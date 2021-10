Nach diversen Pannen bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin am 26. September will die Landeswahlleitung beim Verfassungsgerichtshof Einspruch gegen das Wahlergebnis einleiten. In zwei Wahlkreisen habe es Verstöße gegen wahlrechtliche Bestimmungen geben, die Auswirkungen auf die Mandatsverteilung haben könnten.

Berlin-Wahl 2021 Wahlen in Berlin: Innensenator Geisel will Wahlgesetz ändern

Nach ihrem Wahlsieg bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin führt SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Regierungskoalition.

Die SPD will die Koalition mit Grünen und Linken fortsetzen.

Nach den zahlreichen Wahlpannen will die Landeswahlleitung in zwei Wahlkreisen Einspruch beim Verfassungsgericht gegen die Wahlergebnisse einlegen.

Wie Ihr Nachbar gewählt hat, sehen Sie auf unserer interaktiven Karte.

Berlin. Am 26. September haben die Berliner und Berlinerinnen ihre Stimmen für den künftigen Bundestag, das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen abgegeben. Außerdem stand der Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsbauunternehmen zur Abstimmung.

Über die Ergebnisse, Reaktionen und Pläne zur Bildung einer neuen Regierungskoalition berichtet die Berliner Morgenpost im Newsblog. Alle überregionalen News zur Bundestagswahl lesen Sie in diesem Blog.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Berlin-Wahl - News vom 15. Oktober: Innensenator Geisel will Wahlgesetze ändern

9 Uhr: Nach den Pannen vom Wahlsonntag hat Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) Konsequenzen angekündigt. So setzt er sich dafür ein, die Wahlgesetze zu ändern. Im Sender RBB schlug er vor, der Landeswahlleitung mehr Rechte in den Bezirken zu gewähren. So könnten gleiche Standards in allen Bezirkswahlämtern gewährleistet werden. Die stellvertretende Landeswahlleiterin Ulrike Rockmann zeigte sich offen für den Vorstoß. In der Organisation der Wahlämter sei eine Angleichung in den Bezirken wünschenswert, sagte sie dem Sender Inoradio. Der Innenausschuss des Abgeordnetenhauses beschäftigt sich heute mit den Wahlpannen.

Letzte Sondierungen zur Bildung einer neuen Landesregierung

3.31 Uhr: In Berlin gehen die Sondierungen zur Bildung einer neuen Landesregierung am Freitag in ihre letzte Phase. SPD, Grüne und Linke haben sich verabredet, um abschließend über eine Fortsetzung ihres 2016 gebildeten Dreierbündnisses zu beraten. Sollte es bei dem am Donnerstag verkündeten Vorhaben bleiben und die Parteigremien zustimmen, könnten in der nächsten Woche Koalitionsverhandlungen starten - gut drei Wochen nach der Abgeordnetenhauswahl.

Derweil kommt der Innenausschuss des Abgeordnetenhauses am Freitag (10.00 Uhr) zu einer Sondersitzung zusammen, um über die Probleme und Pannen am Wahltag, dem 26. September, zu beraten. Zu einer Anhörung wird unter anderem Innensenator Andreas Geisel (SPD) erwartet.

Alle bisherigen Nachrichten zur Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses und zum Enteignungs-Volksentscheid finden sie in unserem vorangegangenen Newsblog.

Wahlen in Berlin 2021 - Lesen Sie auch:

Wahlen in Berlin: Wahlprogramm im Check - lesen Sie auch:

Berlins Spitzenkandidaten im Video-Interview