr: In einem sogenannten Infocall der Letzten Generation vor Anhängern der Gruppierung sprach einer der führenden Köpfe, Lars Werner, davon, dass sich der Protest gegen Reiche nicht gegen Menschen oder individuelles Verhalten von ihnen richte. “Die Regierung ist die Adressatin”, sagte er.

Die Letzte Generation protestiere, da sie keinen Plan vorlege, um die Lebensgrundlage der Menschen zu schützen. Auch wenn die Letzte Generation an “symbolträchtigen Orten des Reichtums” protestiere, sei dieser nicht gegen diese Menschen persönlich gerichtet, ebenso wenig, wie Straßenblockaden gegen Autofahrer seien.

“Wir wollen in unseren Protesten auf ein Unrecht hinweisen”, sagte er weiter. Es sei nicht in Ordnung, dass man es erlaube, durch einen “unglaublichen materiellen Luxus”, die Lebensgrundlage für Milliarden Menschen zu zerstören.

Blockade aufgelöst

9.48 Uhr: Die Polizei hat die Blockade am Frankfurter Tor aufgelöst. Zurück bleiben Löcher in der Straße.

Auf dem Asphalt ist der Handabdruck eines Aktivisten der "Letzten Generation" zu erkennen - hier am Frankfurter Tor.

Foto: Alexander Rothe

Blockade am Frankfurter Tor

Aktivisten der "Letzten Generation" blockieren am Montagmorgen das Frankfurter Tor.

Foto: Sven Kaeuler/TNN/dpa

8.20 Uhr: Die "Letzte Generation" hat erneut eine große Kreuzung in Berlin blockiert. Demonstranten setzten sich am Montagmorgen auf Durchgangsstraßen am Frankfurter Tor in Friedrichshain, wie Polizei und Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilten. 15 Blockierer beteiligten sich laut Polizei, ein Teil davon klebte sich an der Straße fest, wie ein Polizeisprecher sagte. Polizisten waren im Einsatz, um die Blockade aufzulösen. „Es gibt Stau im gesamten Umfeld“, twitterte die Verkehrsinformationszentrale. Videos zeigen, wie Autofahrer versuchen, die Aktivistinnen und Aktivisten von der Straße zu ziehen.

Berliner Grüne stellen sich hinter Aktivisten

Samstag, 3. Juni, 18.45 Uhr: Die Berliner Grünen zeigen sich solidarisch mit der "Letzte Generation". Als Klimaschutzpartei teilten die Grünen das Anliegen der Gruppe, heißt es in einem Beschluss, den ein Landesparteitag am Samstag mehrheitlich fasste. „Wir fordern Klimaschutzmaßnahmen und nicht unsolidarische Debatten über Protestformen von jungen Menschen, die sich für den Klimaschutz und damit schlicht und einfach für ein politisches Ziel von Verfassungsrang einsetzen.“

Die Proteste der "Letzten Generation" und insbesondere die Blockaden großer Straßen seien ein Ärgernis für viele Berliner. „Wir sehen und bedauern das. Als Klimaschutzpartei sehen wir aber auch die in diesen Protesten zum Ausdruck gebrachte Verzweiflung und Ohnmacht.“ Nötig sei ein Dialog mit der Gruppe. „Wir fordern, dass mit der 'Letzten Generation' gesprochen, ihr Anliegen ernst genommen und ihm durch konsequenten Klimaschutz die Notwendigkeit entzogen wird.“

Kritik üben die Grünen am staatlichen Vorgehen gegen die Gruppe. So hätten Berliner Polizisten mehrfach Schmerzgriffe angewandt, um „friedlich sitzende“ Aktivisten von der Straße zu zerren. „Das verurteilen wir aufs Schärfste.“ Nötig sei eine Aufarbeitung der polizeilichen Maßnahmen und auch der Vorverurteilung der Letzten Generation als kriminelle Vereinigung.

„Kriminalisierende staatliche Mittel wie die Präventivhaft lehnen wir ab“, heißt es in dem Beschluss weiter. Das gelte auch für physische Angriffe, Beleidigungen und Selbstjustiz gegen die Demonstrierenden. „Wir fordern vom Berliner Senat auch, den Schutz der Protestierenden vor Angriffen durch Autofahrende sicherzustellen.“

"Letzte Generation" plant gezielte Aktionen gegen „Reiche“

8.31 Uhr: Nach einer Unterbrechung der Straßenblockaden in den vergangenen Wochen will die "Letzte Generation" nun gezielte Aktionen gegen „die Reichen“ starten. Man wolle ab nächster Woche „an die Symbole des modernen Reichtums gehen“ und die „Aufmerksamkeit auf die rücksichtslose Verschwendung der Reichen lenken“, heißt es in einem „Sommerplan 2023“ der Gruppe, dessen Gültigkeit auf Anfrage bestätigt wurde. Die Bundesregierung lasse es zu, „dass superreiche Menschen Tag für Tag unsere Lebensgrundlagen zerstören“. Die Klimakatastrophe werde „in erster Linie von den Reichen“ gemacht. Konkrete Aktionen wolle man noch nicht nennen.

Vom 15. Juli bis 6. August will die Gruppe dann eine Art Sommerpause machen und ihre Aktionen unterbrechen. Ab dem 7. August soll es eine Kampagne besonders in Bayern geben, auch mit Blick auf die dortige Landtagswahl. Im Herbst soll dann wieder Berlin im Mittelpunkt von Protesten stehen.

Klimakleber: Flugzeug am BER besprüht – Justiz in Cottbus will Verfahren abgeben

Freitag, 2. Juni 2023, 17.39 Uhr: Nach der Farbattacke von Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation auf ein Privatflugzeug am Flughafen BER ist die Staatsanwaltschaft Cottbus mit dem Fall befasst, will das Verfahren aber abgeben. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin solle prüfen, ob sie das Verfahren übernehme, sagte Staatsanwältin Nilab Hewadmal am Freitag in Cottbus. Zuvor berichtete die „Märkische Allgemeine Zeitung“.

Der Flughafen Berlin-Brandenburg habe Strafanzeige gestellt. Es gehe in dem Fall um Vorwürfe der Sachbeschädigung und um Hausfriedensbruch, sagte Hewadmal. Die Staatsanwaltschaft Cottbus prüfe nicht, ob bei der Letzten Generation der Anfangsverdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung gegeben sei.

Die Staatsanwältin sagte, sie wolle das Verfahren wegen der Farbschmiererei an einem Flugzeug im Mai dieses Jahres gerne an die Staatswaltschaft Neuruppin abgeben. Dort laufen bereits seit Monaten Ermittlungen gegen Mitglieder der Letzten Generation wegen mehrerer Protestaktionen. Dabei prüft die Behörde in Neuruppin auch den Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung.

Aktivisten übergeben Briefe am Bundeskanzleramt

Aktivisten übergeben Forderungen in Briefform am Bundeskanzleramt.

Foto: Julian Würzer

Mittwoch, 19.29 Uhr: Anhänger der "Letzten Generation" sind vor dem Bundeskanzleramt angekommen und übergeben Briefe. Darin fordert die Gruppierung die Einführung eines Gesellschaftsrats. Das Gremium soll einen Plan erarbeiten, wie Deutschland bis 2030 aus fossilen Energien aussteigen kann. Ein Beamter nimmt die Briefe entgegen.

Klimakleber heute in Berlin: Protestmarsch am Nachmittag

18.34 Uhr: Die Versammlung wurde vom Veranstalter für beendet erklärt, doch er rief die Menschen dazu auf, zum Bundeskanzleramt zu fahren, um Briefe zu übergeben. Der Protestmarsch sollte ursprünglich bis zum Kanzleramt im Regierungsviertel führen. Er wurde allerdings laut Polizei bereits am Strausberger Platz und damit weit vor dem Ziel beendet.

Anhänger der "Letzten Generation" am Mittwoch am Frankfurter Tor.

Foto: Julian Würzer

17.54 Uhr: Die Demonstranten ziehen sehr langsam über die Karl-Marx-Allee zur Otto-Braun-Straße. Die Polizei räumte den Demonstranten eine Stunde für den Weg ein. Dieser, so ein Polizist, sei normalerweise in 30 Minuten möglich. Unter den Anhängern der "Letzten Generation" befinden sich viele Menschen mittleren Alters, aber auch ältere.

Demonstrierende der "Letzten Generation" ziehen über die Karl-Marx-Allee.

Foto: Julian Würzer

17.14 Uhr: Am frühen Mittwochabend versammeln sich zahlreiche Anhänger und Sympathisanten der "Letzten Generation" am Frankfurter Tor in Friedrichshain. Mit einem sogenannten Protestmarsch wollen sie den Verkehr unterbrechen. Es sind Dutzende Menschen mit orangefarbenen Westen zu sehen, einer hält ein Schild hoch. „Kinder sind keine Verbrecher“ ist darauf zu lesen. Die Stimmung ist friedlich. Ein Mann weist die Menschen darauf hin, dass der Protest friedlich verlaufen soll. Die Polizei begleitet den geplanten Aufzug mit einem größeren Aufgebot. Nach dem Protestmarsch plant die "Letzte Generation", Briefe am Bundeskanzleramt zu übergeben.

Klimakleber heute in Berlin: Protestmarsch geplant

11.40 Uhr: Die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben für heute zu einem Protestmarsch in Berlin aufgerufen. Start soll um 17 Uhr am Frankfurter Tor in Friedrichshain sein. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Kapek befürchtet zunehmende Gewalt gegen „Letzte Generation“

Antje Kapek.

Foto: Annette Riedl/dpa/Archivbild

9 Uhr: Die Berliner Grünen-Politikerin Antje Kapek befürchtet zunehmende Gewalt gegen die Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ und warnt vor einer weiteren Eskalation durch politische Äußerungen. Es sei zwar gerechtfertigt, dass man sich über politischen Protest aufrege. „Trotz alledem ist die Versammlungsfreiheit ein Grundrecht. Und dann hört man immer: bei Nötigung hört's auf. (...) Politiker, die in den Raum stellen, es würde sich hier pauschal um Nötigung handeln, die sind meines Erachtens nach Brandzünder (sic!)", sagte die verkehrspolitische Sprecherin der Berliner Grünen-Fraktion am Dienstag im RBB-Bürgertalk “Wir müssen reden„.

Damit reagierte sie auf Äußerungen des CDU-Fraktionschefs im Berliner Abgeordnetenhaus, Dirk Stettner, der den Klimaschützern mit ihren Straßenblockaden Nötigung vorwarf. Der CDU-Politiker sagte in der gleichen Sendung „Ich glaube die übergroße Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner empfindet es auch so, dass wir es hier mit einer Nötigung zu tun haben, die dem Klimaschutz in keiner Art und Weise hilft und einen Bärendienst erweist.“

Unterdessen kündigte der Klimaaktivist Raphael Thelen weitere Proteste der „Letzten Generation“ an: „Wir weiten unsere Proteste aus“, so der Klimaschützer im RBB. „Es wird sowohl Sitzblockaden geben, als auch Protestmärsche.“ Die Klimaschützer hatten ursprünglich angekündigt, erstmal eine Blockadepause einzulegen.

Gibt es nun doch Straßenblockaden?

Sonntag (28. Mai 2023), 8.48 Uhr: Rudert die "Letzte Generation" zurück? Nach den Razzien hatten die Klimaaktivisten verkündet, vorerst auf Demonstrationen anstatt auf Straßenblockaden zu setzen. Nun berichtet der Tagesspiegel, dass es doch keine Klebepause geben soll. Demnach sind am 5. Juni und 12. Juni wieder Straßenblockaden in mehreren Städten geplant. Dies hätten führende Aktivisten am Freitagabend bei einem sogenannten "Emergency-Call" per Videoschalte angekündigt. Der Tagesspiegel zitiert aus einer internen Chatgruppe: "Wir legen den Fokus darauf, was jetzt wichtig ist: Das Momentum nutzen."

In einem am Samstag verbreiteten offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hieß es: "Unzählige Menschen haben sich für nächste Woche zu Sitzblockade-Trainings angemeldet." Es gehe nun darum, "in den Notfall-Modus umzuschalten" und neue Mitstreiter zu integrieren, hieß es laut Tagesspiegel in der zentralen Chatgruppe.

So oft wurden Rettungswagen behindert

8.17 Uhr: Dem Tagesspiegel liegt eine interne Statistik der Berliner Behörden vor, die offenbart, wie oft Rettungswagen wegen der Straßenblockaden behindert wurden. Demnach erfasst die Feuerwehr seit Mitte Juni 2022 Daten. Bis Ende März 2023 waren es 28 Fälle. Mitte April 2023 intensivierte die "Letzte Generation" die Blockaden. Das hatte Folgen für Rettungseinsätze. Die Feuerwehr zählte bis zum 17. Mai 104 Fälle, in denen Rettungswagen behindert wurden. Betroffen waren meist RTW auf dem Weg zum Einsatz oder mit Patienten zum Krankenhaus. Bis Ende März lag die Gesamtzeit aller Verzögerungen bei fünf Stunden und 15 Minuten, sie stieg bis Mitte Mai auf 20 Stunden. Medizinische Folgen für Patienten werden nicht erfasst.

Hunderte protestieren gegen Polizeimaßnahmen

Nach der Razzia gegen die "Letzte Generation": Protestzug in Berlin.

Foto: Sean Gallup/Getty Images

Freitag (26. Mai 2023) 18.49 Uhr: Mehrere Hundert Menschen haben in Berlin gegen Razzien und das juristische Vorgehen gegen die Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" demonstriert. Mit Plakaten und Transparenten zogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Freitagabend von der Frankfurter Allee in Richtung Brandenburger Tor. Auf den Plakaten stand unter anderem „Stopp zur Kriminalisierung von Klimarettern“ oder „Klimaschützen ist kein Verbrechen“.

Letzte Generation: Justizsenatorin muss sich Befragung stellen

Felor Badenberg (parteilos), Berliner Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz

Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

10.33 Uhr: Berlins neue Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) muss sich schon nach wenigen Wochen im Amt einer intensiven Befragung durch die Opposition stellen. Ihre Äußerungen zur Klimaschutzgruppe Letzte Generation sollen aus Sicht der Linken ein Nachspiel im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses haben. Die Fraktion hat eine Liste von Fragen, die sie Badenberg am 14. Juni stellen will, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Der rechtspolitische Sprecher der Linken, Sebastian Schlüsselburg, kritisierte: „Der Auftritt der Justizsenatorin in den "Tagesthemen" besorgt uns.“

Badenberg lasse die Entscheidung der Staatsanwaltschaft überprüfen, die Letzte Generation nicht als kriminelle Vereinigung einzustufen. Damit drücke sie ihr „Misstrauen“ gegenüber der Objektivität der Staatsanwaltschaft aus und bereite offenbar eine politische Weisung vor, so der Vorwurf Schlüsselburgs. Weisungen der Senatsjustizverwaltung seien zwar zulässig, aber unüblich. „Sie beeinträchtigen die Unabhängigkeit und Objektivität der Staatsanwaltschaft.“ Die Einleitung von Strafverfahren dürfe nicht davon abhängen, für welche Partei eine Senatorin im Amt sei.

Badenberg hatte die Straßenblockaden der Letzten Generation als „absolut unverantwortlich“ bezeichnet. Die Frage nach einer Einordnung als kriminelle Vereinigung lässt sie derzeit von ihrer Verwaltung juristisch prüfen. In der ARD-Sendung „Tagesthemen“ hatte sie etwas unklar gesagt, es komme „auf den konkreten Einzelfall an“ und man könne „nicht behaupten, dass die Letzte Generation in ihrer Gesamtheit als eine kriminelle Vereinigung einzustufen ist“.

Die Linke will nun im Ausschuss wissen, ob die Staatsanwaltschaft Berlin die Gruppe als kriminelle Vereinigung sehe oder nicht, ob der Prüfvorgang nicht Misstrauen gegenüber der Staatsanwaltschaft ausdrücke und ob es ähnliche frühere Weisungen oder Prüfungen gegeben habe.

Letzte Generation fordert zu Demos auf - Keine Blockaden

9.03 Uhr: Nach der Razzia gegen einige ihrer Mitglieder setzt die Klima-Protestgruppe "Letzte Generation" vorerst auf Demonstrationen anstatt auf Straßenblockaden. Die Razzia habe „alle hart getroffen, doch wir haben keine Angst“, teilte die Gruppe am Freitag mit und forderte ihre Unterstützer auf: „Schließ dich einem Protestmarsch an, der in deiner Nähe startet.“ Die nächste Demonstration gibt es am Freitagnachmittag (17 Uhr) am Frankfurter Tor in Friedrichshain. Insgesamt liefen in 17 Städten Vorbereitungen für Demonstrationen. Anders als zu Beginn der Woche vor der Razzia wurden keine Straßenblockaden gemeldet.

Solidaritätsbekundungen für Letzte Generation vor Landgericht

Donnerstag (25. Mai 2023), 15.46 Uhr: Eine Gruppe von etwa 60 Menschen hat vor dem Landgericht in Potsdam gegen die „Kriminalisierung“ der Letzten Generation protestiert. Es gehe darum, sich mit der Klimagruppe solidarisch zu zeigen, sagte eine Organisatorin. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen die Letzte Generation. Das Landgericht Potsdam hatte den Anfangsverdacht vor wenigen Tagen bestätigt.

Anlass der Versammlung waren die Razzien am Mittwochmorgen gegen Mitglieder der Letzten Generation. Der Tatvorwurf lautet auf Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Die Aktivisten bestreiten vehement, kriminell zu sein. Die Ermittlungen seien eingebettet in eine gesellschaftliche Stimmung zu sehen, sagte einer der Organisatoren. Aus dieser Stimmung heraus werde „zu einem scharfen Schwert gegriffen“. Die Maßnahmen gegen die Gruppe seien gemessen am Delikt und vor dem Hintergrund der Motivation der Gruppe in ihrer Ausprägung viel zu drastisch. Der bei den Ermittlungen angewandte Paragraf mache sehr weitreichende und in diesem Fall überzogene Ermittlungsmaßnahmen möglich. Es gehe nicht um die Begehung von Straftaten, sondern um die Umsetzung der Klimaziele.

Regierungschef Wegner: Berliner genervt von Klima-Blockaden

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat während der Plenarsitzung seine erste Regierungserklärung abgegeben.

Foto: Wolfgang Kumm / dpa

14.39 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat die Straßenblockaden der Klimaschutzgruppe Letzte Generation scharf verurteilt. Es müsse dafür gesorgt werden, dass diese Blockaden ein Ende haben, sagte der CDU-Politiker im Abgeordnetenhaus. Viele Berlinerinnen und Berliner seien nach seiner Einschätzung mittlerweile wirklich genervt. „Sie sind nicht genervt vom Klimaschutz, sondern sie sind genervt von diesen Aktionen“, so Wegner. „Wir sagen klar Ja zum Klimaschutz, aber Nein zu diesen Aktionen.“

Wegner unterstrich, dass dem Senat ein klimaneutrales Berlin wichtig sei. „Ich würde gerne viel häufiger über Klimaschutzmaßnahmen sprechen, über die Klimaziele, die wir erreichen wollen, als ständig über diese gefährlichen Eingriffe in den Straßenverkehr, über die Sachbeschädigungen, die wir derzeit haben.“ Wegner weiter: „Wir werden nicht länger zulassen, dass einige wenige dem Klimaschutz einen Bärendienst erweisen, und einige wenige diese Stadt in den Stau legen.“ Der Senat wolle „sehr konsequent dagegen vorgehen“ und prüfe dazu weitere Maßnahmen.

Beschleunigte Verfahren gegen Klimakleber? Das sagt die Justizstaatssekretärin

14.35 Uhr: Zu der Möglichkeit sogenannter beschleunigter Verfahren sagte Justizstaatssekretärin Esther Uleer: „Wir halten es grundsätzlich für sehr sinnvoll und auch zweckmäßig, dass die Strafverfahren gegen sogenannte Klimakleber zügig bearbeitet werden und schnell zum Abschluss kommen.“ Denn es bestehe eine reale Gefahr, dass diese Verfahren die Justiz lahmlegten.

Für sich allein werde die Justiz keine probate Antwort finden auf das Vorgehen der Aktivisten, so Uleer. „Sie fordern den Rechtsstaat auf regelrecht perfide Weise heraus, das muss man an dieser Stelle betonen, denn dieser ist ja nicht nur dazu da, die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger, sondern eben auch die Sicherheit der Klimakleber zu gewährleisten.“

Innensenatorin: 426.675 Einsatzstunden bei der Polizei wegen Klimakleber

14.20 Uhr: Nach Angaben von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) waren Berliner Polizisten bisher 426.675 Stunden damit beschäftigt, Aktivisten an Blockaden zu hindern oder festgeklebte Menschen von den Straßen zu lösen. Sie warnte aber Autofahrer, die wegen Straßenblockaden nicht weiterkommen, auf eigene Faust gegen die Aktivisten vorzugehen. Das könnten genauso Straftaten sein wie die der „Klimakleber“.

Letzte Generation mit neuer Internetseite wieder online

13.37 Uhr: Nach der großangelegten Razzia in mehreren Bundesländern ist die Klimaschutzgruppe Letzte Generation wieder mit einer eigenen Internetseite online. Einen Tag nach den Durchsuchungen ist nun eine neue Internetadresse geschaltet. Dafür nutzt die Gruppe keine deutsche .de-Domain mehr, sondern die Adresse letztegeneration.org.

Die Klimaschutzaktivisten haben es auch geschafft, die bisherige und am Mittwoch durch die Ermittler eigentlich abgeschaltete Adresse auf das neue Ziel umzuleiten. Bereits kurz nach der Razzia wegen des Verdachts der Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung hatte die Gruppe vorübergehend von der stillgelegten Seite auf den Twitter-Account der Letzten Generation umgeleitet. „Das staatliche Vorgehen soll einschüchtern, Angst machen“, erklärten sie. „Doch wir können und werden uns nicht erlauben, in dieser Angst zu verharren.“

Die federführende Generalstaatsanwaltschaft in München hatte am Donnerstag keine Erklärung dazu, wie es zu der Weiterleitung von der alten auf die neue Adresse kam. Die Umleitungen seien nicht durch die Ermittlungsbehörden veranlasst worden, sagte Oberstaatsanwalt Sebastian Murer. „Die Domain .de ist weiterhin beschlagnahmt.“

Die Ermittlungen laufen gegen sieben Beschuldigte, auch Konten der Gruppe wurden beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Letzte Generation Spenden zur Finanzierung von Straftaten sammelt. Auf der neuen Internetseite ruft die Gruppe nun erneut zu Spenden auf. Ob die Generalstaatsanwaltschaft hier wieder Kontensperrungen veranlasse.

CDU-Fraktionschef: Vorgehen gegen Letzte Generation richtig

12.24 Uhr: Berlins CDU-Fraktionschef Dirk Stettner findet das Vorgehen der Sicherheitsbehörden gegen die Klimaschutzgruppe Letzte Generation richtig. „Wer sich an die Straße klebt, leistet dem Klimaschutz nicht nur einen Bärendienst, sondern handelt illegal“, sagte Stettner im Berliner Abgeordnetenhaus.

Berlins Polizei habe zigtausende Dienststunden für die Auflösung von Blockaden der Gruppe aufgewendet. Diese Zeit fehle für die Bekämpfung und Aufklärung anderer Straftaten. „Es ist daher nur folgerichtig, dass unsere Berliner Justizsenatorin prüfen lässt, ob die sogenannte Letzte Generation eine kriminelle Vereinigung ist“, so Stettner. „Es ist sehr gut, dass bundesweite Durchsuchungen stattgefunden haben. (...) Denn wir brauchen keine Radikalen, wir brauchen ernsthaften Klimaschutz.“

Kühnert sieht Letzte Generation „auf dem Holzweg“

Kevin Kühnert (SPD) spricht bei der Plenarsitzung im Deutschen Bundestag.

Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archiv

11.04 Uhr: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert bezweifelt, dass die Aktionen der Letzten Generation den Klimaschutz in Deutschland entscheidend voranbringen. Nach vielen Monaten dieser Aktionsform hätten sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für energischeren, radikaleren Klimaschutz „eher nicht verbessert“. „Und wenn das die Analyse ist, dann sollte man sich, glaube ich, die Frage stellen, ob man nicht vielleicht auf dem Holzweg mit den Aktionsformen unterwegs ist“, sagte Kühnert im Podimo-Podcast „Stand der Dinge“, der von der Deutschen Presse-Agentur produziert wird.

Er nehme Menschen sehr ernst, die für eine Sache in vollem Bewusstsein Regeln brächen und Konsequenzen in Kauf nähmen. Aber er rate dazu, nach vielen Monaten des Aktivismus „einfach mal einen Kassensturz“ zu machen und zu schauen, was sich in der Gesellschaft verändert habe, sagte der 33-Jährige. Die Frage sei, ob Leute mit durchschnittlichem Einkommen und Wohnsituation jetzt anders auf ihr Auto, ihr Haus, ihren Konsum blickten und zu Veränderungen bereit seien. „Und das kann ich einfach nicht erkennen.“

Letzte Generation: Sind nach Razzia „stärker als je zuvor“

10.28 Uhr: Die bundesweite Razzia gegen die Letzte Generation hat laut Angaben der Klimaschutzgruppe eine Welle der Unterstützung ausgelöst. Die Gruppe sei seit „gestern stärker als je zuvor“, schrieb die Letzte Generation in einer Mitteilung. Nach den großangelegten Durchsuchungen am Mittwoch hatten die Aktivisten in vielen Städten zu Protestmärschen, unter anderem in Berlin und München, aufgerufen. Die Demonstration in der Hauptstadt am Mittwochabend sei die größte bislang gewesen, hieß es weiter. Mehrere hundert Teilnehmer waren gekommen.

Zudem habe die Klimaschutzgruppe viele Spenden erhalten und Kündigte an, ihre Proteste wie geplant auszuweiten. „Wir merken, dass ganz, ganz viel Unterstützung gerade kommt. Wir wachsen und wir werden unseren Protest weiter ausweiten, weil wir machen das ja nicht zum Spaß“, sagte Raphael Thelen, Aktivist der Letzten Generation, am Donnerstag im ARD-„Morgenmagazin“.

Justizsenatorin: Letzte Generation agiert „absolut unverantwortlich“

3.31 Uhr: Nach der Razzia gegen die Klimaschutz-Gruppe Letzte Generation hat Berlins neue Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) deren Blockadeaktionen als „irritierend“ und „unverantwortlich“ bezeichnet. „Wer trägt die Verantwortung, wenn da jemand zu spät ins Krankenhaus kommt?“, sagte Badenberg der Deutschen Presse-Agentur. „Wir als Gesellschaft können es nicht gutheißen, dass hier Menschen mittels Gewalt ihren Willen durchsetzen wollen, ich finde das absolut unverantwortlich.“

Badenberg, die seit April für die CDU im Senat sitzt, nannte das Vorgehen der Klimaaktivisten „befremdlich“. Natürlich sei es gut, dass sich junge Menschen für Politik interessieren, auf die Straße gehen und demonstrieren würden. „Was mich bei der Letzten Generation irritiert, ist die gewählte Protestform. Ich finde es belastend, dass die Aktivisten andere Menschen mittels Gewalt - im juristischen Sinne - tagtäglich nötigen.“

Weiter kritisierte die Senatorin: „Es gibt Menschen, die ihre Kinder nicht pünktlich von der Kita abholen können, nicht zu ihren pflegebedürftigen Eltern gelangen bis hin zu Geschäftsleuten, die Termine nicht wahrnehmen können, Flüge verpassen, finanzielle Einbußen haben.“ Viel wichtiger sei für sie aber die Tatsache, „dass unter anderem Rettungswagen und Feuerwehrwagen behindert werden und verspätet eintreffen“, sagte Badenberg. „Wir hatten Fälle, bei denen es unter anderem einen Verdacht auf Schlaganfall gab mit Atemnot und Herzbeschwerden und bei denen der Rettungswagen circa 26 Minuten später eingetroffen ist.“

Letzte Generation: Rund 300 Demonstrierende in Mitte

Mittwoch (24. Mai 2023), 18.53 Uhr: Laut Berliner Polizei nahmen etwa 300 Teilnehmer am Protestmarsch am Mittwochabend teil. Die Demonstranten gingen langsam Richtung Brandenburger Tor. Nach einer Razzia mit 15 Durchsuchungen von Wohnungen der Klimaschutzinitiative "Letzte Generation" hatte die Gruppe über Twitter zu Demonstrationen unter anderem in Berlin, Hamburg, Dresden und Hannover aufgerufen.

Die Sprecherin der Gruppe, Carla Hinrichs, berichtete am Rande der Demonstration über den Einsatz: „Die Polizei hat die Tür eingetreten und ist mit gezogener Waffe in mein Zimmer gelaufen, als ich noch im Bett lag. Um mich einzuschüchtern, um mich abzuhalten, der Öffentlichkeit zu erzählen, dass die Katastrophe vor der Tür steht.“

Carla Hinrichs, Sprecherin der "Letzten Generation", bei der Demonstration auf der Straße des 17. Juni.

Foto: Christoph Soeder/dpa

Hinrichs sagte weiter, persönlich habe sie jetzt Angst, dass der Staat einfach in ihr Zimmer stürmen und ihre Sachen mitnehmen könne. Dass man die Gruppe kriminalisiere, werde sie aber nicht vom Widerstand gegen eine falsche Klimaschutzpolitik abhalten.

Protestmarsch zum Brandenburger Tor

"Letzte Generation vor den Kipppunkten" steht auf einem Banner beim Protestmarsch.

Foto: Odd ANDERSEN / AFP

17.30 Uhr: Ein Demonstrationszug der "Letzten Generation" zieht am Mittwochabend von der Siegessäule auf der Straße des 17. Juni Richtung Brandenburger Tor. Polizeieinsatzkräfte begleiten den Aufzug. Die Polizei warnt vor Verkehrsbeeinträchtigungen.

In #Mitte, auf der Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Platz des 18. März, kommt es aktuell auf Grund einer Versammlung zu Verkehrsbeeinträchtigungen.#b2405 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 24, 2023

Klimakleber heute in Berlin: Razzia bei "Letzter Generation" - Durchsuchung auch bei Sprecherin Hinrichs

Carla Hinrichs, Sprecherin der "Letzten Generation".

Foto: Hannes P. Albert/dpa

13.05 Uhr: Bei der großangelegten Razzia gegen Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation ist auch die Wohnung ihrer Sprecherin Carla Hinrichs in Kreuzberg durchsucht worden. Das bestätigten die Aktivisten am Mittwoch. Hinrichs gehört zu den sieben Beschuldigten in dem Ermittlungsverfahren. Sie zählt zu den bekanntesten Gesichtern der "Letzten Generation" und wurde bereits mehrfach wegen der Teilnahme an Straßenblockaden verurteilt.

"Letzte Generation" ruft zu neuen Protestmärschen auf

Aimee van Baalen (rechts) and Marion Fabian, Sprecherinnen der "Letzten Generation".

Foto: Odd Andersen/AFP

13 Uhr: Nach den Razzien gegen die "Letzte Generation" hat die Klimaschutzgruppe vehement bestritten, kriminell zu sein, und ruft Unterstützer zu Protestmärschen auf. Aimée van Baalen, Sprecherin der Aktivisten, forderte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch alle Bürger dazu auf, sich am nächsten Mittwoch an Protestmärschen in vielen Städten zu beteiligen. Bereits an diesem Mittwoch soll eine Demonstration in Berlin stattfinden. Start soll um 17 Uhr am Bismarck-Denkmal an der Siegessäule im Tiergarten sein. Eine Route wurde nicht genannt.

Protestforscher sieht in „Letzter Generation“ keine radikale Bewegung

12.55 Uhr: Der Berliner Protestforscher Vincent August hält die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ für keine radikale Gruppierung. Die „Letzte Generation“ sei zwar konfrontativer als „Fridays for Future“, sagt August am Mittwoch im RBB-Inforadio. Sie sei aber dennoch keine extrem radikale Bewegung. Von Methoden wie Ermordungen und Entführungen sei die Gruppe schließlich weit entfernt. Der Soziologe leitet an der Berliner Humboldt-Universität die Forschungsstelle Ökologische Konflikte.

Protestforscher August betonte, die „Letzte Generation“ sei sehr erfolgreich darin, das Thema Klimaschutz auf die Tagesordnung zu heben. Das Ziel von Protestbewegungen sei hingegen nicht zwingend, Mehrheiten zu organisieren. Mit Blick auf „Fridays for Future“ sagte August weiter, die Klimabewegung insgesamt sei relativ heterogen und bediene sich unterschiedlicher Strategien. „Fridays for Future“ stehe eher für eine Allianzbildung, die „Letzte Generation“ sei stärker konfrontativ ausgerichtet. In ihren Zielen seien die Gruppen aber noch relativ geeint: „Insofern kann man hier auch von einer Spaltung der Klimabewegung, wo sie gegeneinander arbeiten würden, noch nicht reden.“

Justizsenatorin hält Proteste für "untragbaren Zustand"

Die neue Berliner Justizsenatorin, Felor Badenberg (parteilos).

Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

11.15 Uhr: Berlins neue Justizsenatorin Felor Badenberg bezeichnet die andauernden Proteste der „Letzten Generation“ als untragbaren Zustand. Sie sei irritiert von der Protestform der Klimaaktivisten. „Hier werden täglich andere Menschen mit Gewalt im juristischen Sinne genötigt“, sagte Badenberg dem Hörfunksender RBB 88.8. Die Aktivisten würden in Kauf nehmen, dass andere Menschen private und geschäftliche Termine versäumen. Am meisten sei sie aber über die Tatsache besorgt, dass Rettungsfahrzeuge wegen der Blockaden nicht rechtzeitig durch Berlins Straßen kommen.

Zahlen der Innenverwaltung würden belegen, dass zum Beispiel Menschen mit Verdacht auf Schlaganfall erst 26 Minuten später im Krankenhaus eintreffen, sagte sie. „Das können wir als Gesellschaft nicht gutheißen“. Irgendwann könne der Fall aufkommen, dass es zu spät ist, so Badenberg weiter.

"Letzte Generation" aktuell: Am Mittwoch zunächst keine Blockaden

11 Uhr: Die Lage auf den Berliner Straßen und Autobahnen zeigt sich am Mittwochvormittag zunächst entspannt. Über Blockaden oder andere Protestformen der "Letzten Generation" wurde zunächst nichts bekannt. Zu Sperrungen oder Verzögerungen sei es wegen Unfällen oder Sanierungsmaßnahmen gekommen, wie den Tweets der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) zu entnehmen ist.

Durchsuchungen bei Gruppe "Letzte Generation" auch in Berlin

9.50 Uhr: Mit einer großangelegten Razzia sind Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gegen die Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" vorgegangen. Rund 170 Beamte durchsuchten ab dem frühen Morgen 15 Wohnungen und Geschäftsräume in sieben Bundesländern, wie die Generalstaatsanwaltschaft München und das Bayerische Landeskriminalamt mitteilten. Der Tatvorwurf lautet auf Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Auch in Berlin kam es zu Razzien. Alle Details zu den Durchsuchungen bei der "Letzten Generation" lesen Sie hier.

